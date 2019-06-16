Наши работы Эта книга представляет собой подготовленный для печати вариант диссертации на соискание ученой степени магистра теологии в Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry. Диссертация была успешно защищена в ноябре 2015 года с присвоением автору степени магистра теологии. Спасибо horod за исправления в тексте, подготовку рукописи к печати и печать книги. *** Конец света...

Время от времени возникают волнения и брожения в умах, вызванные разными слухами и пророчествами и скором конце света.

Что это такое?

Что говорит Библия о последних временах?

Верующие знают о Втором пришествии Иисуса на землю. В большинстве евангельских церквях верущие ожидают восхищения Церкви - эмиграции Церкви в космические дали...

Какая связь между Вторым пришествием Иисуса и Восхищением Церкви?

На эти и многие другие вопросы автор попытался ответить в этой работе.

Николай Олизаревич - Восхищение Церкви : История доктрины. Развитие. Анализ

Херсон, 2019. – 100 с.

Также первое издание:

Николай Олизаревич - Доктрина о восхищении Церкви в контексте эсхатологии фундаментализма

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 129 стр.

ISBN: 978-3-659-82917-8

Saarbrucken, Deutschland / Германия

Николай Олизаревич - Доктрина о восхищении Церкви в контексте эсхатологии фундаментализма - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

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ВВЕДЕНИЕ

1 КРАТКИЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

1.1 ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ

1.2 СВЯЗЫВАНИЕ САТАНЫ

1.3 ВОСКРЕСЕНИЕ И ЦАРСТВОВАНИЕ СО ХРИСТОМ

1.4 ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

1.5 ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМ И СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

2 ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР О ПРОХОЖДЕНИИ ЦЕРКВИ ЧЕРЕЗ СКОРБЬ

2.1 РАННЕХРИСТИАНСКИЕ ИСТОЧНИКИ «ДИДАХЕ» И «ПАСТЫРЬ ГЕРМА»

2.2 ОБЗОР НАСЛЕДИЯ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

2.3 ОТ ОТЦОВ ЦЕРКВИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

2.4 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ЭСХАТОЛОГИЮ

2.5 ИСТОРИЯ ДОКТРИНЫ ВОСХИЩЕНИЯ ЦЕРКВИ ДО ВЕЛИКОЙ СКОРБИ

2.6 ВЛИЯНИЕ ДОКТРИНЫ НА ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН

2.6.1 ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В ВЕРОУЧЕНИЯХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В ХVII – ХХ ВЕКАХ

2.6.2 ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АССАМБЛЕЙ БОЖЬИХ

3 АНАЛИЗ ДОКТРИНЫ ВОСХИЩЕНИЯ ЦЕРКВИ

3.1 СКОРБЬ ИЛИ ГНЕВ БОГА?

3.1.1 ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ И СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМИН

3.2 ЭСХАТОЛОГИЯ В УЧЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

3.3 ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ АПОСТОЛОВ

3.3.1 УЧЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА О ВРЕМЕНИ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА, ОТСТУПЛЕНИИ И БЕЗЗАКОННИКЕ

3.4 ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА И ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

3.4.1 АСПЕКТЫ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА

3.4.2 ТЕРМИНОЛОГИЯ - ПРИСУТСТВИЕ ИЛИ ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА?

3.4.3 ВОСХИЩЕНИЕ И СКОРБЬ

3.4.4 ВОСКРЕСЕНИЕ СВЯТЫХ И ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

3.4.5 ВОСХИЩЕНИЕ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

3.4.6 В ДОМЕ ОТЦА МОЕГО ОБИТЕЛЕЙ МНОГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Письмо Маргарет Макдоналд (по книге Роберта Нортона «Мемуары Джеймса и Джорджа Макдоналда из Порта Глазго». - Лондон: Джон Ф. Шоу, 1840. – с. 171-176.)

