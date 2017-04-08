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Опарин - Коллекция монографий - Религии мира и Библия

Опарин Алексей
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, History, Religious Studies Atheism
Опарин Алексей Анатольевич — автор книг по креационистской библейской археологии и священной истории христианства. Христианин-адвентист. Родился в семье профессиональных врачей в 1977 году в городе Казани. По профессии врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры, живет в Харькове. Автор более 50 монографий.

Опарин Алексей Анатольевич - Коллекция книг - 33 в 1

книга «Атлас древней и пророческой истории» - Xарьков: Факт, 1999
книга «Белые одежды. Археологическое исследование книги пророка Захарии» - Xарьков: Факт, 2006
книга «В поисках бессмертия. Археологическое исследование Первой книги Царств» - Xарьков: Факт, 2004
книга «В царстве пигмеев и каннибалов. Археологическое исследование книг Ездры и Неемии » - Xарьков: Факт, 2003
книга «Древний мир и Библейская хронология» - Xарьков: Факт, 2004
книга «Души под жертвенником: Книга Памяти Церкви Адвентистов Седьмого Дня, посвященная жертвам религиозных репрессий во времена Царской России и Советского Союза. 1886-1986 годы.» - Xарьков: Факт, 2010
книга «Затерянные королевства. Археологическое исследование Третьей книги Царств» - Xарьков: Факт, 2005
книга «И камни возопиют...» - Xарьков: Факт, 2001
книга «История рабства. Археологическое исследование книги Откровение» - Xарьков: Факт, 2007
книга «Ключи истории. Археологическое исследование книги Бытие» - Xарьков: Факт, 2003
книга «Книга Псалтырь. Догматика. Философия. История» - Xарьков: Факт, 2011
книга «Колесо в колесе. Археологическое исследование книги пророка Иезекииля» - Xарьков: Факт, 2003
книга «Кривые зеркала. Археологическое исследование книги Иова» - Xарьков: Факт, 2006
книга «Манкурты XXI века. Археологическое исследование Второй книги Царств» - Xарьков: Факт, 2004
книга «Между Сциллой и Харибдой. Библия. Лжеучения. Трудные тексты» - Xарьков: Факт, 2010
книга «Но как было во дни Ноя...» - Xарьков: Факт, 2006
книга «Отвергнувшие ведение. Археологическое исследование книги пророка Осии» - Xарьков: Факт, 2005
книга «Победившие время...» - Xарьков: Факт, 2009
книга «Поверженные алтари. Археологическое исследование книги пророка Малахии» - Xарьков: Факт, 2008
книга «Престол Ваала. Археологическое исследование Четвертой книги Царств » - Xарьков: Факт, 2007
книга «Проклятые сокровища. Археологическое исследование книг Есфирь и Руфь » - Xарьков: Факт, 2002
книга «Псалмы, написанные кровью» - Xарьков: Факт, 2007
книга «Развенчанные боги. Археологическое исследование книг пророков Ионы и Наума» - Xарьков: Факт, 2002
книга «Религии мира и Библия» - Xарьков: Факт, 2004
книга «Судьи, приговорившие себя. Археология Нового Завета» - Xарьков: Факт, 2001
книга «Тайна судьбы. Археологическое исследование книги пророка Иеремии» - Xарьков: Факт, 2005
книга «Тайны Библии и глобальный кризис» - Ростов-на-Дону: Альтаир, 2009
книга «У врат Таната: Библия. Лжеучения. Трудные тексты» - Xарьков: Факт, 2010
книга «У разбитых водоёмов. Археологическое исследование книг Исход и Иисуса Навина» - Xарьков: Факт, 2002
книга «Формула жизни. Археологическое исследование книги пророка Амоса» - Xарьков: Факт, 2008
книга «Хранители времени. Археологическое исследование книги Судей» - Xарьков: Факт, 2006
книга «Чуждый огонь. Археологическое исследование книги Левит» - Xарьков: Факт, 2011
книга «Юбилейный год. Очерки истории адвентизма в Харькове» - Xарьков: Факт, 2006

Опарин Алексей Анатольевич - Коллекция книг - Оглавления


  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Содержание
  • Часть первая. СОН ЦАРЯ НАВУХОДОНОСОРА ИЛИ XX ВЕКОВ В ПРОРОЧЕСТВЕ
    • Введение
    • Глава первая. Золотая голова
      • 1.1 Лев. Вавилонская империя
      • 1.2. Древний Вавилон
    • Глава вторая. Серебряная грудь
      • 2.1. Медведь. Мидо-Персидская империя
      • 2.2. Три клыка медведя
    • Глава третья. Медное чрево
      • 3 1. Барс. Империя Александра Македонского
      • 3.2. Четыре крыла барса
    • Глава четвертая. Стальные голени
      • 4.1. Зверь страшный. Римская империя
      • 4.2. Древний Рим
    • Глава пятая. Глиняные и железные пальцы
      • 5.1. Десять варварских королевств
    • Глава шестая. «Но не сольются одно с другим...»
      • 6.1. Империя Карла Великого
      • 6.2. Империя Карла Пятого
      • 6.3. Империя Наполеона
      • 6.4. Фашистская империя. Гитлер
    • Глава седьмая. Большой камень
  • Часть вторая. ИСЧЕЗНУВШИЕ ЦАРСТВА
    • Введение
    • Глава первая. Допотопные города
      • 1.1. Древний Ур
    • Глава вторая. Огола
      • 2.1. Израильское царство
      • 2.2. Самария
    • Глава третья. Оголива
      • 3.1. Иудейское царство
      • 3.2. Иерусалим
      • 3.3. Рассеяние евреев по миру
    • Глава четвертая. Крокодил
      • 4.1. Египетское царство
      • 4.2. Фивы
    • Глава пятая. Ассирийская империя
      • 5.1. Ниневия
    • Глава шестая. Филистимляне
    • Глава седьмая. Финикийская торговая империя
  • Часть третья. ПРОРОЧЕСКИЕ ТРУБЫ
    • Введение
    • Глава первая. Вестготское государство
    • Глава вторая. Вандальское королевство
    • Глава третья. Нашествие гуннов
    • Глава четвертая. Государство герулов
    • Глава пятая. Арабский халифат
    • Глава шестая. Османская империя
    • Глава седьмая. Последняя труба
  • Часть четвертая. ПОЛНОЧЬ ИСТОРИИ
    • Введение
    • Глава первая. Дракон. Папская империя
    • Глава вторая. Зверь с агнчими рогами. США
    • Глава третья. Царь Южный. Атеистические царства. СССР
    • Глава четвертая. Знамения на земле и на небе
    • Глава пятая. И умножится ведение
    • Глава шестая. Трехангельская весть
    • Глава седьмая. Новый Иерусалим
  • ПРОРОЧЕСТВО НА 4000 ЛЕТ
  • Список использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • ПРОЛОГ. Переодетый премьер-министр
  • Глава 1. Царь магов
  • Глава 2. Заочно приговоренный
  • Глава 3. Религия отцов
  • Глава 4. Забытые светофоры
  • Глава 5. Когда война лучше мира
  • Глава 6. Сколько стоит бронежилет
  • Глава 7. Белые одежды
  • Глава 8. Совет унывающим
  • Глава 9. Летящий свиток
  • Глава 10. Тайна женщины в ефе
    • Религиозно-архитектурная схема Вавилонской башни (таблица)
    • Папские притязания на авторитет Бога (таблица)
  • Глава 11. Ключи к успеху
  • Глава 12. Матери, поедающие детей
  • Глава 13. Тайна Александра Македонского
  • Глава 14. Кто мы у Голгофы?
    • Пророчества Захарии о Христе и их исполнение (таблица)
  • Глава 15. Финал планеты Земля
    • Пророчества о событиях Последнего времени в книге пророка Захарии (таблица)
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От автора
  • ЧАСТЬ I. ГДЕ НАЙТИ БЕССМЕРТИЕ?
    • Пролог
    • Глава 1. Затерянная могила бессмертного хана
    • Глава 2. Бессмертие в обмен на пояс смертника
    • Глава 3. Слившиеся с Атманом
    • Глава 4. Эликсир бессмертия для короля Августа Сильного, или Ванны графини Батори
    • Глава 5. Бессмертие у не верящих в бессмертие
    • Глава 6. Тайна жала в плоти
    • Глава 7. Фаворский свет, или Священнобезмолвствующие
  • ЧАСТЬ II. ЦАРИ, СУДЬИ И ЛЮДИ
    • Глава 1. Житейская история 3000-летней давности
    • Глава 2. Духовность по наследству?
    • Глава 3. Проверка слуха
    • Глава 4. Зуб короля Людовика
    • Глава 5. Народ, вышедший из моря
    • Глава 6. Пять царских городов
    • Глава 7. Гномы Древнего мира
    • Глава 8. Праздник мужского бессилия
    • Глава 9. Золотые мыши
    • Глава 10. Между львом и крокодилом
    • Глава 11. Восстающий из пепла
    • Глава 12. Облысевший город
    • Глава 13. Разве это сделал Бог?!
    • Глава 14. Сорванная крышка
    • Глава 15. Попробуй!
    • Глава 16. Лесной город
    • Глава 17. Качество, которое мы хотим и не хотим иметь
    • Глава 18. У камня Авен-Езер
    • Глава 19. История забытых двух царей
    • Глава 20. Буревестник Апокалипсиса
    • Глава 21. Как бы не замечать
    • Глава 22. В столице Саула
    • Глава 23. Царь, сохранивший войско, но потерявший армию
    • Глава 24. Царевич Ионафан и майор Гилберт
    • Глава 25. Достоинство без достоинства
    • Глава 26. Завещание пророка Самуила и пастора Лебсака
    • Глава 27. Странный выбор
    • Глава 28. Пять шагов к безумию, или Одержимость и наука
    • Глава 29. Тайны музыкальных зон головного мозга
    • Глава 30. Двойник Голиафа
    • Глава 31. Зловещий двигатель прогресса
    • Глава 32. Грабли Давида
    • Глава 33. На пути к колдунье
    • Глава 34. Ужин у колдуньи
    • Глава 35. Свой среди чужих и чужой среди своих
    • Глава 36. Икстаб — богиня самоубийства
  • Постскриптум. На пути к бессмертию
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От автора
  • ЧАСТЬ I. Археологическое исследование книг ЕЗДРЫ и НЕЕМИИ
    • Глава 1. Пророчество царя Навуходоносора
    • Глава 2. О царе Кире, поверившем пророку Исайе
    • Глава 3. Банкирский дом «Мурашу и сыновья»
    • Глава 4. Благословение в пепелище
    • Глава 5. Под проклятием горы Гаризим
    • Глава 6. Кубок из царского черепа
    • Глава 7. Царь без ушей
    • Глава 8. Забываемый людьми храм
    • Глава 9. Советник по иудейским вопросам
    • Глава 10. Священники и нефинеи
    • Глава 11. Неудобные главы
    • Глава 12. Молитва по обетованию царского виночерпия
    • Глава 13. Испуг, чуть было не стоивший жизни
    • Глава 14. Лжепророки
    • Глава 15. День, в который закрыты ворота
  • ЧАСТЬ II. В ЦАРСТВЕ ПИГМЕЕВ И КАННИБАЛОВ
    • Глава 1. В стране тотемов
    • Глава 2. Хохочущая смерть
    • Глава 3. Венеция Тихого океана, или Короли-людоеды
    • Глава 4. В царстве длинноухих
    • Глава 5. Страна адвентистов
    • Глава 6. На родине шаманов
    • Глава 7. Древние царства Енисея
    • Глава 8. Пигмеи: наследники выродившейся цивилизации
    • Глава 9. Черный рай
    • Глава 10. Дикари Чикаго и Лос-Анджелеса
    • Глава 11. Каннибалы Чикаго и Лос-Анджелеса
    • Глава 12. Пигмеи Чикаго и Лос-Анджелеса
  • ПОСТСКРИПТУМ. На стройке Ездры и Неемии в 2003 году
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Часть первая. ДОРОГАМИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
    • Глава 1. Возраст Земли: 6000 или миллионы лет?
      • 1.1. Библейский взгляд на происхождение Земли
      • 1.2. Эволюционная концепция
      • 1.3. Методы датировок ископаемых
      • 1.4. Неоспоримые факты
    • Глава 2. Происхождение человека
      • 2.1. Предпосылки появления эволюционной концепции
      • 2.2. Австралопитек
      • 2.3. От зуба к человеку
      • 2.4. Артур Конан Дойл и археология
      • 2.5. Неандерталец или вымершая раса
      • 2.6. Человек—образ и подобие Божие
    • Глава 3. Выродившиеся цивилизации
    • Глава 4. От Адама до Ноя или погибшая цивилизация
      • 4.1. Эдемский сад
      • 4.2. Допотопные цари и долгожители
      • 4.3. Наука о причинах старения и смерти человека
    • Глава 5. Ноев ковчег
      • 5.1. Ковчег и современное судостроение
      • 5.2. Было ли в ковчеге достаточно места?
      • 5.3. Ковчег найден!
    • Глава 6. Потоп или великая катастрофа
      • 6.1. Данные геологии
      • 6.2. Данные истории
      • 6.3. Археология допотопных городов
    • Глава 7. Происхождение человеческих рас
    • Глава 8. Древнейшие послепотопные цивилизации
      • 8.1. Индия. Хараппа и Мохенджо-Даро
      • 8.2. Египет. Раннее царство
      • 8.3. Украина. Трипольская культура
      • 8.4. Междуречье. Шумер
      • 8.5. Китай. Династия Ся
    • Глава 9. Фалек и разделение земли
      • 9.1. Книга Иова или экскурс в древнюю географию
    • Глава 10. Динозавры
    • Глава 11. Время патриархов
      • 11.1. Археология Содома и Гоморры
      • 11.2. Когда и почему появились деньги
    • Глава 12. Выход евреев из Египта
    • Глава 13. Божий закон и законодательства древних царств
    • Глава 14. Царство Эбла
      • 14.1. Древний архив
      • 14.2. Происхождение письменности
    • Глава 15. Время судей
    • Глава 16. Иудейское царство
      • 16.1. Скелет Голиафа найден!
      • 16.2. Стена Давида
      • 16.3. Разделение царства. Фараон Сусаким
      • 16.4. Нашествие царя Сеннахириба
      • 16.5. Послы далекого Вавилона
      • 16.6. Водопровод царя Езекии
      • 16.7. Падение Иерусалима или 4 похода Навуходоносора
    • Глава 17. Израильское царство
      • 17.1. Царь Амврий или археология Самарии
      • 17.2. Иерихон и Моавитский камень
      • 17.3. Румяна царицы Иезавели
    • Глава 18. Период Второго Храма
  • Часть вторая. ПО СЛЕДАМ АПОСТОЛОВ
    • Глава 1. Во дни царя Ирода
    • Глава 2. Перепись наместника Квириния
    • Глава 3. Вифлеемская звезда
    • Глава 4. Иоанн Креститель
    • Глава 5. Император Юлиан и Иерусалимский храм
    • Глава 6. Пророчества об Иерусалиме
  • Приложение 1. Общая схема библейской хронологии
  • Приложение 2. Хронология династий древнего мира
  • Приложение 3. Календари
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • От авторов
  • Вступление. «ДУШИ... ПОД ЖЕРТВЕННИКОМ...»
