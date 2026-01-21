Владимир Омельчук - 52 темы для домашних групп

Мы все согласны, что церковь важна. Не просто важна, а очень важна в жизни каждого верующего человека. Наш Господь Иисус Христос утверждал, что «врата ада не одолеют ее». Мы понимаем, что поместная церковь – это единственная надежда нашего погибающего, развращенного мира. Но вот несколько вопросов, с которыми служителям церкви придется сталкиваться постоянно: «Какой же церковь должна быть? Какими принципами руководствоваться? От куда мы черпаем свое представление о том, какой должна быть церковь? Что лежит в основе вашего мировоззрения о церкви?»

На самом деле в основе нашего представления о том, какой должна быть церковь, может лежать или Библия, или наш человеческий опыт. Опытов может быть много, но нас сегодня интересует Библия. Давайте согласимся, что Церковь XXI века должна в своей жизни руководствоваться теми же принципами, какими руководствовалась Церковь I века. И если мы это возьмем во внимание, то заметим одну очень важную деталь. Давайте прочитаем несколько отрывков о собраниях новозаветных верующих. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа.

Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян.2:46,47).«И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе» (Деян.5:42).«Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам» (Деян.20:17-20).«И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились» (Деян. 12:12). «Приветствуйте Прискиллу и Акилу и домашнюю их церковь» (Рим. 16:3-5; см. так же Рим. 16:14-15, где упоминается еще о двух домашних церквях в Риме).«Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью» (1 Кор. 16:19).

«Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его» (Кол. 4:15).«И Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви» (Филимон. 1:2).Если мы внимательно просмотрим модель Новозаветной Церкви, то можем прийти к выводу, что она достаточно простая. Не примитивная, а простая... Верующие I века постоянно имели хороший баланс между евангелизмом и ученичеством, они считали христианское общение самой большой роскошью, собираясь для этого каждый день. У них были постоянные хлебопреломления, но все эти действия проходили у них «по домам». Можно прийти к выводу, что домашние группы – это основная форма церковной жизни, которую мы видим в Библии. К такому выводу однажды пришел я и понял, что если я упорно буду отвергать новозаветную структуру церкви и следовать своим традициям, то этим самым я ее могу погубить. Мы читаем, что в день Пятидесятницы «охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян.2:41).

Мы видим, что Господь реально «ежедневно прилагал спасаемых к Церкви», но понимаем ли мы, сколько малых групп нужно было для этого? Если у иудеев дома были с небольшими комнатами, где вмещалось приблизительно по 10 человек, то значит, для 3000 человек понадобилось около 300 домов. Люди новозаветной церкви были действительно гостеприимны! Если посмотреть внимательно модель управления Божьим народом, которую Моисею предложил его тесть Иафор, то можно также придите к выводу, что это была модель малых групп, она описана в (Исход 18:12-27). Эта модель дала возможности для четкой иерархии и структуры. Модель малых групп позволила убрать хаос и столпотворение, каждый человек в Израиле принадлежал к своей группе и на ее уровне решал свои бытовые вопросы, люди не мучились сами и не мучили Моисея. Апостолы использовали модель церкви с малыми группами, Моисей использовал модель малых групп. Сегодня самые быстрорастущие церкви в мире, которые находятся в Китае, Южной Корее, Колумбии, Америке и на территории постсоветского пространства, – это церкви домашних групп! Многие сегодня хотят новизны методов, а я думаю, что пора вернуться к традиции, к традиционной форме Новозаветной Церкви – Церкви, которая живет в неиспорченной форме I века.

Владимир Омельчук - 52 темы для домашних групп

Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2010 – 176с.

ISBN 978-611-503-036-4

Владимир Омельчук - 52 темы для домашних групп - Содержание

Краткая инструкция для лидеров малых групп

Тема 1 Бестселлер номер один

Тема 2 Иисус – центр моей жизни

Тема 3 Просите и получите

Тема 4 Почему Фомат приобрел кличку «неверующий»?

Тема 5 Расскажи о Христе всем

Тема 6 Где твое сердце?

Тема 7 Кому я поклоняюсь

Тема 8 Что такое «Пасха»?

Тема 9 Печаль рад Бога

Тема 10 Ценность испытаний

Тема 11 Быть учеником Христа

Тема 12 Учениками не рождаются, а становятся

Тема 13 Делать учеников или полировать скамейки

Тема 14 Когда можно ожидать урожая?

Тема 15 Самая дорогая Невеста в мире

Тема 16 Жених дал подарки

Тема 17 Какой основной принцип Иисуса семьи

Тема 18 Отношение к Слову отношение к Богу

Тема 19 Все зависит от твоей реакции на Слово

Тема 20 Путь к совершенству

Тема 21 Служение Богу это всегда служение людям

Тема 22 Опасность апатии

Тема 23 Креститься или не креститься

Тема 24 А на войне, как на войне

Тема 25 Кого выбирает Господь?

Тема 26 Цель Божьего избрания

Тема 27 Личная святость в часы искушений

Тема 28 Обновление ума

Тема 29 Падение и его последствия

Тема 30 Верность Богу и последствия

Тема 31 Цена, которую уплатил Христос, и цена нашего христианства

Тема 32 Я должен, я готов, я не стыжусь!!!

Тема 33 Прощение

Тема 34 Уступив свои права

Тема 35 Грех недовольства.

Тема 36 Как нам относиться к власти?

Тема 37 Приятная зависимость .

Тема 38 Искать Господа

Тема 39 Благословение или проклятие

Тема 40 Оккультизм и последствия

Тема 41 Маски

Тема 42 Правильно используй время

Тема 43 Что такое грех?

Тема 44 Настоящее покаяние

Тема 45 На Бога надейся и сам не плошай

Тема 46 Рассуждая о Теле Господнем

Тема 47 Плодоношение

Тема 48 Чего хочет виноградарь, и что предпочитают ветки?

Тема 49 Спиртные напитки

Тема 50 Свидания

Тема 51 Принятие себя

Тема 52 Чем заполнить душевную пустоту?