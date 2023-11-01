Господь, я приближаюсь к Тебе сегодня и благодарю за то, что Ты приблизил меня к Себе, как обещал в Своем Слове (см. Иак.4:8). Я желаю пребывать в Твоем присутствии и хочу знать Тебя настолько, насколько это возможно. Научи меня всему необходимому, чтобы знать Тебя лучше. Я не хочу быть человеком, который всегда учится и никогда не может дойти до познания истины (см. 2Тим.3:7). Я хочу знать истину о том, кто Ты, потому что я знаю, что Ты близок ко всем, призывающим Тебя в истине (см. Пс.144:18).

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.

ИОАННА 14:16, 17

Сторми Омартиан - Книга молитв - 365 вдохновляющих молитв

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия»» 2011. — 384 с.

ISBN 978-5-8445-0272-9

Сторми Омартиан - Книга молитв. 365 вдохновляющих молитв - Содержание

Часть 1. Сила молящейся женщины

Часть 2. Преображающая сила молитвы

Часть 3. Ты освещаешь путь мой

Часть 4. Сила молящейся жены

Часть 5. Сила родительской молитвы

Сторми Омартиан - Книга молитв. 365 вдохновляющих молитв - Глава 3. Ты освещаешь путь мой

Когда я учусь ходить Твоими путями

Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты учишь меня ходить Твоими путями. Если путь, по которому я иду, извилистый, я прошу, чтобы Ты сделал его прямым. Если я иду в неправильном направлении, я прошу, чтобы Ты развернул меня и поставил на истинный путь. Я знаю, если я держусь за Тебя, Ты направляешь меня на истинный путь.

Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим.

ИЕРЕМИЯ 10:23

Когда я учусь ходить Твоими путями

Господь, «укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою» (Пс.142:8). Я знаю, когда я иду без Тебя, я сбиваюсь с пути. Благодарю Тебя за то, что, даже если я ослабею и споткнусь, Ты поможешь мне снова подняться и продолжать идти. Даже если я не вижу, куда я иду, я уверена, что Ты поможешь мне добраться до цели. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты учишь меня жить в полной зависимости от Тебя, ибо я знаю — в этом сокрыто самое большое благословение.

...придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его...

МИХЕЯ 4:2