  • Часть 1. ПОД СЕНЬЮ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
    • Глава 1. Зловещая ночь в Ипатьевском доме
    • Глава 2. Сухие статьи, леденящие кровь
    • Глава 3. Долгожданный манифест
    • Глава 4. Идти этапом
    • Глава 5. В жизненном море с волнами бороться
    • Глава 6. Сын царского генерала
    • Глава 7. Узник с золотым сердцем
    • Глава 8. Воспоминания узника Петропавловской крепости
    • Глава 9. А Библия говорит иначе
  • Часть 2. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ
    • Глава 1. ГУЛАГ
    • Глава 2. Из секретного протокола Политбюро ЦК № 51
    • Глава 3. Запись в детском альбоме
    • Глава 4. Врагу народа не положено одеяло
    • Глава 5. Человек, превращенный в глыбу льда
    • Глава 6. «Это письмо будет последним, но это не значит, что нас нет в живых...»
    • Глава 7. Кровавая одежда
    • Глава 8. Долгая дорога в дюнах
    • Глава 9. За гуманитарную помощь под расстрел
    • Глава 10. Разбитое счастье
    • Глава 11. Многострадальная семья
    • Глава 12. Наша жизнь - лучшая школа
    • Глава 13. Нищий проповедник
    • Глава 14. Австрийский солдат
    • Глава 15. «С конфискацией имущества...»
    • Глава 16. Сынок, сохрани скрипку!
    • Глава 17. Сыновья Адама
    • Глава 18. По приговору тройки от 20.09.1937 г.
    • Глава 19. Богатый мельник
    • Глава 20. Санитар, дежурный врач и акушер
    • Глава 21. Судьба главного редактора
    • Глава 22. Сын оперирует отца
    • Глава 23. Фроловы
    • Глава 24. «Я рад был бы заплесневелой корочке хлеба...»
    • Глава 25. Два Антона
    • Глава 26. «Я адвентистский пастор, я не могу работать в субботу»
    • Глава 27. Об узнике, которого посетил президент ГК
    • Глава 28. Книги под снегом
    • Глава 29. Они умерли на посту
  • Часть 3. ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
    • Глава 1. Запах газа
    • Глава 2. Человек, которого похоронили при жизни
    • Глава 3. Время вынужденной остановки
  • Часть 4. ПОСЛЕВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
    • Глава 1. Пыль урановых рудников
    • Глава 2. Княж-погост
    • Глава 3. Святой день
    • Глава 4. Коварная медсестра
    • Глава 5. «Сын за отца не отвечает!»
    • Глава 6. Проповедник любви
    • Глава 7. Потертая обложка Псалтыря
    • Глава 8. Закат над тундрой
    • Глава 9. По доносу провокатора
    • Глава 10. Мать хоронит сына
    • Глава 11. «Рассказывай, какую вел контрреволюционную агитацию...»
  • Часть 5. «ВРЕМЯ ОТТЕПЕЛИ»
    • Глава 1. Мама, где ты?..
    • Глава 2. Бог есть любовь
    • Глава 3. Узник пяти тюрем
    • Глава 4. Судьба дирижера
  • Часть 6. ПОЛНЫЙ СПИСОК ИМЕН ЖЕРТВ, УПОМИНАЕМЫХ В ДАННОЙ КНИГЕ ПАМЯТИ
    • I. Царское время
    • II. Время голода и эпидемий
    • III. Время советского тоталитарного режима 1929-1942 годы
    • IV. Время Второй мировой войны
    • V. Послевоенное время
  • Приложение № 1. История Церкви АСД в России в фотографиях
  • Приложение № 2. Живая связь поколений
  • Эпилог
  • Список использованных источников и литературы
  • Содержание
  • Обложка (оборотная)
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • ПРОЛОГ
  • ЧАСТЬ I. КАРЛИКОВЫЕ КОРОЛЕВСТВА, ОБЪЕМЛЮЩИЕ МИР
    • Глава 1. Райское царство средь снеговых вершин
    • Глава 2. Рай с законами ада
    • Глава 3. В гостях у далай-ламы
    • Глава 4. Государство-монастырь
    • Глава 5. Танцующие трупы
    • Глава 6. Нечистоты в обмен на золото
    • Глава 7. Тибетские лекарства для Николая II
    • Глава 8. Тибетская гвардия Гитлера
      • Забытый фашизм?!
      • Немецкие ученики Блаватской
      • Символика III Рейха
      • Жертвоприношения Третьего Рейха
      • Концентрационные лагеря
      • Освенцим
      • Яновский лагерь
      • Преступления медиков
      • Дети в лагерях
      • Замок Вевельсберг
      • Экспедиции в Тибет
    • Глава 9. Тибет и взрывы в Токийском метро
    • Глава 10. Мертвое сердце Азии
    • Глава 11. В стране Белого золота
      • Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в странах ЦВЕ/ННГ
      • Распространенность и темпы распространения вируса ВИЧ
    • Глава 12. Три карты
    • Глава 13. Миллиард человек на 40 гектарах
  • ЧАСТЬ II. В ЦАРСТВЕ КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН И МУДРЫХ ПРИТЧ
    • Глава 1. Кто хочет быть безумным?
    • Глава 2. Оригинал или языческая копия
    • Глава 3. Город Апокалипсиса
    • Глава 4. Пепел в приданое!?
    • Глава 5. Ворота Соломона
    • Глава 6. Странный порт и Затерянная страна
    • Глава 7. Караванное царство
      • От Аравии до Средиземного моря
    • Глава 8. Роковой брак или пирамида в Иерусалиме
    • Глава 9. Неудавшееся политическое убийство 3000-летней давности
    • Глава 10. Смысл жизни по Соломону
  • ЭПИЛОГ
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Часть I. Археологическое исследование книги пророка Даниила
    • Глава 1. Вавилонская башня
      • Библейское свидетельство
      • Хронология
      • Археология мертвых городов
      • Анналы истории
      • Вавилонская хроника
    • Глава 2. «Царь стран» Навуходоносор
    • Глава 3. Поход, канувший в небытие
      • Анналы истории
    • Глава 4. На поле Деир
      • Библейское свидетельство
      • Анналы истории
      • Археология мертвых городов
      • Вавилонская летопись
    • Глава 5. Город городов
      • Библейское свидетельство
      • Анналы истории
      • Вавилонская хроника
      • Вавилонская хроника
      • Вавилонская хроника
      • Археология из мертвых городов
    • Глава 6. Болезнь царя
      • Библейское свидетельство
      • Вавилонская хроника
    • Глава 7. «Я назвал тебя по имени...»
      • Вавилонская хроника
      • Анналы истории
      • Библейское свидетельство
    • Глава 8. Чаша терпения
      • Анналы истории
      • Библейское свидетельство
      • Анналы истории
    • Глава 9. Валтасаров пир
      • Библейское свидетельство
      • Анналы истории
      • Вавилонская хроника
    • Глава 10. Царь, не нашедший места в истории
      • Библейское свидетельство
      • Анналы истории
      • Вавилонская хроника
    • Глава 11. Боги, взятые в плен
      • Анналы истории
    • Глава 12. Неудавшийся план Александра Македонского
    • Глава 13. Жилище шакалов
  • Часть II. Вавилонское вино
    • Глава 1. Древнее наследство
    • Глава 2. Прощены ли мои грехи?
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • Библейский ответ
      • История отступления
      • Индульгенции
      • Исповедь
      • Вавилонское вино
      • Последствия отступления
    • Глава 3. Когда и какому святому молиться?
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • Библейский ответ
      • История отступления
      • Последствия отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 4. Иконы
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • Библейский ответ
      • История отступления
    • Глава 5. Примет ли Бог мое крещение?
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • Библейский ответ
      • История отступления
      • Последствия отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 6. Вести от умерших близких
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • Библейский ответ
      • История отступления
      • Археология мертвых городов
      • История отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 7. Посты
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • Библейский ответ
      • История отступления
      • Последствия отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 8. Святые отцы
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • Библейский ответ
      • История отступления
      • Последствия отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 9. Монастыри
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • Библейский ответ
      • История отступления
      • Последствия отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 10. Священное Предание
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • История отступления
      • Библейский ответ
      • Последствия отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 11. Крест: правда и вымысел
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • История отступления
      • Последствия отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 12. День солнца
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • Библейский ответ
      • История отступления
      • Последствия отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 13. Обряды и праздники
      • Вопросы, задаваемые жизнью
      • История отступления
        • Рождество
        • Пасха
        • Церковные свечи
        • Колокольный звон
        • Крестные ходы
        • Освящение квартир, офисов, машин
      • Последствия отступления
      • Вавилонское вино
    • Глава 14. Тайна числа 666
      • Пророчества библии о духовном Вавилоне
        • Книга пророка Даниила
        • Второе Послание к Фессалоникийцам
        • Книга Откровение
      • Богохульство этой власти
      • Возрождение папства
  • Часть III. Часы истории
    • Глава 1. Который час?
    • Глава 2. И осквернилась земля
      • Мертвый город
      • Необъяснимые прогрессии
      • Низвергнутые народы
      • Гибель державы минотавров
    • Глава 3. Самая страшная болезнь
      • Болезни цивилизации
      • Болезни научно-технического прогресса
      • Болезни, вызванные лекарствами
      • Болезни, вызванные самим человеком
      • Опухолевые заболевания
      • Болезни питания
      • Болезни, появляющиеся из небытия
    • Глава 4. Война среди мира
      • Всемирный характер войн
      • Этнический характер войн
      • Экономические войны
      • Терроризм как война
      • «Демократические» войны
      • Повсеместный характер
      • Военные слухи
      • Мир и безопасность
      • Гонка вооружений
    • Глава 5. Голод среди изобилия
      • Политические голодоморы
      • Расовые голодоморы
      • Изменение климата
      • Войны и землетрясения
      • Бизнес на голоде
      • Голод среди изобилия
      • Самый страшный голод
    • Глава 6. И умножится ведение
    • Глава 7. Когда остановятся Вавилонские часы?
  • Список литературы о Древнем Вавилоне
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От автора
  • ПРОЛОГ. Залог свободы с острова Патмос
    • Глава 1. Свободный узник и император-раб
    • Глава 2. Последний апостол
    • Глава 3. Служение освобождения
  • Часть I. СЕМЬ СВЕТИЛЬНИКОВ СВОБОДЫ
    • Вступление
    • Глава 1. Свободные люди в империи рабов
      • Вступление
      • I раздел. История церкви
      • II раздел. История пророческого периода на Руси
      • III раздел. Символика периода
      • IV раздел. Механизмы закабаления
        • I. Механизм закабаления: Через затянувшееся ожидание
          • Механизм вызволения
        • II. механизм закабаления: Через отсутствие резких перемен в жизни к лучшему
          • Механизм вызволения
        • III. механизм закабаления: Через видение грехов других людей в церкви
          • Механизм вызволения
        • IV. механизм закабаления: Через однообразие
          • Механизм вызволения
    • Глава 2. Кандалы свободы
      • Вступление
      • I раздел. История церкви
      • II раздел. История пророческого периода Руси
      • III раздел. Символика периода
      • IV раздел. Механизмы закабаления
        • I механизм закабаления: Через казни и преследования
          • Механизм вызволения
        • II механизм закабаления: Через клевету и злословие
          • Механизм вызволения
    • Глава 3. Золотые цепи
      • Вступление
      • I tраздел. История церкви
        • Святой Константин
        • Языческий жрец во главе церкви
        • Медные трубы
        • Чтобы были довольны все
      • II tраздел. История пророческого периода на Руси
      • III раздел. Символика периода
      • IV раздел. Механизмы закабаления
        • I механизм закабаления: Через духовный компромисс
          • Механизм вызволения
        • II механизм закабаления: Через принцип: «Живи, как все»
          • Механизм вызволения
    • Глава 4. Свобода оптом и в розницу
      • Вступление
      • I раздел. История церкви
        • Преемники кесарей
        • 538 год
        • Святая инквизиция
        • Крестовые походы
        • Индульгенции
        • При папском дворе
      • II раздел. История пророческого периода на Руси. Пещерные монастыри
        • Епископ Иоанн Готский
        • Аскольдова могила
        • Княгиня Ольга
        • Выбор веры
        • Огнем и мечом
        • Языческие христиане
        • Святые, сжигающие церкви
        • Наследство Перуна
        • Корона, стоившая государства
        • Протестантизм на Руси
        • Первые русские реформаторы
        • Идеи Я. Гуса на украинской земле
        • Прерванная реформа Ивана III
        • Брестская уния
      • III раздел. Символика периода
      • IV раздел. Механизмы закабаления
        • I механизм закабаления: Через авторитет
          • Механизм вызволения
        • II механизм закабаления: Через лжепророков
          • Механизм вызволения
        • III механизм закабаления: Через страх пред Богом
          • Механизм вызволения
    • Глава 5. Порабощающая свобода
      • Вступление
      • I раздел. История церкви
      • II раздел. История пророческого периода на Руси
      • III Раздел. Символика периода
      • IV раздел. Механизмы закабаления
        • I механизм закабаления: Через проникновение мирского духа в церковь
          • Механизм вызволения
    • Глава 6. Преобразующая свобода
      • Вступление
      • I раздел. История церкви
      • II раздел. История пророческого периода на Руси
      • III раздел. Символика периода
      • IV раздел. Механизмы закабаления
        • I механизм закабаления: Через эмоции
          • Механизм вызволения
        • II механизм закабаления: Через «дешевую» благодать
    • Глава 7. Святее Бога
      • Вступление
      • I раздел. История церкви
      • II раздел. История пророческого периода на Руси
      • III раздел. Символика периода
      • IV раздел. Механизмы закабаления
        • I механизм закабаления: Через чувство духовного превосходства
          • Механизм вызволения
        • II Механизм закабаления: Через внешнюю праведность
          • Механизм вызволения
        • III механизм закабаления: Через незаметные грехи
          • Механизм вызволения
  • Часть II. СЕМЬ ТРУБ, ИЛИ КРУШЕНИЕ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ ИМПЕРИЙ
    • Вступление
    • Глава 1. Град, смешанный с кровью. Крымский Готсбург
    • Глава 2. Пылающее море. Наследники Карфагена
    • Глава 3. Звезда, упавшая с неба. Кровавый клад под Полтавой
    • Глава 4. Варвар, погасивший солнце. На берегах Азовского моря
    • Глава 5. Зловещий червь
    • Глава 6. Выжившие, узнают правду
    • Глава 7. Рожденный у черного камня
    • Глава 8. Нашествие саранчи
    • Глава 9. Змеиные хвосты. На особом рынке Феодосии
    • Глава 10. 24 старца
  • Часть III. РАБЫ ТРЕХ ЖАБ
    • Глава 1. В «свободном» мире рабов
    • Глава 2. Крестовый поход 2004 года
  • ЭПИЛОГ. Город свободных людей
    • Божий манифест свободы
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Введение
  • Глава 1. В начале
    • Археологический комментарий
      • Самая «умная ложь». Часть первая
        • Этнография
        • Хронология
        • Промежуточные формы
        • Генетика
        • Гомология
        • Всего 6000 лет!?
        • Эволюция и законы термодинамики
        • Реквием по эволюции
        • Эволюция — эго религия
      • Самая «умная ложь». Часть вторая
        • Научный мираж
        • Рудименты и атавизмы
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 2. Два Едемских наследства
    • Археологический комментарий
      • Путешествие в Едем
      • Золотой век
      • Таинственный Эриду
      • Реки Едема
      • Древо познания
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 3. Вызов Богу
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 4. Печать Каина
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий
      • Тайна первобытно-общинного строя
      • Допотопные города
      • Древние кузнецы
      • Первые музыкальные инструменты
      • Был ли Авель пастухом?
