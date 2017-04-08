Опарин - Коллекция монографий - Религии мира и Библия

Опарин Алексей Анатольевич - Коллекция книг - 33 в 1

книга «Атлас древней и пророческой истории» - Xарьков: Факт, 1999

книга «Белые одежды. Археологическое исследование книги пророка Захарии» - Xарьков: Факт, 2006

книга «В поисках бессмертия. Археологическое исследование Первой книги Царств» - Xарьков: Факт, 2004

книга «В царстве пигмеев и каннибалов. Археологическое исследование книг Ездры и Неемии » - Xарьков: Факт, 2003

книга «Древний мир и Библейская хронология» - Xарьков: Факт, 2004

книга «Души под жертвенником: Книга Памяти Церкви Адвентистов Седьмого Дня, посвященная жертвам религиозных репрессий во времена Царской России и Советского Союза. 1886-1986 годы.» - Xарьков: Факт, 2010

книга «Затерянные королевства. Археологическое исследование Третьей книги Царств» - Xарьков: Факт, 2005

книга «И камни возопиют...» - Xарьков: Факт, 2001

книга «История рабства. Археологическое исследование книги Откровение» - Xарьков: Факт, 2007

книга «Ключи истории. Археологическое исследование книги Бытие» - Xарьков: Факт, 2003

книга «Книга Псалтырь. Догматика. Философия. История» - Xарьков: Факт, 2011

книга «Колесо в колесе. Археологическое исследование книги пророка Иезекииля» - Xарьков: Факт, 2003

книга «Кривые зеркала. Археологическое исследование книги Иова» - Xарьков: Факт, 2006

книга «Манкурты XXI века. Археологическое исследование Второй книги Царств» - Xарьков: Факт, 2004

книга «Между Сциллой и Харибдой. Библия. Лжеучения. Трудные тексты» - Xарьков: Факт, 2010

книга «Но как было во дни Ноя...» - Xарьков: Факт, 2006

книга «Отвергнувшие ведение. Археологическое исследование книги пророка Осии» - Xарьков: Факт, 2005

книга «Победившие время...» - Xарьков: Факт, 2009

книга «Поверженные алтари. Археологическое исследование книги пророка Малахии» - Xарьков: Факт, 2008

книга «Престол Ваала. Археологическое исследование Четвертой книги Царств » - Xарьков: Факт, 2007

книга «Проклятые сокровища. Археологическое исследование книг Есфирь и Руфь » - Xарьков: Факт, 2002

книга «Псалмы, написанные кровью» - Xарьков: Факт, 2007

книга «Развенчанные боги. Археологическое исследование книг пророков Ионы и Наума» - Xарьков: Факт, 2002

книга «Религии мира и Библия» - Xарьков: Факт, 2004

книга «Судьи, приговорившие себя. Археология Нового Завета» - Xарьков: Факт, 2001

книга «Тайна судьбы. Археологическое исследование книги пророка Иеремии» - Xарьков: Факт, 2005

книга «Тайны Библии и глобальный кризис» - Ростов-на-Дону: Альтаир, 2009

книга «У врат Таната: Библия. Лжеучения. Трудные тексты» - Xарьков: Факт, 2010

книга «У разбитых водоёмов. Археологическое исследование книг Исход и Иисуса Навина» - Xарьков: Факт, 2002

книга «Формула жизни. Археологическое исследование книги пророка Амоса» - Xарьков: Факт, 2008

книга «Хранители времени. Археологическое исследование книги Судей» - Xарьков: Факт, 2006

книга «Чуждый огонь. Археологическое исследование книги Левит» - Xарьков: Факт, 2011

книга «Юбилейный год. Очерки истории адвентизма в Харькове» - Xарьков: Факт, 2006

Опарин Алексей Анатольевич - Коллекция книг - Оглавления

Обложка

Титульный лист

Предисловие

Содержание

Часть первая. СОН ЦАРЯ НАВУХОДОНОСОРА ИЛИ XX ВЕКОВ В ПРОРОЧЕСТВЕ Введение Глава первая. Золотая голова 1.1 Лев. Вавилонская империя 1.2. Древний Вавилон Глава вторая. Серебряная грудь 2.1. Медведь. Мидо-Персидская империя 2.2. Три клыка медведя Глава третья. Медное чрево 3 1. Барс. Империя Александра Македонского 3.2. Четыре крыла барса Глава четвертая. Стальные голени 4.1. Зверь страшный. Римская империя 4.2. Древний Рим Глава пятая. Глиняные и железные пальцы 5.1. Десять варварских королевств Глава шестая. «Но не сольются одно с другим...» 6.1. Империя Карла Великого 6.2. Империя Карла Пятого 6.3. Империя Наполеона 6.4. Фашистская империя. Гитлер Глава седьмая. Большой камень

Часть вторая. ИСЧЕЗНУВШИЕ ЦАРСТВА Введение Глава первая. Допотопные города 1.1. Древний Ур Глава вторая. Огола 2.1. Израильское царство 2.2. Самария Глава третья. Оголива 3.1. Иудейское царство 3.2. Иерусалим 3.3. Рассеяние евреев по миру Глава четвертая. Крокодил 4.1. Египетское царство 4.2. Фивы Глава пятая. Ассирийская империя 5.1. Ниневия Глава шестая. Филистимляне Глава седьмая. Финикийская торговая империя

Часть третья. ПРОРОЧЕСКИЕ ТРУБЫ Введение Глава первая. Вестготское государство Глава вторая. Вандальское королевство Глава третья. Нашествие гуннов Глава четвертая. Государство герулов Глава пятая. Арабский халифат Глава шестая. Османская империя Глава седьмая. Последняя труба

Часть четвертая. ПОЛНОЧЬ ИСТОРИИ Введение Глава первая. Дракон. Папская империя Глава вторая. Зверь с агнчими рогами. США Глава третья. Царь Южный. Атеистические царства. СССР Глава четвертая. Знамения на земле и на небе Глава пятая. И умножится ведение Глава шестая. Трехангельская весть Глава седьмая. Новый Иерусалим

ПРОРОЧЕСТВО НА 4000 ЛЕТ

Список использованной литературы

Обложка

Титульный лист

Предисловие

ПРОЛОГ. Переодетый премьер-министр

Глава 1. Царь магов

Глава 2. Заочно приговоренный

Глава 3. Религия отцов

Глава 4. Забытые светофоры

Глава 5. Когда война лучше мира

Глава 6. Сколько стоит бронежилет

Глава 7. Белые одежды

Глава 8. Совет унывающим

Глава 9. Летящий свиток

Глава 10. Тайна женщины в ефе Религиозно-архитектурная схема Вавилонской башни (таблица) Папские притязания на авторитет Бога (таблица)

Глава 11. Ключи к успеху

Глава 12. Матери, поедающие детей

Глава 13. Тайна Александра Македонского

Глава 14. Кто мы у Голгофы? Пророчества Захарии о Христе и их исполнение (таблица)

Глава 15. Финал планеты Земля Пророчества о событиях Последнего времени в книге пророка Захарии (таблица)

Список использованной литературы

Содержание

Обложка

Титульный лист

Предисловие

От автора

ЧАСТЬ I. ГДЕ НАЙТИ БЕССМЕРТИЕ? Пролог Глава 1. Затерянная могила бессмертного хана Глава 2. Бессмертие в обмен на пояс смертника Глава 3. Слившиеся с Атманом Глава 4. Эликсир бессмертия для короля Августа Сильного, или Ванны графини Батори Глава 5. Бессмертие у не верящих в бессмертие Глава 6. Тайна жала в плоти Глава 7. Фаворский свет, или Священнобезмолвствующие

ЧАСТЬ II. ЦАРИ, СУДЬИ И ЛЮДИ Глава 1. Житейская история 3000-летней давности Глава 2. Духовность по наследству? Глава 3. Проверка слуха Глава 4. Зуб короля Людовика Глава 5. Народ, вышедший из моря Глава 6. Пять царских городов Глава 7. Гномы Древнего мира Глава 8. Праздник мужского бессилия Глава 9. Золотые мыши Глава 10. Между львом и крокодилом Глава 11. Восстающий из пепла Глава 12. Облысевший город Глава 13. Разве это сделал Бог?! Глава 14. Сорванная крышка Глава 15. Попробуй! Глава 16. Лесной город Глава 17. Качество, которое мы хотим и не хотим иметь Глава 18. У камня Авен-Езер Глава 19. История забытых двух царей Глава 20. Буревестник Апокалипсиса Глава 21. Как бы не замечать Глава 22. В столице Саула Глава 23. Царь, сохранивший войско, но потерявший армию Глава 24. Царевич Ионафан и майор Гилберт Глава 25. Достоинство без достоинства Глава 26. Завещание пророка Самуила и пастора Лебсака Глава 27. Странный выбор Глава 28. Пять шагов к безумию, или Одержимость и наука Глава 29. Тайны музыкальных зон головного мозга Глава 30. Двойник Голиафа Глава 31. Зловещий двигатель прогресса Глава 32. Грабли Давида Глава 33. На пути к колдунье Глава 34. Ужин у колдуньи Глава 35. Свой среди чужих и чужой среди своих Глава 36. Икстаб — богиня самоубийства

Постскриптум. На пути к бессмертию

Список использованной литературы

Содержание

Обложка

Титульный лист

Предисловие

От автора

ЧАСТЬ I. Археологическое исследование книг ЕЗДРЫ и НЕЕМИИ Глава 1. Пророчество царя Навуходоносора Глава 2. О царе Кире, поверившем пророку Исайе Глава 3. Банкирский дом «Мурашу и сыновья» Глава 4. Благословение в пепелище Глава 5. Под проклятием горы Гаризим Глава 6. Кубок из царского черепа Глава 7. Царь без ушей Глава 8. Забываемый людьми храм Глава 9. Советник по иудейским вопросам Глава 10. Священники и нефинеи Глава 11. Неудобные главы Глава 12. Молитва по обетованию царского виночерпия Глава 13. Испуг, чуть было не стоивший жизни Глава 14. Лжепророки Глава 15. День, в который закрыты ворота

ЧАСТЬ II. В ЦАРСТВЕ ПИГМЕЕВ И КАННИБАЛОВ Глава 1. В стране тотемов Глава 2. Хохочущая смерть Глава 3. Венеция Тихого океана, или Короли-людоеды Глава 4. В царстве длинноухих Глава 5. Страна адвентистов Глава 6. На родине шаманов Глава 7. Древние царства Енисея Глава 8. Пигмеи: наследники выродившейся цивилизации Глава 9. Черный рай Глава 10. Дикари Чикаго и Лос-Анджелеса Глава 11. Каннибалы Чикаго и Лос-Анджелеса Глава 12. Пигмеи Чикаго и Лос-Анджелеса

ПОСТСКРИПТУМ. На стройке Ездры и Неемии в 2003 году

Список использованной литературы

Содержание

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Титульный лист

Часть первая. ДОРОГАМИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА Глава 1. Возраст Земли: 6000 или миллионы лет? 1.1. Библейский взгляд на происхождение Земли 1.2. Эволюционная концепция 1.3. Методы датировок ископаемых 1.4. Неоспоримые факты Глава 2. Происхождение человека 2.1. Предпосылки появления эволюционной концепции 2.2. Австралопитек 2.3. От зуба к человеку 2.4. Артур Конан Дойл и археология 2.5. Неандерталец или вымершая раса 2.6. Человек—образ и подобие Божие Глава 3. Выродившиеся цивилизации Глава 4. От Адама до Ноя или погибшая цивилизация 4.1. Эдемский сад 4.2. Допотопные цари и долгожители 4.3. Наука о причинах старения и смерти человека Глава 5. Ноев ковчег 5.1. Ковчег и современное судостроение 5.2. Было ли в ковчеге достаточно места? 5.3. Ковчег найден! Глава 6. Потоп или великая катастрофа 6.1. Данные геологии 6.2. Данные истории 6.3. Археология допотопных городов Глава 7. Происхождение человеческих рас Глава 8. Древнейшие послепотопные цивилизации 8.1. Индия. Хараппа и Мохенджо-Даро 8.2. Египет. Раннее царство 8.3. Украина. Трипольская культура 8.4. Междуречье. Шумер 8.5. Китай. Династия Ся Глава 9. Фалек и разделение земли 9.1. Книга Иова или экскурс в древнюю географию Глава 10. Динозавры Глава 11. Время патриархов 11.1. Археология Содома и Гоморры 11.2. Когда и почему появились деньги Глава 12. Выход евреев из Египта Глава 13. Божий закон и законодательства древних царств Глава 14. Царство Эбла 14.1. Древний архив 14.2. Происхождение письменности Глава 15. Время судей Глава 16. Иудейское царство 16.1. Скелет Голиафа найден! 16.2. Стена Давида 16.3. Разделение царства. Фараон Сусаким 16.4. Нашествие царя Сеннахириба 16.5. Послы далекого Вавилона 16.6. Водопровод царя Езекии 16.7. Падение Иерусалима или 4 похода Навуходоносора Глава 17. Израильское царство 17.1. Царь Амврий или археология Самарии 17.2. Иерихон и Моавитский камень 17.3. Румяна царицы Иезавели Глава 18. Период Второго Храма

Часть вторая. ПО СЛЕДАМ АПОСТОЛОВ Глава 1. Во дни царя Ирода Глава 2. Перепись наместника Квириния Глава 3. Вифлеемская звезда Глава 4. Иоанн Креститель Глава 5. Император Юлиан и Иерусалимский храм Глава 6. Пророчества об Иерусалиме

Приложение 1. Общая схема библейской хронологии

Приложение 2. Хронология династий древнего мира

Приложение 3. Календари

Список использованной литературы

Содержание

Обложка

Титульный лист

От авторов

Вступление. «ДУШИ... ПОД ЖЕРТВЕННИКОМ...»

