Омархали - Езидская религиозная текстуальная традиция - От устной к письменной

Академическое изучение религии и культуры езидов за последние двадцать лет существенно продвинулось. Тем не менее несколько лакун по-прежнему нуждаются в заполнении. Основные соображения, которые заставили автора предпринять настоящее исследование, заключались, во-первых, в том, что религиозные традиции и практики сообщества езидов в целом и локальных общин в частности подверглись в последние десятилетия множеству существенных изменений, и не только в сферах, влияющих на передачу их священных текстов и профессионального религиозного знания. Во-вторых, ко времени написания этой работы в академической литературе наблюдается отсутствие описания и анализа различных факторов, освещающих эту передачу и рецепцию как в традиционных, так и в более прогрессивных условиях окружения. Первая часть данного исследования в основном проясняет вопрос функционирования текстуальной традиции религии езидов, которая в определенной степени все еще остается в условиях премодерна, а также ту новую трансформацию, которой эта традиция подвергается. Многие аспекты текстуальной традиции религии езидов изучаются здесь впервые, и эта работа дает исчерпывающий или, по крайней мере, близкий к таковому обзор и анализ механизма передачи и рецепции этой религиозной традиции её последователями. Вторая часть представляет собой первую на данный момент попытку классификации и категоризации сохранившихся устных религиозных текстов со всеми известными вариациями. Все это вместе, таким образом, предоставляет материал, который может послужить основанием для дальнейшего детального научного анализа различных аспектов, лишь кратко затронутых здесь.

Традиционно основанный в первую очередь на ортопраксии, езидизм, оказавшись в новых обстоятельствах, претерпевает существенные изменения, которые явились следствием миграции, модернизации, глобализации, роли медиа и других внешних и внутренних факторов. Эти изменения могут быть оценены исключительно на основе подробной информации, добытой с помощью индуктивного подхода, опирающегося на факты. Важной причиной отсутствия детального исследования данных тем является то, что подобное исследование нуждается в глубоком «эмическом» и «этическом» знании традиции езидов. Автор данной работы, совмещающая академическую кацию ираниста и религиоведа со статусом езидского пира, выросла в атмосфере религиозного обучения. Это значит, что автор имела доступ к знанию многих аспектов религиозной традиции езидов, могла получать эти знания из первых рук. Более того, многие собеседники разговаривали с автором с величайшей откровенностью, которая едва ли может быть оказана человеку извне.

Религиозная традиция езидов — как священные тексты, так и священническое обучение— вплоть до недавних пор передавалась устно в бесписьменной или полуписьменной среде. Среди езидов за пределами Армении грамотность стала широко распространённым явлением и начала влиять на культуру их сообщества только к середине двадцатого века (по крайней мере, среди мужчин). Более того, во второй половине двадцатого века достаточно высокий процент езидов Турции, а чуть позже и Ирака, мигрировали в Западную Европу. Быстрое развитие грамотности ускорило частичное принятие западного образа жизни с его понятиями, что привело к глубокому изменению в способе руководства общиной и пониманию роли религии в ней. Притом что ортопраксия и индивидуальная духовная власть традиционных религиозных лидеров всегда были ключевым фактором, определяющим традицию езидов, теперь возникли вопросы, касающиеся общих религиозных принципов и религиозного обучения, а также основания религиозной власти и знания вообще. Представители традиционных «священнических» классов, ответственные в первую очередь за передачу устных священных текстов, были вынуждены уступить существенную долю своего авторитета тем представителям общины, которые получили более высокое образование в рамках западной системы. Многие езиды, не только на Ближнем Востоке и в Армении, но и среди своей диаспоры, рассматривают сейчас отсутствие письменной традиции как серьезное препятствие на пути религиозной «эмансипации» общины. С учетом того, что запись части священных гимнов начала осуществляться в семидесятые годы XX в. и этот процесс продолжается до сих пор, появилась уникальная возможность проследить трансформацию передаваемых изустно религиозных «текстов» в собрание письменных текстов, которые могут рассматриваться в качестве езидского эквивалента Священным Писаниям других религий.

Ханна Омархали - Езидская религиозная текстуальная традиция: от устной к письменной - Категории, трансмиссия, скриптуализация и канонизация езидских религиозных текстов (с примерами устных и письменных религиозных текстов)

Пер. с англ. Р. Б. Галанина.— СПб.: Петербургское Востоковедение, 2023. — 544 c. (Orientalia).

ISBN 978-5-85803-619-7

Ханна Омархали - Езидская религиозная текстуальная традиция – Содержание

Выражение признательности

Введение

ЧАСТЬ I

Глава I. Езидские письменные религиозные тексты: Священное Писание, собрания рукописей и манускрипты 1. Неподлинные письменные священные тексты езидов: Jilwa и Mashafö Raš 1.1. История обнаружения, публикации и изучения двух священных книг 1.2. Авторство, дата.составления и подлинность езидских священных книг 1.3. Содержание J/Zvva и Mashafa Raš 2. Рукописные собрания, священные рукописи и катехизис 2.1. Рукописные собрания езидов 2.2. Езидский катехизис 2.3. Священные рукописи — mişûr 3. Манускрипты заклинаний и магические чаши 3.1. Рукописи заклинаний: Мешур Раш Балак 3.2. Чаши для заклинаний — tas

