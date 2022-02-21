Откуда берутся религиозные убеждения? Почему мы встречаем их повсюду, в том числе и в далеком прошлом? Давайте для начала рассмотрим спонтанные, первыми приходящие на ум версии их происхождения. У каждого есть некое знание на этот счет. Психологи и антропологи, как и я, изучающие мыслительные процессы, в ходе которых формируются религиозные верования, на каждом шагу (издержки профессии, что поделать) сталкиваются с носителями «исчерпывающего» ответа на этот вопрос.

Эти носители зачастую охотно делятся своими озарениями, иногда подразумевая, что дальнейшее исследование вопроса если не бесполезно, то по меньшей мере не составляет большого труда. Когда вы говорите: «Я создаю эффективные в расчетном отношении клеточные автоматы на основе генетических алгоритмов» – собеседник сразу понимает, что дело это, по всей вероятности, непростое. Услышав же, что вы занимаетесь «объяснением происхождения религии», он, как правило, ничего сложного и трудоемкого здесь не видит. Большинство и так примерно представляет себе, почему существует религия, что она дает человеку, почему он иногда привержен ей истово и т. д. Распространенные версии ставят нас в сложное положение: если они и в самом деле прекрасно все объясняют, зачем городить сложные теории? А если (боюсь, это более вероятно) они все-таки далеки от идеала, наша теория должна оказаться по крайней мере не хуже интуитивных догадок, которые она призвана заменить.

Большинство этих догадок опирается на один из следующих постулатов: человеческое сознание жаждет объяснений, человеческое сердце нуждается в утешении, человеческому обществу требуется порядок, человеческий разум склонен к иллюзиям. Давайте разберем их подробнее.

Паскаль Буайе - Объясняя религию. Природа религиозного мышления

Москва, Альпина нон-фикшн 2017 г. – 496 с.

ISBN 978-5-91671-632-0

Паскаль Буайе - Объясняя религию. Природа религиозного мышления - Содержание

1 В поисках истоков

Дать обиталище воздушному ничто

Гипотезы происхождения

Неожиданное разнообразие

Интеллектуальные гипотезы. Разум требует объяснений

Эмоционально-ориентированные гипотезы. Религия дает утешение

Социальные гипотезы. Религия полезна для общества

Религия и общественное сознание

Сон разума. Религия как иллюзия

Зайти с другой стороны

Культура как мемы

Инструментарий 1: культура как мемы

Необходимо учесть искажение

В основе представлений лежат шаблоны

Культурные эпидемии

Инструментарий 2: культурная эпидемия

Озадачивающие вопросы

Дать обиталище воздушному ничто: простое решение vs совокупность причин

2 Как выглядят представления о сверхъестественном

Главное в религии – необычность?

Усвоение новых понятий

Шаблоны в религиозных представлениях. Шаг первый

Шаблоны в религиозных представлениях. Шаг второй

Интуитивное в паранормальном

От каталога к экспериментам

Дурацкие сказки или серьезная религия?

3 Какой разум для этого нужен

Гостевой взгляд на сознание

Поймать вора (с помощью систем логического вывода)

Хитросплетение. Системы логического вывода

Что знает каждый ребенок

Врожденное и приобретенное

Конфигурация и конфигураторы

Инструментарий 3: эволюционная психология

Жизнь в когнитивной нише

Отвлечение и сдерживающие факторы

Побочные продукты и то, что привлекает внимание

4 Откуда взялись боги и духи

Религия практична

Боги и духи как люди

Сверхъестественные действующие силы и опасные звери

Боги похожи на хищников?

Боги и духи как партнеры: воображаемые друзья

Стратегическая информация

Особенность богов и духов

Релевантность при передаче культурной информации

Антропологический инструментарий 4: релевантность и передача культурной информации

Релевантность существ, имеющих полный доступ

5 Почему боги и духи так важны

Законодатели, образцы для подражания и наблюдатели

Этические рассуждения и этические ощущения

Нравственные установки у детей

Склонность к сотрудничеству

Преодоление оппортунизма

Общие установки, переменчивые суждения

Обладатели полного доступа к информации и нравственная интуиция

Колдовство и беды

Сглаз и гневающиеся боги

Несчастье как социальный фактор

Причины и предпосылки несчастий

Несчастье как социальное взаимодействие

Сверхъестественные сущности как участники обмена

Паразитические свойства богов и духов

6 Почему религия ведает вопросами смерти

Замещенный страх и слабое утешение

Погребальные обряды. Что-то нужно делать

Тело как проблема

Заражение и его причины

Смерть, избегание хищников и интуиция

Что такое человек?

