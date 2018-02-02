Все мы что-то знаем о временах, традиционно называемых античным миром. Но о хроматизме в античные времена слышали, наверное, далеко не все.

Сразу же оговорим, что хроматизм (от греч. chroma — цвет) — это несколько иной, по сравнению с общепринятым, подход к пониманию нашего интеллекта во взаимоотношениях с природой и обществом (окружающей средой).

Что же такое собственно «цвет»? Посмотрим для начала, как его представляли античные авторы. У Гомера и Геродота это слово означало и просто цвет, и цвет кожи; а у Платона или Аристотеля — и саму краску, и цвет красителя, и т. п. И это же самое слово (хрома) использовалось Платоном, Плутархом или Секстом Эмпириком в переносном значении, например, для обозначения и душевного состояния человека, и модуляции его голоса, и многого другого, что служило как бы своеобразной передачей одного через другое. Непонятного через понятное.

Николай Викаторович Серов - Античный хроматизм

Санкт-Петербург: „Лисс“, 1995 г. — 475 с.

ISBN 5-87050-065-6

Николай Серов - Античный хроматизм - Содержание

Предисловие

Введение. Мифология

Часть I. БОГИ И ЛЮДИ

Глава 1. Синие тона Гомера 1.1. Античность и хроматизм 1.2. Цвета античности 1.3. Символика синего цвета

Глава 2. Хроматическая теогония 2.1. Боги и смертные 2.2. Цвета богов 2.3. Цвета людей

Глава 3. Цвета времени 3.1. Белое и серое 3.2. Черное 3.3. Цвет времени

Глава 4. Звучание цвета 4.1. Музыка, человек и цвет 4.2. Синестезия 4.3. Две формы цветомузыки

Глава 5. Цветовое отображение 5.1. Полихромия античности 5.2. Живопись 5.3. Скульптура в цвете 5.4. Цвет в архитектуре



Часть II. ПРЕДФИЛОСОФИЯ ЦВЕТА

Глава 6. Смысл цвета 6.1. Миф и аллегория 6.2. Память и цвет 6.3. Подсознание

Глава 7. Цвета и начала 7.1. Возникновение философии 7.2. Влияния на греческую философию 7.3. Женщины и мужчины

Глава 8. Орфики 8.1. Орфей 8.2. Яйцо и свет 8.3. Метемпсихоз

Глава 9. Пифагорейцы 9.1. Знаменитая Теано 9.2. Двоичность человечности 9.3. Чет и нечет 9.4. Брачные отношения в числах



Часть III. ПРЕДФИЛОСОФИЯ ХРОМАТИЗМА

Глава 10. Ионийцы 10.1. Фалес: вода и душа 10.2. Анаксимандр: конечное и бесконечное 10.3. Анаксимен: воздух и свет 10.4. Анаксагор: ум и материя 10.5. Гераклит: Разум о Вражде

Глава 11. Италийцы 11.1. Ксенофан: земля и вода 11.2. Парменид: огонь и земля 11.3. Две логики человека (свет и тьма) 11.4. Зенон: цвет и его место 11.5. Мелисс: время и пространство

Глава 12. Эмпедокл, Любовь и Вражда 12.1. Эмпедокл — бог 12.2. Два толкования Эмпедокла 12.3. Свет и прозрачный цвет 12.4. Теория цвета 12.5. Воздух или эфир? 12.6. Подобное и противоположное



Часть IV. АНТИЧНЫЙ ХРОМАТИЗМ

Глава 13. Софисты 13.1. Мудрость и хитрость 13.2. Отношение Горгия к цвету 13.3. Отношение к горгиевой теории 13.4. О теории познания 13.5. Женское время 13.6. Смена времен

Глава 14. Цвет как информация 14.1. Подразделения цвета 14.2. Виды цветовосприятия 14.3. Все может быть 14.4. Цвет «смены времен» 14.5. Левкипп и Демокрит

Глава 15. Две стороны медали 15.1. Протагор 15.2. Свобода и границы познания 15.3. Демокритово учение о цвете 15.3.1. Цвета простые и смешанные 15.4. Мнения об этом учении 15.5. Хроматизм о цветах Демокрита 15.6. Восприятие цвета

Глава 16. Подобное и противоположное 16.1. Объективное бытие субъективного 16.2. Цвет и форма 16.3. Атомизм цвета 16.4. Цвета Демокрита



Часть V. ПОСТФИЛОСОФИЯ ХРОМАТИЗМА

Глава 17. Архелай и Сократ 17.1. Архелай и Диоген Аполлонийский 17.2. Диагностика цвета 17.3. Крайности Сократа 17.4. Диалектика и софистика 17.5. Интеллект и сознание

Глава 18. Этика Сократа 18.1. Предпочтения и разум 18.2. Метод исследования 18.3. Человек Сократа 18.4. Добродетель и знание

18.5. Сократово учение о цвете

Часть VI. ЦВЕТ ФИЛОСОФИИ

Глава 19. Платон 19.1. Личность Платона 19.2. Платонова методология 19.3. Платоново цветоведение 19.3.1. Свет и зрение 19.3.2. Благо света 19.3.3. Смешение цветов 19.4. Формален ли цвет?

Глава 20. Хроматизм Платона 20.1. Ахроматический ряд 20.2. Определение цвета 20.2.1. Хроматизм Платона 20.2.2. Вещность и не-вещность цвета 20.2.3. Цветовой «дуализм» 20.3. Платон во времени 20.4. О сущности цвета



Часть VII. ФИЛОСОФИЯ ЦВЕТА

Глава 21. Аристотель 21.1. Жизнь философа 21.2. Познание цвета 21.3. Определение цвета 21.4. Цвет как единое 21.5. О свете и зрении



Приложение I. Феофраст. Об ощущениях

Приложение II. Фредерик Порталь. Символика цвета от античности до нового времени

Введение

Часть I. Глава 1. Символизм цветов Глава 2. Белый Глава 3. Желтый

Часть II. Глава 4. Красный Глава 5. Синий и голубой Глава 6. Черный

Часть III. Глава 7. Зеленый Глава 8. Розовый Глава 9. Пурпурный, гиацинтовый и фиолетовый Глава 10. Оранжевый Глава 11. Желтовато-коричневый Глава 12. Серый

Заключение

Приложение III. С. Э. Афанасьев. Цветовые нити поиска личностной типологии в древнеиндийской философии и современной психологии

Вместо заключения. Модель античного хроматизма

Рекомендуемые источники

Предметный указатель

Николай Серов - Античный хроматизм - Предисловие

С благодарностью воспринятые отзывы, пришедшие на «Хроматизм мифа» (Л., 1990), говорят о том, что предпринятое нами сочетание «несочетаемого» многим позволило по-новому взглянуть на некоторые привычные (ортодоксальные) представления. Правда, проскользнуло замечание о «поверке алгеброй гармонии», но мы считаем это недоразумением и осмеливаемся предложить заинтересованным читателям дальнейшую разработку вопросов, поставленных еще античностью.

В настоящей работе предпринята попытка осознать аспекты мифологии, философии и быта античного общества с хроматических позиций, которые условно можно сопоставить с методологией прикладной философии. Именно для античности характерен этап развития человеческого мышления, когда философия еще не отделена от науки, в которой, кстати, и теория еще нс отделена от практики.

Хроматизм же на современном уровне объединяет эти — «окончательно» разделенные Западом — области человеческой деятельности с тем, чтобы (без каких-либо попыток модернизации античного духа) попытаться понять и осмыслить сущность человека в окружающем мире.

Поэтому данная книга представляет собой изложение античной мифологии или философии в их хроматическом понимании. Иначе говоря, фактический материал античности служит здесь не целью, а средством, в котором хроматическое сочетание хорошо известных фрагментов может оказаться интересным для познания и научной, и духовной картины Древнего мира.

XXI век с его компьютеризацией, роботизацией и прочими -ациями почти не оставляет времени на знакомство с античными мифами по Гомеру, Гесиоду и другим авторам. Что можно посоветовать читателю?..

Рекомендовать сухие выжимки, пересказы и т. п. современные «мифологии» у нас просто язык не поворачивается. Ибо они столь же отличаются от того, как излагали их сами греки, что те даже и не поняли бы, а зачем и кому все это нужно в этаком исполнении...

В отличие от подобных изданий публикуемая во Введении «мифология» первой половины XIX века (М., Институт Восточных языков, 1838) представляет собой удивительное исключение. Уникальный юмор, совсем эллинская «наивность» и непосредственность античного духа переданы здесь настолько душевно и непринужденно, что позволяют легко окунуться в мир, отстоящий от нас почти на три тысячелетия, и быстро ознакомиться с действующими лицами.

I и II части книги благодаря лаконичности Введения дают возможность реально убедиться в работоспособности хроматизма, например, при решении таких проблем как единство «дуалистических» систем, или сущностные различия «белого» и «прозрачного» света и др.

В III и IV частях хроматический анализ учений античных мыслителей позволил вплотную подойти к формулировке задачи о временном характере противоположностей в саморазвивающихся системах.

В V—VII частях более детально рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся как современного представления о цветовых учениях античных авторов, так и их конкретизации в рамках хроматизма.

Приложение I содержит трактат ученика и последователя Аристотеля, Феофраста «Об ощущениях», на свидетельствах которого обычно основываются исследователи, занимающиеся разработкой истории психофизиологических теорий (цветовосприятия и др.).

В Приложении II впервые на руском языке публикуется реферат книги Фредерика Порталя «Символика цвета», сыгравшей немаловажную роль в становлении французских импрессионистов, творчество которых сейчас общепризнанно считается прародителем мировоззрения XX века.

В Приложении III российский психоаналитик С. Э. Афанасьев излагает статистически подтверждаемую методологию хроматического поиска личностной типологии.

Вместо заключения проводится детализация некоторых вышеназванных вопросов с исследованием возможностей их адекватного решения на качественном (или полу количественном) уровне, от которого, как говорится, остается «один шаг» и до уровня полуколичественного, а, быть может, и количественного.

В связи с этим, по-видимому, следует подчеркнуть, что цвет (как в предыдущих, так и в этой книге по хроматизму) служит моделью, которая достаточно наглядным образом позволяет представить функциональную систему любой степени сложности. Методологически же хроматизм лишь на основе модельного анализа опытных данных выявляет вопросы, решения которых может быть легко осуществлено уже в рамках конкретных естественнонаучных дисциплин.

Авторы переводов оговорены в текстах или указаны в оглавлениях источников. Для лиц, не ознакомившихся с «Хроматизмом мифа», приводим условные обозначения, используемые в данном издании для удобства работы.