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 5. Проповедь длиной в 120 лет
    • Евангельская весть
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 6. Погибшая цивилизация!?
    • Этнография
    • Древние историки
    • Археология мертвых городов
    • Геология
    • Ноев ковчег
  • Глава 7. Всемирная история в 36 словах
    • Сквозь тысячелетия
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 8. Стройка тысячелетия
    • Археологический комментарий
      • Вавилонская башня
    • Μ. А. Семенихин. Происхождение языков мира
      • Вступление
      • Генеалогическое дерево языков мира
      • Данные сравнительно-исторического метода в языкознании
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 9. В неведомую землю
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Патриархи выходят из тени истории
    • Сквозь тысячелетия. Благословение на 4000 лет
    • Археологический комментарий. Фрески гробницы Хнумхотепа
    • Археологический комментарий. Семидесятилетняя красавица!?
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 10. Война царей
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Первая всемирная война
    • Археологический комментарий. Забытые народы
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 11. Самый главный ключ
    • Сквозь тысячелетия. 400 лет неволи
    • Археологический комментарий. «Резаный» договор
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 12. Вражда столетий
    • Археологический комментарий
      • Наследник — сын рабыни
      • Камни царя Хаммурапи
    • Сквозь тысячелетия. Сыны Измаила в пророчестве
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 13. Благодаря чему существует мой город
    • Евангельская весть
    • Сквозь тысячелетия. Отец многих царей
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 14. Избранная участь
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 15. Проклятые города
    • Археологический комментарий
      • Мертвое море
      • Содомские яблоки
  • Глава 16. Царства, порожденные грехом
    • Археологический комментарий
      • Царства Моав и Аммон
      • Библейские пророчества о Моаве и Аммоне
      • Моавитский камень
    • Сквозь тысячелетия. Сыны Востока
  • Глава 17. Языческий царь
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Оправдание царя Авимелеха
    • Археологический комментарий. Герар
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 18. Там должен был быть я
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Колодец Авраама
    • Археологический комментарий. Пещера Махпела
    • Археологический комментарий. Загадочные хетты
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 19. Безымянный слуга
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Корабли пустыни
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 20. Цена чечевичной похлебки
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 21. Орлиное гнездо
    • Археологический комментарий
      • Столица сынов Исава
    • Сквозь тысячелетия. Библейские пророчества об Едоме
      • 1. Разбойничье гнездо
      • 2. Царство Дедан
      • 3. Набатейская держава
      • 4. Открытие Петры
  • Глава 22. Потерянные годы — приобретенная жизнь
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. За невестой в тридесятое царство
    • Археологический комментарий. Цена невесты
    • Археологический комментарий. Оформление прав на наследство
    • Археологический комментарий. Дольмены — каменные свидетели
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 23. Белый камень
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Башня Гадер
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 24. История одной древней любви
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Кровавые камни Сихема
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 25. Почему, Господи?!
    • Археологический комментарий. Город двух отсчетов времени
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 26. Судьба одного избалованного ребенка
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Колодец рабства
    • Археологический комментарий. Мадиамские купцы
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 27. Блудница из Енаима
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Город необычного прелюбодеяния
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 28. Тюремный сон
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Виночерпий фараона
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 29. Тест для вечности
    • Евангельская весть
    • Археологический комментарий. Земля Гесем
    • Археологический комментарий. В стране на Ниле
    • Археологический комментарий. Перстень фараона
    • Археологический комментарий. Иосиф — правая рука фараона
    • Археологический комментарий. Чаша для гадания
    • Археологический комментарий. Свидетельство египетского губернатора
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 30. 12 + 2 = 12
    • Евангельская весть
      • Рувим
      • Симеон и Левый
      • Иуда
      • Иссахар
      • Завулон
      • Неффалим
      • Гад
      • Асир
      • Иосиф
      • Вениамин
      • Манассия
      • Ефрем
      • Дан
    • Вопросы для размышления
    • Постскриптум
  • Глава 31. Бог посетит вас
  • Список литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От автора
  • Глава 1. Особенности книги Псалтирь
    • 1. Книга Псалтирь дает успокоение при всех душевных, духовных и физических переживаниях человека
    • 2. Богословие книги Псалтирь носит не столько рациональный, умственный, сколько сердечный, душевный характер
    • 3. Псалмы написаны как бы от лица самих читателей
    • 4. В Псалтири собрано все библейское богословие
    • 5. Христоцентричность книги Псалтирь
  • Глава 2. Авторы книги Псалтирь
    • 2.1. Моисей
    • 2.2. Давид
    • 2.3. Соломон
    • 2.4. Асаф
    • 2.5. Еман и Ефам (Идифун)
    • 2.6. Сыны Кореевы
  • Глава 3. Шесть видов псалмов книги Псалтирь
    • 1. Псалом — молитва (например, Псалмы 16, 85, 89,101)
    • 2. Псалом — хвала (например, Псалмы 94,144)
    • 3. Псалом — учение (например, Псалмы 31, 41, 87)
    • 4. Псалмы — писания (например, Псалмы 55, 56, 57, 58,59)
    • 5. Псалмы — песнь восхождения (например, Псалмы 119— 133)
    • 6. Псалом — гимн Творцу-Законодателю и Автору Небесной Конституции (Псалом 118)
  • Глава 4. Особенности ветхозаветной музыки
    • I. Струнные инструменты
    • II. Духовые инструменты
    • III. Ударные инструменты
    • IV. Неизвестные на сегодняшний день инструменты, упоминаемые в книге Псалтирь
  • Глава 5. Учение книги Псалтирь о молитве
    • I. Учение книги Псалтирь о молитве
      • 1) Определение понятия молитвы
      • 2) Кому мы молимся?
      • 3) Условия услышанной молитвы
      • 4) Плоды молитвы
    • II. Учение о молитве в других библейских книгах
      • • В каком положении должно молиться?
      • • Где надо молиться?
      • • Как долго надо молиться?
      • • Надо ли и можно ли молиться перед образом?
    • Трудные тексты
      • «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16)
      • «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:21-23)
      • «...и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18—19). «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18)
    • Заключение
  • Глава 6. Учение книги Псалтирь о Едином Боге
    • I. Учение книги Псалтирь о Едином Боге
      • • Бог — Един есть
      • • Есть только один Живой Бог — Источник жизни
      • • Языческие идолы ничто
      • • Учение о Боге Сыне (Иисусе Христе) в книге Псалтирь
      • • Учение Псалтири о Духе Святом
        • 1) Дух Божий участвовал в сотворении мира
        • 2) Дух Божий созидает
        • 3) От Духа Божьего нельзя уйти
        • 4) Дух Святой может быть отнят от человека
        • 5) Святой Дух утверждает человека
        • 6) Святой Дух ведет человека
    • II. Учение о Христе в других библейских книгах
      • • Сам Бог-Отец называет Христа Богом
      • • Пророки Ветхого Завета называли Грядущего Мессию- Христа Богом
      • • Апостолы называли Христа Богом
      • • Сам Христос называл Себя Богом
      • • Враги Христа обвиняли Его в том, что Он называет Себя Богом
    • III. Учение о Святом Духе в других библейских книгах
      • • В Библии Святой Дух выступает наравне с Отцом и Сыном как Бог
      • • Апостолы прямо называют Святого Духа Богом
      • • В Библии Дух Святой выступает со всеми качествами Личности, а не какой-то безликой энергии, божественной силы
    • Заключение
  • Глава 7. Учение книги Псалтирь о характере Бога
    • • Бог вездесущ и всеведущ
    • • Бог вездесущ и всеведущ
    • • Забота Божья
    • • Бог правды
    • • Милость Божья
    • • Святость Бога
    • • Любовь Божья
    • Учение о Боге в истории
      • Характер Бога
      • • Финикия
      • • Древняя Греция
      • • Древний Египет
      • • Государство Митанни
      • • Хетты
      • • Древний Вавилон
      • • Индия
    • Отношение Бога к человеку
    • Служение истинному Богу
      • • Финикия
      • • Фригия
      • • Древний Рим
      • • Греция
      • • Вавилон
      • • Индия
    • Пути к спасению
    • Заключение
  • Глава 8. Учение книги Псалтирь о путях Богопознания
    • Пути Богопознания
      • 1) Через природу
      • 2) Через историю и события жизни
      • 3) Через личное познание, откровение Бога
        • • Чтение Слова
        • • Через откровение Бога человеку
    • Заключение
  • Глава 9. Учение книги Псалтирь о Законе Божьем
    • I. Учение книги Псалтирь о законе Божьем
      • • Закон Божий — основание Божьего престола
      • • Закон Божий — истина
      • • Закон Божий — неизменен
      • • Свойства Закона Божьего
      • • Суд Божий будет идти по Закону Божьему
    • II. Учение о Законе Божьем в других библейских книгах
      • • Когда и кому был дан Закон
      • • Бог Сам написал Закон
      • • Христос и Закон
      • • Апостолы и Закон Божий
      • • Последний Суд и Закон Божий
      • • Закон Божий будет неизменен и в вечности
    • Заключение
  • Глава 10. Учение книги Псалтирь о грехе
    • I. Учение книги Псалтирь о грехе
      • 1) Определение греха
      • 2) Всеобщность греха
      • 3) Грех и греховная природа
      • 4) Признание личной греховности
      • 5) Только Бог может дать свободу от власти греха
      • 6) Покаяние, как путь победы над грехом. Критерии истинного покаяния
        • • Осознание всем своим естеством своей греховности
        • • Назвать грех по имени
        • • Верить, что Бог простит грех
      • 7) Грехи может прощать только Бог
      • 8) Бог не только прощает, но и очищает от греха
      • 9) Прощение грехов нельзя, невозможно заслужить добрыми делами, жертвоприношениями Богу
      • 10) Праведность по вере
      • 11) Полное избавление от присутствия греха произойдет только при II Пришествии Христа
    • II. Учение о грехе в истории языческих пародов
    • III. Учение о грехе в истории христианства
      • 1) Отпущение грехов за деньги
      • 2) Отпущение грехов священниками
      • 3) Получение отпущения грехов через дела
      • 4) Молитвенники-требники
        • • Макарий Египетский
        • • Григорий Палама
        • • Д. Шорт, Р. Виланд
    • Заключение
  • Глава 11. Учение книги Псалтирь об ангелах
    • I. Учение книги Псалмов и Библии об ангелах
      • 1) Характеристики ангелов
        • • Природа ангелов выше природы человека
        • • Природа ангелов имеет духовный характер
        • • Могущество ангелов
        • • Число ангелов
      • 2) Функции ангелов
        • • Ангелы прославляют Бога
        • • Ангелы исполняют и несут Слово Бога, повинуясь Господу
        • • Ангелы охраняют тех, кто боится Бога
        • • Ангелы руководят верующими, чтобы они не преткнулись
        • • Ангелы прогоняют плохих людей из среды народа Божьего
        • • Ангелы ведут записи в небесных книгах
        • • Ангелы-хранители
        • • Ангелы как вестники Божьей воли
        • • Ангелы — исполнители Божьих судов
        • • Ангелы собирают спасенных
        • • Ангелы в земном служении Христа
    • II. Учение об ангелах в истории христианства
      • I. Ангелам можно и должно молиться
      • II. Должно изображать ангелов на иконах и поклоняться им
        • Библейская позиция
        • Плоды иконопочитания
          • 1) Слава Бога приписывается идолу
          • 2) Поклонение идолу (иконе) приводит к тому, что поклонение Богу становится невозможным
          • 3) Идолопоклонство поддерживает духовное невежество людей
          • 4) Поклонение идолу мешает поклонению Богу
        • Книга Псалтирь и идолопоклонство
      • III. Ангелы якобы сопровождают души в рай
      • Трудные тексты
        • • «...и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей [Господу] о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Числ. 21:5—9)
        • • «...и сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих концах крышки; сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края; выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее; и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу: к крышке будут лица херувимов» (Исх. 25:18—20)
        • • «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь...» (Лк. 16:19—31).
        • • «Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, Ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицем на землю» (Суд. 13:20)
        • • «И услышал я глас слов его; и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицем к земле» (Дан. 10:9)
        • • «Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел [сюда]. Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему?» (Нав. 5:14)
    • Заключение
  • Глава 12. Учение книги Псалтирь о душе
    • I. Глава 12. Учение книги Псалтирь о душе
      • • После смерти из человека выходит дыхание жизни, а тело возвращается в землю
      • • После смерти исчезают все помышления человека
      • • Душа — смертна
      • • После смерти все люди попадают в могилу
      • • Смерть — это сон
    • II. Учение о душе в других Библейских книгах
      • 1. Вначале рассмотрим, как Библия объясняет, что же такое вообще душа
      • 2. Библия о единстве духа, души и тела
      • 3. Библия о состоянии человека после смерти
      • 4. Что Библия говорит о бессмертии вообще?
    • Заключение
  • Глава 13. Учение книги Псалтирь о Мессии
    • 1) Мессия — Единородный Сын Божий, Бог
    • 2) Приход Христа в мир будет необыкновенным
    • 3) Мессия будет потомком Давида
    • 4) При Его приходе в мир цари принесут Ему дары
    • 5) Он будет помазан на служение
    • 6) Он прославит и возвеличит Закон Божий в Своей жизни
    • 7) Он будет проповедовать с помощью притчей
    • 8) Он будет отвергнут Своими близкими
    • 9) Он будет отвергнут Своим народом
    • 10) Ради Бога Он будет готов претерпеть все поношения
    • 11) На Него восстанут правители земли
    • 12) Он будет предан одним из самых близких
    • 13) Ему пронзят руки и ноги
    • 14) Его одежды будут делить
    • 15) Над Ним будут смеяться и издеваться
    • 16) Ему дадут пить уксус
    • 17) Он будет переживать величайшие душевные муки
    • 18) Его кости не будут сокрушены
    • 19) Его тело не увидит тления
    • 20) Он вознесется и откроет дверь спасения для других людей
    • 21) Своей жертвой Он упразднил ветхозаветную систему жертвоприношений и ветхозаветное богослужение
    • 22) Он будет первосвященником по чину Мелхиседека
    • 23) Христа прославят иноплеменные народы
    • 24) Пред Ним преклонятся все цари, и народы будут Ему служить
    • Заключение
  • Приложение
    • Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765)
    • Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1769)
    • Сумароков Александр Петрович (1717—1777)
    • Псалом 1. Переложения
    • Псалом 14. Переложения
    • Псалом 16. Переложения
    • Псалом 18. Переложения
    • Псалом 26. Переложения
    • Псалом 34. Переложения
    • Псалом 70. Переложения
  • Список использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Часть I. ПРОКЛЯТИЕ ИЕЗЕКИИЛЯ
    • Глава 1. Колесо в колесе
    • Глава 2. Коварный тесть царя Соломона
    • Глава 3. Народ с непрерывающейся государственностью
      • Библейские пророчества об Эфиопии
    • Глава 4. То, чего боится время
      • Библейские пророчества о Египте
      • Постскриптум
    • Глава 5. В стране золота, первых денег и блудниц
    • Глава 6. Город, сброшенный в море
      • В объятиях бога Молоха
      • Под проклятием Ноя
      • Финикийская торговая империя
      • С роковой высоты
      • Библейские пророчества о Тире
      • Выводы из пророчеств о Тире
      • Библейские пророчества о Сидоне
      • Выводы из пророчеств о Сидоне
      • Золото, смешанное с кровью
      • Царь, сбросивший в море город
      • Предательство моря
  • Часть II. ИЕЗЕКИИЛЬ. БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНЫ
    • Глава 1. Тайна Каменной могилы под Мелитополем
      • Народы Каменной могилы
    • Глава 2. У входа в царство мертвых
    • Глава 3. Город-призрак на окраине Симферополя
    • Глава 4. В гостях у евпаторийских хазар
      • Хазары
    • Глава 5. Каменные бабы
  • Часть III. ЕВАНГЕЛИЕ ИЕЗЕКИИЛЯ
    • Глава 1. Сын Человеческий (С.С. Дрозд)
      • Иезекииль, Сын Человеческий — Страж
      • Иезекииль, Сын Человеческий — Знамение
    • Глава 2. Когда Бог не может ответить
      • Идолы в церкви
      • Лаодикийский идол
    • Глава 3. Плачущие по Фаммузу
    • Глава 4. На народном сходбище
    • Глава 5. Сторожа
    • Глава 6. Оскомина от винограда (С.С. Дрозд)
    • Глава 7. Только Остаток спасется (С.С. Дрозд)
  • ПОСТСКРИПТУМ. Апокалипсис Иезекииля
    • Нашествие Гога
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • ПРОЛОГ. В королевстве кривых зеркал
  • ЧАСТЬ I
  • Глава 1. Властитель земли Уц
  • Глава 2. Тест: Как узнать человеческую суть?
