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Оман - Темные века европейской истории

Чарльз Оман - Темные века европейской истории - От падения Рима до эпохи Ренессанса
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History
Летом 477 года группа послов, заявивших, что выражают волю мертвого тела, все еще называвшего себя римским сенатом, предстала перед императором Зеноном, правителем Константинополя и Восточной империи. Они явились объявить ему о том, что армия убила патриция Ореста и свергла с императорского трона его сына — малолетнего императора Ромула. Но после этого послы не сообщили Зенону, что должным образом избран новый цезарь. Подобные посольства были обычными в последние годы, но эта депутация, в отличие от всех других, ранее прибывавших на Босфор, проинформировала восточного императора, что его могущества достаточно для защиты и востока, и запада. Они положили к его ногам диадему и платье Ромула и заявили о своем уважении и преданности его августейшей персоне. Затем, как будто в качестве дополнения, они сообщили Зенону, что выбрали своим правителем Флавия Одоакра и рассчитывают, что августейший хозяин одобрит их выбор и дарует Одоакру титул патриция.
В прежние времена часто звучало утверждение, что эта дата — 476 год — не является значительной вехой в мировой истории и в этом году произошла всего лишь передача верховной власти над западным миром от бессильного цезаря, жившего в Равенне, к бессильному цезарю, жившему в Константинополе. Нам напоминают, что патриций Одоакр и представители римского сената заверили восточного императора в своей верности императорскому имени, но Италии больше не нужен отдельный август, и один властитель может снова править востоком и западом, как это было в дни Константина и Феодосия. И если представители западной части империи рекомендовали Зенону назначить своим наместником среди них Одоакра, могущественного военачальника и человека, искусного в политических вопросах, которого они выбрали для защиты своих интересов, это не было чем-то из ряда вон выходящим. На самом деле аналогичные посольства довольно часто прибывали в Константинополь, чтобы объявить не о выборе обычного патриция, а об избрании независимого императора.
Формально все вышесказанное — правда, и мы не можем не согласиться, что водворение и укрепление тевтонского правителя в Италии было всего лишь очередным примером того, что уже случилось в Испании и Африке. Пока еще никто в этих странах не утверждал, что Западная Римская империя окончательно умерла и ее сменило Тевтонское королевство. На документах и монетах того времени оставалось имя римского императора — и в Испании, и в Италии, и в Африке. После 476 года подданные и вестгота Эйриха, и скира Одоакра изображали на своих деньгах портрет Зенона, так же как несколькими годами ранее изображали на них портрет Валентиниана III. Им, похоже, было все равно, что один жил к востоку от Адриатики, а другой — к западу.
Но если историки прошлого были слишком невнимательны к конституционному и теоретическому аспекту событий, без обиняков утверждая, что Римская империя на западе прекратила существование в 476 году, существует опасность, что наше поколение излишне проникнется формальной стороной вещей, не осознавая реальных перемен, имевших место в том далеком году. Исчезновение Римской империи на западе на самом деле было длительным процессом, начавшимся в 411 году, когда Британия, первая из западных диоцезов, была оставлена варварам, и завершившимся, когда Франц II Австрийский сложил с себя титул императора в 1806 году. И все же если мы должны выбрать момент разрыва между старым и новым, если нам необходимо выбрать год, ставший линией раздела между древней историей и Средневековьем, то лучшую дату, чем 476 год, выбрать невозможно.
До того самого дня, как Флавий Одоакр сверг Августула, в Риме или Равенне всегда был принц, ведущий свой род от Октавиана, Траяна или Константина. Пусть его корона была непрочной, жизнь постоянно подвергалась опасности, а его слово было не таким могущественным, как слово какого-нибудь варвара, вроде Рицимера или Гундобада, стоявшего за его троном. Тем не менее он находился в постоянном контакте с подданными и являлся видимым осязаемым персонажем, воля и характер которого имели некоторое значение в управлении государством. Даже самые слабые Глицерий или Олибрий никогда не превращались в обычных марионеток, как король франков VIII века или микадо XVII века. Кроме того, всегда существовала возможность, даже более того — вероятность, что появится некий сильный император, который сумеет освободиться от власти германского премьер-министра. Майориану это едва не удалось, а истории падения готов, Гайнаса и Аспара, на востоке показывают, что подобная попытка — не такое уж безнадежное предприятие.

Чарльз Оман - Темные века европейской истории - От падения Рима до эпохи Ренессанса

Центрполиграф; Москва; 2020г. - 447с.
ISBN 978-5-9524-5415-6

Чарльз Оман - Темные века европейской истории - От падения Рима до эпохи Ренессанса - Содержание

Книга первая
  • Глава 1. Одоакр и Теодорих, 476-493 годы
  • Глава 2. Теодорих, король Италии, 493-526 годы
  • Глава 3. Императоры в Константинополе, 476-527 годы.
  • Глава 4. Хлодвиг и франки в Галлии, 481-511 годы
  • Глава 5. Юстиниан и его войны, 528-540 годы
  • Глава 6. Юстиниан - продолжение, 540-565 годы
  • Глава 7. Ранние франкские короли и организация ими Галлии, 511-561 годы
  • Глава 8. Вестготы в Испании, 531-603 годы
Книга вторая
  • Глава 9. Преемники Юстиниана, 568-610 годы
  • Глава 10. Упадок Меровингов, 561-656 годы
  • Глава 11. Лангобарды в Италии и подъем папства, 568-653 годы
  • Глава 12. Ираклий и Мухаммед, 610-641 годы
  • Глава 13. Упадок и крах вестготов, 603-711 годы
  • Глава 14. Противостояние Восточной Римской империи и халифата, 641-717 годы
  • Глава 15. История великих майордомов, 656-720 годы
  • Глава 16. Лангобарды и папство, 653-743 годы
  • Глава 17. Карл Мартелл и его войны, 720-741 годы
Книга третья
  • Глава 18. Императоры-иконоборцы. Положение Восточной Римской империи в VIII веке, 717-802 годы
  • Глава 19. Пипин Короткий. Войны франков и лангобардов, 741-768 годы. .v
  • Глава 20. Карл Великий. Ранние годы (768-785). Покорение Ломбардии и Саксонии
  • Глава 21. Поздние завоевания Карла Великого, 785-814 годы
  • Глава 22. Карл Великий и империя
  • Глава 23. Людовик I Благочестивый, 814-840 годы
  • Глава 24. Распад Франкской империи. Приход викингов, 840-855 годы
  • Глава 25. Самые мрачные часы: от смерти Лотаря I до смешения Карла Лысого, 855-887 годы
  • Глава 26. Италия и Сицилия в IX веке, 827-924 годы
  • Глава 27. Германия, 888-918 годы
  • Глава 28. Восточная Римская империя в IX веке, 802-912 годы
  • Глава 29. Конец IX века в Западной Европе.
Заключение
Views 298
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2021
Author brat Aleksey
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