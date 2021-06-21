Олсон - Бог в "Хижине"
«Хижина» - не просто роман на религиозные темы, а подлинное событие. Эта книга открыла глаза на важнейшие вещи миллионам людей. Действительно ли Бог таков, каким Он предстает в «Хижине»?
В романе Бог отвечает на самые трудные и неудобные вопросы. Что это за ответы - творческая фантазия автора или подлинное откровение?
Какое отношение имеет «Хижина» к Библии и христианству?
Какое отношение имеет «Хижина» к Библии и христианству?
Каждому, кто когда?либо испытывал Великую Скорбь, стоит прочесть «Хижину» — роман о Великой Скорби, об ужасающем бремени печали в ответ на опустошительную потерю. Такой потерей может быть смерть любимого человека, или разорение, или развод и предательство. В любом случае такая Великая Скорбь — часть жизни человека.
Люди, переживающие Великую Скорбь, часто спрашивают: «Где же Бог?» Где был Бог, когда умер мой муж или умерла моя жена? Где был Бог, когда в аварии погиб мой брат, оставив жену с маленькими детьми? Где был Бог, когда ураган разрушил мой городок и мой дом? Где был Бог, когда в теракте погибло множество людей?
И быть может, из всех вопросов о Боге больше всего и христиан, и нехристиан беспокоит именно этот: как благой и всемогущий Бог делает или хотя бы допускает такие ужасные вещи? Почему Бог любви допускает смерть людей, которых я так сильно люблю — особенно когда эту смерть сопровождают боль и страдание и она влечет за собой полное опустошение? Это заставляет людей задуматься о том, каков Бог на самом деле. Быть может, именно этим объясняются многомиллионные тиражи «Хижины» Уильяма Янга, причем почти каждый экземпляр прочитали два–три человека. Книга Янга с необычайной силой освещает именно эти вопросы — особенно, каков этот Бог.
«Хижина» напоминает мне популярную телепередачу «Прикосновение ангела» (Touched by an Angel). В обоих случаях это глубокое погружение в тему Бога, страдания, зла и свободной воли, исключив из нее богословов, церковь или традиционны вероучения. В этом смысле «Хижина» также соответствует нашей культуре, вышедшей за рамки разделения между христианскими конфессиями и деноминациями. Несмотря на то что «Хижина» — книга откровенно христианская, читатели, не считающие себя христианами, также смогут найти в ней что-то важное для себя.
Хотя, похоже, в первую очередь эта книга адресована христианам. Она не только показывает удивительное мастерство автора, но и ставит под сомнение некоторые расхожие представления о Боге и указывает читателю на альтернативу. Нельзя сомневаться в том, что Уильям Янг прошел хорошую богословскую школу, но он это, как правило, умело скрывает. Читателю не приходится мучиться над сложными богословскими терминами, но он сталкивается с глубокими богословскими мыслями, которые легко усвоить.
Прежде чем мы приступим к детальному анализу книги, я кратко перескажу ее содержание. Если вы еще не читали роман Янга, может быть, вам лучше отложить эту книгу и сначала прочитать «Хижину». (Это, быть может, займет у вас всего несколько часов. Моя жена не могла остановиться, пока не дочитала ее до конца за один присест.)
Итак, я вас предупредил! Я расскажу вам о том, чем все кончилось, совсем скоро...
Роджер Олсон - Бог в «Хижине» - История зла и искупления, которая изменила мир
Роджер Олсон; [пер. с англ. М. Завалова].
М. :Эксмо, 2010. — 208 с.
(Книга-откровение).
ISBN 978-5-699-44499-1
Роджер Олсон - Бог в «Хижине» - История зла и искупления, которая изменила мир - Содержание
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1. Зачем нужна книга о книге «Хижина»
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Краткое содержание «Хижины»
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«Хижина» — это подлинное событие
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Школа доверия Богу
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«Хижина» и Библия
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2. Где Бог, когда на невинных обрушиваются бессмысленные страдания?
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Проблема зла
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Обида на Бога
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Бог страдает вместе с нами
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Зло и свободная воля
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Вправе ли мы применять здесь принцип «все или ничего»?
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3. Бог — это и в самом деле союз трех?
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Изображения Бога
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Бог как любящий Дух
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Неизмеримо великий и добрый
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Великая тайна
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Круг любви
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Иисус и Троица
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Портрет в движении
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4. Бог начальствует над миром, не контролируя его?
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Торжество зла
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Бог и зло: три точки зрения
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«Хижина» и проблема зла
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Божий замысел относительно зла
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Образ Бога, соответствующий Библии
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5. Что не в порядке с нами и нашим миром?
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Оптимистический реализм
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Мрачная картина
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Мы все за это в ответе
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Бог, свобода и зло
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Плохая новость и хорошая новость
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6. Готов ли Бог простить каждого человека безо всяких условий?
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Бог прощает все
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Сердце Отца
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Свершилось
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Гнев, любовь и прощение
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Мрачное убежище
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7. Чего Бог хочет от нас?
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Трудные термины
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Отсутствие добра
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Наша «декларация независимости»
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Восстановление испорченных взаимоотношений
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Свободный ответ
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Правильный отклик на призыв Бога
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8. Попадет ли на небеса тот, кто мучает детей?
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Вызов прощения
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Когда прощение перестает быть теорией
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Бог прощает каждого
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Кто вправе рассчитывать на прощение?
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Чудовища на небесах
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9. Является ли Иисус христианином?
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Иисус готов пойти по любому пути
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Религия — это не слишком важно
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Нехристианские ученики Иисуса
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Безотчетное знание об Иисусе
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10. Нужна ли церковь для жизни с Богом?
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Община в Библии
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Община в романе «Хижина»
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Церковь, которой нет в «Хижине»
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11. Стоит довериться Богу — и твоя жизнь превратится в сплошную сладость и свет?
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Избавление от груза Великой Скорби
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Великая Скорбь Иова
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Боль, скорбь и тоска
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Доверие Богу в момент Великой Скорби
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Бог благ
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Здравые представления о доверии Богу
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12. Как нам следует относиться к «Хижине»?
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Как использовать идеи «Хижины»?
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Поиск ересей в «Хижине»
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Чему учит нас «Хижина»
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Приложения
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Приложение I. Руководство к изучению книги «Бог в «Хижине»
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Приложение II. Изучение книги «Бог в «Хижине» за одну сессию
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