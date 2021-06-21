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Олсон - Бог в "Хижине"

Бог в "Хижине" - Олсон Р.
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling
«Хижина» - не просто роман на религиозные темы, а подлинное событие. Эта книга открыла глаза на важнейшие вещи миллионам людей. Действительно ли Бог таков, каким Он предстает в «Хижине»?
В романе Бог отвечает на самые трудные и неудобные вопросы. Что это за ответы - творческая фантазия автора или подлинное откровение?
Какое отношение имеет «Хижина» к Библии и христианству?
Каждому, кто когда?либо испытывал Великую Скорбь, стоит прочесть «Хижину» — роман о Великой Скорби, об ужасающем бремени печали в ответ на опустошительную потерю. Такой потерей может быть смерть любимого человека, или разорение, или развод и предательство. В любом случае такая Великая Скорбь — часть жизни человека.
Люди, переживающие Великую Скорбь, часто спрашивают: «Где же Бог?» Где был Бог, когда умер мой муж или умерла моя жена? Где был Бог, когда в аварии погиб мой брат, оставив жену с маленькими детьми? Где был Бог, когда ураган разрушил мой городок и мой дом? Где был Бог, когда в теракте погибло множество людей?
И быть может, из всех вопросов о Боге больше всего и христиан, и нехристиан беспокоит именно этот: как благой и всемогущий Бог делает или хотя бы допускает такие ужасные вещи? Почему Бог любви допускает смерть людей, которых я так сильно люблю — особенно когда эту смерть сопровождают боль и страдание и она влечет за собой полное опустошение? Это заставляет людей задуматься о том, каков Бог на самом деле. Быть может, именно этим объясняются многомиллионные тиражи «Хижины» Уильяма Янга, причем почти каждый экземпляр прочитали два–три человека. Книга Янга с необычайной силой освещает именно эти вопросы — особенно, каков этот Бог.
«Хижина» напоминает мне популярную телепередачу «Прикосновение ангела» (Touched by an Angel). В обоих случаях это глубокое погружение в тему Бога, страдания, зла и свободной воли, исключив из нее богословов, церковь или традиционны вероучения. В этом смысле «Хижина» также соответствует нашей культуре, вышедшей за рамки разделения между христианскими конфессиями и деноминациями. Несмотря на то что «Хижина» — книга откровенно христианская, читатели, не считающие себя христианами, также смогут найти в ней что-то важное для себя.
Хотя, похоже, в первую очередь эта книга адресована христианам. Она не только показывает удивительное мастерство автора, но и ставит под сомнение некоторые расхожие представления о Боге и указывает читателю на альтернативу. Нельзя сомневаться в том, что Уильям Янг прошел хорошую богословскую школу, но он это, как правило, умело скрывает. Читателю не приходится мучиться над сложными богословскими терминами, но он сталкивается с глубокими богословскими мыслями, которые легко усвоить.
Прежде чем мы приступим к детальному анализу книги, я кратко перескажу ее содержание. Если вы еще не читали роман Янга, может быть, вам лучше отложить эту книгу и сначала прочитать «Хижину». (Это, быть может, займет у вас всего несколько часов. Моя жена не могла остановиться, пока не дочитала ее до конца за один присест.)
Итак, я вас предупредил! Я расскажу вам о том, чем все кончилось, совсем скоро...

Роджер Олсон - Бог в «Хижине» - История зла и искупления, которая изменила мир

Роджер Олсон; [пер. с англ. М. Завалова].
М. :Эксмо, 2010. — 208 с.
(Книга-откровение).
ISBN 978-5-699-44499-1

Роджер Олсон - Бог в «Хижине» - История зла и искупления, которая изменила мир - Содержание

  • 1. Зачем нужна книга о книге «Хижина»
    • Краткое содержание «Хижины»
    • «Хижина» — это подлинное событие
    • Школа доверия Богу
    • «Хижина» и Библия
  • 2. Где Бог, когда на невинных обрушиваются бессмысленные страдания?
    • Проблема зла
    • Обида на Бога
    • Бог страдает вместе с нами
    • Зло и свободная воля
    • Вправе ли мы применять здесь принцип «все или ничего»?
  • 3. Бог — это и в самом деле союз трех?
    • Изображения Бога
    • Бог как любящий Дух
    • Неизмеримо великий и добрый
    • Великая тайна
    • Круг любви
    • Иисус и Троица
    • Портрет в движении
  • 4. Бог начальствует над миром, не контролируя его?
    • Торжество зла
    • Бог и зло: три точки зрения
    • «Хижина» и проблема зла
    • Божий замысел относительно зла
    • Образ Бога, соответствующий Библии
  • 5. Что не в порядке с нами и нашим миром?
    • Оптимистический реализм
    • Мрачная картина
    • Мы все за это в ответе
    • Бог, свобода и зло
    • Плохая новость и хорошая новость
  • 6. Готов ли Бог простить каждого человека безо всяких условий?
    • Бог прощает все
    • Сердце Отца
    • Свершилось
    • Гнев, любовь и прощение
    • Мрачное убежище
  • 7. Чего Бог хочет от нас?
    • Трудные термины
    • Отсутствие добра
    • Наша «декларация независимости»
    • Восстановление испорченных взаимоотношений
    • Свободный ответ
    • Правильный отклик на призыв Бога
  • 8. Попадет ли на небеса тот, кто мучает детей?
    • Вызов прощения
    • Когда прощение перестает быть теорией
    • Бог прощает каждого
    • Кто вправе рассчитывать на прощение?
    • Чудовища на небесах
  • 9. Является ли Иисус христианином?
    • Иисус готов пойти по любому пути
    • Религия — это не слишком важно
    • Нехристианские ученики Иисуса
    • Безотчетное знание об Иисусе
  • 10. Нужна ли церковь для жизни с Богом?
    • Община в Библии
    • Община в романе «Хижина»
    • Церковь, которой нет в «Хижине»
  • 11. Стоит довериться Богу — и твоя жизнь превратится в сплошную сладость и свет?
    • Избавление от груза Великой Скорби
    • Великая Скорбь Иова
    • Боль, скорбь и тоска
    • Доверие Богу в момент Великой Скорби
    • Бог благ
    • Здравые представления о доверии Богу
  • 12. Как нам следует относиться к «Хижине»?
    • Как использовать идеи «Хижины»?
    • Поиск ересей в «Хижине»
    • Чему учит нас «Хижина»
  • Приложения
    • Приложение I. Руководство к изучению книги «Бог в «Хижине»
    • Приложение II. Изучение книги «Бог в «Хижине» за одну сессию
Views 1 475
Rating 4.4 / 5
Added 21.06.2021
Author esxatos
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4.4/5 (9)

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