Николай Олизаревич - Восхищение Церкви - Доктрина о восхищении Церкви в контексте эсхатологии фундаментализма - В доме Отца Моего обителей много

Рассмотрим обетование Иисуса ученикам: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин 14:2-3). Часто это место Писания приводят в доказательство теории доскорбного восхищения. Некоторые исследователи Библии считают, что Иисус говорил, что уходит строить всем верующим небесные квартиры, где они будут пребывать во время скорби. «Здесь Он возвращается, чтобы взять верующих, чтобы они были с Ним на небесах, в доме Его Отца. Это место Св. Писания, если рассматривать его буквально, указывает на то, что верующие пойдут на небеса, когда Христос придет за ними» [1] Говорит ли об этом это место Писания? И имеет ли оно отношение к восхищению и второму пришествию? Эти слова были сказаны Господом незадолго до Своих страданий за грех всего мира на кресте Голгофы. Он шел не на небо, а на крест, чтобы Своею Жертвою открыть вход в дом Отца: «А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» (Ин 14:4). И этот путь – через Голгофу: «братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою» (Евр 10:19-20). Он шел на крест для искупления грехов, чтобы и ученики могли быть с Ним. Библия говорит, что «освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа» (Евр 10:10). Он стал непорочным Агнцем и, выполняя обязанности первосвященника, принес Свою жертвенную кровь в присутствие Отца в небесном храме: «Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр 9:24). В Своем Вознесении Иисус, «принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его» (Евр 10:12-13). Следует также отметить, что нигде более в Писании не упоминается о вознесении Иисуса с целью подготовки существующего на небесах жительства для Церкви. Слова «дом Отца Моего» в других местах Писания не означают небеса. Библейские авторы называли домом Бога место пребывания Бога и чаще всего связывали с храмом, как в Ветхом Завете, так и в Новом: «дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня» (Ин 2:16-17). Ученики ожидали Царство Божье, которое будет осуществлено в Иерусалиме, это было центром их надежды. В послании к Филиппийцам читаем: «Наше же жительство [πολιτευμα политеума - государство, гражданство] - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил.3:20). В этом стихе речь идет о нашей принадлежности Богу и Его Царству уже теперь, что хорошо видно из другого перевода этого стиха: «А наше гражданство уже теперь на небесах, откуда мы и ожидаем, как Спасителя, Господа Иисуса Христа» (Фил.3:20). [2] Есть ли основания понимать небо как некую буквальную космическую запредельную страну? Христианская концепция неба представляет собой эсхатологическое воплощение присутствия Бога, состояние окончательной победы. По мнению Мак Грата, небо можно представить «как исполнение христианской доктрины о спасении, в котором присутствие силы греха и наказание за него окончательно ликвидируются, и достигается полное присутствие Бога в отдельных людях и в сообществе веры». [3] Главная особенность неба состоит в том, что там – близкие отношения с Богом и общение с Ним. Исходя из духовной природы Бога, можно сделать вывод, что небо – скорее всего духовное состояние, нежели место. [4] Но, как считает Джеймс Пакер, можно представить небеса как некое место, однако такое понимание может ввести в заблуждение. «Небеса предстают в Писании как пространственная реальность, которая проницает весь тварный мир и соприкасается с ним». [5] Небо - место присутствия Бога. Небо там, где есть Бог. Когда-то Бог обитал с Адамом и Евой в Эдемском саду, но после грехопадение такая тесная связь между небом и землей разорвалась. Скиния Моисеева была временным замещением этого места соприкосновения между небом и землей. Позднее храм исполнял похожую функцию. Когда взаимоотношения между Богом и Израилем ухудшались, то посольство неба на земле - храм в Иерусалиме, подвергался разрушению. Библия завершает свое повествование о будущем нашей планеты, уверяя нас в том, что наступит время, когда небо и земля образуют единое целое, только в этот раз уже навечно. Бог вновь будет обитать со своим народом, как когда-то в Эдемском саду. На земле больше не будет храма - точки соприкосновения между небом и землей. Так как небо полностью сойдет на землю, вся земля станет храмом Бога. И Он будет обитать среди нас. Как известно, одно из имен Иисуса - Еммануил, указывает именно на это. В Иисусе Бог с нами, а не вдали от нас. Но воплощение - всего лишь предвестие того, что произойдет во второе пришествие. [1] Моузес Питер. Исполнение библейских пророчеств. Справочное пособие. http://www.blagovestnik.org/books/00139.7z [2] Новый Завет. Перевод епископа Кассиана (Безобразова). [3] Мак Грат Алистер. Введение в христианское богословие. – Богомыслие, 1998. [4] Эриксон Миллард. Христианское богословие. – СПб.: Библия для всех, 1999. [5] Пакер Д. Основы Богословия. – СПб.

2016-01-20