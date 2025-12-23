Омартиан — Сила молящегося подростка
Если ты подросток, значит, у тебя есть уникальная возможность активно и глубоко изменять свой мир. Потому что ты — часть этого мира, мира сильных эмоций и подчас жесткой конфронтации. Этот мир в некотором смысле совсем невелик, так как у людей, не принадлежащих к твоей возрастной категории, нет того живого и активного взаимодействия с ним, какое есть у тебя. Ты ясно видишь все хорошее и плохое в своем мире — и то, что тебе хотелось бы сохранить неизменным, и то, что, как ты считаешь, требует перемен. Твоя жизнь и твой мир изменятся самым удивительным образом, если ты будешь ежедневно обращаться в молитве к Богу.
Понятно, что подросток — очень занятой человек. Твоя жизнь насыщена разными событиями: ты учишься, выполняешь различные поручения, стремишься быть успешным. И сегодня, как никогда, тебе не хочется упустить ни одной возможности, чтобы добиться своих целей, поэтому ты можешь думать, что у тебя нет времени молиться. Если дело обстоит именно так, знай, что не одному тебе приходит в голову такая мысль и многие считают, что занятость мешает им находить время для молитвы. Однако без ежедневного молитвенного общения с Богом мы теряем возможность слышать обращенный к нашему сердцу голос Божий, наставляющий нас на путь истинный. Это лишает нас тех благословений, которые есть для нас у Бога.
Я открою тебе, как нужно молиться о каждой стороне твоей жизни, что позволит тебе сосредоточиться на том, Кто есть Бог и каким Он хочет видеть тебя. Это очень важные знания, потому что без них люди не познают Бога и не поймут, для чего Он их сотворил. Без осознания своего предназначения они не смогут принимать правильные решения и никогда не ощутят вкус Божьих благословений.
Омартиан, Сторми — Сила молящегося подростка
Пер. с англ. — 3-е изд. — СПб.: Виссон, 2014. — 208 с. — (Дни юности).
ISBN 978-5-905913-34-1
Омартиан, Сторми — Сила молящегося подростка — Содержание
- В чем сила молитвы и почему она мне нужна?
- Глава 1. Господь, помоги мне глубже познать Тебя
- Глава 2. Господь, помоги мне освободиться от груза совершённых ошибок
- Глава 3. Господь, научи меня прощать других людей
- Глава 4. Господь, помоги мне всегда поступать правильно
- Глава 5. Господь, помоги мне противостоять пагубному влиянию
- Глава 6. Господь, научи меня управлять моими мыслями
- Глава 7. Господь, научи меня понимать Твое Слово
- Глава 8. Господь, помоги мне противостоять давлению сверстников
- Глава 9. Господь, помоги мне установить дружеские отношения с людьми
- Глава 10. Господь, научи меня прославлять Тебя во все дни моей жизни
- Глава 11. Господь, помоги мне понять Твой замысел в отношении моей жизни
- Глава 12. Господь, помоги мне принимать мудрые решения
- Глава 13. Господь, помоги мне избавиться от негативных эмоций
- Глава 14. Господь, помоги мне не поддаваться соблазнам
- Глава 15. Господь, помоги мне быть сильным в трудные периоды моей жизни
- Глава 16. Господь, помоги мне чувствовать себя в безопасности
- Глава 17. Господь, научи меня говорить слова, несущие жизнь
- Глава 18. Господь, помоги мне верить, что нет ничего невозможного
- Глава 19. Господь, помоги мне узнать Твою волю
- Глава 20. Господь, помоги мне обрести в будущем то, что Ты приготовил для меня
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