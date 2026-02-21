Омартиан - Сила молящегося мужа
Книга Сторми Омартиан «Сила молящегося мужа» — это практическое руководство, написанное для мужчин, которые хотят видеть Божье благословение в своей семье и жизни своих жен. Автор утверждает, что молитва мужа обладает особой духовной властью и способна защитить брак от разрушения, а жену — от эмоционального и физического истощения. Книга построена на убеждении, что муж призван быть не только главой дома в бытовом смысле, но и его духовным стражем.
Сторми Омартиан честно и деликатно касается тех сфер жизни женщины, которые больше всего нуждаются в молитвенной поддержке супруга: её эмоции, духовное состояние, материнство, здоровье и реализация талантов. Автор подчеркивает, что молитва мужа — это не способ «переделать» жену под свои стандарты, а инструмент любви, позволяющий Богу совершать Свою работу в её сердце. Книга помогает мужчинам лучше понять нужды своих жен и учит состраданию через ежедневное предстояние перед Богом за свою половинку.
Каждая глава содержит конкретные молитвенные темы и стихи из Писания, которые муж может использовать как основу для своего общения с Творцом. Омартиан также дает практические советы по улучшению взаимопонимания в браке, напоминая, что «сила молящегося мужа» напрямую связана с его личным послушанием Богу и готовностью служить своей семье по примеру Христа.
Шандал (Виссон), 2019
ISBN: 5-93925-106-4
Сторми Омартиан - Сила молящегося мужа - Содержание
Благодарность
Вы женились
Ее духовная жизнь
Ее эмоции
Ее материнство
Ее настроения
Ее брак
Ее повиновение мужу
Ее отношения с людьми
Ее приоритеты
Ее красота
Ее интимная жизнь
Ее страхи
Ее цели
Ее доверие
Ее безопасность
Ее желания
Ее работа
Ее освобождение от пут прошлого
Ее послушание Богу
