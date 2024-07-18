Камень свалился с сердца, когда врач принёс мне добрую весть. Я был в больнице, на нервах ожидая известий о том, как прошла операция у моей жены Маийю. Схватки начались прошлой ночью. Мы быстро сели в машину и за полчаса доехали до Хамеенлинна. Дорога проворно скользила по прекрасной июньской ночи Финляндии. Мы ждали в нашей семье третьего ребёнка, показавшего свою настырность уже до рождения. Он желал появиться на свет ногами вперёд, из-за чего была явная опасность, что пуповина будет зажата, и жизнь ребёнка окажется на волоске. Рождающийся младенец не соблаговолил пойти головой вперёд, хотя самый опытный из персонала старался развернуть его в правильное положение. Когда воды отошли, осталась единственная возможность. Лилья родилась при помощи кесарева сечения.

Вскоре я принял на руки дочку, а мгновение спустя Маийю привезли в ту же комнату. Мы побыли там втроём некоторое время. Лилья и Маийю спали. Меня тоже одолевала усталость. Ночью поспать не удалось. Вдруг Маийю побледнела и пожаловалась на плохое самочувствие. Пульс упал. Вокруг неё сразу засуетились врачи и медсёстры, отца с новорождённым выгнали из комнаты, а кровать Маийю тут же спешно покатили в операционный зал. Не всё прошло хорошо. Я хоть и не врач, но понял, что следовало торопиться. Нельзя терять ни минуты.

Следующие часы я чувствовал себя необычно. Чувства бурлили, основные из них — страх и нервозность. Одновременно ощущал себя отстранённым от всей ситуации, наблюдающим себя со стороны. Мужчина, уверенный в своих силах, всё же не мог ничего поделать. Жизнь Маийю находилась в других руках. Молился много. Основной моей мыслью, пожалуй, было: Да будет воля Твоя, Боже, будь что будет. Это для всей нашей семьи самое лучшее — как детям, мне, так и для Маийю.

Наконец врач, присутствовавший на операции, вышел рассказать, что произошло. В матке открылось внутреннее кровотечение. Теперь оно остановлено. В настоящее время зашивают операционный шов. Новая, без промедления проведённая операция была верным решением. Из брюшной полости откачали почти три литра крови. Жизнь Маийю удалось спасти. То, о чем врач сообщил мне, стало для меня в тот день, да, наверное, и этим летом, самым лучшим известием. Это была действительно радостная весть.

В человеческой жизни есть место, и радости, и горю. Всё это становится частью нас, хотим мы этого или нет. Случается что-то, и известие об этом событии для нас печально или прекрасно. Уровень значимости колеблется от выигрыша пять евро в лотерее до рождения ребёнка.

С самого начала весть христианской веры сконцентрировалась в слове «Евангелие», имеющее самое простое значение — радостная новость. Иисус приступил к публичному служению, возвещая: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.» (Мар. 1:15). Апостол Павел начал своё послание к Римлянам с утверждения: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину.»(Рим. 1:16). Первые христиане проповедовали Евангелие везде, где только оказывались (напр. Деяния 8:40; 14:7,21). Значение Евангелия заметно и в более поздних поколениях. В лютеранских исповедальных книгах подчёркивается проповедование чистого Евангелия1. Сам я работаю в миссионерской организации, девиз которой: «Евангелизируй народ, чтобы евангелизировать народы.» Я получаю зарплату за распространение радостной вести.

Веса Оллилайнен – Жизнь и Евангелие

Ингерманландия, Издательство «Гйоль», 2015. – 128 с.

ISBN 978-5-904790-44-8

Веса Оллилайнен – Жизнь и Евангелие – Содержание

К ЧИТАТЕЛЮ

ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ?

1. ЕВАНГЕЛИЕ РАССКАЗЫВАЕТ О БОГЕ

2. ЕВАНГЕЛИЕ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИИСУСЕ

3. ЕВАНГЕЛИЕ РАССКАЗАНО В БИБЛИИ

4. ЕВАНГЕЛИЕ СООБЩАЕТ О ПОДЛИННЫХ СОБЫТИЯХ

5. ЕВАНГЕЛИЕ РАНЕЕ И СЕЙЧАС ПРОПОВЕДУЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ

6. ЕВАНГЕЛИЕ ПРОПОВЕДУЮТ КАЖДОМУ

7. ЕВАНГЕЛИЕ ПРОПОВЕДУЮТ, ПОТОМУ ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ СИЛОЙ БОЖЬЕЙ

ЕВАНГЕЛИЕ ЛИЧНО ДЛЯ КАЖДОГО

1. НЕОБХОДИМО ПОКАЯНИЕ

2. ПРИЗЫВ ИСПОВЕДАТЬ ГРЕХИ

3. ПРИНЯТЫЙ БОГОМ

4. ЧЕЛОВЕК, РОЖДЁННЫЙ СВЫШЕ

5. ВЕРИТЬ В ИИСУСА

БОГ РАЗДАЁТ СВОЮ МИЛОСТЬ

БИБЛИЯ

КРЕЩЕНИЕ

ПРИЧАСТИЕ

ИСПОВЕДЬ

КОГДА БОГ ТРЕБУЕТ И ДАЁТ

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

УДАЛЕНИЕ КАМНЕЙ С ПОЛЯ ЖИЗНИ

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОСТИГНУТОЕ МИЛОСТЬЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА