Омартиан - Гармония души и тела

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Новый человек (1 book)

Книга Сторми Омартиан «Гармония души и тела» посвящена поиску внутреннего равновесия и духовного здоровья. Автор показывает, что истинная гармония человека достигается тогда, когда духовная жизнь, эмоциональное состояние и физическое здоровье находятся в правильном порядке перед Богом.

В книге рассматриваются вопросы духовного роста, отношения к своему телу, эмоционального состояния, питания, отдыха и образа жизни. Сторми Омартиан подчёркивает, что человек создан Богом как единое целое — дух, душа и тело — поэтому забота о каждом из этих аспектов важна для полноценной жизни.

Автор делится библейскими принципами и практическими советами, которые помогают читателю научиться заботиться о своём здоровье, укреплять духовную жизнь и находить баланс между различными сторонами жизни.

Книга предназначена для тех, кто стремится к духовной зрелости, внутреннему миру и гармоничному образу жизни на основании христианских ценностей.

Сторми Омартиан - Гармония души и тела

Пер. с англ. — 3-є изд. — СПб.: Виссон, 2015. — 272 с. — (Новый человек).

ISBN 978-5-905913-81-5

Сторми Омартиан - Гармония души и тела – Содержание

Предисловие

Введение

  • Быть довольными собой в любом возрасте

  • Беспристрастный взгляд на себя

  • Оглядываясь на свое прошлое

  • Божьи пути — благо

  • Учитесь любить свое тело

  • Семь шагов к душевному и физическому здоровью

Глава 1. Шаг первый: обретение душевного покоя

  • Два вида стресса

  • Первопричины стресса

  • Как определить стрессовую ситуацию

  • Выбор одного варианта из двух

  • Тот, в Кого вы верите

  • «...Тебя от ранней зари ищу я...»

  • Ежедневное покаяние

  • Облачиться в «славную одежду»

  • Что питает ваш ум?

  • Время смеяться и время плакать

  • Разрушительные эмоции

  • Покалеченные души

  • Будьте такими, какими создал вас Бог

  • Стремиться к простоте и еще раз к простоте

  • Что выберете вы?

Глава 2. Шаг второй: правильный подход к питанию

  • Подвергшиеся обработке или натуральные продукты ....

  • Жизнь и смерть человека в его крови

  • Неправильное питание и болезни

  • Продукты, созданные Богом

  • Похвальное слово росткам

  • Вам понравятся травяные чаи

  • Продукты, которые следует исключить из рациона или включить в него

  • Переедание и другие нарушения в питании

  • Как безболезненно похудеть

  • Меняйте свои вкусовые привычки

  • Принцип простоты в питании

  • Разнообразие каждый день

  • Избегайте стресса во время еды

  • Застолья

  • «Особые случаи»

  • Созданная Богом пища и детские желудки

  • Витамины и биологически активные добавки к пище

  • Читайте надписи на этикетках

  • Что влияет на количество поглощаемой пищи и на аппетит

  • Полезные советы

  • Божий путь — путь жизни

Ілава 3. Шаг третий: разумное распределение физической нагрузки

  • Активная жизненная позиция

  • Вы созданы не для бездействия

  • Очиститься от шлаков и токсинов

  • Стать сильными

  • Правильное планирование занятий физкультурой

  • Аэробные упражнения

  • Учитесь правильно дышать

  • Не ограничивайте себя комплексом аэробных упражнений

  • Ведите активный образ жизни

  • У вас есть надежда!

  • Сорок веских причин заняться физкультурой

  • Ради одной цели — жить в благочестии

  • Имейте твердые убеждения

Глава 4. Шаг четвертый: нормированное потребление воды ..

  • Для чего нужно пить воду?

  • Достаточно воды — это сколько?

  • Когда возрастает потребность в воде

  • Где взять чистую воду?

  • Вода и состояние кожи

  • Щетка для тела и люфа

  • Гидромассажная ванна

Глава 5. Шаг пятый: практика поста и молитвы

  • Что говорит об этом Библия

  • Духовная дисциплина

  • Пост ради Господа

  • Очищающая сила поста

  • Благословения для вашего тела

  • Упорядочить свою жизнь

  • Как поститься

  • Признаки очищения от токсинов

  • Необходима ли клизма?

  • Приступы голода

  • Примеры кратковременных постов

  • Как бороться с искушением что-нибудь съесть

  • Как выходить из поста

  • Надеяться на лучшее

  • Кому пост противопоказан

  • Пост как путь к душевному и физическому здоровью

  • Пост, который избрал Бог

Глава 6. Шаг шестой: пребывание на свежем воздухе и солнце

  • Впустите свет в свою жизнь

  • Солнечный свет лечит

  • Дневной свет и душевное здоровье

  • Искусственное освещение

  • Солнце — источник жизни

  • Физические занятия на свежем воздухе

  • Учитесь правильно дышать

  • «Дышащая» одежда

  • Соблюдайте меру во всем

  • Сделайте выполнение этого шага неотъемлемой частью своей жизни

Глава 7. Шаг седьмой: полноценный отдых

  • Хорошего матраса недостаточно

  • Никаких суррогатов

  • Без сна нет жизни

  • «Похитители» сна

  • Как обеспечить себе здоровый сон

  • Пользуйтесь своим правом на отдых

  • Святите день субботний

  • Войти в совершенный покой Бога

/лава 8. Как осуществить это на практике

  • С чего начать?

  • Помните о каждом из семи шагов

  • Задайте себе несколько важных вопросов

  • Симптомы болезни

  • Выберите верный путь

  • Расписание на каждый день

  • Послушание лучше, чем жертва

  • Бог обновляет всё, а значит, и вас!

  • Выбирайте жизнь!

Рекомендуемая литература

Views 41
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

