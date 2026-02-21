Книга Сторми Омартиан «Молитва — путь избавления от страха» — это практическое и вдохновляющее руководство для тех, кто борется с тревожностью, паникой и сковывающим чувством страха. Автор, основываясь на собственном многолетнем опыте преодоления депрессии и внутренних страхов, утверждает, что молитва — это не просто просьба о помощи, а мощное оружие, способное разрушить стены, которые возводит вокруг нас страх. Книга написана в доверительном стиле и наполнена глубоким сопереживанием к читателю.

Омартиан выделяет различные виды страхов: от обоснованных опасений за будущее и близких до иррациональных фобий и духовных атак. Она показывает, как страх парализует веру и лишает человека радости жизни. Основной посыл книги заключается в том, что Бог не дал нам духа боязни, но силы, любви и целомудрия. Автор предлагает конкретные библейские инструменты для борьбы: молитвы, основанные на Слове Божьем, которые помогают перенаправить фокус внимания с пугающих обстоятельств на всемогущество Творца.

Особая ценность книги — в её структуре. Каждая глава завершается готовыми молитвами и списком стихов из Писания для заучивания и провозглашения. Сторми подчеркивает, что избавление от страха — это часто процесс, требующий времени и постоянного пребывания в Божьем присутствии. Это издание станет надежным спутником для каждого, кто хочет обрести подлинный мир в сердце и научиться доверять Богу в самые темные периоды жизни.

Сторми Омартиан – Молитва – путь избавления от страха

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2020. — 224 с. — (Решаем проблемы молитвой).

Сторми Омартиан – Молитва – путь избавления от страха – Содержание