Часть 1. ПОД СЕНЬЮ ДВУГЛАВОГО ОРЛА Глава 1. Зловещая ночь в Ипатьевском доме Глава 2. Сухие статьи, леденящие кровь Глава 3. Долгожданный манифест Глава 4. Идти этапом Глава 5. В жизненном море с волнами бороться Глава 6. Сын царского генерала Глава 7. Узник с золотым сердцем Глава 8. Воспоминания узника Петропавловской крепости Глава 9. А Библия говорит иначе

Часть 2. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ Глава 1. ГУЛАГ Глава 2. Из секретного протокола Политбюро ЦК № 51 Глава 3. Запись в детском альбоме Глава 4. Врагу народа не положено одеяло Глава 5. Человек, превращенный в глыбу льда Глава 6. «Это письмо будет последним, но это не значит, что нас нет в живых...» Глава 7. Кровавая одежда Глава 8. Долгая дорога в дюнах Глава 9. За гуманитарную помощь под расстрел Глава 10. Разбитое счастье Глава 11. Многострадальная семья Глава 12. Наша жизнь - лучшая школа Глава 13. Нищий проповедник Глава 14. Австрийский солдат Глава 15. «С конфискацией имущества...» Глава 16. Сынок, сохрани скрипку! Глава 17. Сыновья Адама Глава 18. По приговору тройки от 20.09.1937 г. Глава 19. Богатый мельник Глава 20. Санитар, дежурный врач и акушер Глава 21. Судьба главного редактора Глава 22. Сын оперирует отца Глава 23. Фроловы Глава 24. «Я рад был бы заплесневелой корочке хлеба...» Глава 25. Два Антона Глава 26. «Я адвентистский пастор, я не могу работать в субботу» Глава 27. Об узнике, которого посетил президент ГК Глава 28. Книги под снегом Глава 29. Они умерли на посту

Часть 3. ВОЕННОЕ ВРЕМЯ Глава 1. Запах газа Глава 2. Человек, которого похоронили при жизни Глава 3. Время вынужденной остановки

Часть 4. ПОСЛЕВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ Глава 1. Пыль урановых рудников Глава 2. Княж-погост Глава 3. Святой день Глава 4. Коварная медсестра Глава 5. «Сын за отца не отвечает!» Глава 6. Проповедник любви Глава 7. Потертая обложка Псалтыря Глава 8. Закат над тундрой Глава 9. По доносу провокатора Глава 10. Мать хоронит сына Глава 11. «Рассказывай, какую вел контрреволюционную агитацию...»

Часть 5. «ВРЕМЯ ОТТЕПЕЛИ» Глава 1. Мама, где ты?.. Глава 2. Бог есть любовь Глава 3. Узник пяти тюрем Глава 4. Судьба дирижера

Часть 6. ПОЛНЫЙ СПИСОК ИМЕН ЖЕРТВ, УПОМИНАЕМЫХ В ДАННОЙ КНИГЕ ПАМЯТИ I. Царское время II. Время голода и эпидемий III. Время советского тоталитарного режима 1929-1942 годы IV. Время Второй мировой войны V. Послевоенное время

Приложение № 1. История Церкви АСД в России в фотографиях

Приложение № 2. Живая связь поколений

Эпилог

Список использованных источников и литературы

Содержание

Обложка (оборотная)

Обложка

Титульный лист

Предисловие

ПРОЛОГ

ЧАСТЬ I. КАРЛИКОВЫЕ КОРОЛЕВСТВА, ОБЪЕМЛЮЩИЕ МИР Глава 1. Райское царство средь снеговых вершин Глава 2. Рай с законами ада Глава 3. В гостях у далай-ламы Глава 4. Государство-монастырь Глава 5. Танцующие трупы Глава 6. Нечистоты в обмен на золото Глава 7. Тибетские лекарства для Николая II Глава 8. Тибетская гвардия Гитлера Забытый фашизм?! Немецкие ученики Блаватской Символика III Рейха Жертвоприношения Третьего Рейха Концентрационные лагеря Освенцим Яновский лагерь Преступления медиков Дети в лагерях Замок Вевельсберг Экспедиции в Тибет Глава 9. Тибет и взрывы в Токийском метро Глава 10. Мертвое сердце Азии Глава 11. В стране Белого золота Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в странах ЦВЕ/ННГ Распространенность и темпы распространения вируса ВИЧ Глава 12. Три карты Глава 13. Миллиард человек на 40 гектарах

ЧАСТЬ II. В ЦАРСТВЕ КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН И МУДРЫХ ПРИТЧ Глава 1. Кто хочет быть безумным? Глава 2. Оригинал или языческая копия Глава 3. Город Апокалипсиса Глава 4. Пепел в приданое!? Глава 5. Ворота Соломона Глава 6. Странный порт и Затерянная страна Глава 7. Караванное царство От Аравии до Средиземного моря Глава 8. Роковой брак или пирамида в Иерусалиме Глава 9. Неудавшееся политическое убийство 3000-летней давности Глава 10. Смысл жизни по Соломону

ЭПИЛОГ

Список использованной литературы

Содержание

Обложка

Титульный лист

Предисловие

Часть I. Археологическое исследование книги пророка Даниила Глава 1. Вавилонская башня Библейское свидетельство Хронология Археология мертвых городов Анналы истории Вавилонская хроника Глава 2. «Царь стран» Навуходоносор Глава 3. Поход, канувший в небытие Анналы истории Глава 4. На поле Деир Библейское свидетельство Анналы истории Археология мертвых городов Вавилонская летопись Глава 5. Город городов Библейское свидетельство Анналы истории Вавилонская хроника Вавилонская хроника Вавилонская хроника Археология из мертвых городов Глава 6. Болезнь царя Библейское свидетельство Вавилонская хроника Глава 7. «Я назвал тебя по имени...» Вавилонская хроника Анналы истории Библейское свидетельство Глава 8. Чаша терпения Анналы истории Библейское свидетельство Анналы истории Глава 9. Валтасаров пир Библейское свидетельство Анналы истории Вавилонская хроника Глава 10. Царь, не нашедший места в истории Библейское свидетельство Анналы истории Вавилонская хроника Глава 11. Боги, взятые в плен Анналы истории Глава 12. Неудавшийся план Александра Македонского Глава 13. Жилище шакалов

Часть II. Вавилонское вино Глава 1. Древнее наследство Глава 2. Прощены ли мои грехи? Вопросы, задаваемые жизнью Библейский ответ История отступления Индульгенции Исповедь Вавилонское вино Последствия отступления Глава 3. Когда и какому святому молиться? Вопросы, задаваемые жизнью Библейский ответ История отступления Последствия отступления Вавилонское вино Глава 4. Иконы Вопросы, задаваемые жизнью Библейский ответ История отступления Глава 5. Примет ли Бог мое крещение? Вопросы, задаваемые жизнью Библейский ответ История отступления Последствия отступления Вавилонское вино Глава 6. Вести от умерших близких Вопросы, задаваемые жизнью Библейский ответ История отступления Археология мертвых городов История отступления Вавилонское вино Глава 7. Посты Вопросы, задаваемые жизнью Библейский ответ История отступления Последствия отступления Вавилонское вино Глава 8. Святые отцы Вопросы, задаваемые жизнью Библейский ответ История отступления Последствия отступления Вавилонское вино Глава 9. Монастыри Вопросы, задаваемые жизнью Библейский ответ История отступления Последствия отступления Вавилонское вино Глава 10. Священное Предание Вопросы, задаваемые жизнью История отступления Библейский ответ Последствия отступления Вавилонское вино Глава 11. Крест: правда и вымысел Вопросы, задаваемые жизнью История отступления Последствия отступления Вавилонское вино Глава 12. День солнца Вопросы, задаваемые жизнью Библейский ответ История отступления Последствия отступления Вавилонское вино Глава 13. Обряды и праздники Вопросы, задаваемые жизнью История отступления Рождество Пасха Церковные свечи Колокольный звон Крестные ходы Освящение квартир, офисов, машин Последствия отступления Вавилонское вино Глава 14. Тайна числа 666 Пророчества библии о духовном Вавилоне Книга пророка Даниила Второе Послание к Фессалоникийцам Книга Откровение Богохульство этой власти Возрождение папства

Часть III. Часы истории Глава 1. Который час? Глава 2. И осквернилась земля Мертвый город Необъяснимые прогрессии Низвергнутые народы Гибель державы минотавров Глава 3. Самая страшная болезнь Болезни цивилизации Болезни научно-технического прогресса Болезни, вызванные лекарствами Болезни, вызванные самим человеком Опухолевые заболевания Болезни питания Болезни, появляющиеся из небытия Глава 4. Война среди мира Всемирный характер войн Этнический характер войн Экономические войны Терроризм как война «Демократические» войны Повсеместный характер Военные слухи Мир и безопасность Гонка вооружений Глава 5. Голод среди изобилия Политические голодоморы Расовые голодоморы Изменение климата Войны и землетрясения Бизнес на голоде Голод среди изобилия Самый страшный голод Глава 6. И умножится ведение Глава 7. Когда остановятся Вавилонские часы?

Список литературы о Древнем Вавилоне

Содержание

Обложка

Титульный лист

Предисловие

От автора

ПРОЛОГ. Залог свободы с острова Патмос Глава 1. Свободный узник и император-раб Глава 2. Последний апостол Глава 3. Служение освобождения

Часть I. СЕМЬ СВЕТИЛЬНИКОВ СВОБОДЫ Вступление Глава 1. Свободные люди в империи рабов Вступление I раздел. История церкви II раздел. История пророческого периода на Руси III раздел. Символика периода IV раздел. Механизмы закабаления I. Механизм закабаления: Через затянувшееся ожидание Механизм вызволения II. механизм закабаления: Через отсутствие резких перемен в жизни к лучшему Механизм вызволения III. механизм закабаления: Через видение грехов других людей в церкви Механизм вызволения IV. механизм закабаления: Через однообразие Механизм вызволения Глава 2. Кандалы свободы Вступление I раздел. История церкви II раздел. История пророческого периода Руси III раздел. Символика периода IV раздел. Механизмы закабаления I механизм закабаления: Через казни и преследования Механизм вызволения II механизм закабаления: Через клевету и злословие Механизм вызволения Глава 3. Золотые цепи Вступление I tраздел. История церкви Святой Константин Языческий жрец во главе церкви Медные трубы Чтобы были довольны все II tраздел. История пророческого периода на Руси III раздел. Символика периода IV раздел. Механизмы закабаления I механизм закабаления: Через духовный компромисс Механизм вызволения II механизм закабаления: Через принцип: «Живи, как все» Механизм вызволения Глава 4. Свобода оптом и в розницу Вступление I раздел. История церкви Преемники кесарей 538 год Святая инквизиция Крестовые походы Индульгенции При папском дворе II раздел. История пророческого периода на Руси. Пещерные монастыри Епископ Иоанн Готский Аскольдова могила Княгиня Ольга Выбор веры Огнем и мечом Языческие христиане Святые, сжигающие церкви Наследство Перуна Корона, стоившая государства Протестантизм на Руси Первые русские реформаторы Идеи Я. Гуса на украинской земле Прерванная реформа Ивана III Брестская уния III раздел. Символика периода IV раздел. Механизмы закабаления I механизм закабаления: Через авторитет Механизм вызволения II механизм закабаления: Через лжепророков Механизм вызволения III механизм закабаления: Через страх пред Богом Механизм вызволения Глава 5. Порабощающая свобода Вступление I раздел. История церкви II раздел. История пророческого периода на Руси III Раздел. Символика периода IV раздел. Механизмы закабаления I механизм закабаления: Через проникновение мирского духа в церковь Механизм вызволения Глава 6. Преобразующая свобода Вступление I раздел. История церкви II раздел. История пророческого периода на Руси III раздел. Символика периода IV раздел. Механизмы закабаления I механизм закабаления: Через эмоции Механизм вызволения II механизм закабаления: Через «дешевую» благодать Глава 7. Святее Бога Вступление I раздел. История церкви II раздел. История пророческого периода на Руси III раздел. Символика периода IV раздел. Механизмы закабаления I механизм закабаления: Через чувство духовного превосходства Механизм вызволения II Механизм закабаления: Через внешнюю праведность Механизм вызволения III механизм закабаления: Через незаметные грехи Механизм вызволения

Часть II. СЕМЬ ТРУБ, ИЛИ КРУШЕНИЕ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ ИМПЕРИЙ Вступление Глава 1. Град, смешанный с кровью. Крымский Готсбург Глава 2. Пылающее море. Наследники Карфагена Глава 3. Звезда, упавшая с неба. Кровавый клад под Полтавой Глава 4. Варвар, погасивший солнце. На берегах Азовского моря Глава 5. Зловещий червь Глава 6. Выжившие, узнают правду Глава 7. Рожденный у черного камня Глава 8. Нашествие саранчи Глава 9. Змеиные хвосты. На особом рынке Феодосии Глава 10. 24 старца

Часть III. РАБЫ ТРЕХ ЖАБ Глава 1. В «свободном» мире рабов Глава 2. Крестовый поход 2004 года

ЭПИЛОГ. Город свободных людей Божий манифест свободы

Список использованной литературы

Содержание

Обложка

Титульный лист

Предисловие

Введение

Глава 1. В начале Археологический комментарий Самая «умная ложь». Часть первая Этнография Хронология Промежуточные формы Генетика Гомология Всего 6000 лет!? Эволюция и законы термодинамики Реквием по эволюции Эволюция — эго религия Самая «умная ложь». Часть вторая Научный мираж Рудименты и атавизмы Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 2. Два Едемских наследства Археологический комментарий Путешествие в Едем Золотой век Таинственный Эриду Реки Едема Древо познания Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 3. Вызов Богу Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 4. Печать Каина Евангельская весть Археологический комментарий Тайна первобытно-общинного строя Допотопные города Древние кузнецы Первые музыкальные инструменты Был ли Авель пастухом? Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 5. Проповедь длиной в 120 лет Евангельская весть Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 6. Погибшая цивилизация!? Этнография Древние историки Археология мертвых городов Геология Ноев ковчег

Глава 7. Всемирная история в 36 словах Сквозь тысячелетия Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 8. Стройка тысячелетия Археологический комментарий Вавилонская башня Μ. А. Семенихин. Происхождение языков мира Вступление Генеалогическое дерево языков мира Данные сравнительно-исторического метода в языкознании Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 9. В неведомую землю Евангельская весть Археологический комментарий. Патриархи выходят из тени истории Сквозь тысячелетия. Благословение на 4000 лет Археологический комментарий. Фрески гробницы Хнумхотепа Археологический комментарий. Семидесятилетняя красавица!? Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 10. Война царей Евангельская весть Археологический комментарий. Первая всемирная война Археологический комментарий. Забытые народы Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 11. Самый главный ключ Сквозь тысячелетия. 400 лет неволи Археологический комментарий. «Резаный» договор Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 12. Вражда столетий Археологический комментарий Наследник — сын рабыни Камни царя Хаммурапи Сквозь тысячелетия. Сыны Измаила в пророчестве Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 13. Благодаря чему существует мой город Евангельская весть Сквозь тысячелетия. Отец многих царей Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 14. Избранная участь Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 15. Проклятые города Археологический комментарий Мертвое море Содомские яблоки

Глава 16. Царства, порожденные грехом Археологический комментарий Царства Моав и Аммон Библейские пророчества о Моаве и Аммоне Моавитский камень Сквозь тысячелетия. Сыны Востока

Глава 17. Языческий царь Евангельская весть Археологический комментарий. Оправдание царя Авимелеха Археологический комментарий. Герар Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 18. Там должен был быть я Евангельская весть Археологический комментарий. Колодец Авраама Археологический комментарий. Пещера Махпела Археологический комментарий. Загадочные хетты Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 19. Безымянный слуга Евангельская весть Археологический комментарий. Корабли пустыни Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 20. Цена чечевичной похлебки Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 21. Орлиное гнездо Археологический комментарий Столица сынов Исава Сквозь тысячелетия. Библейские пророчества об Едоме 1. Разбойничье гнездо 2. Царство Дедан 3. Набатейская держава 4. Открытие Петры

Глава 22. Потерянные годы — приобретенная жизнь Евангельская весть Археологический комментарий. За невестой в тридесятое царство Археологический комментарий. Цена невесты Археологический комментарий. Оформление прав на наследство Археологический комментарий. Дольмены — каменные свидетели Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 23. Белый камень Евангельская весть Археологический комментарий. Башня Гадер Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 24. История одной древней любви Евангельская весть Археологический комментарий. Кровавые камни Сихема Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 25. Почему, Господи?! Археологический комментарий. Город двух отсчетов времени Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 26. Судьба одного избалованного ребенка Евангельская весть Археологический комментарий. Колодец рабства Археологический комментарий. Мадиамские купцы Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 27. Блудница из Енаима Евангельская весть Археологический комментарий. Город необычного прелюбодеяния Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 28. Тюремный сон Евангельская весть Археологический комментарий. Виночерпий фараона Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 29. Тест для вечности Евангельская весть Археологический комментарий. Земля Гесем Археологический комментарий. В стране на Ниле Археологический комментарий. Перстень фараона Археологический комментарий. Иосиф — правая рука фараона Археологический комментарий. Чаша для гадания Археологический комментарий. Свидетельство египетского губернатора Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 30. 12 + 2 = 12 Евангельская весть Рувим Симеон и Левый Иуда Иссахар Завулон Неффалим Гад Асир Иосиф Вениамин Манассия Ефрем Дан Вопросы для размышления Постскриптум

Глава 31. Бог посетит вас

Список литературы

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Титульный лист

Предисловие

От автора

Глава 1. Особенности книги Псалтирь 1. Книга Псалтирь дает успокоение при всех душевных, духовных и физических переживаниях человека 2. Богословие книги Псалтирь носит не столько рациональный, умственный, сколько сердечный, душевный характер 3. Псалмы написаны как бы от лица самих читателей 4. В Псалтири собрано все библейское богословие 5. Христоцентричность книги Псалтирь

Глава 2. Авторы книги Псалтирь 2.1. Моисей 2.2. Давид 2.3. Соломон 2.4. Асаф 2.5. Еман и Ефам (Идифун) 2.6. Сыны Кореевы

Глава 3. Шесть видов псалмов книги Псалтирь 1. Псалом — молитва (например, Псалмы 16, 85, 89,101) 2. Псалом — хвала (например, Псалмы 94,144) 3. Псалом — учение (например, Псалмы 31, 41, 87) 4. Псалмы — писания (например, Псалмы 55, 56, 57, 58,59) 5. Псалмы — песнь восхождения (например, Псалмы 119— 133) 6. Псалом — гимн Творцу-Законодателю и Автору Небесной Конституции (Псалом 118)

Глава 4. Особенности ветхозаветной музыки I. Струнные инструменты II. Духовые инструменты III. Ударные инструменты IV. Неизвестные на сегодняшний день инструменты, упоминаемые в книге Псалтирь

Глава 5. Учение книги Псалтирь о молитве I. Учение книги Псалтирь о молитве 1) Определение понятия молитвы 2) Кому мы молимся? 3) Условия услышанной молитвы 4) Плоды молитвы II. Учение о молитве в других библейских книгах • В каком положении должно молиться? • Где надо молиться? • Как долго надо молиться? • Надо ли и можно ли молиться перед образом? Трудные тексты «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16) «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:21-23) «...и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18—19). «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18) Заключение

Глава 6. Учение книги Псалтирь о Едином Боге I. Учение книги Псалтирь о Едином Боге • Бог — Един есть • Есть только один Живой Бог — Источник жизни • Языческие идолы ничто • Учение о Боге Сыне (Иисусе Христе) в книге Псалтирь • Учение Псалтири о Духе Святом 1) Дух Божий участвовал в сотворении мира 2) Дух Божий созидает 3) От Духа Божьего нельзя уйти 4) Дух Святой может быть отнят от человека 5) Святой Дух утверждает человека 6) Святой Дух ведет человека II. Учение о Христе в других библейских книгах • Сам Бог-Отец называет Христа Богом • Пророки Ветхого Завета называли Грядущего Мессию- Христа Богом • Апостолы называли Христа Богом • Сам Христос называл Себя Богом • Враги Христа обвиняли Его в том, что Он называет Себя Богом III. Учение о Святом Духе в других библейских книгах • В Библии Святой Дух выступает наравне с Отцом и Сыном как Бог • Апостолы прямо называют Святого Духа Богом • В Библии Дух Святой выступает со всеми качествами Личности, а не какой-то безликой энергии, божественной силы Заключение

Глава 7. Учение книги Псалтирь о характере Бога • Бог вездесущ и всеведущ • Бог вездесущ и всеведущ • Забота Божья • Бог правды • Милость Божья • Святость Бога • Любовь Божья Учение о Боге в истории Характер Бога • Финикия • Древняя Греция • Древний Египет • Государство Митанни • Хетты • Древний Вавилон • Индия Отношение Бога к человеку Служение истинному Богу • Финикия • Фригия • Древний Рим • Греция • Вавилон • Индия Пути к спасению Заключение

Глава 8. Учение книги Псалтирь о путях Богопознания Пути Богопознания 1) Через природу 2) Через историю и события жизни 3) Через личное познание, откровение Бога • Чтение Слова • Через откровение Бога человеку Заключение

Глава 9. Учение книги Псалтирь о Законе Божьем I. Учение книги Псалтирь о законе Божьем • Закон Божий — основание Божьего престола • Закон Божий — истина • Закон Божий — неизменен • Свойства Закона Божьего • Суд Божий будет идти по Закону Божьему II. Учение о Законе Божьем в других библейских книгах • Когда и кому был дан Закон • Бог Сам написал Закон • Христос и Закон • Апостолы и Закон Божий • Последний Суд и Закон Божий • Закон Божий будет неизменен и в вечности Заключение

Глава 10. Учение книги Псалтирь о грехе I. Учение книги Псалтирь о грехе 1) Определение греха 2) Всеобщность греха 3) Грех и греховная природа 4) Признание личной греховности 5) Только Бог может дать свободу от власти греха 6) Покаяние, как путь победы над грехом. Критерии истинного покаяния • Осознание всем своим естеством своей греховности • Назвать грех по имени • Верить, что Бог простит грех 7) Грехи может прощать только Бог 8) Бог не только прощает, но и очищает от греха 9) Прощение грехов нельзя, невозможно заслужить добрыми делами, жертвоприношениями Богу 10) Праведность по вере 11) Полное избавление от присутствия греха произойдет только при II Пришествии Христа II. Учение о грехе в истории языческих пародов III. Учение о грехе в истории христианства 1) Отпущение грехов за деньги 2) Отпущение грехов священниками 3) Получение отпущения грехов через дела 4) Молитвенники-требники • Макарий Египетский • Григорий Палама • Д. Шорт, Р. Виланд Заключение

Глава 11. Учение книги Псалтирь об ангелах I. Учение книги Псалмов и Библии об ангелах 1) Характеристики ангелов • Природа ангелов выше природы человека • Природа ангелов имеет духовный характер • Могущество ангелов • Число ангелов 2) Функции ангелов • Ангелы прославляют Бога • Ангелы исполняют и несут Слово Бога, повинуясь Господу • Ангелы охраняют тех, кто боится Бога • Ангелы руководят верующими, чтобы они не преткнулись • Ангелы прогоняют плохих людей из среды народа Божьего • Ангелы ведут записи в небесных книгах • Ангелы-хранители • Ангелы как вестники Божьей воли • Ангелы — исполнители Божьих судов • Ангелы собирают спасенных • Ангелы в земном служении Христа II. Учение об ангелах в истории христианства I. Ангелам можно и должно молиться II. Должно изображать ангелов на иконах и поклоняться им Библейская позиция Плоды иконопочитания 1) Слава Бога приписывается идолу 2) Поклонение идолу (иконе) приводит к тому, что поклонение Богу становится невозможным 3) Идолопоклонство поддерживает духовное невежество людей 4) Поклонение идолу мешает поклонению Богу Книга Псалтирь и идолопоклонство III. Ангелы якобы сопровождают души в рай Трудные тексты • «...и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей [Господу] о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Числ. 21:5—9) • «...и сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих концах крышки; сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края; выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее; и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу: к крышке будут лица херувимов» (Исх. 25:18—20) • «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь...» (Лк. 16:19—31). • «Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, Ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицем на землю» (Суд. 13:20) • «И услышал я глас слов его; и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицем к земле» (Дан. 10:9) • «Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел [сюда]. Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему?» (Нав. 5:14) Заключение

Глава 12. Учение книги Псалтирь о душе I. Глава 12. Учение книги Псалтирь о душе • После смерти из человека выходит дыхание жизни, а тело возвращается в землю • После смерти исчезают все помышления человека • Душа — смертна • После смерти все люди попадают в могилу • Смерть — это сон II. Учение о душе в других Библейских книгах 1. Вначале рассмотрим, как Библия объясняет, что же такое вообще душа 2. Библия о единстве духа, души и тела 3. Библия о состоянии человека после смерти 4. Что Библия говорит о бессмертии вообще? Заключение

Глава 13. Учение книги Псалтирь о Мессии 1) Мессия — Единородный Сын Божий, Бог 2) Приход Христа в мир будет необыкновенным 3) Мессия будет потомком Давида 4) При Его приходе в мир цари принесут Ему дары 5) Он будет помазан на служение 6) Он прославит и возвеличит Закон Божий в Своей жизни 7) Он будет проповедовать с помощью притчей 8) Он будет отвергнут Своими близкими 9) Он будет отвергнут Своим народом 10) Ради Бога Он будет готов претерпеть все поношения 11) На Него восстанут правители земли 12) Он будет предан одним из самых близких 13) Ему пронзят руки и ноги 14) Его одежды будут делить 15) Над Ним будут смеяться и издеваться 16) Ему дадут пить уксус 17) Он будет переживать величайшие душевные муки 18) Его кости не будут сокрушены 19) Его тело не увидит тления 20) Он вознесется и откроет дверь спасения для других людей 21) Своей жертвой Он упразднил ветхозаветную систему жертвоприношений и ветхозаветное богослужение 22) Он будет первосвященником по чину Мелхиседека 23) Христа прославят иноплеменные народы 24) Пред Ним преклонятся все цари, и народы будут Ему служить Заключение

Приложение Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1769) Сумароков Александр Петрович (1717—1777) Псалом 1. Переложения Псалом 14. Переложения Псалом 16. Переложения Псалом 18. Переложения Псалом 26. Переложения Псалом 34. Переложения Псалом 70. Переложения

Список использованной литературы

Обложка

Титульный лист

Предисловие

Часть I. ПРОКЛЯТИЕ ИЕЗЕКИИЛЯ Глава 1. Колесо в колесе Глава 2. Коварный тесть царя Соломона Глава 3. Народ с непрерывающейся государственностью Библейские пророчества об Эфиопии Глава 4. То, чего боится время Библейские пророчества о Египте Постскриптум Глава 5. В стране золота, первых денег и блудниц Глава 6. Город, сброшенный в море В объятиях бога Молоха Под проклятием Ноя Финикийская торговая империя С роковой высоты Библейские пророчества о Тире Выводы из пророчеств о Тире Библейские пророчества о Сидоне Выводы из пророчеств о Сидоне Золото, смешанное с кровью Царь, сбросивший в море город Предательство моря

Часть II. ИЕЗЕКИИЛЬ. БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНЫ Глава 1. Тайна Каменной могилы под Мелитополем Народы Каменной могилы Глава 2. У входа в царство мертвых Глава 3. Город-призрак на окраине Симферополя Глава 4. В гостях у евпаторийских хазар Хазары Глава 5. Каменные бабы

Часть III. ЕВАНГЕЛИЕ ИЕЗЕКИИЛЯ Глава 1. Сын Человеческий (С.С. Дрозд) Иезекииль, Сын Человеческий — Страж Иезекииль, Сын Человеческий — Знамение Глава 2. Когда Бог не может ответить Идолы в церкви Лаодикийский идол Глава 3. Плачущие по Фаммузу Глава 4. На народном сходбище Глава 5. Сторожа Глава 6. Оскомина от винограда (С.С. Дрозд) Глава 7. Только Остаток спасется (С.С. Дрозд)

ПОСТСКРИПТУМ. Апокалипсис Иезекииля Нашествие Гога

Список использованной литературы

Содержание

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Титульный лист

Предисловие

ПРОЛОГ. В королевстве кривых зеркал

ЧАСТЬ I

Глава 1. Властитель земли Уц

Глава 2. Тест: Как узнать человеческую суть?

Глава 3. Круг пиршественных дней

Глава 4. Эксперимент?!

Глава 5. Главный обман сатаны

Глава 6. Об особенностях траура на Древнем Востоке

Глава 7. Что взять с собой на Тот свет?

Глава 8. Зловещая болезнь Ганзена

Глава 9. О некоторых советах близких людей

Глава 10. Палата №6

Глава 11. Об особенностях переписки 3500 лет назад

Глава 12. Вести с Того света

Глава 13. Тайны динозавров

Глава 14. Колодец смерти

Глава 15. На уроке библейской практики

Глава 16. Заклинания Книги Мертвых

Глава 17. В мире зловещих сновидений

Глава 18. Письма на Тот свет

Глава 19. Что такое Божий гнев?

Глава 20. История климата

Глава 21. Семь обетований книги Иова

Глава 22. На трех китах

Глава 23. Трансцендентность и имманентность

Глава 24. «Теперь же мои глаза видят Тебя...»

ЭПИЛОГ

Христос и Кривые Зеркала. Андрис Пешелис, Латвия Образ суперзвезды Образ у современных содомитян Образ революционера Женственный образ Мужской образ Образ у мормонов Образ танцующего с барабаном Заключение

Список использованной литературы

Содержание

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Титульный лист

Предисловие

От автора

МОНГОЛЬСКИЙ ПРОЛОГ

ЧАСТЬ I. МАНКУРТЫ И МАНКУРТИЗАЦИЯ В XXI ВЕКЕ Глава 1. На приеме у адвоката Теразини Глава 2. Опиумная война Глава 3. Виртуальные секс-манкурты Глава 4. Шуты и компрачикосы XXI века Глава 5. Вам нужно то, что не нужно Глава 6. В кабинете доктора Геббельса Глава 7. «Сыворотка правды» Глава 8. Мертвецы, играющие на гитарах Глава 9. Личные манкурты Люцифера Глава 10. Нейролингвистическое программирование Глава 11. Три женские революции Глава 12. Стыдно не быть геем?! Глава 13. Огненная мантия Глава 14. Таежные староверы мегаполиса

ЧАСТЬ II. МАНКУРТЫ И МАНКУРТИЗАЦИЯ В X В. ДО Х. Э Глава 1. Царь, играющий не по правилам Глава 2. Гаваонский пруд Глава 3. Слепые и хромые сторожа Глава 4. Унижение или возвышение Глава 5. Сорвавшееся строительство Глава 6. Веревка на жизнь и на смерть Глава 7. Последствия мимолетного взгляда Глава 8. Царь и пророк Глава 9. Памятник манкурту Глава 10. Завещание Давида

АМЕРИКАНСКИЙ ПОСТСКРИПТУМ

Список использованной литературы

Содержание

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Титульный лист

Предисловие

От авторов

Глава 1. Как избежать сглаза? Учение о колдовстве I. Библейское учение о колдовстве 1. Беды и несчастья в нашем мире 2. Реальность разрушающих сил зла • Происхождение зла • Сам Христос называет сатану князем мира сего • Сатана владеет царствами мира сего • Через своих лжепророков сатана творит великие чудеса 3. Виды проявления колдовства • Спиритизм • Язычество • Сатанизм и магия • Одержимость 4. Колдовство и лжепророки в христианстве • Антихрист в церкви • Языки • Чудеса 5. Сами лжепророки уверены, что они от Бога 6. Как узнать лжепророков • Смесь истины и лжи • Отвергают субботу • Говорят, что можно грешить и быть при этом спасенным • Их личная жизнь показывает их сущность • Плоды их зло • Их пророчества не исполняются • Они не исповедают Христа • Они препятствуют проповеди Евангелия • Проповедуют приятное для слуха людей • Религия большинства 7. Сатана, как правитель, убивает и мучит своих же подданных 8. Бог говорит, чтобы люди не занимались колдовством в любых его проявлениях 9. Ворожба, гадание, согласно Библии, — это смертный грех 10. Библейские проклятия на тех, кто занимается колдовством 11. Народ, отступивший от Бога, попадает под влияние злых сил 12. Идет борьба за каждого человека 13. Необходимо уничтожить книги по магии 14. Нечистые духи, зверь, дракон и лжепророк Вопросы Рекомендации по избавлению от сглаза и влиянию оккультных сил II. Трудные вопросы «И приказал [Иосиф] начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром за купленный им хлеб...» (Быт. 44:1-6) «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 16:17-18) «И сказал [Михей]: [не так; не я, а] выслушай слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его; и сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один дух, стал пред лицем Господа...» (3 Цар. 22:19-23) «И увидел Саул стан Филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее...» (см.: 1 Цар. 28:5-25) «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды...» (1 Петра 3:18-21) III. Постскриптум 1. Спиритизм 2. Сатанизм и магия 3. Язычество 4. Новый Орлеан 5. Эзотерика 6. Астрология 7. Рок-музыка 8. Фашизм 9. НЛО 10. Карты 11. Одержимость и маньяки 12. Отрицание существования сил зла

Глава 2. Каковы восемь правил услышанной молитвы? Учение о молитве I. Учение Библии о молитве 1. Определение молитвы 2. Молитвы, изменившие историю • Молитва Иисуса Навина • Молитва Езекии • Молитва Илии 3. Форма молитвы 4. В каком положении должно молиться? 5. Где надо молиться? 6. Как долго надо молиться? 7. Виды молитвы • Ходатайственная • Благодарственная • Молитва-прошение 8. Надо ли молиться перед образом? 9. Правила услышанной молитвы • Верить • Исповедать грех • Изгнать грех и впустить Христа • Быть послушным • Надо бодрствовать в молитве • Надеяться • Быть постоянным в молитве • Принести все ко Христу и ожидать ответа 10. Правила неуслышанной молитвы • Если лицемерна • Если исполнена тщеславия • Если исполнена осознанием собственной праведности • Если не исходит из сердца • Если не соблюдают заповеди • Если преследует только материальные цели • Если хотят «купить» у Бога прощение • Если просят для вожделений • Если как форма, обряд 11. Какая будет твоя последняя молитва? II. Трудные вопросы «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои» (4 Цар. 13:20-21) «...и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев... И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Числ. 21:5—9) «...и сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих концах крышки; сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края; выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее; и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу: к крышке будут лица херувимов» (Исх. 25:18—20) III. Постскриптум 1. Молитва превратилась в форму, определенный обряд 2. Появление неотвеченных молитв 3. Появление молитв-проклятий 4. Молитвы за деньги 5. Молитвы за умерших 6. Молитвы не Богу 7. Ненужность молитвы для прихожан 8. Молитва как способ власти над людьми

Глава 3. Как получить у Бога прощение? Учение о покаянии I. Учение Библии о покаянии 1. Все согрешили против Бога 2. Без рождения свыше никто не может быть оправдан и спастись 3. Шаги на пути к прощению грехов • Осознание своей греховности • Печаль и покаяние о соделанном грехе • Конкретно назвать грех по имени • Исповедание грехов перед Богом • Исповедание грехов перед нашими ближними, если мы перед ними согрешили • По возможности возместить ближнему ущерб от отделанного против него проступка • Необходимо с Божьей помощью оставить все прежние греховные привычки • Верить, что Бог прощает грехи и забывает их 4. tЧеловека, получившего прощение, наполняет чувство радости и мира 5. tБог дает человеку благодать и силу Святого Духа противостоять искушениям 6. Бог оправдывает и прощает человека не по делам, а по вере в Него 7. Искренне покаявшемуся человеку Господь впишет Закон в сердце, и у того появится желание исполнять его 8. Вера утверждает Закон 9. Дела сопровождают живую веру и искреннее покаяние 10. Молитва человека о прощении, знающего, но отвергающего Закон, является мерзостью в глазах Бога 11. Неверие является грехом II. Учение о покаянии в истории христианства 1. tЗемное святилище, его служения, жертвы утратили свой смысл при распятии Христа, Мессии, на Которого они прообразно и пророчески указывали и после прихода и распятия Которого они потеряли смысл 2. tПосле прекращения функционирования земного святилища Христос начал Свое первосвященническое служение на небе, вначале в первом отделении святилища 3. Служение Христа после вознесения началось в первом отделении Святилища так же, как и с первого отделения начиналось служение в земном святилище. И подобно тому, как во дни земного святилища народ получал прощение грехов после их исповедания, так и сегодня Христос прощает нам грехи, когда мы их исповедуем 4. Как в земном святилище грехи переносились во святилище посредством жертв за грех, так и наши грехи переносятся в святилище небесное посредством молитв покаяния, то есть духовных жертв 5. tИ вот, согласно библейским пророчествам, это Посредническое служение Христа однажды попытаются захватить люди, что и произошло во дни средневековой церкви путем 6. Библия подчеркивает также, что с отнятием у Христа ежедневной жертвы будет царить мерзость запустения III. Трудные тексты «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16) «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:21—23) «...предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор.5:5) «...так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь» (2 Кор. 2:7-8) «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор. 2:15) «...но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:32) «Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:17—19) «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18) «...потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:19-20) IV. Постскриптум 1. Отвержение миссии Христа, как единственного Посредника, Ходатая и Спасителя 2. Исповедь перед священником Предписания проповедникам и духовникам знатных особ О способе приобретения расположения богатых вдов Как поступать со вдовами и как располагать их имуществом Что нужно делать для того, чтобы дети вдов отказались от света и приняли обет монашества 3. Анафема 4. Покаяние дел 5. Распад института семьи 6. Интердикты 7. Не требовалось от человека внутреннего изменения и преобразования 8. Обман самих себя 9. Дискредитация церкви 10. Извращение в глазах людей характера любящего Бога

Глава 4. Какое крещение принимает Бог? Учение о крещении I. Библейское учение о крещении 1. Что такое крещение? 2. Что символизирует крещение? 3. Крещение — это одно из условий спасения 4. Что необходимо для принятия крещения? 5. Как должно проходить крещение? 6. Сам Христос нам оставил пример крещения 7. Что значит быть крещеным? 8. Надо ли и можно ли крестить детей? 9. Крестил, кропил ли Христос детей? 10. Можно ли креститься вторично? II. Учение о крещении в истории христианства • Крещение Руси • Крещение Латвии • Крещение Саксонии • История креста • Крещение языческих храмов III. Трудные тексты «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? ... и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать» (Деян. 19:1—5) «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда» (Мф. 19:13—15) «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали... Иисус вознегодовал и сказал им: «пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте...» И обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мк. 10:13—16) «...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие...» (Ин. 3:5) «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян. 2:38—41) IV. Постскриптум 1. Двоеверие 2. Двоеверие на Западе 3. Формализм 4. Утрата глубокого смысла этого обряда 5. Обман 6. Превращение креста в идола, объект поклонения 7. Дискредитация церкви и характера Бога 8. Развитие суеверий 9. Замена истины о Кресте знаком креста

Глава 5. В какую церковь идти и почему так много христианских церквей? Учение о Церкви I. Учение Библии об Истинной Церкви 1. Имеет веру в Иисуса и соблюдает Заповеди Божьи 2. Исповедует Единого Бога в трех ипостасях 3. Она утверждает Божьи истины I. Бог Отец — Истина II. Бог Сын — Истина III. Дух Святой есть Истина IV. Слово Божье есть Истина V. Закон Божий есть Истина 4. Проповедует Евангелие по всему миру, провозглашая скорое Второе Пришествие Христа 5. Основывает учение только на Библии и не признает человеческих преданий 6. Не обладает политической властью 7. Это не церковь большинства 8. Она не обладает земным богатством 9. Там нет шоу-чудес 10. Интернациональна по своему составу 11. Имеет Божью печать — субботу 12. Имеет Дух пророчества II. Трудные тексты «и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18—19). «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18)

Глава 6. Как правильно поститься? Учение о посте I. Библейское учение о посте 1. Что такое истинный пост 2. Какие посты не принимает Бог 3. Когда надо поститься? 4. Длительность поста 5. Виды поста 6. Внешний вид во время поста II. Учение о посте в истории христианства III. Постскриптум 1. Пост как средство спасения делами 2. Истязание плоти 3. Лицемерие 4. Душевные расстройства 5. «Разговения»

Глава 7. Что такое Причастие? Учение о Причастии I. Библейское учение о Причастии 1. Служению Причастия должно предшествовать служение ногоомовения 2. Служение ногоомовения учит человека смирению, вере и послушанию 3. Христос повелел, чтобы это служение продолжали Его ученики 4. Апостольская церковь следовала этому завету 5. Тем, кто выполняет это служение ногоомовения, Господь обещает благословение 6. Служение Вечери Господней Христос установил после служения ногоомовения 7. Преломленный хлеб является символом жертвы Христа за грешников 8. Вино в чаше символизирует кровь Христа, проливаемую за учеников 9. Служение Вечери Господней — Причастия — является воспоминанием страданий Христа и Его смерти за грешников 10. Кто участвует недостойно, не приготовив себя к Вечери Господней, навлекает на себя осуждение II. Учение о причастии в истории христианства • Появление понятия «евхаристия» • Появление понятия «месса» • Обожествление и божественное почитание святых даров III. Постскриптум 1. Лишение людей права причащаться, то есть обновлять завет с Богом 2. Умаление значения жертвы Христа 3. Возвеличивание одних людей над другими 4. Превращение Причастия в мистический обряд 5. Извращение символов Причастия 6. Отсутствие анализа собственной жизни, поступков и грехов перед Причастием IV. Трудные тексты «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26—28) «И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам» (Лк. 24:35—36) «Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу» (Ин. 21:12—13) «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1:10—11) «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? ... Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10:14—21)

Глава 8. Что такое Божий Суд? Учение о суде I. Библейское учение о Суде 1. Что Библия говорит о суде? 2. Кому предстоит явиться на суд? 3. Люди будут судимы на основании Божьего Закона 4. Будут рассмотрены все дела и поступки людей 5. Будут судимы люди не только за дела, но и слова 6. Люди будут судимы и за свои помышления 7. Жизнь каждого человека, его поступки и дела фиксируются на небе в специальной Памятной книге 8. Имя каждого человека, который принял Христа своим Спасителем, вносится в книгу Жизни 9. Как будет происходить суд? 10. Христос будет на суде Ходатаем для тех, которые приняли Его 11. Сегодня Бог призывает каждого человека приготовиться к суду, поклониться Богу 12. Как я могу поклониться Богу? 13. Что получат те, кто будет оправдан на суде 14. Какая участь ожидает тех, кто будет осужден? 15. Будут ли нечестивые вечно мучаться? II. Учение о Суде в истории христианства III. Трудные тексты «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Петра 3:18—21) «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Откр. 6:9—11) «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь... Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:19—31) «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28) «И отправились из Вефиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем» (Быт. 35:16—19) «И скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывала для головы всякого роста, чтобы уловлять души! Неужели, уловляя души народа Моего, вы спасете ваши души? И бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог: вот, Я — на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляєте души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам. И раздеру покрывала ваши, и избавлю народ Мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что Я Господь» (Иез. 13:18—21) «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр. 14:9—11) «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:43—48) «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:39—43) «Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, — ибо мы ходим верою, а не видением, — то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Кор. 5:6—8) IV. Постскриптум 1. Фактическая отмена Божьего Закона 2. Сведение на нет смысла Последнего Суда и Второго Пришествия Христа 3. Искажение любящего характера Бога 4. Провозглашение вечности греха 5. Злоупотребление церковной властью 6. Институт посредников

Приложение. Индекс библейских текстов, рассмотренных в книге

Список основной использованной литературы

Обложка

Титульный лист

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

Часть первая. ПРОРОЧЕСТВО НА4000 ЛЕТ Глава 1. ИСПОЛНЕНИЕ В ИСТОРИИ ГОМЕР (Кимры, современный Уэльс) АСКЕНАЭ (Скандинавия) Норвегия Дания Швеция РИФАТ (Кельты - Англия, Франция, Ирландия, Шотландия) ФОГАРМА (Армения) ФАРСИС (Испания) КИТТИМ (Кипр) ДОДАНИМ Троя Остров Родос МАГОГ (Скифы) МАДАЙ (Мидия) ФУВАЛ (Грузия) ФИРАС (Фракия) Глава 2. ЧЕРНЫЙ МАТЕРИК "Страна золота" Государство Мали и другие царства Африки Глава 3. "ОТ ОДНОЙ КРОВИ..." 1. Религия, сказания, мифы, сказки 2. Структура государственного управления, искусство 3. Религия, сказания, мифы, сказки Глава 4. ТАЙНА АМЕРИКАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Кто они? Наследники Великого Вавилона Кто был первый? Глава 5. "И ДА ВСЕЛИТСЯ ОН В ШАТРАХ СИМОВЫХ" Глава 6. "... ТАК БУДЕТ И ВО ДНИ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО" Глава 7. БОЛЕЗНИ, КОТОРЫХ НЕ ЗНАЛ МИР Стадия психической зависимости (или первая стадия) Стадия физической зависимости (или вторая стадия) заболевания Стадия алкогольной деградации (или третья стадия) Сифилис СПИД

Часть 2. ЛЖЕУЧЕНИЯ ПРОНИКАЮТ ВЦЕРКОВЬ Глава 1. СПАСЕНИЕ ДЕЛАМИ Спасение делами - что это? Доктрина о спасении делами в начале христианства Три учения о спасении I. Спасение только делами II. Вера плюс дела Краткий очерк по истории монашества Зарождение монашества Монашеские ордена Генералы ордена III. Библейское учение о спасении Глава 2. СПОРЫ О ЛИЧНОСТЯХ БОЖЕСТВА Споры о личности Христа Споры о личности Святого Духа Библейские тексты, подтверждающие божественность личностей Христа и Святого Духа Глава 3. БЕССМЕРТИЕ ДУШИ История вопроса Лжеучение проникает в Израиль Лжеучение проникает в христианство Учение о вечных муках Учение об аде Учение о чистилище Библейское понимание души Глава 4. СУББОТА Краткий очерк по истории Суббота в Библии Искажение истины о субботе Духовная Суббота Глава 5. ИДОЛЫ В ЦЕРКВИ Начало отступления Лев Исавр, или попытка реформы Торжество реакции, или идолы остаются Постскриптум Библейское учение Глава 6. ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ Краткий очерк по истории вопроса Причины культа святых Святые в христианстве Глава 7. МИРЯНЕ И ДУХОВЕНСТВО Жречество в язычестве Священники в Израиле Разделение на мирян и духовенство Библия о священниках Глава 8. ХРИСТИАНСТВО НА РУСИ История раскола в христианстве История принятия христианства Русью История русского православия Неудавшаяся реформа, или протестантизм на Руси Реформаторы Русское аутодафе Во времена царя Петра Православие сегодня Языческие корни Православие на Украине Заключение Русские митрополиты (990-1589) Русские патриархи (1589-1700) и (1917 - по настоящее время)

Часть третья. ДУХОВНЫЙ ВАВИЛОН Образ великой блудницы Верная церковь История отступления Отступление в Израиле Глава 1. ОБРАЗ ЗВЕРЯ, 666 Пророчества библии о духовном Вавилоне Книга пророка Даниила 7 ГЛАВА 8 ГЛАВА 11 ГЛАВА 12 ГЛАВА Второе Послание к Фессалоникийцам 2 ГЛАВА Книга Откровение 13 ГЛАВА 17 ГЛАВА Выводы из пророчеств Пункты 1-4 Пункт 5. Богохульство этой власти Пункт 6. Эта власть будет угнетать и убивать святых Всевышнего Пункты 7 и 8. Суббота и Закон Пункт 9. Отнятие ежедневной жертвы Пункт 10. 1290 лет Пункт 11. Власть имеет мировое могущество Пункт 12. Власть будет продолжаться 1260 лет Пункты 13 и 14. Центр этой власти - город на семи горах Пункты 15 и 16. Эта власть является духовной блудницей. Вино лжеучения Пункты 17 и 19. Смертельная рана и ее исцеление. Могущество этой власти в последнее время Возрождение папства Пункт 18. Число 666 Пункт 20. Эта власть будет сокрушена не человеческой рукой РИМСКИЕ ПАПЫ Глава 2. ИМПЕРИЯ С АГНЧИМИ РОГАМИ Библейские пророчества об империи с агнчими рогами Книга Откровение 13 глава Выводы из пророчеств Последняя мировая империя Уста и характер дракона США. Президенты с 1789 года по настоящее время Глава 3. ДУХИ, ТВОРЯЩИЕ ЗНАМЕНИЯ Учение духовного Вавилона Кто он? Об истории экуменизма Экуменизм в наше время. Тройственный союз

ГОСПОДЬ ГРЯДЕТ Надежда первых христиан На заре адвентизма Весть иного ангела

Приложение. СЛОВАРЬ БИБЛЕЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИИ СИМВОЛОВ (Составитель М. А. Семенихин) А Б В Г Д Е Ж 3 И К Л М Н О П Р С Т У Ф X Ц Ч Ш Щ Ю Я

Список использованной литературы

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Предисловие

От автора

Пролог. Исповедь Великого инквизитора

Часть I. ЛИШНИЙ БОГ Глава 1. Три проклятия Земли, или Яблони на Марсе Исчезнувшее море Пустыни, выходящие из небытия Прощание с тайгой Смерть Мертвого моря Профессор Преображенский и сельское хозяйство Введение в Библейскую экологию Золотой век Таинственный Эриду Реки Эдема Древо познания Глава 2. Кукла наследника Тутти Глава 3. Неписаный кодекс жизни Глава 4. Библия против Библии?! Как можно верить мифам? История преследования Библии Апокрифы в борьбе с Библией «Лучшие» переводы Библии Глава 5. По закону гор Глава 6. Выпьем за здоровье?! Употребление мяса как причина скоропостижной смерти или сердечного приступа Мясо как причина возникновения рака Мясо как причина ожирения Мясо как причина остеопороза Мясо как причина снижения выносливости Пища, определенная Творцом, — самая здоровая пища Глава 7. Черная гвардия Ватикана Иезуиты и Россия

Часть II. ОТВЕРГНУТЫЙ ПРОРОК Глава 1. Пророк и блудница Глава 2. Миражи и пожелтевшие страницы Глава 3. Знаете ли вы Бога? Глава 4. Алтари Ваала и азиатское землетрясение декабря 2004 года Глава 5. Белые вороны трех колен Глава 6. Дворец из слоновой кости Глава 7. Посеешь ветер — пожнешь бурю Глава 8. Неопаздывающие часы Глава 9. Двухбалльная система оценки

ЭПИЛОГ. Христос... мешающий христианству

Список использованной литературы

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Предисловие

От автора

Глава 1. Кровавое воскресение

Глава 2. Из уголовного кодекса Российской империи

Глава 3. Маслина

Глава 4. Письмо Николая II адвентистам

Глава 5. Божественность Святого Духа: старая или новая доктрина?! Кто устоит?

Глава 6. Письмо из заключения

Глава 7. Судьба главного редактора

Глава 8. Этапом в Сибирь

Глава 9. Покаяние царского министра

Глава 10. «Благая весть» в революционном Петрограде

Глава 11. 1918 год

Глава 12. Голос истины в гетманской Украине

Глава 13. Во дни батьки Махно

Глава 14. Человек с золотым зубом

Глава 15. Роковая ночь 21 марта

Глава 16. В империи ГУЛАГа

Глава 17. На судах «тройки»

Глава 18. «Голос истины» в сталинской Москве

Глава 19. Судьбы поэтов

Глава 20. Во владениях епископа Альберта

Глава 21. Фашистский мундир

Глава 22. И пламя не опалит тебя

Глава 23. Под сенью фашистского орла

Глава 24. Послевоенное лихолетье

Глава 25. Бросаемая бурею

Глава 26. Когда деревья были большими

Список использованной литературы

Приложение. Фотографии тех лет Обложка журнала «Маслина». Издавался в Гамбурге в 1905—1913 гг. Обложка журнала «Источник жизни». Издавался в Китае, в Харбине, в 1920—1930-е гг. Обложка журнала «Голос Истины». Издавался в Китае, в Харбине, в 1920—1930-е гг. Обложка журнала «Семейный друг». Издавался в Китае, в Харбине, в 1920—1930-е гг. Ф. Ф. Бабиенко со своей семьей. Варшава, 1932 г. И. А. Львов (1) со служителями Ф. Т. Григоревским (2), Б. А. Лашко (3), освобожденными из Петропавловской крепости в феврале 1917 г. Обложка журнала «Церковный Вестник». Издавался в Китае, в Харбине, в 1920—1930-е гг. Обложка журнала «Настоящая Истина», издавался в Китае, в Харбине, в конце 1920-х гг. Обложка журнала «Вестник христианина». Издавался в 1913—1916 гг. Обложка журнала «Благая Весть». Издавался в 1913—1919 гг. «Чтения на Молитвенные дни», 1927 г. Обложка журнала «Знамения нашего времени». Издавался в США в 1920—1930-е гг. Редакция журнала «Голос Истины» слева направо: А.Г. Галладжев (отбывал наказание в лагерях), Г. И. Лебсак (расстрелян в 1938 г.), П. А. Свиридов А. М. Демидов (за веру находился в лагерях 25 лет) со своей семьей. Ок. 1928 г. Обложка журнала «Голос Истины». Издавался в Киеве в 1918—1920 гг. Обложка журнала «Голос Истины». Издавался в Москве в 1925—1929 гг. Уроки Субботней школы за 1926 г. Обложка журнала «Благовестник». Издавался в Киеве в 1926—1928 гг. Пастор — поэт Я. Я. Вильсон (погиб в лагерях) со своими женой Альмой (была в заключении более 10 лет) и дочерью Г. И. Лебсак, его супруга и дочери с мужьями. Все они будут репрессированы Поэтесса Ольга Гончарова. США. 1980 г. Обложка журнала «Обзор мировых вопросов». Издавался в Латвии в 1928—1937 гг. Пасторы Латвии: 1 ряд слева направо: А. Еглит, Г. Руди, (?), Т. Бабиенко, Г. Линде, Я. Шнейдерс. Рига, 1928 г. Здание церкви АСД в Риге, где трудились Ф. Ф. Бабиенко и П. А. Мацанов. 1930 г. Литературные евангелисты 4-х церквей Риги с журналом "Обзор мировых вопросов". 1930-е гг. Пастор Д. Платонов и поэтесса М. Пекарняк с детьми рижских церквей. 1936 г. Бесплатные столовые для обездоленных детей, оргинизованные Адвентистской церковью. Латвия, 1930 г. Обложка журнала «Наш досуг». Издавался в Латвии в 1930-е гг. Обложка самиздатовского журнала «Светильник». Издавался в Киеве в 1960—1970-е гг. Обездоленные дети на бесплатном обеде, регулярно организовываемом Адвентистской церковью. Рига, 1930 г. Адвентистские миссионеры оказывают медицинскую помощь племенам Африки. 1920-е гг. И. А. Гайдишар с супругой (погиб в ГУЛАГе) Пастор А. Гриц (в 1944 г. зверски замучен в ГУЛАГе) со своей семьей. Днепропетровск, 1930 г. Пасторы: слева направо Ф. В. Мельник, А. Г. Галладжев, Г. А. Григорьев (32 раза арестовывался за веру) Пастор А. З. Вистратенко. Киев, 1947 г. Пастор А. Ф. Парасей. Редактор журнала «Светильник» (был узником фашистского концлагеря в Румынии) Пасторы К. Е. Титоренко (приговоренный к расстрелу за веру) и П. А. Мацанов Обложка самиздатовского журнала «Бросаемая бурею». Издавался в Сибири в 1968—1972 гг. Обложка самиздатовского журнала «Сеятель». Издавался в Сибири в 1968—1974 гг. М. С. Зозулин. Харьков, 2007 г. Н. Н. Либенко и Р. Н. Волкославский. Казахстан, 1968 г. Страница самиздатовского альманаха «Библейские пророчества», издававшегося в Казахстане и Риге Пастор С. С. Дубняк со своей семьей во время сибирской ссылки. 1964 г. Дети С.С. Дубняка: слева направо Люба, Саша и Надя во время сибирской ссылки. 1965 г. Справка об освобождении из ссылки пастора С. С. Дубняка Справка о реабилитации пастора П. Е. Бахмацкого Приказ об увольнении с работы за религиозные убеждения М. С. Зозулина Т. Я. Тарасенко со своей супругой Письмо детей П. Е. Бахмацкого родителям из детского дома, в который они были тайком насильно увезены Архивная справка о расстрелянном пасторе В. М. Теппоне Пастор Д. И. Богатырчук Пастор Д. О. Юнак, ведущий историк и архивариус Адвентистской церкви Служители Востока Украины: 1-й ряд крайний слева В. Осипенко. 1970 г. Пастор Д. Гомер, прошедший сталинский ГУЛАГ Пасторы: слева направо 2-й ряд - П. Бахмацкий. А. Васюков, Ю. Мориц, 1 ряд - К. Титоренко (все они были приговорены к различным срокам заключения за религиозные убеждения), П. Теплицкий Ветераны во время встречи в день 105-го юбилея П. А. Мацанова: слева направо С. С. Дубняк, М. С. Зозулин, Н. Г. Зинюк, Л. Д. Нейкурс, Н. П. Мацанова. Интервью берет М. А. Балаклицкий. Харьков, 2008 г.



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Предисловие

Пролог. У стены Плача земного Иерусалима

Глава 1. Уснувшее царство: уснувшая надежда

Глава 2. Уснувшее царство: уснувшая вера

Глава 3. Уснувшее царство: уснувшая любовь

Глава 4. Беда: результат или причина?

