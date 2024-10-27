Опарин Алексей - История церковных догматов

Изучение становления и развития церковных догматов составляет один из важнейших разделов истории христианства. Именно догматы стали тем краеугольным камнем, который привел к разделению некогда единого христианского учения на десятки и сотни различных христианских деноминаций. Изучение церковных догматов дает возможность проследить и ход развития христианства в контексте событий Всемирной истории, а также ту роль, которую оказывали на их развитие различные политические конъюнктуры того времени. Изучение церковных догматов — это и неотъемлемая часть изучения культуры, на которую религия во дни Средних веков оказывала самое непосредственное влияние.

Поэтому представленная монография видного ученого профессора А. Опарина представляет несомненный научно-практический интерес. В монографии на основании комплексного изучения христианства в неразрывной связи с Всеобщей историей последовательно впервые четко выделены основные этапы формирования основных догматов, ставших главенствующими в большинстве христианских конфессий. Весьма ценным является то, что автор рассматривает историю формирования догматов не с узко конфессиональной позиции, что отличает многие работы, а с точки зрения Библии, которую признают за несомненный духовный авторитет представители всех христианских деноминаций. Автор наглядно продемонстрировал, как по мере становления христианства, как государственной религии, происходит постепенный отход его от учения Библии и одновременно с этим, вбирание в него откровенно языческих понятий, обрядов и представлений.

При работе над монографией автором проанализированы все ведущие источники, как церковной, так и светской истории, относящиеся к данному вопросу, что позволило рассмотреть историю церковных догматов и с позиции современников того времени. Одновременно с этим автор проанализировал и монографии ведущих мировых ученых, занимающихся изучением этого вопроса. Ценным в работе является и приведение основных документов, наглядно иллюстрирующих формирование церковных догматов и дающих возможность читателю самому сделать выводы при исследования данной темы.

Опарин Алексей - История церковных догматов

Харьков: Факт, 2020, 160 с.

ISBN 978-966-637-946-0

Опарин Алексей - История церковных догматов - Содержание

Предисловие

Раздел I. Иконопочитание: история формирования и развития культа

Глава 1. История возникновения поклонения иконам. Первый этап: неприятие христианами изображений

Глава 2. Иконы, приписываемые кисти апостолов: правда или вымысел?

Глава 3. История возникновения поклонения иконам. Второй и третий этапы: первые изображения и поклонение

Глава 4. История возникновения поклонения иконам. Четвертый этап: попытка очистить церковь от идолопоклонства

Глава 5. История возникновения поклонения иконам. Пятый этап: утверждение поклонения иконам, Феодор Студит и Иоанн Дамаскин

Глава 6. История возникновения поклонения иконам. Шестой этап: Вселенский собор 787 г. и догмат об иконопочитании

Глава 7. Роль и место икон в лечении болезней

Раздел II. Поклонение святым: история формирования и развития культа

Глава 1. История появления культа святых

Глава 2. Культ святых и индульгенции

Глава 3. Роль и место культа святых в лечении заболеваний

Раздел III. Поклонение деве Марии: история формирования и развития культа

Глава 1. История и происхождение культа девы Марии: первые три века христианства

Глава 2. История и происхождение культа девы Марии: эпоха Средневековья

Глава 3. Культ девы Марии и медицина

Раздел IV. Поклонение реликвиям: история формирования и развития культа

Глава 1. История возникновения и поклонения реликвиям

Глава 2. Роль и место реликвий в лечении заболеваний

Раздел V. Обереги и талисманы: история формирования и развития культа

Раздел VI. Учение о молитве

Глава 1. Канонические молитвы

Глава 2. Апокрифические молитвы

Глава 3. Заклинания

Глава 4. Заговоры

Раздел VII. Учение о воскресном дне: история формирования и развития культа

Раздел VIII. Учение о крещении: история формирования и развития культа

Раздел IX. Учение о причастии: история формирования и развития культа

Список использованной литературы