Люди, переживающие Великую Скорбь, часто спрашивают: «Где же Бог?» Где был Бог, когда умер мой муж или умерла моя жена? Где был Бог, когда в аварии погиб мой брат, оставив жену с маленькими детьми? Где был Бог, когда ураган разрушил мой городок и мой дом? Где был Бог, когда в теракте погибло множество людей?

И быть может, из всех вопросов о Боге больше всего и христиан, и нехристиан беспокоит именно этот: как благой и всемогущий Бог делает или хотя бы допускает такие ужасные вещи? Почему Бог любви допускает смерть людей, которых я так сильно люблю — особенно когда эту смерть сопровождают боль и страдание и она влечет за собой полное опустошение? Это заставляет людей задуматься о том, каков Бог на самом деле. Быть может, именно этим объясняются многомиллионные тиражи «Хижины» Уильяма Янга, причем почти каждый экземпляр прочитали два–три человека. Книга Янга с необычайной силой освещает именно эти вопросы — особенно, каков этот Бог.

«Хижина» напоминает мне популярную телепередачу «Прикосновение ангела» (Touched by an Angel). В обоих случаях это глубокое погружение в тему Бога, страдания, зла и свободной воли, исключив из нее богословов, церковь или традиционны вероучения. В этом смысле «Хижина» также соответствует нашей культуре, вышедшей за рамки разделения между христианскими конфессиями и деноминациями. Несмотря на то что «Хижина» — книга откровенно христианская, читатели, не считающие себя христианами, также смогут найти в ней что-то важное для себя.

Хотя, похоже, в первую очередь эта книга адресована христианам. Она не только показывает удивительное мастерство автора, но и ставит под сомнение некоторые расхожие представления о Боге и указывает читателю на альтернативу. Нельзя сомневаться в том, что Уильям Янг прошел хорошую богословскую школу, но он это, как правило, умело скрывает. Читателю не приходится мучиться над сложными богословскими терминами, но он сталкивается с глубокими богословскими мыслями, которые легко усвоить.

Прежде чем мы приступим к детальному анализу книги, я кратко перескажу ее содержание. Если вы еще не читали роман Янга, может быть, вам лучше отложить эту книгу и сначала прочитать «Хижину». (Это, быть может, займет у вас всего несколько часов. Моя жена не могла остановиться, пока не дочитала ее до конца за один присест.)

Итак, я вас предупредил! Я расскажу вам о том, чем все кончилось, совсем скоро...