Глава 5. Кровавые ступени к солнцу

Глава 6. Нечистый хлеб

Глава 7. Сущность иконопочитания и библейская позиция в отношении религиозного искусства Уникальность и величие взаимоотношений между Богом и человеком Явление Христа во плоти не изменило основополагающей заповеди Божьей Христос после Воскресения Апостолы Христовы и евангелисты Судьбы религиозного искусства в Ветхом и Новом Завете Опасный перелом в искусстве IV века Седьмой век — первое церковное решение об иконопочитании Иконоборцы и иконопочитатели в средние века (726 — 843 гг.) Начало иконоборчества при Льве Исавре (717 — 741 гг.) Седьмой вселенский собор 787 года Главный модус иконопочитания Приложение I. Небиблейская проблематика иконоборческих споров II. Историческая справка об основных церковных соборах против и за иконопочитание III. Таблица основных событий эпохи иконоборчества IV. Тематическая симфония основных терминов Выводы

Глава 8. Летающие души?!

Глава 9. Скрытые механизмы экуменизма

Глава 10. О способах отпущения грехов на 270 дней

Глава 11. Индексы запретов

Глава 12. В Иерусалиме 70 года х. э

Глава 13. Перчатки из человеческой кожи

Глава 14. Сломанная вера

Глава 15. В общине терапевтов

Глава 16. Святые столпники

Глава 17. Формирование и плоды патологического мышления

Глава 18. Целибат или война с природой человека

Глава 19. Загадка картины художника Иванова

Глава 20. Внезапный приход

Глава 21. Отцовская или христианская церковь?

Глава 22. Две гривны из шестисотого мерседеса

Глава 23. На последнем сеансе

Глава 24. Трехангельская весть и глобальный кризис человечества Последняя жатва всемирной истории Вечное Евангелие Последний отсчет времени или время конца Трехангельская весть — Божий ответ на главные проблемы современности Возвращение Вавилона последних дней Третья ангельская весть и современность Зверь с агнчими рогами или исторический оборотень Что есть печать Божья? Примечание

Список использованной литературы

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Предисловие

Глава 1. Таинственный шлейф заморской принцессы

Глава 2. В объятиях Ваал-Мелькарта

Глава 3. Пять магнитов • Первый магнит — Переключение • Второй магнит — Пышность культа • Третий магнит — Суеверия • Четвертый магнит — Гипноз • Четвертый магнит — Пробуждение животных инстинктов • Пятый магнит — Легкое спасение

Глава 4. Религия Ашер и Кааб

Глава 5. Каждение на собственных похоронах

Глава 6. Уроки безымянной вдовы

Глава 7. Смета царицы Иезавели

Глава 8. Печати и начертания

Глава 9. Как узнать себе цену

Глава 10. Смущающие и смущающиеся

Глава 11. В гостях у Ваала

Глава 12. Заклинатели богов

Глава 13. Тайна Евангелия от Иуды Сатана выдает себя за Христа Поразительное сходство сатаны, когда он выдаст себя за Христа Сатана претендует, что он явился в ответ на молитвы святых Как отличить подделку от подлинного пришествия Христа Будут совершаться чудеса Сатана низводит с неба огонь Сатана будет обожествлен

Глава 14. Три правила молитвы Илии

Глава 15. Оскорбленная царица

Глава 16. Бегство от проблем к смерти

Глава 17. Три секрета счастья

Глава 18. Библейская концепция философии

Глава 19. Язык, переживший свой народ

Глава 20. Концепция философии истории царя Ахава

Глава 21. О людях, порождающих тиранов

Глава 22. Лжепророки

Глава 23. Встреча с судьбой

Глава 24. Бог мух

Глава 25. Молитва о двойной силе

Глава 26. Вице-боги

Глава 27. Трудная просьба

Глава 28. Дом черепов

Глава 29. Тайна проклятия

Глава 30. Моавитский камень

Глава 31. Средневековая месса Ваалу

Глава 32. Негостеприимный пророк

Глава 33. На уроке офтальмологии

Глава 34. Румяна царицы Иезавели

Глава 35. Зеленый глаз Ваала История оккультизма и движения за единый мир Зверь с агнчьими рогами. США

Глава 36. Скрижали Ваала

Приложение. Привлекательность престолов Ваала (Андрис Пешелис (Латвия))

Список использованной литературы

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От автора

Часть I. Археологическое исследование книги ЕСФИРЬ Глава 1. Царь, приказавший высечь море Глава 2. Во дворце мидо-персидских царей Царский пир В царстве мидян и персов Приближенные князья Царский дворец в Сузах Глава 3. Царица, отказавшая царю Глава 4. Конкурс красоты 2500 лет назад Глава 5. Месть, достойная первого министра Глава 6. Достойные люди Глава 7. Обвиненные за соблюдение закона Глава 8. Скипетр царя Ксеркса Глава 9. Роковой совет Глава 10. Царь Ксеркс и пророк Зороастр Глава 11. Закон, забытый юристами Глава 12. Перстень Амана Постскриптум

Часть II. Археологическое исследование книги РУФЬ Вступление Глава 1. Наследники Содома Глава 2. Перед камнем судьбы Глава 3. Извечный вопрос Глава 4. Нервущиеся цепи случайностей Глава 5. Загадочное слово «гоел» Глава 6. Руфь. Я. Мое будущее Постскриптум

Часть III. ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА Глава 1. Золото «новых русских» Встреча с белой коброй Глава 2. Ожерелье Венеры Глава 3. Сокровища барона Пьера де Кубертена Глава 4. Богатство пролетариев Глава 5. Лаодикийское золото Постскриптум. Вечное сокровище

Список использованной литературы

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Предисловие

Глава 1. Нежелтеющие страницы

Глава 2. Сын царского генерала, или Инициалы «Г. Г.»

Глава 3. Долгая дорога в дюнах, или Инициалы «Я. В.»

Глава 4. Запись в детском альбоме, или Инициалы «В. Т.»

Глава 5. Констанцкая башня, или Инициалы «О. Г.»

Глава 6. Тайна ярославской тюрьмы, или Инициалы «Г. И. Л.»

Глава 7. Письмо ссыльному, или Инициалы «Е. Ш.»

Глава 8. Смотрящие на людей, или Инициалы «Η. Н.» и «И. Я-н»

Глава 9. Псалмы на серебре

Приложение 1. Адвентистские авторы «Псалмов Сиона» и написанные (или переведенные) ими гимны

Приложение 2. Василий Семенович Ярмоленко

От автора

Список использованной литературы

Фотографии

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Вступление

Часть I. Археологическое исследование книги пророка ИОНЫ Глава 1. Ниневия в посте и молитве Город в 120 000 человек Город на три дня пути Ниневия в посте и молитве В чреве кита Глава 2. В царстве кровавого бога Ашшура Глава 3. Судный день

Часть II. Археологическое исследование книги пророка НАУМА Глава 1. Депортация народов 2700 лет назад Глава 2. Царь, которого не хотели признавать после смерти Глава 3. Царь, бросивший вызов Богу Царственный маньяк-убийца Библейское чудо, которое признали атеисты Отцеубийство в храме Глава 4. Интеллигентный тиран Глава 5. Плачущий царь Библейские пророчества Выводы из пророчеств Глава 6. Разорение логовища львов Глава 7. Золотой костёр Агония Глава 8. Голова Нимруда Глава 9. Поражение богини Нин Глава 10. Ассирийцы в Москве Глава 11. Шестнадцать приговоров к смерти и один к жизни... Глава 12. Завещание пророка Наума Характер Бога Если есть Бог, то почему в мире столько зла? Божий Суд Причины гибели Ассирии

Часть III. Храмы, в которых обитает смерть Глава 1. Храм, который есть и которого нет А ведь когда-то... Вызов Глава 2. Храм плача А ведь когда-то... Глава 3. Храмы, повернувшие вспять Бессмертие души Лжеучение о бессмертии души стало причиной: День Солнца Последствия отступления На пороге заключения тройственного союза

Часть IV. Боги мира сего Глава 1. Нострадамус Глава 2. Боги виртуального мира Компьютерные вирусы Глава 3. Мир в кривых зеркалах Глава 4. Под шаманский бубен Боги рок-музыки Рок-музыка и сатанизм Священные тексты Напиток богов «Священные» собрания Влияние рока на здоровье человека Глава 5. Наследники профессора Преображенского Глава 6. Воскресшие фараоны Румыния. Николае Чаушеску Кампучия. Нол Пот Китай. Мао Цзэдун Глава 7. Голливудские боги Мадонна Чикконе Мерилин Менсон Iggy Pop Принс Марлен Дитрих (1901—1992) Мерседес де Акоста Ширли Маклейн Постскриптум. Какому Богу служить? Выводы из пророчеств Империя с агнчими рогами Библейские пророчества об империи с агнчими рогами

Список использованной литературы

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Предисловие

Часть первая. РЕЛИГИИ, КАНУВШИЕ В НЕБЫТИЕ? Глава 1. В тени пирамид 1.1. Наследники Атлантиды 1.2. Книга Мертвых и эзотерика человека 1.3. Мумии и Карнакский храм 1.4. Боги и космогония египтян Глава 2. Вавилон — врата богов 2.1. Зиккураты. Вавилонская башня 2.2. «Страна без возврата» Глава 3. Друиды 3.1. Тайные ордена Глава 4. Философские школы Древней Греции 4.1. Циники 4.2. Скептики 4.3. Софисты 4.4. Эпикурейцы 4.5. Стоики Библейский постскриптум

Часть вторая. РЕЛИГИЯ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ. ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ? Глава 1. Буддизм, индуизм и Индия 1.1. Буддизм, или Уход в неизвестность 1.2. Чему улыбается Будда 1.2.1. Увлечение, от которого нельзя избавиться 1.2.2. Тантрический буддизм 1.2.3. Гуру и ламы 1.3. Индуизм, или Необъяснимая религия 1.4. Империя пессимизма Глава 2. Конфуцианство и Китай 2.1. Философские школы и мудрецы Китая 2.1.1. Конфуцианство, или Стиль жизни 2.1.2. Даосизм, или назад к природе 2.1.3. Моизм 2.1.4. Законники, или Идеология империй 2.1.5. Материалисты 2.2. Страна обрядов и ритуалов Глава 3. Синтоизм и Япония 3.1. Япония — страна особого предназначения Глава 4. Ислам и Азия 4.1. Пророк Мухаммед Глава 5. Католичество в Америке и Европе 5.1. Католичество на Американском континенте 5.1.1. Поразительные отличия 5.1.2. Огнем и мечом 5.2. В древних монархиях Глава 6. Протестантизм в Северной Америке и Европе 6.1. С Библией в руках 6.1.1. Первые поселенцы 6.2. На Вечных принципах 6.3. Протестантизм в Европе Глава 7. Иудаизм и Израиль 7.1. Загадочный народ 7.2. «Распни Его, распни!...» Глава 8. Язычество и Африка 8.1. Тайна Черного материка 8.2. Языческий континент XX в. Глава 9. Шаманство и северные народы 9.1. Шаманы 9.2. Духовные рабы Глава 10. Атеизм и социалистические страны 10.1. Атеизм — религия? 10.2. «Направим человечество к счастью!» Библейский постскриптум

Часть третья. «ИБО ВОССТАНУТ ЛЖЕХРИСТЫ И ЛЖЕПРОРОКИ...» Глава 1. Спиритизм 1.1. Десять различных взглядов 1.2. Таинственный стук Глава 2. Гипноз. Парапсихология 2.1. Гипноз: наука, обман, или... 2.2. Виды гипноза и его воздействие на человека 2.3. История гипноза как «науки» 2.4. Гипноз в истории Глава 3. Сатанизм. Магия и белые колдуны 3.1. Эхо Средневековья 3.2. Черная магия. Сатанизм 3.3. Белые колдуны Глава 4. Глоссолалия 4.1. Истинные и ложные чудеса 4.2. «Говорение» языками в христианстве 4.3. Глоссолалия и религии 4.4. Глоссолалия и Библия Глава 5. «Безобидные» развлечения 5.1. Божьи благословения 5.2. Сила Божьего слова Глава 6. Астрология. Гороскопы 6.1. Ответы на все вопросы 6.2. Особенности астрологических предсказаний 6.3. Краткая история астрологии 6.3.1. Гороскопы 6.4. Природа астрологии, 13-й знак 6.5. Нострадамус Глава 7. Фашизм 7.1. Расовая теория и евгеника 7.2. Замок Вевельсберг, или Черная религия Глава 8. Секты 8.1. Мун, или Церковь единения 8.2. Сатья Саи Баба 8.3. Шрила Прабхупада, или Общество Кришны 8.4. Философ Ошо 8.5. Махариши Махеш йога 8.6. Что же такое секта? Глава 9. Эзотерика и теософия 9.1. Панацея для современного человека 9.2. Эзотерика 9.3. Странные чудеса, или Дематериализация 9.4. Эзотерика в религиях мира 9.5. Теософия Глава 10. М.А. Семенихин. Рок — больше, чем музыка 10.1. Определение рок-музыки 10.2. Рок как религия 10.3. Причины возникновения рока 10.4. Христианский рок 10.5. Музыка в Библии

Часть четвертая. «Я ЕСМЬ ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ» Глава 1. Первоначальный монотеизм 1.1. Сотворение Земли и человека 1.2. Мессия и Последний суд 1.3. Жертвоприношения 1.4. Монотеизм Глава 2. Почему сегодня существует так много христианских церквей? 2.1. Государственная церковь 2.2. Реформация 2.3. Лжехристы и лжепророки Глава 3. В какую церковь Христос пришел бы сегодня? 3.1. Государственная церковь 3.2. Большинство 3.3. Роскошь и благолепие 3.4. Чудеса и знамения 3.5. Предания и аскетизм 3.6. День поклонения Богу Глава 4. Церковь по пророчеству 4.1. Последняя весть этому миру 4.2. Божье знамение 4.3. Церковь остатка 4.3.1. Время возникновения Церкви адвентистов Седьмого дня 4.3.2. Библия о Церкви Адвентистов Седьмого дня Глава 5. То, чему надлежит быть вскоре 5.1. Духовный Вавилон 5.1.1. Отступление в Израиле 5.1.2. Вавилон и христианство 5.2. Дракон. Папская империя Пророчества Исполнение пророчеств в истории Символика 5.3. Об истории экуменизма 5.3.1. Экуменизм в наше время. Тройственный союз 5.4. Зверь с агнчьими рогами — США Пророчества Исполнение Символика 5.5. Трехангельская весть Библейский постскриптум

Список использованной литературы

Содержание

Обложка

Титульный лист

Предисловие

Часть 1. Слушается дело... Библии Введение. Одна из многих? Глава 1. Без права на существование Примечания к 1 главе Глава 2. Христос и мудрецы мира Глава 3. Шестнадцать отличий Библии Глава 4. Рукописи Мертвого моря Примечания к 4 главе Глава 5. Рукописи Наг-Хаммади Примечания к 5 главе

