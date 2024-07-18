Оллилайнен – Жизнь и Евангелие
Камень свалился с сердца, когда врач принёс мне добрую весть. Я был в больнице, на нервах ожидая известий о том, как прошла операция у моей жены Маийю. Схватки начались прошлой ночью. Мы быстро сели в машину и за полчаса доехали до Хамеенлинна. Дорога проворно скользила по прекрасной июньской ночи Финляндии. Мы ждали в нашей семье третьего ребёнка, показавшего свою настырность уже до рождения. Он желал появиться на свет ногами вперёд, из-за чего была явная опасность, что пуповина будет зажата, и жизнь ребёнка окажется на волоске. Рождающийся младенец не соблаговолил пойти головой вперёд, хотя самый опытный из персонала старался развернуть его в правильное положение. Когда воды отошли, осталась единственная возможность. Лилья родилась при помощи кесарева сечения.
Вскоре я принял на руки дочку, а мгновение спустя Маийю привезли в ту же комнату. Мы побыли там втроём некоторое время. Лилья и Маийю спали. Меня тоже одолевала усталость. Ночью поспать не удалось. Вдруг Маийю побледнела и пожаловалась на плохое самочувствие. Пульс упал. Вокруг неё сразу засуетились врачи и медсёстры, отца с новорождённым выгнали из комнаты, а кровать Маийю тут же спешно покатили в операционный зал. Не всё прошло хорошо. Я хоть и не врач, но понял, что следовало торопиться. Нельзя терять ни минуты.
Следующие часы я чувствовал себя необычно. Чувства бурлили, основные из них — страх и нервозность. Одновременно ощущал себя отстранённым от всей ситуации, наблюдающим себя со стороны. Мужчина, уверенный в своих силах, всё же не мог ничего поделать. Жизнь Маийю находилась в других руках. Молился много. Основной моей мыслью, пожалуй, было: Да будет воля Твоя, Боже, будь что будет. Это для всей нашей семьи самое лучшее — как детям, мне, так и для Маийю.
Наконец врач, присутствовавший на операции, вышел рассказать, что произошло. В матке открылось внутреннее кровотечение. Теперь оно остановлено. В настоящее время зашивают операционный шов. Новая, без промедления проведённая операция была верным решением. Из брюшной полости откачали почти три литра крови. Жизнь Маийю удалось спасти. То, о чем врач сообщил мне, стало для меня в тот день, да, наверное, и этим летом, самым лучшим известием. Это была действительно радостная весть.
В человеческой жизни есть место, и радости, и горю. Всё это становится частью нас, хотим мы этого или нет. Случается что-то, и известие об этом событии для нас печально или прекрасно. Уровень значимости колеблется от выигрыша пять евро в лотерее до рождения ребёнка.
С самого начала весть христианской веры сконцентрировалась в слове «Евангелие», имеющее самое простое значение — радостная новость. Иисус приступил к публичному служению, возвещая: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.» (Мар. 1:15). Апостол Павел начал своё послание к Римлянам с утверждения: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину.»(Рим. 1:16). Первые христиане проповедовали Евангелие везде, где только оказывались (напр. Деяния 8:40; 14:7,21). Значение Евангелия заметно и в более поздних поколениях. В лютеранских исповедальных книгах подчёркивается проповедование чистого Евангелия1. Сам я работаю в миссионерской организации, девиз которой: «Евангелизируй народ, чтобы евангелизировать народы.» Я получаю зарплату за распространение радостной вести.
Веса Оллилайнен – Жизнь и Евангелие
Ингерманландия, Издательство «Гйоль», 2015. – 128 с.
ISBN 978-5-904790-44-8
Веса Оллилайнен – Жизнь и Евангелие – Содержание
К ЧИТАТЕЛЮ
ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ?
- 1. ЕВАНГЕЛИЕ РАССКАЗЫВАЕТ О БОГЕ
- 2. ЕВАНГЕЛИЕ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИИСУСЕ
- 3. ЕВАНГЕЛИЕ РАССКАЗАНО В БИБЛИИ
- 4. ЕВАНГЕЛИЕ СООБЩАЕТ О ПОДЛИННЫХ СОБЫТИЯХ
- 5. ЕВАНГЕЛИЕ РАНЕЕ И СЕЙЧАС ПРОПОВЕДУЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ
- 6. ЕВАНГЕЛИЕ ПРОПОВЕДУЮТ КАЖДОМУ
- 7. ЕВАНГЕЛИЕ ПРОПОВЕДУЮТ, ПОТОМУ ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ СИЛОЙ БОЖЬЕЙ
ЕВАНГЕЛИЕ ЛИЧНО ДЛЯ КАЖДОГО
- 1. НЕОБХОДИМО ПОКАЯНИЕ
- 2. ПРИЗЫВ ИСПОВЕДАТЬ ГРЕХИ
- 3. ПРИНЯТЫЙ БОГОМ
- 4. ЧЕЛОВЕК, РОЖДЁННЫЙ СВЫШЕ
- 5. ВЕРИТЬ В ИИСУСА
БОГ РАЗДАЁТ СВОЮ МИЛОСТЬ
- БИБЛИЯ
- КРЕЩЕНИЕ
- ПРИЧАСТИЕ
- ИСПОВЕДЬ
КОГДА БОГ ТРЕБУЕТ И ДАЁТ
- ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
- УДАЛЕНИЕ КАМНЕЙ С ПОЛЯ ЖИЗНИ
- ИЗМЕНЕНИЕ, ДОСТИГНУТОЕ МИЛОСТЬЮ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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