  • Глава 3. Круг пиршественных дней
  • Глава 4. Эксперимент?!
  • Глава 5. Главный обман сатаны
  • Глава 6. Об особенностях траура на Древнем Востоке
  • Глава 7. Что взять с собой на Тот свет?
  • Глава 8. Зловещая болезнь Ганзена
  • Глава 9. О некоторых советах близких людей
  • Глава 10. Палата №6
  • Глава 11. Об особенностях переписки 3500 лет назад
  • Глава 12. Вести с Того света
  • Глава 13. Тайны динозавров
  • Глава 14. Колодец смерти
  • Глава 15. На уроке библейской практики
  • Глава 16. Заклинания Книги Мертвых
  • Глава 17. В мире зловещих сновидений
  • Глава 18. Письма на Тот свет
  • Глава 19. Что такое Божий гнев?
  • Глава 20. История климата
  • Глава 21. Семь обетований книги Иова
  • Глава 22. На трех китах
  • Глава 23. Трансцендентность и имманентность
  • Глава 24. «Теперь же мои глаза видят Тебя...»
  • ЭПИЛОГ
  • Христос и Кривые Зеркала. Андрис Пешелис, Латвия
    • Образ суперзвезды
    • Образ у современных содомитян
    • Образ революционера
    • Женственный образ
    • Мужской образ
    • Образ у мормонов
    • Образ танцующего с барабаном
    • Заключение
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От автора
  • МОНГОЛЬСКИЙ ПРОЛОГ
  • ЧАСТЬ I. МАНКУРТЫ И МАНКУРТИЗАЦИЯ В XXI ВЕКЕ
    • Глава 1. На приеме у адвоката Теразини
    • Глава 2. Опиумная война
    • Глава 3. Виртуальные секс-манкурты
    • Глава 4. Шуты и компрачикосы XXI века
    • Глава 5. Вам нужно то, что не нужно
    • Глава 6. В кабинете доктора Геббельса
    • Глава 7. «Сыворотка правды»
    • Глава 8. Мертвецы, играющие на гитарах
    • Глава 9. Личные манкурты Люцифера
    • Глава 10. Нейролингвистическое программирование
    • Глава 11. Три женские революции
    • Глава 12. Стыдно не быть геем?!
    • Глава 13. Огненная мантия
    • Глава 14. Таежные староверы мегаполиса
  • ЧАСТЬ II. МАНКУРТЫ И МАНКУРТИЗАЦИЯ В X В. ДО Х. Э
    • Глава 1. Царь, играющий не по правилам
    • Глава 2. Гаваонский пруд
    • Глава 3. Слепые и хромые сторожа
    • Глава 4. Унижение или возвышение
    • Глава 5. Сорвавшееся строительство
    • Глава 6. Веревка на жизнь и на смерть
    • Глава 7. Последствия мимолетного взгляда
    • Глава 8. Царь и пророк
    • Глава 9. Памятник манкурту
    • Глава 10. Завещание Давида
  • АМЕРИКАНСКИЙ ПОСТСКРИПТУМ
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От авторов
  • Глава 1. Как избежать сглаза? Учение о колдовстве
    • I. Библейское учение о колдовстве
      • 1. Беды и несчастья в нашем мире
      • 2. Реальность разрушающих сил зла
        • • Происхождение зла
        • • Сам Христос называет сатану князем мира сего
        • • Сатана владеет царствами мира сего
        • • Через своих лжепророков сатана творит великие чудеса
      • 3. Виды проявления колдовства
        • • Спиритизм
        • • Язычество
        • • Сатанизм и магия
        • • Одержимость
      • 4. Колдовство и лжепророки в христианстве
        • • Антихрист в церкви
        • • Языки
        • • Чудеса
      • 5. Сами лжепророки уверены, что они от Бога
      • 6. Как узнать лжепророков
        • • Смесь истины и лжи
        • • Отвергают субботу
        • • Говорят, что можно грешить и быть при этом спасенным
        • • Их личная жизнь показывает их сущность
        • • Плоды их зло
        • • Их пророчества не исполняются
        • • Они не исповедают Христа
        • • Они препятствуют проповеди Евангелия
        • • Проповедуют приятное для слуха людей
        • • Религия большинства
      • 7. Сатана, как правитель, убивает и мучит своих же подданных
      • 8. Бог говорит, чтобы люди не занимались колдовством в любых его проявлениях
      • 9. Ворожба, гадание, согласно Библии, — это смертный грех
      • 10. Библейские проклятия на тех, кто занимается колдовством
      • 11. Народ, отступивший от Бога, попадает под влияние злых сил
      • 12. Идет борьба за каждого человека
      • 13. Необходимо уничтожить книги по магии
      • 14. Нечистые духи, зверь, дракон и лжепророк
        • Вопросы
        • Рекомендации по избавлению от сглаза и влиянию оккультных сил
    • II. Трудные вопросы
      • «И приказал [Иосиф] начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром за купленный им хлеб...» (Быт. 44:1-6)
      • «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 16:17-18)
      • «И сказал [Михей]: [не так; не я, а] выслушай слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его; и сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один дух, стал пред лицем Господа...» (3 Цар. 22:19-23)
      • «И увидел Саул стан Филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее...» (см.: 1 Цар. 28:5-25)
      • «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды...» (1 Петра 3:18-21)
    • III. Постскриптум
      • 1. Спиритизм
      • 2. Сатанизм и магия
      • 3. Язычество
      • 4. Новый Орлеан
      • 5. Эзотерика
      • 6. Астрология
      • 7. Рок-музыка
      • 8. Фашизм
      • 9. НЛО
      • 10. Карты
      • 11. Одержимость и маньяки
      • 12. Отрицание существования сил зла
  • Глава 2. Каковы восемь правил услышанной молитвы? Учение о молитве
    • I. Учение Библии о молитве
      • 1. Определение молитвы
      • 2. Молитвы, изменившие историю
        • • Молитва Иисуса Навина
        • • Молитва Езекии
        • • Молитва Илии
      • 3. Форма молитвы
      • 4. В каком положении должно молиться?
      • 5. Где надо молиться?
      • 6. Как долго надо молиться?
      • 7. Виды молитвы
        • • Ходатайственная
        • • Благодарственная
        • • Молитва-прошение
      • 8. Надо ли молиться перед образом?
      • 9. Правила услышанной молитвы
        • • Верить
        • • Исповедать грех
        • • Изгнать грех и впустить Христа
        • • Быть послушным
        • • Надо бодрствовать в молитве
        • • Надеяться
        • • Быть постоянным в молитве
        • • Принести все ко Христу и ожидать ответа
      • 10. Правила неуслышанной молитвы
        • • Если лицемерна
        • • Если исполнена тщеславия
        • • Если исполнена осознанием собственной праведности
        • • Если не исходит из сердца
        • • Если не соблюдают заповеди
        • • Если преследует только материальные цели
        • • Если хотят «купить» у Бога прощение
        • • Если просят для вожделений
        • • Если как форма, обряд
      • 11. Какая будет твоя последняя молитва?
    • II. Трудные вопросы
      • «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои» (4 Цар. 13:20-21)
      • «...и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев... И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Числ. 21:5—9)
      • «...и сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих концах крышки; сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края; выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее; и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу: к крышке будут лица херувимов» (Исх. 25:18—20)
    • III. Постскриптум
      • 1. Молитва превратилась в форму, определенный обряд
      • 2. Появление неотвеченных молитв
      • 3. Появление молитв-проклятий
      • 4. Молитвы за деньги
      • 5. Молитвы за умерших
      • 6. Молитвы не Богу
      • 7. Ненужность молитвы для прихожан
      • 8. Молитва как способ власти над людьми
  • Глава 3. Как получить у Бога прощение? Учение о покаянии
    • I. Учение Библии о покаянии
      • 1. Все согрешили против Бога
      • 2. Без рождения свыше никто не может быть оправдан и спастись
      • 3. Шаги на пути к прощению грехов
        • • Осознание своей греховности
        • • Печаль и покаяние о соделанном грехе
        • • Конкретно назвать грех по имени
        • • Исповедание грехов перед Богом
        • • Исповедание грехов перед нашими ближними, если мы перед ними согрешили
        • • По возможности возместить ближнему ущерб от отделанного против него проступка
        • • Необходимо с Божьей помощью оставить все прежние греховные привычки
        • • Верить, что Бог прощает грехи и забывает их
      • 4. tЧеловека, получившего прощение, наполняет чувство радости и мира
      • 5. tБог дает человеку благодать и силу Святого Духа противостоять искушениям
      • 6. Бог оправдывает и прощает человека не по делам, а по вере в Него
      • 7. Искренне покаявшемуся человеку Господь впишет Закон в сердце, и у того появится желание исполнять его
      • 8. Вера утверждает Закон
      • 9. Дела сопровождают живую веру и искреннее покаяние
      • 10. Молитва человека о прощении, знающего, но отвергающего Закон, является мерзостью в глазах Бога
      • 11. Неверие является грехом
    • II. Учение о покаянии в истории христианства
      • 1. tЗемное святилище, его служения, жертвы утратили свой смысл при распятии Христа, Мессии, на Которого они прообразно и пророчески указывали и после прихода и распятия Которого они потеряли смысл
      • 2. tПосле прекращения функционирования земного святилища Христос начал Свое первосвященническое служение на небе, вначале в первом отделении святилища
      • 3. Служение Христа после вознесения началось в первом отделении Святилища так же, как и с первого отделения начиналось служение в земном святилище. И подобно тому, как во дни земного святилища народ получал прощение грехов после их исповедания, так и сегодня Христос прощает нам грехи, когда мы их исповедуем
      • 4. Как в земном святилище грехи переносились во святилище посредством жертв за грех, так и наши грехи переносятся в святилище небесное посредством молитв покаяния, то есть духовных жертв
      • 5. tИ вот, согласно библейским пророчествам, это Посредническое служение Христа однажды попытаются захватить люди, что и произошло во дни средневековой церкви путем
      • 6. Библия подчеркивает также, что с отнятием у Христа ежедневной жертвы будет царить мерзость запустения
    • III. Трудные тексты
      • «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16)
      • «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:21—23)
      • «...предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор.5:5)
      • «...так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь» (2 Кор. 2:7-8)
      • «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор. 2:15)
      • «...но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:32)
      • «Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:17—19)
      • «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18)
      • «...потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:19-20)
    • IV. Постскриптум
      • 1. Отвержение миссии Христа, как единственного Посредника, Ходатая и Спасителя
      • 2. Исповедь перед священником
        • Предписания проповедникам и духовникам знатных особ
        • О способе приобретения расположения богатых вдов
        • Как поступать со вдовами и как располагать их имуществом
        • Что нужно делать для того, чтобы дети вдов отказались от света и приняли обет монашества
      • 3. Анафема
      • 4. Покаяние дел
      • 5. Распад института семьи
      • 6. Интердикты
      • 7. Не требовалось от человека внутреннего изменения и преобразования
      • 8. Обман самих себя
      • 9. Дискредитация церкви
      • 10. Извращение в глазах людей характера любящего Бога
  • Глава 4. Какое крещение принимает Бог? Учение о крещении
    • I. Библейское учение о крещении
      • 1. Что такое крещение?
      • 2. Что символизирует крещение?
      • 3. Крещение — это одно из условий спасения
      • 4. Что необходимо для принятия крещения?
      • 5. Как должно проходить крещение?
      • 6. Сам Христос нам оставил пример крещения
      • 7. Что значит быть крещеным?
      • 8. Надо ли и можно ли крестить детей?
      • 9. Крестил, кропил ли Христос детей?
      • 10. Можно ли креститься вторично?
    • II. Учение о крещении в истории христианства
      • • Крещение Руси
      • • Крещение Латвии
      • • Крещение Саксонии
      • • История креста
      • • Крещение языческих храмов
    • III. Трудные тексты
      • «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? ... и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать» (Деян. 19:1—5)
      • «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда» (Мф. 19:13—15)
      • «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали... Иисус вознегодовал и сказал им: «пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте...» И обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мк. 10:13—16)
      • «...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие...» (Ин. 3:5)
      • «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян. 2:38—41)
    • IV. Постскриптум
      • 1. Двоеверие
      • 2. Двоеверие на Западе
      • 3. Формализм
      • 4. Утрата глубокого смысла этого обряда
      • 5. Обман
      • 6. Превращение креста в идола, объект поклонения
      • 7. Дискредитация церкви и характера Бога
      • 8. Развитие суеверий
      • 9. Замена истины о Кресте знаком креста
  • Глава 5. В какую церковь идти и почему так много христианских церквей? Учение о Церкви
    • I. Учение Библии об Истинной Церкви
      • 1. Имеет веру в Иисуса и соблюдает Заповеди Божьи
      • 2. Исповедует Единого Бога в трех ипостасях
      • 3. Она утверждает Божьи истины
        • I. Бог Отец — Истина
        • II. Бог Сын — Истина
        • III. Дух Святой есть Истина
        • IV. Слово Божье есть Истина
        • V. Закон Божий есть Истина
      • 4. Проповедует Евангелие по всему миру, провозглашая скорое Второе Пришествие Христа
      • 5. Основывает учение только на Библии и не признает человеческих преданий
      • 6. Не обладает политической властью
      • 7. Это не церковь большинства
      • 8. Она не обладает земным богатством
      • 9. Там нет шоу-чудес
      • 10. Интернациональна по своему составу
      • 11. Имеет Божью печать — субботу
      • 12. Имеет Дух пророчества
    • II. Трудные тексты
      • «и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18—19). «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18)
  • Глава 6. Как правильно поститься? Учение о посте
    • I. Библейское учение о посте
      • 1. Что такое истинный пост
      • 2. Какие посты не принимает Бог
      • 3. Когда надо поститься?
