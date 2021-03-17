Публикуемый мной труд по социальному состоянию человека должен был вначале стать частью более значительной работы по истории земли и ее обитателей, о которой я размышлял и для которой собрал огромное количество материалов.

Я намеревался рассмотреть под одним углом зрения и по порядку изобразить всеобщую историю земли, на которой мы живем, сопоставляя ее историю естественную и политическую, физическую и метафизическую, гражданскую и религиозную, начав с происхождения вещей и завершая их последним развитием; таким же способом представить без малейших предрассудков космогонические и геологические системы всех народов, их религиозные и политические доктрины, их правительства, нравы, разнообразные отношения, взаимные влияния, которые они оказали на цивилизацию, их передвижение по земле, счастливые и несчастливые события в их судьбе, свидетельствующие о существовании более менее бурном, продолжительном, интересном, дабы извлечь из всего этого наиболее пространный и верный смысл, который до сих пор не был найден в изучении внутренней природы вещей, в особенности же внутренней природы человека, что нам столь необходимо узнать.

Антуан Фабр д'Оливе - Философическая история Человеческого рода или Человека, рассмотренная в социальном состоянии в своих политических и религиозных взаимоотношениях, во все эпохи и у разных народов земли. Предваренная вводной диссертацией о мотивах и предмете данного труда

А. Фабр д’Оливе; пер. с фр. В. А. Ткаченко-Гильдебрандта. – СПб.: Алетейя, 2019. – 432 с.

ISBN 978-5-906980-77-9

Антуан Фабр д'Оливе - Философическая история Человеческого рода или Человека, рассмотренная в социальном состоянии в своих политических и религиозных взаимоотношениях, во все эпохи и у разных народов земли. Предваренная вводной диссертацией о мотивах и предмете данного труда – Содержание

Биографическая заметка Седира

Владимир Ткаченко-Гильдебрандт. Антуан Фабр д'Оливе. Пролог философии всеединства

Антуан Фабр д'Оливе. Философическая история человеческого рода или человека, рассмотренная в социальном состоянии в своих политических и религиозных взаимоотношениях, во все эпохи и у разных народов земли. Предваренная вводной диссертацией о мотивах и предмете данного труда

Том первый

Вводная диссертация

Параграф I. Преамбула. Основания этого труда

Параграф II. Почему знание человека необходимо законодателю. В чем заключается это знание

Параграф III

Параграф IV. Человек — одна из трех великих сил Вселенной: каковы две другие силы

О СОЦИАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕКА

Первая часть

Первая книга

Глава I. Разделение человеческого рода, рассматриваемого, как Человеческое царство, на четыре главных Расы. Отступление, касающееся Белой расы, которая является главной темой нашей книги А. Фабр д'Оливе. Философическая история

Глава II. Любовь, принцип общительности и цивилизованности в Человеке: каким образом

Глава III. Брак — основа социального устройства; каков его принцип и каковы его последствия

Глава IV. О том, что человек первоначально немой и его первый язык состоит из знаков. О слове. Превращение немого языка в членораздельную речь и последствие этой трансформации

Глава V. Отход от темы и размышление о четырех мировых временах. Первая революция в Социальном состоянии и первое проявление общей воли

Глава VI. Продолжение. Прискорбная судьба женщины у истока обществ. Вторая революция. Война и ее последствия. Противостояние Рас

Глава VII. Первая социальная организация. Третья революция. Рабство и его следствия

Глава VIII. Четвертая революция. Мир и торговля

Глава IX О Собственности и неравенстве Условий. Их происхождение

Глава X Положение Гиперборейской расы в первую эпоху цивилизации

Глава XI Пятая Революция. Развитие человеческого разума. Зарождение культа

Глава XII Краткий вывод

Вторая Книга

Глава I. Первоначальные формы культа. Образование Духовенства и Королевской власти

Глава II. Шестая Революция. Политический и религиозный раскол. Происхождение Кельтов, Бодонов (Bodohnes) или Номадов, и Амазонок

Глава III. Первое географическое деление Европы 1

Глава IV. О первом разделе земли и территориальной собственности

Глава V. Начало Музыки и Поэзии. Изобретение других наук

Глава VI. Искажение культа. Какова причина. Суеверие и фанатизм: их происхождение

Глава VII. Седьмая Революция в Социальном состоянии. Установление Теократии

Глава VIII Появление божественного Посланника

Глава IX. Последствия этого события. Гонения на божественного Посланника. Его уход от Кельтов

Глава X. Кем был Рам: его религиозный и политический замысел

Глава XI. Установление Вселенской теократической и царской империи

Глава XII. Краткий вывод

Третья Книга

Глава I. Отступление о Кельтах. Происхождение Кельтов салических и рипуарских. Их символы. Салический закон

Глава II. Божественное единство, принятое во Вселенской империи. Исторические подробности. Начало Зодиака

Глава III. Последствия Вселенской империи. Изучение Вселенной. Являлась ли Вселенная творением Абсолютного единства или Сочетаемой двойственности?

