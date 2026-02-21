Омартиан - Сила молитвенной жизни

Книга «Сила молитвенной жизни» Сторми Омартиан — это практическое руководство по духовному обновлению, которое фокусируется на молитве как на инструменте глубокой личностной трансформации. Автор утверждает, что молитва — это не просто способ просить у Бога материальные блага, а мощное средство для обретения внутренней свободы и целостности. Омартиан делится личным опытом преодоления эмоциональных травм и страхов, показывая, что настоящий успех возможен только тогда, когда человек выстраивает тесные, доверительные отношения с Творцом и позволяет Ему изменять свое сердце.
В этом труде подробно рассматриваются различные аспекты жизни, в которых молитва может произвести прорыв: от исцеления прошлых обид до обретения ясного видения своего предназначения. Автор предлагает конкретные молитвенные стратегии и библейские основания для того, чтобы противостоять негативным мыслям и деструктивным привычкам. Книга учит читателя доверять Божьему расписанию и Его методам работы, утверждая, что дисциплина в общении с Богом приносит не только душевный покой, но и ту полноту жизни, которую невозможно достичь человеческими усилиями.
Омартиан С. - Сила молитвенной жизни – Обретение свободы, целостности и настоящего успеха, которые Бог приготовил для вас
Пер. с англ. — СПб.: MPO XBE «Христианская Миссия», 2022. — 288 с.
ISBN 978-5-8445-0358-0
Омартиан С. - Сила молитвенной жизни – Содержание
Что делать, чтобы жизнь была успешной?
1. Познайте, Кто ваш Отец
2. Примите все, чем обеспечил вас Иисус Своей смертью
3. С радостью примите присутствие Святого Духа
4. Поверьте Божьим обещаниям
5. Сделайте поклонение Богу привычкой
6. Молитесь так, словно от этого зависит ваша жизнь
7. Живите в свободе, которую Бог приготовил для вас
8. Ищите Божьего Царства и Его даров
9. Храните сердце в праведности
10. Живите в прощении — Божьем и своем
11. Бойтесь Бога, но не живите в страхе
12. Замените сомнения непоколебимой верой
13. С радостью примите Божью волю и исполняйте ее
14. Узнайте свое предназначение и осуществите его
15. Наслаждайтесь Божьей любовью
16. Возложите надежды на Господа
17. Жертвуйте по воле Божьей — Ему и другим людям
18. Контролируйте свои мысли
19. Откажитесь от негативных эмоций
20. Относитесь к телу так, словно оно принадлежит Богу
21. Доверьтесь своему Целителю
22. Скажите «нет» искушениям
23. Откажитесь от разрушительных взаимоотношений
24. Произносите слова, несущие жизнь
25. Будьте святы, ибо Бог свят
26. Выявите своего врага
27. Поститесь и молитесь для победы
28. Стойте твердо в трудные времена
29. Двигайтесь в силе Божьей
30. Никогда не сдавайтесь