      • 4. Длительность поста
      • 5. Виды поста
      • 6. Внешний вид во время поста
    • II. Учение о посте в истории христианства
    • III. Постскриптум
      • 1. Пост как средство спасения делами
      • 2. Истязание плоти
      • 3. Лицемерие
      • 4. Душевные расстройства
      • 5. «Разговения»
  • Глава 7. Что такое Причастие? Учение о Причастии
    • I. Библейское учение о Причастии
      • 1. Служению Причастия должно предшествовать служение ногоомовения
      • 2. Служение ногоомовения учит человека смирению, вере и послушанию
      • 3. Христос повелел, чтобы это служение продолжали Его ученики
      • 4. Апостольская церковь следовала этому завету
      • 5. Тем, кто выполняет это служение ногоомовения, Господь обещает благословение
      • 6. Служение Вечери Господней Христос установил после служения ногоомовения
      • 7. Преломленный хлеб является символом жертвы Христа за грешников
      • 8. Вино в чаше символизирует кровь Христа, проливаемую за учеников
      • 9. Служение Вечери Господней — Причастия — является воспоминанием страданий Христа и Его смерти за грешников
      • 10. Кто участвует недостойно, не приготовив себя к Вечери Господней, навлекает на себя осуждение
    • II. Учение о причастии в истории христианства
      • • Появление понятия «евхаристия»
      • • Появление понятия «месса»
      • • Обожествление и божественное почитание святых даров
    • III. Постскриптум
      • 1. Лишение людей права причащаться, то есть обновлять завет с Богом
      • 2. Умаление значения жертвы Христа
      • 3. Возвеличивание одних людей над другими
      • 4. Превращение Причастия в мистический обряд
      • 5. Извращение символов Причастия
      • 6. Отсутствие анализа собственной жизни, поступков и грехов перед Причастием
    • IV. Трудные тексты
      • «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26—28)
      • «И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам» (Лк. 24:35—36)
      • «Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу» (Ин. 21:12—13)
      • «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1:10—11)
      • «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? ... Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10:14—21)
  • Глава 8. Что такое Божий Суд? Учение о суде
    • I. Библейское учение о Суде
      • 1. Что Библия говорит о суде?
      • 2. Кому предстоит явиться на суд?
      • 3. Люди будут судимы на основании Божьего Закона
      • 4. Будут рассмотрены все дела и поступки людей
      • 5. Будут судимы люди не только за дела, но и слова
      • 6. Люди будут судимы и за свои помышления
      • 7. Жизнь каждого человека, его поступки и дела фиксируются на небе в специальной Памятной книге
      • 8. Имя каждого человека, который принял Христа своим Спасителем, вносится в книгу Жизни
      • 9. Как будет происходить суд?
      • 10. Христос будет на суде Ходатаем для тех, которые приняли Его
      • 11. Сегодня Бог призывает каждого человека приготовиться к суду, поклониться Богу
      • 12. Как я могу поклониться Богу?
      • 13. Что получат те, кто будет оправдан на суде
      • 14. Какая участь ожидает тех, кто будет осужден?
      • 15. Будут ли нечестивые вечно мучаться?
    • II. Учение о Суде в истории христианства
    • III. Трудные тексты
      • «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Петра 3:18—21)
      • «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Откр. 6:9—11)
      • «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь... Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:19—31)
      • «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28)
      • «И отправились из Вефиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем» (Быт. 35:16—19)
      • «И скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывала для головы всякого роста, чтобы уловлять души! Неужели, уловляя души народа Моего, вы спасете ваши души? И бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог: вот, Я — на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляєте души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам. И раздеру покрывала ваши, и избавлю народ Мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что Я Господь» (Иез. 13:18—21)
      • «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр. 14:9—11)
      • «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:43—48)
      • «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:39—43)
      • «Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, — ибо мы ходим верою, а не видением, — то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Кор. 5:6—8)
    • IV. Постскриптум
      • 1. Фактическая отмена Божьего Закона
      • 2. Сведение на нет смысла Последнего Суда и Второго Пришествия Христа
      • 3. Искажение любящего характера Бога
      • 4. Провозглашение вечности греха
      • 5. Злоупотребление церковной властью
      • 6. Институт посредников
  • Приложение. Индекс библейских текстов, рассмотренных в книге
  • Список основной использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • ВВЕДЕНИЕ
  • Часть первая. ПРОРОЧЕСТВО НА4000 ЛЕТ
    • Глава 1. ИСПОЛНЕНИЕ В ИСТОРИИ
      • ГОМЕР (Кимры, современный Уэльс)
      • АСКЕНАЭ (Скандинавия)
      • Норвегия
      • Дания
      • Швеция
      • РИФАТ (Кельты - Англия, Франция, Ирландия, Шотландия)
      • ФОГАРМА (Армения)
      • ФАРСИС (Испания)
      • КИТТИМ (Кипр)
      • ДОДАНИМ
        • Троя
        • Остров Родос
      • МАГОГ (Скифы)
      • МАДАЙ (Мидия)
      • ФУВАЛ (Грузия)
      • ФИРАС (Фракия)
    • Глава 2. ЧЕРНЫЙ МАТЕРИК
      • "Страна золота"
      • Государство Мали и другие царства Африки
    • Глава 3. "ОТ ОДНОЙ КРОВИ..."
      • 1. Религия, сказания, мифы, сказки
      • 2. Структура государственного управления, искусство
      • 3. Религия, сказания, мифы, сказки
    • Глава 4. ТАЙНА АМЕРИКАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
      • Кто они?
      • Наследники Великого Вавилона
      • Кто был первый?
    • Глава 5. "И ДА ВСЕЛИТСЯ ОН В ШАТРАХ СИМОВЫХ"
    • Глава 6. "... ТАК БУДЕТ И ВО ДНИ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО"
    • Глава 7. БОЛЕЗНИ, КОТОРЫХ НЕ ЗНАЛ МИР
      • Стадия психической зависимости (или первая стадия)
      • Стадия физической зависимости (или вторая стадия) заболевания
      • Стадия алкогольной деградации (или третья стадия)
      • Сифилис
      • СПИД
  • Часть 2. ЛЖЕУЧЕНИЯ ПРОНИКАЮТ ВЦЕРКОВЬ
    • Глава 1. СПАСЕНИЕ ДЕЛАМИ
      • Спасение делами - что это?
      • Доктрина о спасении делами в начале христианства
      • Три учения о спасении
        • I. Спасение только делами
        • II. Вера плюс дела
          • Краткий очерк по истории монашества
            • Зарождение монашества
            • Монашеские ордена
            • Генералы ордена
        • III. Библейское учение о спасении
    • Глава 2. СПОРЫ О ЛИЧНОСТЯХ БОЖЕСТВА
      • Споры о личности Христа
      • Споры о личности Святого Духа
      • Библейские тексты, подтверждающие божественность личностей Христа и Святого Духа
    • Глава 3. БЕССМЕРТИЕ ДУШИ
      • История вопроса
      • Лжеучение проникает в Израиль
      • Лжеучение проникает в христианство
      • Учение о вечных муках
      • Учение об аде
      • Учение о чистилище
      • Библейское понимание души
    • Глава 4. СУББОТА
      • Краткий очерк по истории
      • Суббота в Библии
      • Искажение истины о субботе
      • Духовная Суббота
    • Глава 5. ИДОЛЫ В ЦЕРКВИ
      • Начало отступления
      • Лев Исавр, или попытка реформы
      • Торжество реакции, или идолы остаются
      • Постскриптум
      • Библейское учение
    • Глава 6. ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ
      • Краткий очерк по истории вопроса
      • Причины культа святых
      • Святые в христианстве
    • Глава 7. МИРЯНЕ И ДУХОВЕНСТВО
      • Жречество в язычестве
      • Священники в Израиле
      • Разделение на мирян и духовенство
      • Библия о священниках
    • Глава 8. ХРИСТИАНСТВО НА РУСИ
      • История раскола в христианстве
      • История принятия христианства Русью
      • История русского православия
      • Неудавшаяся реформа, или протестантизм на Руси
      • Реформаторы
      • Русское аутодафе
      • Во времена царя Петра
      • Православие сегодня
      • Языческие корни
      • Православие на Украине
      • Заключение
      • Русские митрополиты (990-1589)
      • Русские патриархи (1589-1700) и (1917 - по настоящее время)
  • Часть третья. ДУХОВНЫЙ ВАВИЛОН
    • Образ великой блудницы
    • Верная церковь
    • История отступления
    • Отступление в Израиле
    • Глава 1. ОБРАЗ ЗВЕРЯ, 666
      • Пророчества библии о духовном Вавилоне
      • Книга пророка Даниила
        • 7 ГЛАВА
        • 8 ГЛАВА
        • 11 ГЛАВА
        • 12 ГЛАВА
      • Второе Послание к Фессалоникийцам
        • 2 ГЛАВА
      • Книга Откровение
        • 13 ГЛАВА
        • 17 ГЛАВА
      • Выводы из пророчеств
        • Пункты 1-4
        • Пункт 5. Богохульство этой власти
        • Пункт 6. Эта власть будет угнетать и убивать святых Всевышнего
        • Пункты 7 и 8. Суббота и Закон
        • Пункт 9. Отнятие ежедневной жертвы
        • Пункт 10. 1290 лет
        • Пункт 11. Власть имеет мировое могущество
        • Пункт 12. Власть будет продолжаться 1260 лет
        • Пункты 13 и 14. Центр этой власти - город на семи горах
        • Пункты 15 и 16. Эта власть является духовной блудницей. Вино лжеучения
        • Пункты 17 и 19. Смертельная рана и ее исцеление. Могущество этой власти в последнее время
          • Возрождение папства
        • Пункт 18. Число 666
        • Пункт 20. Эта власть будет сокрушена не человеческой рукой
          • РИМСКИЕ ПАПЫ
    • Глава 2. ИМПЕРИЯ С АГНЧИМИ РОГАМИ
      • Библейские пророчества об империи с агнчими рогами
      • Книга Откровение
        • 13 глава
      • Выводы из пророчеств
        • Последняя мировая империя
        • Уста и характер дракона
      • США. Президенты с 1789 года по настоящее время
    • Глава 3. ДУХИ, ТВОРЯЩИЕ ЗНАМЕНИЯ
      • Учение духовного Вавилона
      • Кто он?
      • Об истории экуменизма
      • Экуменизм в наше время. Тройственный союз
  • ГОСПОДЬ ГРЯДЕТ
    • Надежда первых христиан
    • На заре адвентизма
    • Весть иного ангела
  • Приложение. СЛОВАРЬ БИБЛЕЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИИ СИМВОЛОВ (Составитель М. А. Семенихин)
    • А
    • Б
    • В
    • Г
    • Д
    • Е
    • Ж
    • 3
    • И
    • К
    • Л
    • М
    • Н
    • О
    • П
    • Р
    • С
    • Т
    • У
    • Ф
    • X
    • Ц
    • Ч
    • Ш
    • Щ
    • Ю
    • Я
  • Список использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От автора
  • Пролог. Исповедь Великого инквизитора
  • Часть I. ЛИШНИЙ БОГ
    • Глава 1. Три проклятия Земли, или Яблони на Марсе
      • Исчезнувшее море
      • Пустыни, выходящие из небытия
      • Прощание с тайгой
      • Смерть Мертвого моря
      • Профессор Преображенский и сельское хозяйство
      • Введение в Библейскую экологию
      • Золотой век
      • Таинственный Эриду
      • Реки Эдема
      • Древо познания
    • Глава 2. Кукла наследника Тутти
    • Глава 3. Неписаный кодекс жизни
    • Глава 4. Библия против Библии?!
      • Как можно верить мифам?
      • История преследования Библии
      • Апокрифы в борьбе с Библией
      • «Лучшие» переводы Библии
    • Глава 5. По закону гор
    • Глава 6. Выпьем за здоровье?!
      • Употребление мяса как причина скоропостижной смерти или сердечного приступа
      • Мясо как причина возникновения рака
      • Мясо как причина ожирения
      • Мясо как причина остеопороза
      • Мясо как причина снижения выносливости
      • Пища, определенная Творцом, — самая здоровая пища
    • Глава 7. Черная гвардия Ватикана
      • Иезуиты и Россия
  • Часть II. ОТВЕРГНУТЫЙ ПРОРОК
    • Глава 1. Пророк и блудница
    • Глава 2. Миражи и пожелтевшие страницы
    • Глава 3. Знаете ли вы Бога?
    • Глава 4. Алтари Ваала и азиатское землетрясение декабря 2004 года
    • Глава 5. Белые вороны трех колен
    • Глава 6. Дворец из слоновой кости
    • Глава 7. Посеешь ветер — пожнешь бурю
    • Глава 8. Неопаздывающие часы
    • Глава 9. Двухбалльная система оценки
  • ЭПИЛОГ. Христос... мешающий христианству
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От автора
  • Глава 1. Кровавое воскресение
  • Глава 2. Из уголовного кодекса Российской империи
  • Глава 3. Маслина
  • Глава 4. Письмо Николая II адвентистам
  • Глава 5. Божественность Святого Духа: старая или новая доктрина?! Кто устоит?
  • Глава 6. Письмо из заключения
  • Глава 7. Судьба главного редактора
  • Глава 8. Этапом в Сибирь
  • Глава 9. Покаяние царского министра
  • Глава 10. «Благая весть» в революционном Петрограде
  • Глава 11. 1918 год
  • Глава 12. Голос истины в гетманской Украине
  • Глава 13. Во дни батьки Махно
  • Глава 14. Человек с золотым зубом
  • Глава 15. Роковая ночь 21 марта
  • Глава 16. В империи ГУЛАГа
  • Глава 17. На судах «тройки»
  • Глава 18. «Голос истины» в сталинской Москве
  • Глава 19. Судьбы поэтов
  • Глава 20. Во владениях епископа Альберта
  • Глава 21. Фашистский мундир
  • Глава 22. И пламя не опалит тебя
  • Глава 23. Под сенью фашистского орла
  • Глава 24. Послевоенное лихолетье
  • Глава 25. Бросаемая бурею
  • Глава 26. Когда деревья были большими
  • Список использованной литературы
  • Приложение. Фотографии тех лет
    • Обложка журнала «Маслина». Издавался в Гамбурге в 1905—1913 гг.
    • Обложка журнала «Источник жизни». Издавался в Китае, в Харбине, в 1920—1930-е гг.
    • Обложка журнала «Голос Истины». Издавался в Китае, в Харбине, в 1920—1930-е гг.
    • Обложка журнала «Семейный друг». Издавался в Китае, в Харбине, в 1920—1930-е гг.
    • Ф. Ф. Бабиенко со своей семьей. Варшава, 1932 г.
    • И. А. Львов (1) со служителями Ф. Т. Григоревским (2), Б. А. Лашко (3), освобожденными из Петропавловской крепости в феврале 1917 г.
    • Обложка журнала «Церковный Вестник». Издавался в Китае, в Харбине, в 1920—1930-е гг.
    • Обложка журнала «Настоящая Истина», издавался в Китае, в Харбине, в конце 1920-х гг.
    • Обложка журнала «Вестник христианина». Издавался в 1913—1916 гг.
    • Обложка журнала «Благая Весть». Издавался в 1913—1919 гг.
    • «Чтения на Молитвенные дни», 1927 г.
    • Обложка журнала «Знамения нашего времени». Издавался в США в 1920—1930-е гг.
    • Редакция журнала «Голос Истины» слева направо: А.Г. Галладжев (отбывал наказание в лагерях), Г. И. Лебсак (расстрелян в 1938 г.), П. А. Свиридов
    • А. М. Демидов (за веру находился в лагерях 25 лет) со своей семьей. Ок. 1928 г.
    • Обложка журнала «Голос Истины». Издавался в Киеве в 1918—1920 гг.
    • Обложка журнала «Голос Истины». Издавался в Москве в 1925—1929 гг.
    • Уроки Субботней школы за 1926 г.
