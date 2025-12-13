Омартиан - Сила молитвы за своих взрослых детей

Каждому родителю взрослого ребенка нужно знать семь вещей, и зачастую никто вам не расскажет ни об одной из них. Думаю, было бы замечательно, если бы кто-нибудь упомянул хотя бы о некоторых из них еще до того, как мои дети выросли и вступили во взрослую жизнь. Тогда я могла бы подготовиться.

Когда вы собираетесь стать молодыми родителями, то более старшие и опытные родители усердно вас поздравляют с ожидаемым вами ребенком. А потом, когда ваш ребенок родился, они опять поздравляют вас, и на этот раз дают вам советы о том, как растить малыша в первые годы его жизни. Но в отношении более старших, взрослых детей все молчат. Они лишь многозначительно улыбаются и ничего не говорят о том, что вас ждет впереди. Уверена, что они думают: «Зачем сейчас что-то говорить? Со временем они сами все узнают». Или даже думают, что они являются единственными на свете родителями, которые испытывают трудности со своими взрослыми детьми, поэтому зачем же пугать других? В общем, в чем бы ни заключалась причина этого молчания, никто об этом не говорит. По крайней мере я сама ничего подобного не слышала.

Раньше я думала, что когда детям исполняется восемнадцать лет, они оканчивают школу и идут в колледж, родительские обязанности, в общем-то, на этом заканчиваются. У них своя жизнь, а у вас своя. Они помнят обо всем, чему вы их научили. И теперь они идут дальше, чтобы найти высокооплачиваемую работу, жениться и приезжать к вам с вашими внуками несколько раз в год. Вуаля! Родительская пора закончилась! Теперь вы можете заняться тем, о чем всегда мечтали, но были слишком заняты для этого, потому что растили детей.

Омартиан, Сторми - Сила молитвы за своих взрослых детей

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 288 с.

ISBN 978-5-8445-0257-6

Омартиан, Сторми - Сила молитвы за своих взрослых детей - Содержание