Глава IV. Восьмая революция. Разделение Универсальных принципов. Влияние Музыки. Вопросы о Первопричине: является она мужской или женской? Раскол в Империи по этому поводу

Глава V. Происхождение Финикийских пастухов; их воззрения на Первопричину Вселенной. Их завоевания. Новые расколы, давшие начала Персам и Китайцам. Установление Мистерий: почему

Глава VI. Размышления о распаде Вселенской империи

Глава VII. Финикийцы разделяются между собой; их культ искажается. Основание Ассирийской империи. Первый политический завоеватель. Девятая Революция в социальном состоянии

Глава VIII. Новые развития интеллектуальной сферы. Другой Божественный посланник. Происхождение Магии у Халдеев и Теургии в Египте. Новый взгляд на Вселенную. Принятие Триады в Божественном единстве

Глава IX. Появление Политического завоевателя влечет за собой Деспотизм и упадок Теократиии. Следствие этих событий. Миссия Орфея, Моисея и Фоэ. Основание Трои

Глава X. Кем были Орфей, Моисей и Фоэ. Их учение. Установление Амфиктионов в Греции. Начало Конфедераций и Национального представительства. Десятая революция в Социальном состоянии

Глава XI Каковой являлась цель миссии Орфея, Моисея и Фоэ. Политическое и моральное движение в Мире на протяжении почти тысячи лет. Появление Пифагора и многих других Великих людей

Глава XII. Краткий вывод

Том второй. О СОЦИАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕКА

Вторая часть

Книга четвертая

Глава I. Одиннадцатая революция в Социальном состоянии. Культы вырождаются; интеллектуальные идеи материализуются. Принятие двух доктрин, одной — тайной, другой — общедоступной

Глава II. Начало борьбы между Европой и Азией. Взятие Трои Греками. Упадок Ассирийской Империи. Возвышение Персии при Кире. Поход Ксеркса. Торжество Греции. Завоевания Александра

Глава III. Греция теряет свое политическое существование. Размышления об относительной продолжительности разных правлений

Глава IV. Истоки Рима. Его Войны. Его Борьба с Карфагеном. Его Триумфы

Глава V Размышления о причинах, приведших к упадку Римской республики. Завоевание Галлов Цезарем. Гражданские войны. Проскрипции. Победа Октавия

Глава VI. Миссия Иисуса: ее цель. Каковы были цели миссии Одина и Аполлония Тианского

Глава VII. Завоевание Одина. Его учение и учение Аполония. Основание христианства

Глава VIII. Двенадцатая революция в Социальном состоянии. Константин вынужден присоединиться к христианству и покинуть Рим. Вторжение Готов. Падение Римской империи

Глава IX. Размышления над этими событиями. Положение духовенства и царской власти. Новые отклонения Воли

Глава X. Беглый взгляд на состояние Азии. Миссия Магомета и ее последствия. Тринадцатая революция

Глава XI. Правление Карла Великого. Четырнадцатая революция. Крестовые походы. Взятие Иерусалима Христианами. Взятие Константинополя Мусульманами. Причины и итоги этих трех великих событий

Глава XII Краткий вывод

Пятая книга

Глава I. Отступление о Человеческом царстве; о его внутренней сущности, его строении, общности составных частей и средств развития, которое содержится в нем

Глава II Полезность Феодализма и Христианства. Изменение этих двух

Глава III Беглый исторический и политический взгляд на главные нации Европы. Испания

Глава IV Франция. Англия. Италия

Глава V Каковым был Рим, и каковым он мог бы стать. Взаимоотношение Пап и Императоров; их раздоры

Глава VI Борьба Франции с Англией. Опасность для Франции, оставленной Судьбой. Движение Провидения в пользу Франции. Жанна д'Арк

Глава VII Причины двоякого движения Воли в политической системе и в культе. Пятнадцатая революция. Открытие Нового Света

Глава VIII Каково было состояние Нового Света в эпоху его открытия. Испытанные им революции. Остров Атлантида

Глава IX Завоевания Испанцев и их преступления в Америке. Обоснование Португальцев в Азии. Общие итоги

Глава X Лютеров раскол. Каким образом Карл Пятый мог его остановить

Глава XI Последствия схизмы Лютера. Анабаптисты. Законодательство Кальвина в Женеве

