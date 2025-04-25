Омартиан Сторми - Сила молящихся бабушки и дедушки

Когда мы впервые видим своего внука или внучку, в наших сердцах происходит что-то невероятное. Это трудно передать словами. И хотя это чувство отличается от испытанного нами при рождении собственного ребенка, именно об этом чувстве нам годами твердили все знакомые бабушки и дедушки. С этим переживанием ничто не сравнится. Оно рождает в нашей душе глубочайшую привязанность и безусловную любовь, о существовании которой до этого момента мы даже не подозревали. Это нечто невообразимое, невероятно трогательное и бесповоротно меняющее нашу жизнь.

Это чувство не уменьшает нашей безусловной любви к собственным детям и не заслоняет те эмоции, которые с их рождением навсегда преобразили нашу жизнь. Роль бабушки и дедушки далеко не главная в физическом и эмоциональном процессе появления на свет внуков. Внуки — это дар, который чаще всего буквально вручает нам Господь. Но это не значит, что мы не должны постоянно молиться и заботиться о безопасности и здоровье нашей дочери или невестки — той женщины, что вносит бесценный вклад в безупречное развитие ребенка, о котором все мы молимся. Кроме того, мы молимся за нашего сына или зятя, чтобы он стал надежной опорой для жены, заботливым кормильцем и отличным отцом своим детям, хотя это может оказаться непосильной задачей для большинства молодых отцов, столкнувшихся в своей жизни с новой реальностью.

Я помню, как мы с Майклом впервые стали родителями. Это событие поглотило нас целиком: неуверенность в своей способности стать хорошими родителями, беспокойство за ребенка, ощущение собственной неподготовленности... Мы не могли больше думать ни о чем другом. Неважно, сколько книг о воспитании я прочитала до рождения первенца или практических занятий, посвященных этой теме, я посетила· его появление потрясло основы моей жизни. И то же самое пережило большинство родителей, будь то родной или приемный ребенок. Его появление в семье часто бывает пугающим переживанием, ведь ничто не гарантирует нам успеха. Наших взрослых детей ждет множество таких же страхов.

Омартиан Сторми - Сила молящихся бабушки и дедушки

Пер. с англ.

2-е изд., испр.

СПб.: Виссон, 2021. — 208 с.

Серия "Сила молитвы"

ISBN 978-0-7369-6300-8

Омартиан Сторми - Сила молящихся бабушки и дедушки - Оглавление

Молитва бабушки и дедушки — подарок на всю жизнь

Раздел I. Молитвы о понимании внуками Божьей любви и своих отношений с Господом

Глава 1. Господи, помоги мне открыть мою любовь моим внукам

Глава 2. Господи, укрепи любовь в родителях моих внуков

Глава 3. Господи, помоги моим внукам понять, как сильно Ты их любишь

Глава 4. Господи, научи моих внуков уважать своих родителей

Глава 5. Господи, даруй моим внукам желание прощать

Глава 6. Господи, научи моих внуков отвечать Тебе любовью

Глава 7. Господи, научи моих внуков любить Твоей любовью

Раздел II. Молитвы о защите и безопасности внуков

Глава 8. Господи, помоги мне увидеть наследие моих молитв

Глава 9. Господи, помоги родителям моих внуков достойно воспитать их

Глава 10. Господи, защити моих внуков от любой опасности

Главаїї. Господи, исцели моих внуков от любых недугов

Глава 12. Господи, пошли моим внукам опытных и мудрых врачей

Глава 13. Господи, убереги моих внуков от злонамеренных людей

Глава 14. Господи, лиши силы любое оружие, направленное против моих внуков

Раздел III. Молитвы о духовном росте и развитии внуков

Глава 15. Господи, помоги мне понять, что ждет моих внуков в этом мире

Глава 16. Господи, помоги родителям моих внуков стать ближе к Тебе

Глава 17. Господи, помоги моим внукам познавать Тебя глубже с каждым днем

Глава 18. Господи, научи моих внуков противостоять собственной непокорности

Глава 19. Господи, помоги моим внукам не попасть на территорию врага

Глава 20. Господи, помоги моим внукам обрести верующих друзей

Глава 21. Господи, даруй моим внукам Божью мудрость и разумение

Раздел IV. Молитвы о благополучии и здоровье внуков