    • Обложка журнала «Благовестник». Издавался в Киеве в 1926—1928 гг.
    • Пастор — поэт Я. Я. Вильсон (погиб в лагерях) со своими женой Альмой (была в заключении более 10 лет) и дочерью
    • Г. И. Лебсак, его супруга и дочери с мужьями. Все они будут репрессированы
    • Поэтесса Ольга Гончарова. США. 1980 г.
    • Обложка журнала «Обзор мировых вопросов». Издавался в Латвии в 1928—1937 гг.
    • Пасторы Латвии: 1 ряд слева направо: А. Еглит, Г. Руди, (?), Т. Бабиенко, Г. Линде, Я. Шнейдерс. Рига, 1928 г.
    • Здание церкви АСД в Риге, где трудились Ф. Ф. Бабиенко и П. А. Мацанов. 1930 г.
    • Литературные евангелисты 4-х церквей Риги с журналом "Обзор мировых вопросов". 1930-е гг.
    • Пастор Д. Платонов и поэтесса М. Пекарняк с детьми рижских церквей. 1936 г.
    • Бесплатные столовые для обездоленных детей, оргинизованные Адвентистской церковью. Латвия, 1930 г.
    • Обложка журнала «Наш досуг». Издавался в Латвии в 1930-е гг.
    • Обложка самиздатовского журнала «Светильник». Издавался в Киеве в 1960—1970-е гг.
    • Обездоленные дети на бесплатном обеде, регулярно организовываемом Адвентистской церковью. Рига, 1930 г.
    • Адвентистские миссионеры оказывают медицинскую помощь племенам Африки. 1920-е гг.
    • И. А. Гайдишар с супругой (погиб в ГУЛАГе)
    • Пастор А. Гриц (в 1944 г. зверски замучен в ГУЛАГе) со своей семьей. Днепропетровск, 1930 г.
    • Пасторы: слева направо Ф. В. Мельник, А. Г. Галладжев, Г. А. Григорьев (32 раза арестовывался за веру)
    • Пастор А. З. Вистратенко. Киев, 1947 г.
    • Пастор А. Ф. Парасей. Редактор журнала «Светильник» (был узником фашистского концлагеря в Румынии)
    • Пасторы К. Е. Титоренко (приговоренный к расстрелу за веру) и П. А. Мацанов
    • Обложка самиздатовского журнала «Бросаемая бурею». Издавался в Сибири в 1968—1972 гг.
    • Обложка самиздатовского журнала «Сеятель». Издавался в Сибири в 1968—1974 гг.
    • М. С. Зозулин. Харьков, 2007 г.
    • Н. Н. Либенко и Р. Н. Волкославский. Казахстан, 1968 г.
    • Страница самиздатовского альманаха «Библейские пророчества», издававшегося в Казахстане и Риге
    • Пастор С. С. Дубняк со своей семьей во время сибирской ссылки. 1964 г.
    • Дети С.С. Дубняка: слева направо Люба, Саша и Надя во время сибирской ссылки. 1965 г.
    • Справка об освобождении из ссылки пастора С. С. Дубняка
    • Справка о реабилитации пастора П. Е. Бахмацкого
    • Приказ об увольнении с работы за религиозные убеждения М. С. Зозулина
    • Т. Я. Тарасенко со своей супругой
    • Письмо детей П. Е. Бахмацкого родителям из детского дома, в который они были тайком насильно увезены
    • Архивная справка о расстрелянном пасторе В. М. Теппоне
    • Пастор Д. И. Богатырчук
    • Пастор Д. О. Юнак, ведущий историк и архивариус Адвентистской церкви
    • Служители Востока Украины: 1-й ряд крайний слева В. Осипенко. 1970 г.
    • Пастор Д. Гомер, прошедший сталинский ГУЛАГ
    • Пасторы: слева направо 2-й ряд - П. Бахмацкий. А. Васюков, Ю. Мориц, 1 ряд - К. Титоренко (все они были приговорены к различным срокам заключения за религиозные убеждения), П. Теплицкий
    • Ветераны во время встречи в день 105-го юбилея П. А. Мацанова: слева направо С. С. Дубняк, М. С. Зозулин, Н. Г. Зинюк, Л. Д. Нейкурс, Н. П. Мацанова. Интервью берет М. А. Балаклицкий. Харьков, 2008 г.
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Пролог. У стены Плача земного Иерусалима
  • Глава 1. Уснувшее царство: уснувшая надежда
  • Глава 2. Уснувшее царство: уснувшая вера
  • Глава 3. Уснувшее царство: уснувшая любовь
  • Глава 4. Беда: результат или причина?
  • Глава 5. Кровавые ступени к солнцу
  • Глава 6. Нечистый хлеб
  • Глава 7. Сущность иконопочитания и библейская позиция в отношении религиозного искусства
    • Уникальность и величие взаимоотношений между Богом и человеком
    • Явление Христа во плоти не изменило основополагающей заповеди Божьей
    • Христос после Воскресения
    • Апостолы Христовы и евангелисты
    • Судьбы религиозного искусства в Ветхом и Новом Завете
    • Опасный перелом в искусстве IV века
    • Седьмой век — первое церковное решение об иконопочитании
    • Иконоборцы и иконопочитатели в средние века (726 — 843 гг.)
    • Начало иконоборчества при Льве Исавре (717 — 741 гг.)
    • Седьмой вселенский собор 787 года
    • Главный модус иконопочитания
    • Приложение
      • I. Небиблейская проблематика иконоборческих споров
      • II. Историческая справка об основных церковных соборах против и за иконопочитание
      • III. Таблица основных событий эпохи иконоборчества
      • IV. Тематическая симфония основных терминов
    • Выводы
  • Глава 8. Летающие души?!
  • Глава 9. Скрытые механизмы экуменизма
  • Глава 10. О способах отпущения грехов на 270 дней
  • Глава 11. Индексы запретов
  • Глава 12. В Иерусалиме 70 года х. э
  • Глава 13. Перчатки из человеческой кожи
  • Глава 14. Сломанная вера
  • Глава 15. В общине терапевтов
  • Глава 16. Святые столпники
  • Глава 17. Формирование и плоды патологического мышления
  • Глава 18. Целибат или война с природой человека
  • Глава 19. Загадка картины художника Иванова
  • Глава 20. Внезапный приход
  • Глава 21. Отцовская или христианская церковь?
  • Глава 22. Две гривны из шестисотого мерседеса
  • Глава 23. На последнем сеансе
  • Глава 24. Трехангельская весть и глобальный кризис человечества
    • Последняя жатва всемирной истории
    • Вечное Евангелие
    • Последний отсчет времени или время конца
    • Трехангельская весть — Божий ответ на главные проблемы современности
    • Возвращение Вавилона последних дней
    • Третья ангельская весть и современность
    • Зверь с агнчими рогами или исторический оборотень
    • Что есть печать Божья?
    • Примечание
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Глава 1. Таинственный шлейф заморской принцессы
  • Глава 2. В объятиях Ваал-Мелькарта
  • Глава 3. Пять магнитов
    • • Первый магнит — Переключение
    • • Второй магнит — Пышность культа
    • • Третий магнит — Суеверия
    • • Четвертый магнит — Гипноз
    • • Четвертый магнит — Пробуждение животных инстинктов
    • • Пятый магнит — Легкое спасение
  • Глава 4. Религия Ашер и Кааб
  • Глава 5. Каждение на собственных похоронах
  • Глава 6. Уроки безымянной вдовы
  • Глава 7. Смета царицы Иезавели
  • Глава 8. Печати и начертания
  • Глава 9. Как узнать себе цену
  • Глава 10. Смущающие и смущающиеся
  • Глава 11. В гостях у Ваала
  • Глава 12. Заклинатели богов
  • Глава 13. Тайна Евангелия от Иуды
    • Сатана выдает себя за Христа
    • Поразительное сходство сатаны, когда он выдаст себя за Христа
    • Сатана претендует, что он явился в ответ на молитвы святых
    • Как отличить подделку от подлинного пришествия Христа
    • Будут совершаться чудеса
    • Сатана низводит с неба огонь
    • Сатана будет обожествлен
  • Глава 14. Три правила молитвы Илии
  • Глава 15. Оскорбленная царица
  • Глава 16. Бегство от проблем к смерти
  • Глава 17. Три секрета счастья
  • Глава 18. Библейская концепция философии
  • Глава 19. Язык, переживший свой народ
  • Глава 20. Концепция философии истории царя Ахава
  • Глава 21. О людях, порождающих тиранов
  • Глава 22. Лжепророки
  • Глава 23. Встреча с судьбой
  • Глава 24. Бог мух
  • Глава 25. Молитва о двойной силе
  • Глава 26. Вице-боги
  • Глава 27. Трудная просьба
  • Глава 28. Дом черепов
  • Глава 29. Тайна проклятия
  • Глава 30. Моавитский камень
  • Глава 31. Средневековая месса Ваалу
  • Глава 32. Негостеприимный пророк
  • Глава 33. На уроке офтальмологии
  • Глава 34. Румяна царицы Иезавели
  • Глава 35. Зеленый глаз Ваала
    • История оккультизма и движения за единый мир
    • Зверь с агнчьими рогами. США
  • Глава 36. Скрижали Ваала
  • Приложение. Привлекательность престолов Ваала (Андрис Пешелис (Латвия))
  • Список использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От автора
  • Часть I. Археологическое исследование книги ЕСФИРЬ
    • Глава 1. Царь, приказавший высечь море
    • Глава 2. Во дворце мидо-персидских царей
      • Царский пир
      • В царстве мидян и персов
      • Приближенные князья
      • Царский дворец в Сузах
    • Глава 3. Царица, отказавшая царю
    • Глава 4. Конкурс красоты 2500 лет назад
    • Глава 5. Месть, достойная первого министра
    • Глава 6. Достойные люди
    • Глава 7. Обвиненные за соблюдение закона
    • Глава 8. Скипетр царя Ксеркса
    • Глава 9. Роковой совет
    • Глава 10. Царь Ксеркс и пророк Зороастр
    • Глава 11. Закон, забытый юристами
    • Глава 12. Перстень Амана
    • Постскриптум
  • Часть II. Археологическое исследование книги РУФЬ
    • Вступление
    • Глава 1. Наследники Содома
    • Глава 2. Перед камнем судьбы
    • Глава 3. Извечный вопрос
    • Глава 4. Нервущиеся цепи случайностей
    • Глава 5. Загадочное слово «гоел»
    • Глава 6. Руфь. Я. Мое будущее
    • Постскриптум
  • Часть III. ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА
    • Глава 1. Золото «новых русских»
      • Встреча с белой коброй
    • Глава 2. Ожерелье Венеры
    • Глава 3. Сокровища барона Пьера де Кубертена
    • Глава 4. Богатство пролетариев
    • Глава 5. Лаодикийское золото
    • Постскриптум. Вечное сокровище
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Глава 1. Нежелтеющие страницы
  • Глава 2. Сын царского генерала, или Инициалы «Г. Г.»
  • Глава 3. Долгая дорога в дюнах, или Инициалы «Я. В.»
  • Глава 4. Запись в детском альбоме, или Инициалы «В. Т.»
  • Глава 5. Констанцкая башня, или Инициалы «О. Г.»
  • Глава 6. Тайна ярославской тюрьмы, или Инициалы «Г. И. Л.»
  • Глава 7. Письмо ссыльному, или Инициалы «Е. Ш.»
  • Глава 8. Смотрящие на людей, или Инициалы «Η. Н.» и «И. Я-н»
  • Глава 9. Псалмы на серебре
  • Приложение 1. Адвентистские авторы «Псалмов Сиона» и написанные (или переведенные) ими гимны
  • Приложение 2. Василий Семенович Ярмоленко
  • От автора
  • Список использованной литературы
  • Фотографии
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Вступление
  • Часть I. Археологическое исследование книги пророка ИОНЫ
    • Глава 1. Ниневия в посте и молитве
      • Город в 120 000 человек
      • Город на три дня пути
      • Ниневия в посте и молитве
      • В чреве кита
    • Глава 2. В царстве кровавого бога Ашшура
    • Глава 3. Судный день
  • Часть II. Археологическое исследование книги пророка НАУМА
    • Глава 1. Депортация народов 2700 лет назад
    • Глава 2. Царь, которого не хотели признавать после смерти
    • Глава 3. Царь, бросивший вызов Богу
      • Царственный маньяк-убийца
      • Библейское чудо, которое признали атеисты
      • Отцеубийство в храме
    • Глава 4. Интеллигентный тиран
    • Глава 5. Плачущий царь
      • Библейские пророчества
      • Выводы из пророчеств
    • Глава 6. Разорение логовища львов
    • Глава 7. Золотой костёр
      • Агония
    • Глава 8. Голова Нимруда
    • Глава 9. Поражение богини Нин
    • Глава 10. Ассирийцы в Москве
    • Глава 11. Шестнадцать приговоров к смерти и один к жизни...
    • Глава 12. Завещание пророка Наума
      • Характер Бога
      • Если есть Бог, то почему в мире столько зла?
      • Божий Суд
      • Причины гибели Ассирии
  • Часть III. Храмы, в которых обитает смерть
    • Глава 1. Храм, который есть и которого нет
      • А ведь когда-то...
      • Вызов
    • Глава 2. Храм плача
      • А ведь когда-то...
    • Глава 3. Храмы, повернувшие вспять
      • Бессмертие души
      • Лжеучение о бессмертии души стало причиной:
      • День Солнца
      • Последствия отступления
      • На пороге заключения тройственного союза
  • Часть IV. Боги мира сего
    • Глава 1. Нострадамус
    • Глава 2. Боги виртуального мира
    • Компьютерные вирусы
    • Глава 3. Мир в кривых зеркалах
    • Глава 4. Под шаманский бубен
      • Боги рок-музыки
      • Рок-музыка и сатанизм
      • Священные тексты
      • Напиток богов
      • «Священные» собрания
      • Влияние рока на здоровье человека
    • Глава 5. Наследники профессора Преображенского
    • Глава 6. Воскресшие фараоны
      • Румыния. Николае Чаушеску
      • Кампучия. Нол Пот
      • Китай. Мао Цзэдун
    • Глава 7. Голливудские боги
      • Мадонна Чикконе
      • Мерилин Менсон
      • Iggy Pop
      • Принс
      • Марлен Дитрих (1901—1992)
      • Мерседес де Акоста
      • Ширли Маклейн
    • Постскриптум. Какому Богу служить?
      • Выводы из пророчеств
      • Империя с агнчими рогами
      • Библейские пророчества об империи с агнчими рогами
  • Список использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Часть первая. РЕЛИГИИ, КАНУВШИЕ В НЕБЫТИЕ?