Часть 2. Судьи, приговорившие себя Введение. Встать, суд идет! Глава 1. Монеты Понтия Пилата Примечания к 1 главе Глава 2. Супруг трех цариц Примечания ко 2 главе Глава 3. Прагматик, не увидевший главного Примечания к 3 главе Глава 4. Отец инквизиции Примечания к 4 главе Глава 5. Серый кардинал Иерусалима Примечания к 5 главе Глава 6. Внучка Ирода Великого Примечания к 6 главе Глава 7. Танец подо льдом Примечания к 7 главе Глава 8. Царь, изъеденный червями Примечания к 8 главе Глава 9. Судья с закрытыми глазами Примечания к 9 главе Глава 10. Несостоявшаяся императрица Примечания к 10 главе Глава 11. Смерть первосвященника Глава 12. Кровь Его на нас и на детях наших Примечания к 12 главе

Часть 3. Безвинно осужденные Введение. Осужденные по статье «Правда и любовь» Глава 1. Казнь в крепости Махерон Примечания к 1 главе Глава 2. Сброшенный со стены храма Примечания ко 2 главе Глава 3. Страшные факелы садов Нерона Примечания к 3 главе Глава 4. Три коварных метода Искушение... Ложь Преследования (гонения)

Часть 4. Свидетели Введение. «Говорить правду и ничего кроме правды» Глава 1. Брат философа Сенеки Примечания к 1 гладе Глава 2. Археология Скорбного пути Гефсиманский сад Дом первосвященника Анны Дворец - застенок Каиафы Судилище - Лифостротон Дворец царя Ирода Голгофа Примечания ко 2 главе Глава 3. Проконсул острова Кипр Глава 4. Лжехристы апостольских времен Примечания к 4 главе Глава 5. Свидетельство храма, которого нет Примечания к 5 главе Глава 6. Император, исполнивший Библейское пророчество Примечания к 6 главе Глава 7. Самый необычный свидетель Примечания к 1 главе Глава 8. Слово предоставляется председателю синедриона Примечания к 8 главе Глава 9. Велика Артемида Ефесская! Примечания к 9 главе Глава 10. Показания мертвых городов Примечания к 10 главе Глава 11. Памятник неведомому Богу Глава 12. Что есть истина?

Часть 5. Лжесвидетели Введение. Страшная цена обмана Глава 1. Кривые зеркала Три «волны» Святого Духа?! «Святой» хохот Глоссолалия Оккультные корни По папскому благословению Они успели, а ты?.. Примечания к 1 главе Глава 2. Слепые сторожа Подложные пророческие ключи Христианство без Христа Примечания ко 2 главе Глава 3. Крещеные мертвецы Сын кладоискателя Книга Мормона Примечания к 3 главе

Постскриптум. Следственный суд на небе

Список использованной литературы

Содержание

Обложка

Титульный лист

Предисловие

ПРОЛОГ. Что есть судьба?

Часть I. КАКОВ БОГ? Глава 1. Под зеленым знаменем Глава 2. Цена исповеди «Заслоненный» Бог?! Прощение оптом и в розницу Тайная исповедь Происхождение исповеди Учение об аде и чистилище Применение учения о чистилище Проповедь огнем и мечом Глава 3. Религия миллиона богов Глава 4. Запутавшийся Будда Глава 5. Танцующий синий бог

Часть II. ПРОРОК Глава 1. Накануне реформы Глава 2. Уважительные причины Глава 3. Жертвенные высоты Глава 4. Затерянная книга Глава 5. Кодекс любви и милосердия Глава 6. Фильм, который увидит каждый Глава 7. Исправление Божьих «недочетов» Глава 8. Разбитая плита фараона Нехо Глава 9. Строительный раствор Глава 10. Покинутый многолюдный храм Глава 11. Кто ближе к Богу? Глава 12. Северный ветер Глава 13. Пылающая жаровня Глава 14. Класть или нет сметану в суп? Глава 15. О попытке царя Иоакима остановить время Глава 16. О силе и вреде приятных слов Глава 17. Уроки веры от язычника Глава 18. Самый «плохой» менеджер церкви Глава 19. Иудейское знамя Новые раскопки Здания Израильская стена Израильская башня Воссоединение города Время сооружения стены Ход стены Глава 20. Цена пса Глава 21. Телефон доверия Глава 22. Прерванная переписка Глава 23. Не ответивший Богу. Глава 24. Щипцы с угольями Глава 25. Пять причин падения Глава 26. Федеральная политика Навуходоносора Глава 27. Игральные автоматы христиан Глава 28. Конкурс на профессию палача Глава 29. Умерший — живой пророк?!

ЭПИЛОГ. Тайна судьбы

Список использованной литературы

Оглавление

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Титульный лист

Глава 1. Планета пустынь I. Экологический кризис II. Медицинский кризис Болезни цивилизации Болезни научно-технического прогресса Болезни, вызванные лекарствами Болезни, вызванные самим человеком Опухолевые заболевания Болезни питания Болезни, появляющиеся из небытия III. Социально-философский кризис IV. Экономический кризис

Глава 2. Город, сброшенный в море • Библия - наиболее издаваемая в мире книга • Библия - самая переводимая в мире книга • Библия - самая читаемая книга • Библия - самая популярная книга • Библия - самая доступная книга для любого человека • Библия - самая разнообразная книга • Библию писало наибольшее количество авторов • Библия была написана в течение наиболее продолжительного времени • Библия - самая целостная и свободная от противоречий книга • Библия - самая объемная книга • Библия - наиболее комментируемая книга • Библия - самая дорогая книга • Библия - самая доступная книга • Библия — самая точная книга • Пророчество Ноя о своих сыновьях • Библейское пророчество Даниила о четырех сменяющих друг друга царствах: Вавилоне, Мидо-Персии, Греции и Риме

Глава 3. Из записок императора Наполеона I. Роль Библии в построении процветающего государства и общества II. Роль Библии в поддержании здоровья человека и природы Библейские законы сохранения экологии III. Роль Библии в построении института семьи IV. Роль Библии в духовном преобразовании человека

Глава 4. Тайна замка Монсегюр

Глава 5. Что есть истина? I. Бог Отец — Истина II. Бог Сын — Истина III. Дух Святой есть Истина IV. Слово Божье есть Истина V. Закон Божий есть Истина

Глава 6. Последнее обращение Бога

Список использованной литературы

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Титульный лист

Предисловие

От авторов

Глава 1. У ВРАТ ТАНАТА. Учение о душе 1. Библия о душе 1. Вначале рассмотрим, как Библия объясняет, что же такое вообще душа Душа — это жизнь Душа — это отдельная личность, человек — живая душа Душа — как символ чувств, мышления, настроения Душа — как символ сердца Душа — это кровь 2. Библия о единстве духа, души и тела 3. Библия о состоянии человека после смерти 4. Что Библия говорит о бессмертии вообще? Итак, сделаем обобщения, что же такое душа и смерть в свете Библии 2. Греческое наследство 3. Тайны эль-обейдских гробниц 4. Тайны клинической смерти Преагония Агония Клиническая смерть Биологическая смерть Клеточная смерть 1. Контингент исследованных 2. Субъективность 3. Симптомы 5. Трудные тексты 1 Петра 3:18—21 Откр. 6:9—11 Лк. 16:19—31 Мф. 10:28 Быт. 35:16—19 1 Цар. 28:5—25 Иез. 13:18—21 Откр. 14:9—11 Мк. 9:43—48 Лк. 23:39-43 2 Кор. 5:6—8 Постскриптум 1. Появления учения об аде и рае, где соответственно вечно мучаются или вечно радуются души умерших 2. Понятия бессмертия греха в мире и бессмертия грешника 3. Спасение за деньги 4. Основы спиритизма 5. Извращение характера Бога

Глава 2. ЗАБЫТАЯ КОНСТИТУЦИЯ. Учение о Законе Божьем 1. Чем является Закон Божий в свете Библии? 2. Закон Божий 3. Свойства Закона Божьего 4. Когда и кому был дан Закон 5. Бог Сам написал Закон 6. Христос и Закон 7. Апостолы и Закон Божий 8. Закон и Последний Суд 9. Закон Божий в истории христианства 10. Закон Божий и восстание на Небе 11. Закон Божий и План Спасения 12. Трудные тексты Рим. 6:14 Рим. 10:4 Гал. 3:23-25 Кол. 2:13—14 Гал. 3:13 Еф. 2:15 Постскриптум

Глава 3. DIES SOLIS. Учение о субботе 1. Суббота и Закон Божий 2. Кому дана Заповедь о субботе? 3. О благословениях, которые Бог изливает на соблюдающих субботу как неизменную 4. Суббота — знамение Бога 5. Христос и Его апостолы соблюдали именно субботу 6. Суббота в истории христианства 7. Как святить субботу 8. Трудные тексты 1 Кор. 16:2-3 Деян. 20:7 Ин. 5:1—16 Мф. 12:10-14 Мф. 12:1—5 Гал. 4:9-11 Евр. 10:9 Кол. 2:14 9. Последствия отвержения субботы Отмена Четвертой Заповеди Закона Божьего Попрание авторитета Бога как Творца Отмена субботы привела к потере знамения между Богом и человеком Отменив субботу, человек лишил себя Божьих благословений Произошла потеря людьми символа освобождения Суббота — день отдыха. Исследуя историю отступлений в христианстве, мы заметили, что суббота была одним из глав- ных объектов нападений сатаны. И это не случайно, ибо он пре- красно понимает, что, лишив человека субботы, он разорвет его связь с Богом

Глава 4. ТРОПОЙ ЧЕТЫРЕХ ЕПИСКОПОВ. Учение о Христе Арианство Несторианство Евтихианство Аполлинаризм 1. Библия о Христе 2. Елена Уайт о Божественности Христа 3. Трудные тексты Ин. 1:18 Пс. 2:7 Рим. 1:3 Ин. 3:16 Постскриптум. Значение Божественности Христа и последствия отвержения

Глава 5. НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ. Учение о Святом Духе 1. Но что говорит Библия о Святом Духе? 2. Что же пионеры адвентизма писали о Святом Духе? 3. Что же Елена Уайт писала о Святом Духе?

Глава 6. СИБИРСКОЕ ЭХО 1920-х годов. Учение о «трех днях и трех ночах» Что говорит история о дне воскресения Христа Что говорит Е. Уайт о дне воскресения Христа Что говорят пионеры адвентизма о дне воскресения Христа Что говорит церковнославянская Библия о дне воскресения Христа Библейские свидетельства, опровергающие воскресение Христа в субботу Три дня и три ночи Прославил ли Своим воскресением Христос день Солнца? О пророках и пророчествах

Глава 7. ШАНС, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ. Учение о Тысячелетнем царстве Тысячелетнее царство начнется с первого воскресения при Втором Пришествии Христа Все праведники, как те, что живут во дни Второго Пришествия, так и те, которые воскресают при Втором Пришествии, берутся Богом на небо Нечестивые, живущие в момент Второго Пришествия Христа, истреблены славой Его явления После того как праведники взяты на небо, а нечестивые истреблены, земля остается опустошенной, являя на себе всей вселенной следы векового господства греха и отступления от Бога В течение тысячи лет земля будет находиться в разоренном состоянии, и только скованный сатана будет находиться на ней, взирая на плоды своей деятельности В продолжение тысячи лет праведники будут на небе и будут принимать участие в суде над нечестивыми и падшими ангелами Период Тысячелетнего царства завершается воскресением всех нечестивых, живших когда-либо на протяжении всей истории нашей планеты Сатана вновь получает власть над нечестивыми, которыми владел раньше, и которые избрали его когда-то своим повелителем, и теперь он вновь призывает их идти против Бога, на Его город, спустившийся с неба на землю Господь выносит окончательный приговор над сатаной и нечестивыми Великая борьба, Великое противостояние окончены, наступает новая вечная, счастливая жизнь на обновленной планете

Глава 8. ПО КАКОМУ ЧИНУ? Учение о Святилище ПЕРВОЕ. Земное святилище было сделано Моисеем по образцу Небесного, которое ему показал Бог ВТОРОЕ. Земное святилище, его служения, праздники, жертвы, новомесячия утратили свой смысл при распятии Христа, Мессии, на Которого они прообразно и пророчески указывали и после прихода и распятия Которого они потеряли смысл ТРЕТЬЕ. После прекращения функционирования земного святилища Христос начал Свое первосвященническое служение на небе, вначале в первом отделении Святилища ЧЕТВЕРТОЕ. Как в земном святилище грехи переносились во Святилище посредством жертв за грех, так и наши грехи переносятся в Святилище небесное посредством молитв покаяния, то есть духовных жертв ПЯТОЕ. Библия четко упоминает как сам небесный храм-Святилище, так и предметы, находящиеся в нем ШЕСТОЕ. В земном святилище раз в год в Судный день происходило его очищение от накопившихся там грехов путем особого служения примирения во втором отделении Святилища, Святом Святых (Лев. 16:14—19). Таким же образом служение примирения происходит и во втором отделении Небесного Святилища Постскриптум. Значение служения Христа в Небесном Святилище и последствия его отвержения

Глава 9. КАК ОТЛОЖИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПОХОРОНЫ. Учение о чистой и нечистой пище 1.1. Пигмеи 1.2. Болезнь куру-куру 1.3. Как Александр Македонский спасался от кариеса 1.4. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 2. Библейские законы питания 3. Чистая и нечистая пища 3.1. Осложнения, возникающие при употреблении мясной пищи Употребление мяса как причина скоропостижной смерти от сердечного приступа Мясо как причина возникновения рака Мясо как причина ожирения Мясо как причина остеопороза Мясо как причина снижения выносливости Ожирение является причиной болезней Опасность употребления животного жира 3.2. Библейские законы питания и современная наука Преимущества вегетарианской диеты Роль в диете овощей и фруктов Фрукты очень важны для здоровья Лучшая диета включает молоко 4. Трудные тексты 1 Тим. 4:1—4 Кол. 2:16—17 1 Кор. 10:25—27 Рим. 14:1—6 Кол. 2:20-23 Мф. 15:1—20 Деян. 10:1—16 Постскриптум

