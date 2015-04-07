Для меня не составляет труда написать предисловие к книге, посвященной службе выздоровления от химической зависимости. На самом деле я ждал годы, чтобы получить возможность поделиться о достижениях этой замечательной группы людей из церкви Нью-Йорка.

Почти десять лет назад, во время длительного перелета в самолете, я прочитал статью в журнале «Форчун», в которой говорилось о многочисленных жертвах наркотической зависимости среди деловых людей США. В статье делалось ошеломляющее предположение, что до сорока процентов работников крупнейших 500 компаний страны в той или иной степени являлись зависимыми. Через некоторое время после этого ко мне и Лизе подошел Майк Лезервуд, который в то время вел сектор Нью Джерси в церкви Нью-Йорка, и признался в том, что у него имелись проблемы с алкоголизмом.

Стив Джонсон - Они сидели во тьме - Церковный опыт преодоления наркотической зависимости и созависимости

Эти события, наряду с другими, помогли Лизе и мне осознать то, что наркотическая и алкогольная зависимость – это проблема не только опустившихся бездельников и strung-out, needle-park freaks, но она затрагивает все слои американского общества и проникает прямо на наш собственный задний двор. На самом деле, в то время в церкви Нью-Йорка стало очевидным то, что злоупотребления различными веществами являлись причиной номер один отпадения людей от церкви.

По аналогии с тем, как мы несколько ранее ввели дневные службы для людей, занятых в искусстве и индустрии развлечений, Лиза и я начали обдумывать возможные способы помощи той группе людей в церкви, которые, будучи предоставлены самим себе, испытывают трудные времена пытаясь оставаться верными Господу. Результатом явилось то, что сейчас известно как «Программа Химического Возрождения»

Вопреки некоторым устойчивым заблуждениям, существующим даже и сейчас, основой в ПХВ является очень интенсивное ученичество. Я убежден, что ПХВ является наиболее сфокусированной на внешних вещах службой в церкви: более трех тысяч человек в Нью-Йорке были крещены людьми, которые получили помощь в ПХВ. Сотни семей были излечены от разрушительного воздействия пагубной зависимости. Многие из наиболее выдающихся лидеров

Церкви Нью-Йорка стали таковыми потому, что являлись частью ПХВ. Я верю, что во всем мире есть люди, которые смогли бы остаться верными, если бы там, где они живут, имелись подобные службы.

Программа Химического Возрождения – это не широкомасштабная благотворительная программа. Это не социальная программа. Это Церковь. Это ученичество. Будучи с Богом, мы нашли самый эффективный в мире путь борьбы с наркотиками. Это уникальная Служба и она оказала помощь не только нам в Нью-Йорке; в других городах она спасла тысячи людей, которые, я уверен, в противном случае были бы потеряны. Я уверен, что наступило время для того, чтобы ПХВ стала существовать по всему миру. Я думаю, что эта книга должна оказать сильное влияние на то, чтобы это осуществилось.

Стив Джонсон

Ведущий Евангелист

Церковь Христа Нью-Йорк Сити