Омартиан - Молитва – путь избавления от страха
Книга Сторми Омартиан «Молитва — путь избавления от страха» — это практическое и вдохновляющее руководство для тех, кто борется с тревожностью, паникой и сковывающим чувством страха. Автор, основываясь на собственном многолетнем опыте преодоления депрессии и внутренних страхов, утверждает, что молитва — это не просто просьба о помощи, а мощное оружие, способное разрушить стены, которые возводит вокруг нас страх. Книга написана в доверительном стиле и наполнена глубоким сопереживанием к читателю.
Омартиан выделяет различные виды страхов: от обоснованных опасений за будущее и близких до иррациональных фобий и духовных атак. Она показывает, как страх парализует веру и лишает человека радости жизни. Основной посыл книги заключается в том, что Бог не дал нам духа боязни, но силы, любви и целомудрия. Автор предлагает конкретные библейские инструменты для борьбы: молитвы, основанные на Слове Божьем, которые помогают перенаправить фокус внимания с пугающих обстоятельств на всемогущество Творца.
Особая ценность книги — в её структуре. Каждая глава завершается готовыми молитвами и списком стихов из Писания для заучивания и провозглашения. Сторми подчеркивает, что избавление от страха — это часто процесс, требующий времени и постоянного пребывания в Божьем присутствии. Это издание станет надежным спутником для каждого, кто хочет обрести подлинный мир в сердце и научиться доверять Богу в самые темные периоды жизни.
Сторми Омартиан – Молитва – путь избавления от страха
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2020. — 224 с. — (Решаем проблемы молитвой).
ISBN 978-0-7369-6595-8 (англ.)
Сторми Омартиан – Молитва – путь избавления от страха – Содержание
О чем эта книга?
1. ЧТО С НАМИ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ СТРАХ
2. ЧЕГО МЫ БОИМСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
3. ЧТО В БИБЛИИ ГОВОРИТСЯ О СТРАХЕ?
4. КАКОЙ СТРАХ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ИСПЫТЫВАТЬ БОГ?
5. КАКОГО СТРАХА ОЖИДАЕТ ОТ НАС БОГ?
6. КАК НАМ СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ. ГОВОРИТЬ И МОЛИТЬСЯ. КОГДА МЫ БОИМСЯ?
7. КАК НАМ ПОСТУПАТЬ. КОГДА МЫ ЧУВСТВУЕМ СТРАХ?
8. КАКОВА ТАКТИКА ВРАГА?
9. КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ СМЕРТИ?
10. ЧТО МОЖЕТ УБЕРЕЧЬ НАС ОТ СТРАХА ПЕРЕД БУДУЩИМ?