Глава XII Краткий вывод

Книга шестая

Глава I Изобретение Пороха для пушек и Книгопечатания. Причины и следствия этих двух изобретений. Изящные искусства. Полезные ремесла. Жизненные удобства

Глава II Учреждение Иезуитов: с какой целью. Кем был Игнатий Лойола. Новые размышления о правлениях Карла VII, Франциска I, Филиппа II, короля Испании, и Генриха IV, короля Франции. Убийство этого монарха

Глава III Движение Европейской воли в Америку. Способы этого движения. Правление Якова I в Англии. Несчастья его сына Карла I. Кем был Кромвелль. Основание секты Квакеров Фоксом и Пенном. Перенос деятельности этой секты в Америку

Глава IV Установление Иезуитов в Парагвае. Взгляд на Азию. Революция в Китае и в Японии. Древняя история Японии. Миссия Син-му; его учение и форма его правления. Миссия Соктотаиса, приверженца Фоэ. Доктрина учеников Конг-тзе. Ошибки, совершенные христианскими миссионерами

Глава V Продолжение азиатского обозрения. Власть Оттоманской империи. Ее состояние и ее закат. Беглый взгляд на Персию и Индию

Глава VI Рассмотрение России и Швеции. Петр I. Карл XII. Борьба между этими двумя Монархами. Почему Победа достается России

Глава VII Возвышение Пруссии при Фридрихе II. Ошибки, совершенные этим самодержцем. Раздел Польши. Взгляд на Польшу, Данию и на другие государства Европы. Некоторые размышления о Правительстве кардинала Ришелье

Глава VIII Состояние Франции при Людовике XIV. Ее величие. Ее упадок, вызванный Госпожой де Мэнтенон. Отмена Нантского эдикта. Размышления на сей счет. Несовершеннолетие Людовика XV. Появление ложной философии. Воля торжествует над Судьбой. Вольтер. Руссо. Влияние этих двух людей

Глава IX Последствия Английской революции. Движение воли в Америку. Ее распространение во Франции

Глава X Упразднение Иезуитов. Духовная обстановка в эпоху Французской революции. Возвышение Бонапарта

Глава XI Кем являлся Наполеон Бонапарт. Его падение. Реставрация семейства Бурбонов 339

Глава XII Краткий вывод

Книга седьмая

Глава I О политическом влиянии трех великих Сил Вселенной налюдей и на правительства

Глава II Принцип республиканского правления. Откуда проистекает народный суверенитет. Как основываются Республики. Положение Религии в современных Республиках

Глава III Человеческая воля, поставленная выше Провидения в Республиках. Меры, предпринимаемые ей, чтобы господствовать над Судьбой. Происхождение домашнего рабства. Разница этого рабства с феодальной зависимостью и пленением на войне. Размышления на сей счет

Глава IV Другие меры, предпринимаемые волей, чтобы господствовать над Судьбой в Республиках; как они терпят неудачу. Попытка амальгамы между Волей и Судьбой в современных Республиках. Происхождение Эмпорократии. Каково ее орудие

Глава V Принцип монархического правления. Судьба в нем господствует над Волей. Это правление присуще для человека, в особенности же человека желтой расы. Белая раса склоняется к Республике; почему. Происхождение императорского и феодального правлений. Принцип теократического правления. Движение трех сил

Глава VI Каковы причины, противящиеся установлению Деспотизма и чистой Демократии. Деспоту недостает террора, как Демагогу — рабства. Происхождение конституционной монархии. Различие между тем, что легитимно и легально

Глава VII Важное различие между сущностью Религии и ее формами. Формы, которые образуют культы, могут принадлежать Судьбе, как и Воле; Сущность всегда провиденциальна и ведет к Теократии. Причины религиозных распрей и расколов

Глава VIII Новые соображения о Социальном состоянии. Каков его универсальный тип. Каким образом три силы определяют три формы правлений. Эти три объединенные формы дают рождение теократии. Различие между Эмпорократией и Конституционной монархией

Глава IX Каким должно быть политическое орудие конституционной монархии. Опасности для монархии, лишенной данного орудия. Новые соображения о трех формах правления и об их различных видах

Глава X Истинное положение вещей в Европе. Борьба между людьми Воли и Судьбы, либералами и роялистами. Каковы люди смешанного типа, называемые министериалами. Опасность, в которой находится Социальный порядок. Средство избежать этой опасности

Глава XI Призыв Провидения в правления смешанного типа для их преобразования в унитарные

Глава XII Общее заключение

Комментарии

Антуан Фабр д'Оливе - Философическая история Человеческого рода или Человека, рассмотренная в социальном состоянии в своих политических и религиозных взаимоотношениях, во все эпохи и у разных народов земли. Предваренная вводной диссертацией о мотивах и предмете данного труда - Владимир Ткаченко-Гильдебрандт. Антуан Фабр д'Оливею. Пролог философии всеединства некоторые мысли переводчика, дополняющие Биографическую заметку Седира о Фабре д 'Оливе

