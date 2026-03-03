Обращение - Старое и новое в религии - Артур Нок

Via Sacra

Привязанность же подразумевает не окончательный поворот к новому культу, а включение его в существующую систему религиозных взглядов человека, поэтому она не влечет за собой радикальной смены образа жизни. Чаще происходит обращение в новую для человека веру, хотя бывают случаи и обратного обращения — возвращения к старой религии. В «Обращении» изучаются способы пропаганды языческих религий: частная пропаганда, проповедь, уличные ритуалы и процессии, нищенствующие жрецы, публичные раскаяния, чудеса и их фиксация в литературной пропаганде и искусстве.

Обращение — это «переориентация души человека, его осознанный поворот от безразличия к религии или от одного вида религиозности к другому, поворот, который подразумевает осознание принципиального изменения: то, что было раньше, неверно, а верно новое».

А. Д. Пантелеев. Старое и новое в религии: Артур Дарби Нок и его книга

ОБРАЩЕНИЕ. Старое и новое в религии от Александра Великого до Блаженного Августина

Человек рождается в мире, в котором существуют предметы и процессы, одни из которых он в состоянии полностью понять, а другие — нет. Когда он выпускает из рук камень, который держал, и камень падает на землю, то результат всегда одинаков, и нет ничего, что смогло бы вызвать какое-то чувство зависимости от неизвестных сил. Однако есть вещи, над которыми человек не властен, и ему кажется, что он имеет дело с чем-то сверхъестественным: это рождение, рост, сексуальные отношения, смерть, успех в рыболовстве, охоте или земледелии. Это различие фундаментально, мы можем наблюдать его и в поведении животных. Человек отличается от животного тем, что он обычно никогда, насколько нам известна его эволюция, не капитулировал перед неизвестным, но старался определиться и усвоить четкую линию поведения по отношению к этим тайнам. Слова и дела человека основываются на предположении, что его поведение способно влиять на тайные движения природы, а также на последующем предположении, что эти тайные движения являются следствием деятельности сил, которые согласуются с желаниями и эмоциями, сопоставимыми с человеческими [1]

То, что человек говорит и делает в соответствии с таким предположением, составляет религию. Наши источники не позволяют нам проникнуть к началам этого поведения; на самых ранних этапах человеческой эволюции подобная деятельность, известная нам, всегда определяется традицией, которая воплощает коллективную мудрость сообщества. Подобно многим другим аспектам социальной организации, она, как часто считается, основывается на некоем изначальном откровении или откровениях, данных высшими силами, или на общении особо одаренных людей с этими силами; и, подобно другим институтам, обычно рассматривается как то, что сохраняет устойчивость общества. Традиция, как и все в этом мире, подвержена изменениям, но эти изменения постепенны и незначительны, если только не возникают новые потребности или культурные контакты. У тех, кто следует такой традиции, нет стимула интересоваться другими преданиями и причин расхваливать свои предания посторонним. Традиция служит их нуждам, а члены других групп имеют предания, которые служат им. В самой группе может оказываться давление на тех, кто без особого рвения участвует в освященных временем ритуалах, но это внутреннее дело группы, а иногда — и вопрос общественного порядка и благополучия. Как мы увидим, в Греции дело обстояло именно так.

Традиционная религия — часть жизненного уклада, который получает в наследство каждый человек. Она обладает для него особой эмоциональной ценностью, связанной с его детством, часто усиленной важностью инициации, из которой он узнавал о более важных вещах. Но эта религия не ставила человека перед необходимостью принимать решения (исключая тех, кто чувствовал в себе призвание стать шаманом или знахарем), она требовала от него действия, а не веры. Ситуация изменилась с появлением пророков. Под «пророком» мы понимаем человека, который испытывает внезапную и глубокую неудовлетворенность существующим порядком вещей, воспламенен новой идеей и следует новым путем в искренней уверенности в том, что он ведом чем-то внешним и реально существующим. В то время как в традиционных религиях главное — это практика, и в них отсутствует основополагающая идея, отличная от ценности традиции, освященной предшествующими поколениями, в профетических религиях первостепенное значение имеет основание, а практика вытекает из него и является вторичной, даже если она обязательна.

У пророка есть весть, и он чувствует внутреннее стремление немедленно высказать ее. Он не может ничего делать, кроме этого; истина снизошла на него, и она необходима его собратьям. Давайте обратимся к примеру, который, возможно, является самым интересным в рассматриваемом периоде. Это запись слов пророка, учение которого не пустило крепких корней в мире. Трактат под названием «Поймандр», созданный в Египте, возможно, во втором или третьем столетии нашей эры, но, безусловно, до 300 г., сообщает о том, как некий неназванный человек, пожелавший узнать истину, получил откровение о создании мира и человека, в котором он был обучен способу освобождения души. Его высокий небесный гость заключает:

Чего ты ждешь теперь? Ты унаследовал от меня все учение, тебе осталось только указывать дорогу людям, достойным того, чтобы при твоем посредничестве Бог спас род людской». Сказав так, Поймандр смешался с Силами. И восхваляя Отца всего сущего, и благодаря Его, я поднялся, обретя силу, познав природу Всего в великом видении. И я начал проповедовать людям красоту религии и знания: «О народы, люди, рожденные из земли, погрязшие в пьянстве, сне и незнании Бога, отрезвитесь, встряхнитесь от вашего беспутства и чувственного оцепенения, пробудитесь от вашего отупения!» Они услышали и все как один собрались вокруг меня. И я продолжал: «Почему, о люди, рожденные из земли, вы предаете себя смерти, когда вам позволено обрести бессмертие? Раскайтесь, вернитесь к себе самим, вы, блуждающие, чахнущие в невежестве; отдалитесь от света сумрачного, приобщитесь бессмертию, раз и навсегда отвергая порок». И одни, насмехаясь надо мною, поспешили в свою сторону, а шли они по пути смерти; иные, бросаясь к ногам моим, умоляли меня научить их. Я заставил их подняться, став поводырем рода людского, проповедуя учение, указывая в речах моих путь спасения. Я сеял в них слова мудрости, и они отведали воды бессмертия. И когда наступил вечер и начали исчезать последние лучи солнца, я пригласил их на молитву. Совершив благодарение, каждый направился к своему ложу [2]



Итак, пророк проповедует тем, кто услышит, и отдельные слушатели готовы поставить всё на истинность и фундаментальное значение его проповеди.