Когда в системах нет согласия

Трупы вызывают нарушение взаимосвязи

Сфокусированное горе и страх против страха вообще

Мертвые тела и сверхъестественные сущности

7 Почему возникли обряды

Действия, которые много значат (но имеют мало смысла)

Значимые институты

Интуитивное ощущение императивности происходящего

Навязчивые правила

Императивность и ритуальные предосторожности

Обмен с пассивным партнером

Отметить и обозначить

Стратегия игр – понятие чуждое

Магия общества

Релевантность ритуальных институтов

Трансцендентность на бытовом уровне: лазейка для богов и духов

Что делают боги (и что делают с ними)

Объяснение не лежит на поверхности

8 Откуда берутся религиозные доктрины, отчуждение и насилие

Одной доктрины мало

Нескольких доктрин слишком много

Местные специалисты

Происхождение гильдий

Концепции, предлагаемые учеными гильдиями

Гильдии и письменность

Мираж теологической корректности

Трагедия богослова

Общие боги – залог общности. (В самом деле?)

Понятие внутренней сущности и коалиционная интуиция

Фундаментализм и цена дезертирства

9 Почему люди верят

Дать обиталище воздушному ничто. Когнитивные искажения?

Вера и судебные прения

Простые представления в сложном сознании

Особые убеждения, особые люди, особые нейроны?

Источник веры в исключительном опыте?

Множественная релевантность высших сил

Что придает сверхъестественным сущностям достоверность?

Загадка вероисповедания

Провал «естественного» и успех «неестественного»

Как мы стали современными (и религиозными). Примечание к эпическому сценарию

Вселенский обмен слухами

Темный лес «невидимых рук»

Дополнительная литература

Благодарности

Библиография

Паскаль Буайе - Объясняя религию. Природа религиозного мышления – В поисках истоков

Сосед по деревне советует мне носить оберег от колдунов, ведь они мечут невидимые дротики, которые проникают в вены и отравляют кровь.

Шаман поджигает табачные листья перед выстроенными в ряд статуэтками и обращается к ним с речью: им предстоит отправиться в далекое небесное селение и вызволить чей-то рассудок, который удерживают там невидимые духи.

Группа верующих обходит округу с предупреждениями, что конец света близок – Судный день грядет 2 октября. Но наступает 3 октября – и ничего. Однако верующие по-прежнему предупреждают (только дата меняется).

В ходе специально устроенной церемонии местные жители сообщают богине, что в их деревне ей больше нет места. Она не сумела защитить своих подопечных от эпидемии, поэтому они отрекаются от нее и будут искать более расторопного покровителя.

Собрание священнослужителей находит оскорбительным утверждение определенной категории людей о событиях многовековой давности, согласно которым непорочная дева в дальнем краю произвела на свет ребенка. Соответственно, эта категория людей подлежит истреблению.

Представители определенного культа на некоем острове решают забить весь свой скот и сжечь посевы. Все это им уже ни к чему, ведь в награду за их благодеяния к острову вот-вот пристанет корабль с полными трюмами яств и злата.

Моим знакомым предлагается ходить в церковь или иное уединенное место и обращаться к незримому субъекту, одновременно присутствующему повсюду. Причем этот невидимый слушатель заранее знает, что ему скажут, ведь Он знает все.

Чтобы задобрить всемогущих усопших и заручиться их поддержкой в случае нужды, сообщают мне, необходимо полить кровью живой белой козы землю справа от определенного камня. Но, если взять кровь у козы другой масти или полить другой камень, ничего не получится.

Может быть, вы отмахнетесь от этих зарисовок как от очередных образчиков человеческой глупости. А может быть, сочтете приведенные примеры при всей их иллюстративности (и неисчерпаемости – не на один том хватит) свидетельством непревзойденной способности человека к познанию мира и вселенной. И в том и в другом случае останется много открытых вопросов. Откуда возникают у людей такие мысли? Что побуждает их к подобным поступкам? Чем обусловлены все эти непохожие друг на друга верования? Почему человек предан им так истово? Раньше эти вопросы относились – воспользуемся терминологией Ноама Хомского – к тайнам (мы даже не знали, как к ним подступиться), теперь же они переходят в категорию проблем – у нас появляется какое-то объяснение. Точнее, его фрагменты. Сразу оговорюсь, чтобы это «у нас» не прозвучало чересчур высокомерно и самонадеянно, оно действительно подразумевает коллективное мнение. Завуалированной попытки придать универсальное значение каким-то личным выкладкам здесь нет. Далее я буду ссылаться на открытия и теории из области когнитивной психологии, антропологии, лингвистики и эволюционной биологии. Все они сделаны и разработаны другими людьми, которые в большинстве своем исследованиями религии не занимались и даже не предполагали, что их труды помогут пролить свет на ее происхождение. Именно поэтому, как бы ни ломились книжные полки от богословских сочинений и научных трудов по религии и ее истории, было бы нелишним добавить к ним еще одно свидетельство того, что из неразрешимой загадки она превращается в рядовую совокупность сложных, но поддающихся рассмотрению научных проблем.