Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Омартиан - Сила молитвенной жизни

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга «Сила молитвенной жизни» Сторми Омартиан — это практическое руководство по духовному обновлению, которое фокусируется на молитве как на инструменте глубокой личностной трансформации. Автор утверждает, что молитва — это не просто способ просить у Бога материальные блага, а мощное средство для обретения внутренней свободы и целостности. Омартиан делится личным опытом преодоления эмоциональных травм и страхов, показывая, что настоящий успех возможен только тогда, когда человек выстраивает тесные, доверительные отношения с Творцом и позволяет Ему изменять свое сердце.

В этом труде подробно рассматриваются различные аспекты жизни, в которых молитва может произвести прорыв: от исцеления прошлых обид до обретения ясного видения своего предназначения. Автор предлагает конкретные молитвенные стратегии и библейские основания для того, чтобы противостоять негативным мыслям и деструктивным привычкам. Книга учит читателя доверять Божьему расписанию и Его методам работы, утверждая, что дисциплина в общении с Богом приносит не только душевный покой, но и ту полноту жизни, которую невозможно достичь человеческими усилиями.

Омартиан С. - Сила молитвенной жизни – Обретение свободы, целостности и настоящего успеха, которые Бог приготовил для вас

Пер. с англ. — СПб.: MPO XBE «Христианская Миссия», 2022. — 288 с.

ISBN 978-5-8445-0358-0

Омартиан С. - Сила молитвенной жизни – Содержание

Что делать, чтобы жизнь была успешной?

  • 1. Познайте, Кто ваш Отец

  • 2. Примите все, чем обеспечил вас Иисус Своей смертью

  • 3. С радостью примите присутствие Святого Духа

  • 4. Поверьте Божьим обещаниям

  • 5. Сделайте поклонение Богу привычкой

  • 6. Молитесь так, словно от этого зависит ваша жизнь

  • 7. Живите в свободе, которую Бог приготовил для вас

  • 8. Ищите Божьего Царства и Его даров

  • 9. Храните сердце в праведности

  • 10. Живите в прощении — Божьем и своем

  • 11. Бойтесь Бога, но не живите в страхе

  • 12. Замените сомнения непоколебимой верой

  • 13. С радостью примите Божью волю и исполняйте ее

  • 14. Узнайте свое предназначение и осуществите его

  • 15. Наслаждайтесь Божьей любовью

  • 16. Возложите надежды на Господа

  • 17. Жертвуйте по воле Божьей — Ему и другим людям

  • 18. Контролируйте свои мысли

  • 19. Откажитесь от негативных эмоций

  • 20. Относитесь к телу так, словно оно принадлежит Богу

  • 21. Доверьтесь своему Целителю

  • 22. Скажите «нет» искушениям

  • 23. Откажитесь от разрушительных взаимоотношений

  • 24. Произносите слова, несущие жизнь

  • 25. Будьте святы, ибо Бог свят

  • 26. Выявите своего врага

  • 27. Поститесь и молитесь для победы

  • 28. Стойте твердо в трудные времена

  • 29. Двигайтесь в силе Божьей

  • 30. Никогда не сдавайтесь

Views 76
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