Приложение 1. Материалы из адвентистской периодики 1907—1920 гг. о Святом Духе

Приложение 2. Материалы о дне, в который воскрес Христос

Приложение 3. Материалы о принятии церковью вести 1888 года

Приложение 4. Индекс библейских текстов, рассмотренных в книге

Список основной использованной литературы

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Титульный лист

Предисловие

Введение

Часть I. Поверженные боги Глава 1. Царица и время, вычеркнутые из истории Глава 2. Кирпичи с соломой Глава 3. Униженные боги Глава 4. Воскресшие боги Египта Глава 5. Загадки Красного моря Глава 6. Отравленные перепела Глава 7. Связанные боги Глава 8. Доказательство № 1 Глава 9. Когда звездам стыдно Глава 10. Следы гигантов

Часть II. Народы, уничтожившие себя Глава 1. Из личной переписки царя Иерусалима Глава 2. Стены, павшие наружу Глава 3. Сражение за город, которого не было?! Глава 4. Тайна древнего пруда Глава 5. Событие, которого не могло быть Глава 6. Зола в наследство Глава 7. Пальцы богини Ашираты Глава 8. Страшная находка доктора Макалистера Глава 9. Укропный холм

Часть III. В Царстве бессмертных душ Глава 1. Что кроется по ту сторону жизни? Глава 2. Чёрная месса Глава 3. Школы восточных боевых искусств Глава 4. Крестовый сексуальный поход Глава 5. Бездна мудрости Гималайских гор Глава 6. НЛО — опознанный летающий объект Глава 7. Под проклятием Перуна Глава 8. Неожиданные встречи с бесами

Часть IV. Исход спустя 3500 лет Глава 1. Свободные рабы Глава 2. В пустыне Нью-Йорк Глава 3. Призрак Иерихона Глава 4. Шесть правил остановки Солнца Глава 5. Зеркало последнего времени

Список использованной литературы

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Титульный лист

Предисловие

Introduction. [Введение]

Глава 1. Собиратель сикомор

Глава 2. О фундаментах древнего и современного процветания

Глава 3. Тайна Вефильского культа. Предыстория

Глава 4. Тайна Вефильского культа. Плоды

Глава 5. Тайна Вефильского культа. Наследие

Глава 6. Четвертое проклятие

Глава 7. Счет за вино

Глава 8. Из письма оклеветанного человека

Глава 9. Перевод слова Бог

Глава 10. Риторические вопросы

Глава 11. Можно ли влиять на будущее?

Глава 12. Забытое поручение Господа

Глава 13. Отсеченные рога алтаря

Глава 14. Васанские телицы

Глава 15. Тайна двух встреч

Глава 16. Шкала проклятий

Глава 17. И плакал Христос

Глава 18. Не ходите в Вефиль, Галгал и Вирсавию...

Глава 19. Четыре аксиомы Амоса

Глава 20. Загадка созвездия Орион

Глава 21. «Благая» дорога в ад

Глава 22. Какого Бога мы ждем?

Глава 23. Звезда Ремфана

Глава 24. Беспечность не беспечных людей

Глава 25. Евангелие беззакония?!

Глава 26. Каноническая территория

Глава 27. Неутоленная жажда

Глава 28. Просеянные в решете

Глава 29. Пахарь, заставший жнеца

Список использованной литературы

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Титульный лист

Предисловие

ПРОЛОГ. Тайна собора Парижской Богоматери

Часть I. ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ Глава 1. Его Величество Время Глава 2. Битва за и против времени Впервые в истории Заговор против религии Как решается неразрешимая задача По какому календарю жить Глава 3. Бывшие люди Глава 4. Свойства времени Глава 5. Лукавые дни

Часть II. ПРОКЛЯТЬЕ ВРЕМЕНИ Глава 1. О мирных людях, породивших Гитлера Глава 2. В гостях у хананеев Глава 3. Что есть братство? Глава 4. Железные колесницы Глава 5. Аксиома Иова Глава 6. Невыметенный угол Глава 7. А ты идешь в Галгал? Глава 8. Закон Возврата Глава 9. Судья Израиля Глава 10. Нравится ли вам быть на суде? Глава 11. Тучный царь Глава 12. Воловье рожно Глава 13. О женах, не боявшихся ответственности Глава 14. В царстве меди, бирюзы и верблюдов Глава 15. О безымянном пророке, молотьбе в точиле и о том, что нельзя делать втайне Глава 16. Можно ли просить у Бога знамения? Глава 17. Странный призыв и формирование армии Глава 18. Уроки веры и такта Глава 19. От ефода к наложнице Глава 20. Религия Ваал-Верифа Глава 21. Корона от Ваал-Верифа Глава 22. «Новый» свет — новые расколы Глава 23. Судьба разбойника земли Тов Глава 24. О красоте пленяющей и убивающей Глава 25. Миг, решивший участь Глава 26. Святые углы Глава 27. О поисках лучшей доли в 1100 г. до X. э. и в 2006 г. X. э Глава 28. О праведном негодовании грешных людей

ЭПИЛОГ. Хранители времени

Список использованной литературы

Содержание

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Титульный лист

Предисловие

От автора

Пролог. Самая нечитаемая книга Библии

Глава 1. По образу небесного В первом отделении — Святом светильник стол с хлебами предложения золотой жертвенник Курений Во втором отделении — Святом Святых

Глава 2. Завет Неугасимого огня Жертва всесожжения постоянная Жертва всесожжения личная Особенности жертвы Всесожжения Библейские примеры жертвы Всесожжения Цели жертвы Всесожжения Символика жертвы Всесожжения Жертва живая Жертва святая Кровь Вода Огонь — это символ очищающего действия Святого Духа Жертва Благоугодная Чуждый огонь

Глава 3. Завет соли Особенности жертвы Хлебного Приношения Цели жертвы Хлебного Приношения Символика жертвы Хлебного Приношения Мука Соль Хлеб Чуждый огонь

Глава 4. Завет Мира Особенности Мирной жертвы Цель Мирной жертвы Символы Мирной жертвы Жертва Приобщения Христос — наша Мирная Жертва Жертва Радости Чуждый огонь

Глава 5. Завет Крови Порядок принесения жертвы за грех, если согрешал священник или все общество Порядок принесения жертвы за грех, если согрешал начальник общества или кто-то из народа Особенности принесения жертвы за грех Чуждый огонь

Глава 6. Завет Повинности Порядок принесения жертвы Повинности Особенности жертвы Повинности Символика жертвы Повинности Чуждый огонь

Глава 7. Урим и туммим Функции Ветхозаветных священников I. По служению в самом Святилище II. Воспитательная функция III. Участие в гражданской и социальной жизни общества Библейские требования к священнику Одежда Ветхозаветного священника и ее символизм Наперсник нагрудный Урим и туммим Ефод (в пер. облегать) и нарамники Верхняя риза Нижняя белая риза — хитон Кидар Чуждый огонь

Глава 8. Религии чуждого огня Религии чуждого огня Внешняя форма религии Религия служения двум господам Религия как прибыль Религия «дешевой благодати» Религия народного сходбища

Глава 9. Источники чуждого огня Причины возжигания чуждого огня Каин или спасение делами Аарон или нажим толпы Корей или зависть Иеровоам или политический ход Чуждый огонь

Глава 10. Души, оскверненные пищей Когда возникло деление на чистых и нечистых животных? Был ли отменен закон о чистой и нечистой пище после Голгофы? Есть ли указания в Новом Завете о разрешении употреблять мясо нечистых животных? 1 Тим. 4:1—4 Кол. 2:16-17 1 Кор. 10:25—27 Рим. 14:1—6 Кол. 2:20—23 Мф. 15:1-20 Деян. 10:1—16 Особенности нечистых животных Чуждый огонь

Глава 11. Червленая нить Библейские законы эпидемиологии. I часть Библейские законы эпидемиологии. II часть Чуждый огонь

Глава 12. Во Святом-Святых Порядок проведения служения в День Очищения Символика и ее значение в День Очищения Очищение Первосвященник Козел для Господа Козел отпущения Чуждый огонь

Глава 13. Три стадии Божьего суда Стадия следственного суда Стадия Тысячелетнего суда Исполнительная стадия Последнего суда Чуждый огонь

Глава 14. На уроках каннибализма Положения, почему нельзя было приносить жертвы вне скинии Первое. Чтобы не поддерживать идолопоклонство и сатанизм Второе. Чтобы не способствовать появлению различных ересей Третье. Истинный центр Богопоклонения может быть только один Четвертое. Показать ценность жизни, как таковой, пусть даже это и жизнь животного Символы крови в Библии Чуждый огонь

Глава 15. «Добрая богиня» Особенности религиозного культа Древнего Египта Особенности религиозного культа Древнего Ханаана Чуждый огонь

Глава 16. О генетической и дьявольской наследственности Библейская концепция философии истории Чуждый огонь

Глава 17. Евангелие книги Левит: «субботы Мои храните» Лев. 19:3 Лев. 19:4 Лев. 19:5—9 Лев. 19:9—10 Лев. 19:11

Глава 18. Евангелие книги Левит: «люби ближнего твоего, как самого себя» Лев. 19:13 Лев. 19:14 Лев. 19:15 Лев. 19:16 Лев. 19:17 Лев. 19:18 Лев. 19:19 Лев. 19:20—22 Лев. 19:23—25

Глава 19. Евангелие книги Левит: «не ворожите и не гадайте» Лев. 19:26

Глава 20. Евангелие книги Левит: «не накалывайте на себе письмен» Лев. 19:28 Символика татуировки Чуждый огонь

Глава 21. Евангелие книги Левит: «не оскверняй дочери твоей» Лев. 19:29 Древний Вавилон Древняя Лидия Древняя Греция Древний Рим Древняя Индия Чуждый огонь

Глава 22. Евангелие книги Левит: «да будут у вас весы верные» Лев. 19:32 Лев. 19:33—34 Лев. 19:35—36 Чуждый огонь

Глава 23. Суд книги Левит Грех идолослужения (Лев. 20:1—5) Грех спиритизма (Лев. 20:6—8) Грех неуважения к родителям (Лев. 20:9) Грех прелюбодеяния (Лев. 20:10) Грех кровосмешения (Лев. 20:11—13,17—21) Грех скотоложства (Лев. 20:15—16) Чуждый огонь

Глава 24. Не отходите от святилища! Чуждый огонь

Глава 25. Семь годовых праздников Праздник Пасхи Праздник опресноков Праздник первых плодов или снопа потрясания Праздник Пятидесятницы (по-древнееврейски — шавуот, дословно — наделы или седьмицы, откуда и второе название этого праздника — Праздник Седьмиц) Праздник Труб (по-древнееврейски — тэрца, т. е. трубления) Праздник Йом-Кипур (или Судный день, день очищения) — Лев. 23:26—32 Праздник Кущей (по-древнееврейски — сукот, буквально — шалаши) Чуждый огонь

Глава 26. О древнем законе «Око за око» Светильник пусть горит Хлебы предложения Хула на Бога Чуждый огонь

Глава 27. Юбилейный год Седьмой год — субботний Юбилейный год. Земельный вопрос Юбилейный год. Проблема рабства Чуждый огонь

Глава 28. Время встречи с Богом О посвящении людей на служение Богу О животных, приносимых в жертву О посвещении домов и полей в пользу храма О десятине

Список использованной литературы

Обложка

Титульный лист

От автора

ПРОЛОГ. Кто такие адвентисты?

Глава 1. Потрескавшаяся земля

Глава 2. Загадочные инициалы «О. Г.»

Глава 3. На приеме у Ленина

Глава 4. Церковь-кузница

Глава 5. Забытый съезд

Глава 6. Дело трех

Глава 7. Деворы нашего времени

Глава 8. «Железный танк»

Глава 9. Евангельские телеграммы

Глава 10. Титан

Глава 11. Храм Господень

Глава 12. Капли позднего дождя

Глава 13. Призванные

Глава 14. Восточный ветер

Эпилог. Куда идешь?

Приложения Архивные материалы по истории АСД в Харькове Сборник проповедей довоенных пасторов ЦХАСД г. Харькова

Список использованной литературы

Фотографии

Опарин Алексей Анатольевич - Коллекция книг - Религии мира и Библия - Предисловие

Остановись на полдороге.

Доверься небу, как судье.

Подумай, если не о Боге,

Хотя бы просто о себе.

(Е. Евтушенко)

Опарин Алексей Анатольевич — автор книг по креационистской библейской археологии и священной истории христианства. Христианин-адвентист. Родился в семье профессиональных врачей в 1977 году в городе Казани. По профессии врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры, живет в Харькове. Автор более 50 монографий.Неоспоримым является факт, что история народов — это история религий, а история религий — история народов, их исповедующих. Трудный и подчас трагический путь многих государств, исчезнувших цивилизаций и народов — это конечный результат их идеологий (религий).Вглядываясь в глубь веков, мы находим тысячи и тысячи скорбных памятников и следов народов, канувших в небытие, разбитых иллюзий, обманутых надежд. “Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей?” (4 кн. Царств 18:34). Из каждого ушедшего столетия до нас доносятся слова гордых победителей: “Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей?” (4 кн. Царств 18:35).Чему же нас учит история исчезнувших народов? Говорят, что мудрый учится на ошибках других. Что же касается вопросов веры и вечной участи каждого из нас, важно помнить, что для их решения слишком мало отпущено нам времени, ибо жизнь человека коротка и быстротечна. Учиться на своих ошибках — значит, повторить трагическую историю многих, кто жил до нас, тех, кого уже нет, кого обманули их вера, их религия, их бог. К каждому поколению людей обращен голос Божий: “...остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим” (Иер. 6:1). Слово Божье призывает нас оглянуться назад, сделать соответствующий вывод и избрать путь жизни: “Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое” (Втор. 30:19). Это голос нашего Спасителя Иисуса Христа обращается к нам, людям, живущим на пороге нового тысячелетия.Дорогой читатель!Куда ведет тебя твоя религия, твоя вера? Соответствует ли твоя вера тому, чего ожидает от тебя Христос? Все ли пункты твоей веры, твоей религии соответствуют тому, что написано в Слове Божьем — Библии? Помни, если хотя бы по одному пункту ты не можешь сказать: “Так говорит Библия”, — значит ты идешь по неверному пути. В свое время Ф. М. Достоевский сказал: “Библия помогает каждому из нас посмотреть на себя глазами Бога”. Смотрел ли ты в это зеркало? Не избрал ли ты человеческие предания вместо Божьих заповедей? Дает ли тебе твоя религия, твоя вера уверенность, мир, покой и радость сегодня, несмотря на сложное время, в которое мы живем, и надежду на жизнь вечную?“Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив” (Ис. 55:6, 7).