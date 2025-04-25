Омартиан Сторми - Сила молящихся бабушки и дедушки

Омартиан - Сила молящихся бабушки и дедушки
Когда мы впервые видим своего внука или внучку, в наших сердцах происходит что-то невероятное. Это трудно передать словами. И хотя это чувство отличается от испытанного нами при рождении собственного ребенка, именно об этом чувстве нам годами твердили все знакомые бабушки и дедушки. С этим переживанием ничто не сравнится. Оно рождает в нашей душе глубочайшую привязанность и безусловную любовь, о существовании которой до этого момента мы даже не подозревали. Это нечто невообразимое, невероятно трогательное и бесповоротно меняющее нашу жизнь.
Это чувство не уменьшает нашей безусловной любви к собственным детям и не заслоняет те эмоции, которые с их рождением навсегда преобразили нашу жизнь. Роль бабушки и дедушки далеко не главная в физическом и эмоциональном процессе появления на свет внуков. Внуки — это дар, который чаще всего буквально вручает нам Господь. Но это не значит, что мы не должны постоянно молиться и заботиться о безопасности и здоровье нашей дочери или невестки — той женщины, что вносит бесценный вклад в безупречное развитие ребенка, о котором все мы молимся. Кроме того, мы молимся за нашего сына или зятя, чтобы он стал надежной опорой для жены, заботливым кормильцем и отличным отцом своим детям, хотя это может оказаться непосильной задачей для большинства молодых отцов, столкнувшихся в своей жизни с новой реальностью.
Я помню, как мы с Майклом впервые стали родителями. Это событие поглотило нас целиком: неуверенность в своей способности стать хорошими родителями, беспокойство за ребенка, ощущение собственной неподготовленности... Мы не могли больше думать ни о чем другом. Неважно, сколько книг о воспитании я прочитала до рождения первенца или практических занятий, посвященных этой теме, я посетила· его появление потрясло основы моей жизни. И то же самое пережило большинство родителей, будь то родной или приемный ребенок. Его появление в семье часто бывает пугающим переживанием, ведь ничто не гарантирует нам успеха. Наших взрослых детей ждет множество таких же страхов.
Омартиан Сторми - Сила молящихся бабушки и дедушки
Пер. с англ.
2-е изд., испр.
СПб.: Виссон, 2021. — 208 с.
Серия "Сила молитвы"
ISBN 978-0-7369-6300-8
Омартиан Сторми - Сила молящихся бабушки и дедушки - Оглавление
Молитва бабушки и дедушки — подарок на всю жизнь
Раздел I. Молитвы о понимании внуками Божьей любви и своих отношений с Господом
- Глава 1. Господи, помоги мне открыть мою любовь моим внукам
- Глава 2. Господи, укрепи любовь в родителях моих внуков
- Глава 3. Господи, помоги моим внукам понять, как сильно Ты их любишь
- Глава 4. Господи, научи моих внуков уважать своих родителей
- Глава 5. Господи, даруй моим внукам желание прощать
- Глава 6. Господи, научи моих внуков отвечать Тебе любовью
- Глава 7. Господи, научи моих внуков любить Твоей любовью
Раздел II. Молитвы о защите и безопасности внуков
- Глава 8. Господи, помоги мне увидеть наследие моих молитв
- Глава 9. Господи, помоги родителям моих внуков достойно воспитать их
- Глава 10. Господи, защити моих внуков от любой опасности
- Главаїї. Господи, исцели моих внуков от любых недугов
- Глава 12. Господи, пошли моим внукам опытных и мудрых врачей
- Глава 13. Господи, убереги моих внуков от злонамеренных людей
- Глава 14. Господи, лиши силы любое оружие, направленное против моих внуков
Раздел III. Молитвы о духовном росте и развитии внуков
- Глава 15. Господи, помоги мне понять, что ждет моих внуков в этом мире
- Глава 16. Господи, помоги родителям моих внуков стать ближе к Тебе
- Глава 17. Господи, помоги моим внукам познавать Тебя глубже с каждым днем
- Глава 18. Господи, научи моих внуков противостоять собственной непокорности
- Глава 19. Господи, помоги моим внукам не попасть на территорию врага
- Глава 20. Господи, помоги моим внукам обрести верующих друзей
- Глава 21. Господи, даруй моим внукам Божью мудрость и разумение
Раздел IV. Молитвы о благополучии и здоровье внуков
- Глава 22. Господи, помоги мне быть достойным примером для моих внуков
- Глава 23. Господи, даруй родителям моих внуков способность содержать семью
- Глава 24. Господи, позволь моим внукам понять, кем Ты хочешь их видеть
- Глава 25. Господи, покажи моим внукам их дары и призвание
- Глава 26. Господи, убереги сердца моих внуков от обращения к идолам этого мира
- Глава 27. Господи, научи моих внуков приносить добрый плод
- Глава 28. Господи, укрепи веру моих внуков в то, что для Тебя все возможно
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