Имя великого эзотерика, филолога и целителя Антуана Фабра д'Оливе сегодня мало известно не только у нас в стране, но и на его родине во Франции. Однако, истоки хорошо знакомого российскому читателю французского оккультизма второй половины XIX-го и начала ХХ-го столетий связаны непосредственно с этим именем. В его произведениях черпали свое вдохновение такие классики эзотерической мысли, как маркиз Сент- Ив д'Альвейдр, маркиз Станислас де Гуайта, Жерар Анкосс (Папюс), Жозефен Пеладан, Эдуар Шюре. Последний в своей популярной книге «Великие Посвященные» так писал об Антуане Фабре д'Оливе: «Истинный восстановитель космогонии Моисея — это гениальный человек, сегодня почти забытый, которому Франция воздаст должное в момент, когда будет воссоздано в своих нерушимых основах эзотерическое знание, ставшее интегральным и религиозным. Фабр д'Оливе не мог быть понятым своими современниками, ибо опережал на целое столетие свою эпоху.

Универсальный дух, он обладал в той же самой степени тремя свойствами — интуицией, анализом и синтезом, соединение которых вершит трансцендентное мышление...» Далее Эдуар Шюре отмечает: «Заговорив о Фабре д'Оливе, следует сказать несколько слов и о другой позднейшей книге, вызванной к жизни трудами Фабра д'Оливе. Я говорю о Mission de Juifs , Saint-Ives d'Alveydre ( 1884 Calmann Levy). Сент-Ив обязан своим философским посвящением книгам Ф. д'Оливе. Толкование Кн. Бытия взято им во всех существенных чертах из La Langue hébraïque restituée Фабра д'Оливе.

Цель этой книги двойная: доказать, что наука и религия Моисея были необходимым последствием предшествовавших религиозных движений в Азии и Египте, что Фабр д'Оливе уже осветил в своих гениальных произведениях; и доказать, что тройственное начало всякого правления, состоящего из трех видов власти: экономической, судебной и религиозной или научной, было во все времена венцом доктрины посвященных и существенной частью религий древнего цикла, до Греции. Такова собственная идея Сент-Ива, идея, достойная полного внимания. Он называет ее синархией или управлением, основанным на принципах; он находит в ней органический закон общественного устроения и единственное спасение для будущего. Если не считать того обстоятельства, что Сент-Ив не любил указывать на свои источники, необходимо признать высокое значение его книги, которой и я обязан многим. В ней, несомненно, одно великое качество, перед которым нельзя не преклониться, это — целая жизнь, посвященная одной и той же идее. Кроме этой книги, он издал еще «La Mission des souverains» и «La France vraie»; в последней он, хотя и поздно и как бы нехотя, все же отдает должное своему учителю Фабру д'Оливе». Поразительно, что творческое наследие писателя, вновь открывшего для человечества простую, но удивительно стройную истину о воздействии на Человека и Вселенную трех великих сил мироздания — Божественного Провидения, Судьбы (необходимости) и свободы Воли — само не избежало участи быть разобранным на цитаты всевозможными и подчас второстепенными писателями от оккультизма. Более того, отдельные из них выдавали идеи великого французского теософа за свои, что справедливо отметил Эдуар Шюре по отношению к Александру Сент- Иву д'Альвейдру, который, прежде чем стать оккультистом, плодотворно поработал с архивом Фабра д'Оливе, оказавшись, волею случая, его хранителем. И все же, сколь несправедливо распорядилась Судьба с этим волевым певцом Божесвенного Провидения, хотя он никогда и не уповал на ее постоянство.

Как пишет в своей Биографической заметке Седир, Антуан Фабр родился 8 декабря 1767 года в Ганже в округе Эро, знаменитом, кстати, своим виноградарством и виноделием. Стоит отметить, что Ганж — типичный городок южной французской провинции Окситания, по которой в XIII веке огнем и мечом прокатился знаменитый Крестовый поход против катаров, когда крестоносцами, по приказу папского легата, полностью, не взирая на свою религиозную принадлежность, было уничтожено население соседнего с Ганжем города Безье. Сегодня одна из площадей Ганжа носит имя Фабра д'Оливе. Деды и прадеды Фабра д'Оливе по отцовской линии, являясь гугенотами (кальвинистами), относились к буржуазному сословию Лангедока. Возможно, они когда-то, как и множество фамилий юга Франции, исповедовали катарскую или альбигойскую ересь и память об этом передавали из поколения в поколение.