    • Глава 1. В тени пирамид
      • 1.1. Наследники Атлантиды
      • 1.2. Книга Мертвых и эзотерика человека
      • 1.3. Мумии и Карнакский храм
      • 1.4. Боги и космогония египтян
    • Глава 2. Вавилон — врата богов
      • 2.1. Зиккураты. Вавилонская башня
      • 2.2. «Страна без возврата»
    • Глава 3. Друиды
      • 3.1. Тайные ордена
    • Глава 4. Философские школы Древней Греции
      • 4.1. Циники
      • 4.2. Скептики
      • 4.3. Софисты
      • 4.4. Эпикурейцы
      • 4.5. Стоики
      • Библейский постскриптум
  • Часть вторая. РЕЛИГИЯ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ. ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
    • Глава 1. Буддизм, индуизм и Индия
      • 1.1. Буддизм, или Уход в неизвестность
      • 1.2. Чему улыбается Будда
        • 1.2.1. Увлечение, от которого нельзя избавиться
        • 1.2.2. Тантрический буддизм
        • 1.2.3. Гуру и ламы
      • 1.3. Индуизм, или Необъяснимая религия
      • 1.4. Империя пессимизма
    • Глава 2. Конфуцианство и Китай
      • 2.1. Философские школы и мудрецы Китая
        • 2.1.1. Конфуцианство, или Стиль жизни
        • 2.1.2. Даосизм, или назад к природе
        • 2.1.3. Моизм
        • 2.1.4. Законники, или Идеология империй
        • 2.1.5. Материалисты
      • 2.2. Страна обрядов и ритуалов
    • Глава 3. Синтоизм и Япония
      • 3.1. Япония — страна особого предназначения
    • Глава 4. Ислам и Азия
      • 4.1. Пророк Мухаммед
    • Глава 5. Католичество в Америке и Европе
      • 5.1. Католичество на Американском континенте
        • 5.1.1. Поразительные отличия
        • 5.1.2. Огнем и мечом
      • 5.2. В древних монархиях
    • Глава 6. Протестантизм в Северной Америке и Европе
      • 6.1. С Библией в руках
        • 6.1.1. Первые поселенцы
      • 6.2. На Вечных принципах
      • 6.3. Протестантизм в Европе
    • Глава 7. Иудаизм и Израиль
      • 7.1. Загадочный народ
      • 7.2. «Распни Его, распни!...»
    • Глава 8. Язычество и Африка
      • 8.1. Тайна Черного материка
      • 8.2. Языческий континент XX в.
    • Глава 9. Шаманство и северные народы
      • 9.1. Шаманы
      • 9.2. Духовные рабы
    • Глава 10. Атеизм и социалистические страны
      • 10.1. Атеизм — религия?
      • 10.2. «Направим человечество к счастью!»
      • Библейский постскриптум
  • Часть третья. «ИБО ВОССТАНУТ ЛЖЕХРИСТЫ И ЛЖЕПРОРОКИ...»
    • Глава 1. Спиритизм
      • 1.1. Десять различных взглядов
      • 1.2. Таинственный стук
    • Глава 2. Гипноз. Парапсихология
      • 2.1. Гипноз: наука, обман, или...
      • 2.2. Виды гипноза и его воздействие на человека
      • 2.3. История гипноза как «науки»
      • 2.4. Гипноз в истории
    • Глава 3. Сатанизм. Магия и белые колдуны
      • 3.1. Эхо Средневековья
      • 3.2. Черная магия. Сатанизм
      • 3.3. Белые колдуны
    • Глава 4. Глоссолалия
      • 4.1. Истинные и ложные чудеса
      • 4.2. «Говорение» языками в христианстве
      • 4.3. Глоссолалия и религии
      • 4.4. Глоссолалия и Библия
    • Глава 5. «Безобидные» развлечения
      • 5.1. Божьи благословения
      • 5.2. Сила Божьего слова
    • Глава 6. Астрология. Гороскопы
      • 6.1. Ответы на все вопросы
      • 6.2. Особенности астрологических предсказаний
      • 6.3. Краткая история астрологии
        • 6.3.1. Гороскопы
      • 6.4. Природа астрологии, 13-й знак
      • 6.5. Нострадамус
    • Глава 7. Фашизм
      • 7.1. Расовая теория и евгеника
      • 7.2. Замок Вевельсберг, или Черная религия
    • Глава 8. Секты
      • 8.1. Мун, или Церковь единения
      • 8.2. Сатья Саи Баба
      • 8.3. Шрила Прабхупада, или Общество Кришны
      • 8.4. Философ Ошо
      • 8.5. Махариши Махеш йога
      • 8.6. Что же такое секта?
    • Глава 9. Эзотерика и теософия
      • 9.1. Панацея для современного человека
      • 9.2. Эзотерика
      • 9.3. Странные чудеса, или Дематериализация
      • 9.4. Эзотерика в религиях мира
      • 9.5. Теософия
    • Глава 10. М.А. Семенихин. Рок — больше, чем музыка
      • 10.1. Определение рок-музыки
      • 10.2. Рок как религия
      • 10.3. Причины возникновения рока
      • 10.4. Христианский рок
      • 10.5. Музыка в Библии
  • Часть четвертая. «Я ЕСМЬ ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ»
    • Глава 1. Первоначальный монотеизм
      • 1.1. Сотворение Земли и человека
      • 1.2. Мессия и Последний суд
      • 1.3. Жертвоприношения
      • 1.4. Монотеизм
    • Глава 2. Почему сегодня существует так много христианских церквей?
      • 2.1. Государственная церковь
      • 2.2. Реформация
      • 2.3. Лжехристы и лжепророки
    • Глава 3. В какую церковь Христос пришел бы сегодня?
      • 3.1. Государственная церковь
      • 3.2. Большинство
      • 3.3. Роскошь и благолепие
      • 3.4. Чудеса и знамения
      • 3.5. Предания и аскетизм
      • 3.6. День поклонения Богу
    • Глава 4. Церковь по пророчеству
      • 4.1. Последняя весть этому миру
      • 4.2. Божье знамение
      • 4.3. Церковь остатка
        • 4.3.1. Время возникновения Церкви адвентистов Седьмого дня
        • 4.3.2. Библия о Церкви Адвентистов Седьмого дня
    • Глава 5. То, чему надлежит быть вскоре
      • 5.1. Духовный Вавилон
        • 5.1.1. Отступление в Израиле
        • 5.1.2. Вавилон и христианство
      • 5.2. Дракон. Папская империя
        • Пророчества
        • Исполнение пророчеств в истории
        • Символика
      • 5.3. Об истории экуменизма
        • 5.3.1. Экуменизм в наше время. Тройственный союз
      • 5.4. Зверь с агнчьими рогами — США
        • Пророчества
        • Исполнение
        • Символика
      • 5.5. Трехангельская весть
        • Библейский постскриптум
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Часть 1. Слушается дело... Библии
    • Введение. Одна из многих?
    • Глава 1. Без права на существование
      • Примечания к 1 главе
    • Глава 2. Христос и мудрецы мира
    • Глава 3. Шестнадцать отличий Библии
    • Глава 4. Рукописи Мертвого моря
      • Примечания к 4 главе
    • Глава 5. Рукописи Наг-Хаммади
      • Примечания к 5 главе
  • Часть 2. Судьи, приговорившие себя
    • Введение. Встать, суд идет!
    • Глава 1. Монеты Понтия Пилата
      • Примечания к 1 главе
    • Глава 2. Супруг трех цариц
      • Примечания ко 2 главе
    • Глава 3. Прагматик, не увидевший главного
      • Примечания к 3 главе
    • Глава 4. Отец инквизиции
      • Примечания к 4 главе
    • Глава 5. Серый кардинал Иерусалима
      • Примечания к 5 главе
    • Глава 6. Внучка Ирода Великого
      • Примечания к 6 главе
    • Глава 7. Танец подо льдом
      • Примечания к 7 главе
    • Глава 8. Царь, изъеденный червями
      • Примечания к 8 главе
    • Глава 9. Судья с закрытыми глазами
      • Примечания к 9 главе
    • Глава 10. Несостоявшаяся императрица
      • Примечания к 10 главе
    • Глава 11. Смерть первосвященника
    • Глава 12. Кровь Его на нас и на детях наших
      • Примечания к 12 главе
  • Часть 3. Безвинно осужденные
    • Введение. Осужденные по статье «Правда и любовь»
    • Глава 1. Казнь в крепости Махерон
      • Примечания к 1 главе
    • Глава 2. Сброшенный со стены храма
      • Примечания ко 2 главе
    • Глава 3. Страшные факелы садов Нерона
      • Примечания к 3 главе
    • Глава 4. Три коварных метода
      • Искушение...
      • Ложь
      • Преследования (гонения)
  • Часть 4. Свидетели
    • Введение. «Говорить правду и ничего кроме правды»
    • Глава 1. Брат философа Сенеки
      • Примечания к 1 гладе
    • Глава 2. Археология Скорбного пути
      • Гефсиманский сад
      • Дом первосвященника Анны
      • Дворец - застенок Каиафы
      • Судилище - Лифостротон
      • Дворец царя Ирода
      • Голгофа
      • Примечания ко 2 главе
    • Глава 3. Проконсул острова Кипр
    • Глава 4. Лжехристы апостольских времен
      • Примечания к 4 главе
    • Глава 5. Свидетельство храма, которого нет
      • Примечания к 5 главе
    • Глава 6. Император, исполнивший Библейское пророчество
      • Примечания к 6 главе
    • Глава 7. Самый необычный свидетель
      • Примечания к 1 главе
    • Глава 8. Слово предоставляется председателю синедриона
      • Примечания к 8 главе
    • Глава 9. Велика Артемида Ефесская!
      • Примечания к 9 главе
    • Глава 10. Показания мертвых городов
      • Примечания к 10 главе
    • Глава 11. Памятник неведомому Богу
    • Глава 12. Что есть истина?
  • Часть 5. Лжесвидетели
    • Введение. Страшная цена обмана
    • Глава 1. Кривые зеркала
      • Три «волны» Святого Духа?!
      • «Святой» хохот
      • Глоссолалия
      • Оккультные корни
      • По папскому благословению
      • Они успели, а ты?..
      • Примечания к 1 главе
    • Глава 2. Слепые сторожа
      • Подложные пророческие ключи
      • Христианство без Христа
      • Примечания ко 2 главе
    • Глава 3. Крещеные мертвецы
      • Сын кладоискателя
      • Книга Мормона
      • Примечания к 3 главе
  • Постскриптум. Следственный суд на небе
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • ПРОЛОГ. Что есть судьба?
  • Часть I. КАКОВ БОГ?
    • Глава 1. Под зеленым знаменем
    • Глава 2. Цена исповеди
      • «Заслоненный» Бог?!
      • Прощение оптом и в розницу
      • Тайная исповедь
      • Происхождение исповеди
      • Учение об аде и чистилище
      • Применение учения о чистилище
      • Проповедь огнем и мечом
    • Глава 3. Религия миллиона богов
    • Глава 4. Запутавшийся Будда
    • Глава 5. Танцующий синий бог
  • Часть II. ПРОРОК
    • Глава 1. Накануне реформы
    • Глава 2. Уважительные причины
    • Глава 3. Жертвенные высоты
    • Глава 4. Затерянная книга
    • Глава 5. Кодекс любви и милосердия
    • Глава 6. Фильм, который увидит каждый
    • Глава 7. Исправление Божьих «недочетов»
    • Глава 8. Разбитая плита фараона Нехо
    • Глава 9. Строительный раствор
    • Глава 10. Покинутый многолюдный храм
    • Глава 11. Кто ближе к Богу?
    • Глава 12. Северный ветер
    • Глава 13. Пылающая жаровня
    • Глава 14. Класть или нет сметану в суп?
    • Глава 15. О попытке царя Иоакима остановить время
    • Глава 16. О силе и вреде приятных слов
    • Глава 17. Уроки веры от язычника
    • Глава 18. Самый «плохой» менеджер церкви
    • Глава 19. Иудейское знамя
      • Новые раскопки
      • Здания
      • Израильская стена
      • Израильская башня
      • Воссоединение города
      • Время сооружения стены
      • Ход стены
    • Глава 20. Цена пса
    • Глава 21. Телефон доверия
    • Глава 22. Прерванная переписка
    • Глава 23. Не ответивший Богу.
    • Глава 24. Щипцы с угольями
    • Глава 25. Пять причин падения
    • Глава 26. Федеральная политика Навуходоносора
    • Глава 27. Игральные автоматы христиан
    • Глава 28. Конкурс на профессию палача
    • Глава 29. Умерший — живой пророк?!
  • ЭПИЛОГ. Тайна судьбы
  • Список использованной литературы
  • Оглавление
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Глава 1. Планета пустынь
    • I. Экологический кризис
    • II. Медицинский кризис
      • Болезни цивилизации
      • Болезни научно-технического прогресса
      • Болезни, вызванные лекарствами
      • Болезни, вызванные самим человеком
      • Опухолевые заболевания
      • Болезни питания
      • Болезни, появляющиеся из небытия
    • III. Социально-философский кризис
    • IV. Экономический кризис
  • Глава 2. Город, сброшенный в море
    • • Библия - наиболее издаваемая в мире книга
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    • • Библия - наиболее комментируемая книга
    • • Библия - самая дорогая книга
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    • • Библия — самая точная книга
    • • Пророчество Ноя о своих сыновьях
    • • Библейское пророчество Даниила о четырех сменяющих друг друга царствах: Вавилоне, Мидо-Персии, Греции и Риме
  • Глава 3. Из записок императора Наполеона
    • I. Роль Библии в построении процветающего государства и общества
    • II. Роль Библии в поддержании здоровья человека и природы
      • Библейские законы сохранения экологии
    • III. Роль Библии в построении института семьи
    • IV. Роль Библии в духовном преобразовании человека
  • Глава 4. Тайна замка Монсегюр
  • Глава 5. Что есть истина?
    • I. Бог Отец — Истина
    • II. Бог Сын — Истина
    • III. Дух Святой есть Истина
    • IV. Слово Божье есть Истина
    • V. Закон Божий есть Истина
  • Глава 6. Последнее обращение Бога
  • Список использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От авторов
  • Глава 1. У ВРАТ ТАНАТА. Учение о душе
    • 1. Библия о душе
      • 1. Вначале рассмотрим, как Библия объясняет, что же такое вообще душа
        • Душа — это жизнь
        • Душа — это отдельная личность, человек — живая душа
        • Душа — как символ чувств, мышления, настроения
        • Душа — как символ сердца
        • Душа — это кровь
      • 2. Библия о единстве духа, души и тела
      • 3. Библия о состоянии человека после смерти
      • 4. Что Библия говорит о бессмертии вообще?
      • Итак, сделаем обобщения, что же такое душа и смерть в свете Библии
    • 2. Греческое наследство
    • 3. Тайны эль-обейдских гробниц
    • 4. Тайны клинической смерти
      • Преагония
      • Агония
      • Клиническая смерть
      • Биологическая смерть
      • Клеточная смерть
        • 1. Контингент исследованных
        • 2. Субъективность
        • 3. Симптомы
    • 5. Трудные тексты
      • 1 Петра 3:18—21
      • Откр. 6:9—11
      • Лк. 16:19—31
      • Мф. 10:28
      • Быт. 35:16—19
      • 1 Цар. 28:5—25
      • Иез. 13:18—21
      • Откр. 14:9—11
      • Мк. 9:43—48
      • Лк. 23:39-43
      • 2 Кор. 5:6—8
    • Постскриптум
      • 1. Появления учения об аде и рае, где соответственно вечно мучаются или вечно радуются души умерших
      • 2. Понятия бессмертия греха в мире и бессмертия грешника
      • 3. Спасение за деньги
      • 4. Основы спиритизма
      • 5. Извращение характера Бога
  • Глава 2. ЗАБЫТАЯ КОНСТИТУЦИЯ. Учение о Законе Божьем
    • 1. Чем является Закон Божий в свете Библии?
