Книга Сторми Омартиан «Гармония души и тела» посвящена поиску внутреннего равновесия и духовного здоровья. Автор показывает, что истинная гармония человека достигается тогда, когда духовная жизнь, эмоциональное состояние и физическое здоровье находятся в правильном порядке перед Богом.

В книге рассматриваются вопросы духовного роста, отношения к своему телу, эмоционального состояния, питания, отдыха и образа жизни. Сторми Омартиан подчёркивает, что человек создан Богом как единое целое — дух, душа и тело — поэтому забота о каждом из этих аспектов важна для полноценной жизни.

Автор делится библейскими принципами и практическими советами, которые помогают читателю научиться заботиться о своём здоровье, укреплять духовную жизнь и находить баланс между различными сторонами жизни.

Книга предназначена для тех, кто стремится к духовной зрелости, внутреннему миру и гармоничному образу жизни на основании христианских ценностей.

Сторми Омартиан - Гармония души и тела

Пер. с англ. — 3-є изд. — СПб.: Виссон, 2015. — 272 с. — (Новый человек).

ISBN 978-5-905913-81-5

Сторми Омартиан - Гармония души и тела – Содержание

Предисловие

Введение

Быть довольными собой в любом возрасте

Беспристрастный взгляд на себя

Оглядываясь на свое прошлое

Божьи пути — благо

Учитесь любить свое тело

Семь шагов к душевному и физическому здоровью

Глава 1. Шаг первый: обретение душевного покоя

Два вида стресса

Первопричины стресса

Как определить стрессовую ситуацию

Выбор одного варианта из двух

Тот, в Кого вы верите

«...Тебя от ранней зари ищу я...»

Ежедневное покаяние

Облачиться в «славную одежду»

Что питает ваш ум?

Время смеяться и время плакать

Разрушительные эмоции

Покалеченные души

Будьте такими, какими создал вас Бог

Стремиться к простоте и еще раз к простоте

Что выберете вы?

Глава 2. Шаг второй: правильный подход к питанию

Подвергшиеся обработке или натуральные продукты ....

Жизнь и смерть человека в его крови

Неправильное питание и болезни

Продукты, созданные Богом

Похвальное слово росткам

Вам понравятся травяные чаи

Продукты, которые следует исключить из рациона или включить в него

Переедание и другие нарушения в питании

Как безболезненно похудеть

Меняйте свои вкусовые привычки

Принцип простоты в питании

Разнообразие каждый день

Избегайте стресса во время еды

Застолья

«Особые случаи»

Созданная Богом пища и детские желудки

Витамины и биологически активные добавки к пище

Читайте надписи на этикетках

Что влияет на количество поглощаемой пищи и на аппетит

Полезные советы

Божий путь — путь жизни

Ілава 3. Шаг третий: разумное распределение физической нагрузки

Активная жизненная позиция

Вы созданы не для бездействия

Очиститься от шлаков и токсинов

Стать сильными

Правильное планирование занятий физкультурой

Аэробные упражнения

Учитесь правильно дышать

Не ограничивайте себя комплексом аэробных упражнений

Ведите активный образ жизни

У вас есть надежда!

Сорок веских причин заняться физкультурой

Ради одной цели — жить в благочестии

Имейте твердые убеждения

Глава 4. Шаг четвертый: нормированное потребление воды ..

Для чего нужно пить воду?

Достаточно воды — это сколько?

Когда возрастает потребность в воде

Где взять чистую воду?

Вода и состояние кожи

Щетка для тела и люфа

Гидромассажная ванна

Глава 5. Шаг пятый: практика поста и молитвы

Что говорит об этом Библия

Духовная дисциплина

Пост ради Господа

Очищающая сила поста

Благословения для вашего тела

Упорядочить свою жизнь

Как поститься

Признаки очищения от токсинов

Необходима ли клизма?

Приступы голода

Примеры кратковременных постов

Как бороться с искушением что-нибудь съесть

Как выходить из поста

Надеяться на лучшее

Кому пост противопоказан

Пост как путь к душевному и физическому здоровью

Пост, который избрал Бог

Глава 6. Шаг шестой: пребывание на свежем воздухе и солнце

Впустите свет в свою жизнь

Солнечный свет лечит

Дневной свет и душевное здоровье

Искусственное освещение

Солнце — источник жизни

Физические занятия на свежем воздухе

Учитесь правильно дышать

«Дышащая» одежда

Соблюдайте меру во всем

Сделайте выполнение этого шага неотъемлемой частью своей жизни

Глава 7. Шаг седьмой: полноценный отдых

Хорошего матраса недостаточно

Никаких суррогатов

Без сна нет жизни

«Похитители» сна

Как обеспечить себе здоровый сон

Пользуйтесь своим правом на отдых

Святите день субботний

Войти в совершенный покой Бога

/лава 8. Как осуществить это на практике

С чего начать?

Помните о каждом из семи шагов

Задайте себе несколько важных вопросов

Симптомы болезни

Выберите верный путь

Расписание на каждый день

Послушание лучше, чем жертва

Бог обновляет всё, а значит, и вас!

Выбирайте жизнь!

Рекомендуемая литература