Глава II. Езидские религиозные устные поэтические тексты: общие ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗЛИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ 1. Устные поэтические тексты религии езидов: общие характеристики 1.1. История изучения 1.2. Общие характеристики 2. Различные категории устной религиозно-поэтической литературы езидов 2.1. Каул (Qewľ) 2.2. Бейт (Beyt) 2.3. Касыда (Qes îde) 2.4. Молитва: Du а и Diroz(g)e 2.5. Pişt Perde и другие категории

Глава III. Аспекты езидской мифологии: традиция çîrok 1. Космологические и космогонические мифы езидов 1.1. «Ортодоксальный» миф о Творении согласно езидским гимнам 1.2. Езидская концепция axis mundi и модель космоса 1.3. Превращение хаоса в космос 2. Езидские мифы о происхождении человека 2.1. Отказ земли придать форму телу Адама и воспринять его образ 2.2. «Конь на волне воды»: демонические существа 2.3. Отказ души войти в тело Адама

Глава IV. Обучающие и ученические практики: подготовка специалиста В ОБЛАСТИ УСТНОЙ ЕЗИДСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ И ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ 1. Обучение мастера устной езидской религиозной традиции 1.1. Роль семьи 1.2. Роль ода (ode) и собраний в связи с религиозными мероприятиями 1.3. Учитель и ученик: роль религиозного наставника 1.4. «Какого уровня ты достиг?»: иерархия религиозного знания 1.5. Кавалы (Qewal) как «профессиональные декламаторы» 1.6. Роль женщины в передаче религиозного знания 2. Исполнение, аудитория и традиционные способы декламации 2.1. Способы исполнения 2.2. Исполнение (performance) 2.3. Декламатор религиозных текстов и его аудитория 2.4. Непрерывная декламация и «добавочный стиль»

Глава V. О запоминании и передаче устных религиозных езидских текстов: К ВОПРОСУ О ВАРИАЦИЯХ, ИЗМЕНЕНИИ И СТАБИЛЬНОСТИ 1. Способы запоминания 1.1. Методы запоминания 1.2. Некоторые замечания по поводу понятия «текст»: «фиксированный» и «подлинный» 2. Вариация, изменение и стабильность 2.1. Сравнительное изучение вариантов поэтических текстов 2.2. Различия между вариантами религиозно-поэтических текстов

Глава VI. Тенденция к скриптуализации древней устной традиции и ДИСКУССИИ И СООБРАЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ КАНОНА 1. Скриптуализация устных езидских священных текстов 1.1. От устной к письменной и технологически опосредованной традиции 1.2. Влияние скриптуализации на устную езидскую религиозную традицию 2. Изменения в статусе религиозного авторитета 3. Дискурс общины по поводу письменного канона 3.1. Езидский дискурс по поводу канона 3.2. Вопросы, связанные с созданием канона

Экскурс I. Образцы устных езидских религиозно-поэтических произведений 1. Гимн Господу — Qewlê Padişa 2. Гимн Слабого и Разбитого — Qewlê Zebûnî Meksûr 3. Гимн За Завесой — Qewlê Pişt Perde 4. Бейт О Дом — Beyta Heyî Malé 5. Бейт Шейха Шамса, или Бейт Утра — Beyta Şêşims, или Beyta Sibê 6. Дерозга Шейха Шамса — Dirozga Şêxşims 7. Свидетельство Веры — Şehdetiya Dîn Вариант 1 Вариант II 8. Молитва к Дервишу Земли Вариант 1 Вариант II 9. Молитва на Омовение Лица — Du а Çevşûştinê 10. Молитва Луны — Du 'a Hîvê 11. Молитва Тауси Малака — Du сауа Tawusî Melek 12. Касыда Пир Камала — Qesîda Pîrê Kemal Вариант 1 Вариант II 13. Касыда Шейха Бабека — Qesîda Şêx Bábik

Экскурс II. Пример езидской религиозной рукописи 1. Мешур Пир Хатйба Леей ибн Пйр Бутара: арабский текст и русский перевод 1.1. Начало рукописи 1.2. Список сорока Шейха ‘Ади б. Мусафира 1.3. Список сорока Шейха Хасана 1.4. «Свидетели» Меисура и податной лист 1.5. Касыда Шейха ‘Адй 1.6. Лист с печатями 1.7. Родословная Пйра Хасана 2. Мешур Пйр Хатйба Леей ибн Пйр Бутара: текст оригинала

Экскурс III. Сравнение некоторых мифов 1. Сравнение мифа, записанного в различных местных традициях, в диахроническом разрезе 2. Сравнение мифа, рассказанного одним и тем же экспертом



ЧАСТЬ 2

Введение

Список устных езидских религиозных текстов Поэзия Qewl Beyt Dua Qesîde Sema ‘ Lavij Xizêmok Payîzok Robarîn Xerîbo Проза Mishabet Çîrok û Çîvanok Dastan

Обзор Гимнов (qewl), их статус, исполнение, предполагаемое авторство и мелодия

Список источников

Заключение

Библиография

Сокращения

Список информаторов

Список племен и родов езидов 1. Езидские роды и племена 1.1. Шейхи (Şêxanî) 1.2. Пиры (Pîranî) 1.3. Миряне — Мриды (Mirídxané) 2. Племена и названия родов езидов на территории Ирака 2.1. Шенгал 2.2. Шейхан



Словарь терминов

Содержание компакт-диска

Заметки к транскрипции

Карты

Индекс религиозно-поэтических текстов

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