    • 2. Закон Божий
    • 3. Свойства Закона Божьего
    • 4. Когда и кому был дан Закон
    • 5. Бог Сам написал Закон
    • 6. Христос и Закон
    • 7. Апостолы и Закон Божий
    • 8. Закон и Последний Суд
    • 9. Закон Божий в истории христианства
    • 10. Закон Божий и восстание на Небе
    • 11. Закон Божий и План Спасения
    • 12. Трудные тексты
      • Рим. 6:14
      • Рим. 10:4
      • Гал. 3:23-25
      • Кол. 2:13—14
      • Гал. 3:13
      • Еф. 2:15
    • Постскриптум
  • Глава 3. DIES SOLIS. Учение о субботе
    • 1. Суббота и Закон Божий
    • 2. Кому дана Заповедь о субботе?
    • 3. О благословениях, которые Бог изливает на соблюдающих субботу как неизменную
    • 4. Суббота — знамение Бога
    • 5. Христос и Его апостолы соблюдали именно субботу
    • 6. Суббота в истории христианства
    • 7. Как святить субботу
    • 8. Трудные тексты
      • 1 Кор. 16:2-3
      • Деян. 20:7
      • Ин. 5:1—16
      • Мф. 12:10-14
      • Мф. 12:1—5
      • Гал. 4:9-11
      • Евр. 10:9
      • Кол. 2:14
    • 9. Последствия отвержения субботы
      • Отмена Четвертой Заповеди Закона Божьего
      • Попрание авторитета Бога как Творца
      • Отмена субботы привела к потере знамения между Богом и человеком
      • Отменив субботу, человек лишил себя Божьих благословений
      • Произошла потеря людьми символа освобождения
      • Суббота — день отдыха. Исследуя историю отступлений в христианстве, мы заметили, что суббота была одним из глав- ных объектов нападений сатаны. И это не случайно, ибо он пре- красно понимает, что, лишив человека субботы, он разорвет его связь с Богом
  • Глава 4. ТРОПОЙ ЧЕТЫРЕХ ЕПИСКОПОВ. Учение о Христе
    • Арианство
    • Несторианство
    • Евтихианство
    • Аполлинаризм
    • 1. Библия о Христе
    • 2. Елена Уайт о Божественности Христа
    • 3. Трудные тексты
      • Ин. 1:18
      • Пс. 2:7
      • Рим. 1:3
      • Ин. 3:16
    • Постскриптум. Значение Божественности Христа и последствия отвержения
  • Глава 5. НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ. Учение о Святом Духе
    • 1. Но что говорит Библия о Святом Духе?
    • 2. Что же пионеры адвентизма писали о Святом Духе?
    • 3. Что же Елена Уайт писала о Святом Духе?
  • Глава 6. СИБИРСКОЕ ЭХО 1920-х годов. Учение о «трех днях и трех ночах»
    • Что говорит история о дне воскресения Христа
    • Что говорит Е. Уайт о дне воскресения Христа
    • Что говорят пионеры адвентизма о дне воскресения Христа
    • Что говорит церковнославянская Библия о дне воскресения Христа
    • Библейские свидетельства, опровергающие воскресение Христа в субботу
    • Три дня и три ночи
    • Прославил ли Своим воскресением Христос день Солнца?
    • О пророках и пророчествах
  • Глава 7. ШАНС, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ. Учение о Тысячелетнем царстве
    • Тысячелетнее царство начнется с первого воскресения при Втором Пришествии Христа
    • Все праведники, как те, что живут во дни Второго Пришествия, так и те, которые воскресают при Втором Пришествии, берутся Богом на небо
    • Нечестивые, живущие в момент Второго Пришествия Христа, истреблены славой Его явления
    • После того как праведники взяты на небо, а нечестивые истреблены, земля остается опустошенной, являя на себе всей вселенной следы векового господства греха и отступления от Бога
    • В течение тысячи лет земля будет находиться в разоренном состоянии, и только скованный сатана будет находиться на ней, взирая на плоды своей деятельности
    • В продолжение тысячи лет праведники будут на небе и будут принимать участие в суде над нечестивыми и падшими ангелами
    • Период Тысячелетнего царства завершается воскресением всех нечестивых, живших когда-либо на протяжении всей истории нашей планеты
    • Сатана вновь получает власть над нечестивыми, которыми владел раньше, и которые избрали его когда-то своим повелителем, и теперь он вновь призывает их идти против Бога, на Его город, спустившийся с неба на землю
    • Господь выносит окончательный приговор над сатаной и нечестивыми
    • Великая борьба, Великое противостояние окончены, наступает новая вечная, счастливая жизнь на обновленной планете
  • Глава 8. ПО КАКОМУ ЧИНУ? Учение о Святилище
    • ПЕРВОЕ. Земное святилище было сделано Моисеем по образцу Небесного, которое ему показал Бог
    • ВТОРОЕ. Земное святилище, его служения, праздники, жертвы, новомесячия утратили свой смысл при распятии Христа, Мессии, на Которого они прообразно и пророчески указывали и после прихода и распятия Которого они потеряли смысл
    • ТРЕТЬЕ. После прекращения функционирования земного святилища Христос начал Свое первосвященническое служение на небе, вначале в первом отделении Святилища
    • ЧЕТВЕРТОЕ. Как в земном святилище грехи переносились во Святилище посредством жертв за грех, так и наши грехи переносятся в Святилище небесное посредством молитв покаяния, то есть духовных жертв
    • ПЯТОЕ. Библия четко упоминает как сам небесный храм-Святилище, так и предметы, находящиеся в нем
    • ШЕСТОЕ. В земном святилище раз в год в Судный день происходило его очищение от накопившихся там грехов путем особого служения примирения во втором отделении Святилища, Святом Святых (Лев. 16:14—19). Таким же образом служение примирения происходит и во втором отделении Небесного Святилища
    • Постскриптум. Значение служения Христа в Небесном Святилище и последствия его отвержения
  • Глава 9. КАК ОТЛОЖИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПОХОРОНЫ. Учение о чистой и нечистой пище
    • 1.1. Пигмеи
    • 1.2. Болезнь куру-куру
    • 1.3. Как Александр Македонский спасался от кариеса
    • 1.4. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
    • 2. Библейские законы питания
    • 3. Чистая и нечистая пища
      • 3.1. Осложнения, возникающие при употреблении мясной пищи
        • Употребление мяса как причина скоропостижной смерти от сердечного приступа
        • Мясо как причина возникновения рака
        • Мясо как причина ожирения
        • Мясо как причина остеопороза
        • Мясо как причина снижения выносливости
        • Ожирение является причиной болезней
        • Опасность употребления животного жира
      • 3.2. Библейские законы питания и современная наука
        • Преимущества вегетарианской диеты
        • Роль в диете овощей и фруктов
        • Фрукты очень важны для здоровья
        • Лучшая диета включает молоко
    • 4. Трудные тексты
      • 1 Тим. 4:1—4
      • Кол. 2:16—17
      • 1 Кор. 10:25—27
      • Рим. 14:1—6
      • Кол. 2:20-23
      • Мф. 15:1—20
      • Деян. 10:1—16
    • Постскриптум
  • Приложение 1. Материалы из адвентистской периодики 1907—1920 гг. о Святом Духе
  • Приложение 2. Материалы о дне, в который воскрес Христос
  • Приложение 3. Материалы о принятии церковью вести 1888 года
  • Приложение 4. Индекс библейских текстов, рассмотренных в книге
  • Список основной использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Введение
  • Часть I. Поверженные боги
    • Глава 1. Царица и время, вычеркнутые из истории
    • Глава 2. Кирпичи с соломой
    • Глава 3. Униженные боги
    • Глава 4. Воскресшие боги Египта
    • Глава 5. Загадки Красного моря
    • Глава 6. Отравленные перепела
    • Глава 7. Связанные боги
    • Глава 8. Доказательство № 1
    • Глава 9. Когда звездам стыдно
    • Глава 10. Следы гигантов
  • Часть II. Народы, уничтожившие себя
    • Глава 1. Из личной переписки царя Иерусалима
    • Глава 2. Стены, павшие наружу
    • Глава 3. Сражение за город, которого не было?!
    • Глава 4. Тайна древнего пруда
    • Глава 5. Событие, которого не могло быть
    • Глава 6. Зола в наследство
    • Глава 7. Пальцы богини Ашираты
    • Глава 8. Страшная находка доктора Макалистера
    • Глава 9. Укропный холм
  • Часть III. В Царстве бессмертных душ
    • Глава 1. Что кроется по ту сторону жизни?
    • Глава 2. Чёрная месса
    • Глава 3. Школы восточных боевых искусств
    • Глава 4. Крестовый сексуальный поход
    • Глава 5. Бездна мудрости Гималайских гор
    • Глава 6. НЛО — опознанный летающий объект
    • Глава 7. Под проклятием Перуна
    • Глава 8. Неожиданные встречи с бесами
  • Часть IV. Исход спустя 3500 лет
    • Глава 1. Свободные рабы
    • Глава 2. В пустыне Нью-Йорк
    • Глава 3. Призрак Иерихона
    • Глава 4. Шесть правил остановки Солнца
    • Глава 5. Зеркало последнего времени
  • Список использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • Introduction. [Введение]
  • Глава 1. Собиратель сикомор
  • Глава 2. О фундаментах древнего и современного процветания
  • Глава 3. Тайна Вефильского культа. Предыстория
  • Глава 4. Тайна Вефильского культа. Плоды
  • Глава 5. Тайна Вефильского культа. Наследие
  • Глава 6. Четвертое проклятие
  • Глава 7. Счет за вино
  • Глава 8. Из письма оклеветанного человека
  • Глава 9. Перевод слова Бог
  • Глава 10. Риторические вопросы
  • Глава 11. Можно ли влиять на будущее?
  • Глава 12. Забытое поручение Господа
  • Глава 13. Отсеченные рога алтаря
  • Глава 14. Васанские телицы
  • Глава 15. Тайна двух встреч
  • Глава 16. Шкала проклятий
  • Глава 17. И плакал Христос
  • Глава 18. Не ходите в Вефиль, Галгал и Вирсавию...
  • Глава 19. Четыре аксиомы Амоса
  • Глава 20. Загадка созвездия Орион
  • Глава 21. «Благая» дорога в ад
  • Глава 22. Какого Бога мы ждем?
  • Глава 23. Звезда Ремфана
  • Глава 24. Беспечность не беспечных людей
  • Глава 25. Евангелие беззакония?!
  • Глава 26. Каноническая территория
  • Глава 27. Неутоленная жажда
  • Глава 28. Просеянные в решете
  • Глава 29. Пахарь, заставший жнеца
  • Список использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • ПРОЛОГ. Тайна собора Парижской Богоматери
  • Часть I. ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ
    • Глава 1. Его Величество Время
    • Глава 2. Битва за и против времени
      • Впервые в истории
      • Заговор против религии
      • Как решается неразрешимая задача
      • По какому календарю жить
    • Глава 3. Бывшие люди
    • Глава 4. Свойства времени
    • Глава 5. Лукавые дни
  • Часть II. ПРОКЛЯТЬЕ ВРЕМЕНИ
    • Глава 1. О мирных людях, породивших Гитлера
    • Глава 2. В гостях у хананеев
    • Глава 3. Что есть братство?
    • Глава 4. Железные колесницы
    • Глава 5. Аксиома Иова
    • Глава 6. Невыметенный угол
    • Глава 7. А ты идешь в Галгал?
    • Глава 8. Закон Возврата
    • Глава 9. Судья Израиля
    • Глава 10. Нравится ли вам быть на суде?
    • Глава 11. Тучный царь
    • Глава 12. Воловье рожно
    • Глава 13. О женах, не боявшихся ответственности
    • Глава 14. В царстве меди, бирюзы и верблюдов
    • Глава 15. О безымянном пророке, молотьбе в точиле и о том, что нельзя делать втайне
    • Глава 16. Можно ли просить у Бога знамения?
    • Глава 17. Странный призыв и формирование армии
    • Глава 18. Уроки веры и такта
    • Глава 19. От ефода к наложнице
    • Глава 20. Религия Ваал-Верифа
    • Глава 21. Корона от Ваал-Верифа
    • Глава 22. «Новый» свет — новые расколы
    • Глава 23. Судьба разбойника земли Тов
    • Глава 24. О красоте пленяющей и убивающей
    • Глава 25. Миг, решивший участь
    • Глава 26. Святые углы
    • Глава 27. О поисках лучшей доли в 1100 г. до X. э. и в 2006 г. X. э
    • Глава 28. О праведном негодовании грешных людей
  • ЭПИЛОГ. Хранители времени
  • Список использованной литературы
  • Содержание
  • Обложка
  • Титульный лист
  • Предисловие
  • От автора
  • Пролог. Самая нечитаемая книга Библии
  • Глава 1. По образу небесного
    • В первом отделении — Святом
      • светильник
      • стол с хлебами предложения
      • золотой жертвенник Курений
    • Во втором отделении — Святом Святых
  • Глава 2. Завет Неугасимого огня
    • Жертва всесожжения постоянная
    • Жертва всесожжения личная
    • Особенности жертвы Всесожжения
    • Библейские примеры жертвы Всесожжения
    • Цели жертвы Всесожжения
    • Символика жертвы Всесожжения
      • Жертва живая
      • Жертва святая
      • Кровь
      • Вода
      • Огонь — это символ очищающего действия Святого Духа
      • Жертва Благоугодная
    • Чуждый огонь
  • Глава 3. Завет соли
    • Особенности жертвы Хлебного Приношения
    • Цели жертвы Хлебного Приношения
    • Символика жертвы Хлебного Приношения
      • Мука
      • Соль
      • Хлеб
    • Чуждый огонь
  • Глава 4. Завет Мира
    • Особенности Мирной жертвы
    • Цель Мирной жертвы
    • Символы Мирной жертвы
      • Жертва Приобщения
      • Христос — наша Мирная Жертва
      • Жертва Радости
    • Чуждый огонь
  • Глава 5. Завет Крови
    • Порядок принесения жертвы за грех, если согрешал священник или все общество
    • Порядок принесения жертвы за грех, если согрешал начальник общества или кто-то из народа
    • Особенности принесения жертвы за грех
    • Чуждый огонь
  • Глава 6. Завет Повинности
    • Порядок принесения жертвы Повинности
    • Особенности жертвы Повинности
    • Символика жертвы Повинности
    • Чуждый огонь
  • Глава 7. Урим и туммим
    • Функции Ветхозаветных священников
      • I. По служению в самом Святилище
      • II. Воспитательная функция
      • III. Участие в гражданской и социальной жизни общества
    • Библейские требования к священнику
    • Одежда Ветхозаветного священника и ее символизм
      • Наперсник нагрудный
      • Урим и туммим
      • Ефод (в пер. облегать) и нарамники
      • Верхняя риза
      • Нижняя белая риза — хитон
      • Кидар
    • Чуждый огонь
  • Глава 8. Религии чуждого огня
    • Религии чуждого огня
      • Внешняя форма религии
      • Религия служения двум господам
      • Религия как прибыль
      • Религия «дешевой благодати»
      • Религия народного сходбища
  • Глава 9. Источники чуждого огня
    • Причины возжигания чуждого огня
      • Каин или спасение делами
      • Аарон или нажим толпы
      • Корей или зависть
      • Иеровоам или политический ход
    • Чуждый огонь
  • Глава 10. Души, оскверненные пищей
    • Когда возникло деление на чистых и нечистых животных?
    • Был ли отменен закон о чистой и нечистой пище после Голгофы?
    • Есть ли указания в Новом Завете о разрешении употреблять мясо нечистых животных?
      • 1 Тим. 4:1—4
      • Кол. 2:16-17
      • 1 Кор. 10:25—27
      • Рим. 14:1—6
      • Кол. 2:20—23
      • Мф. 15:1-20
      • Деян. 10:1—16
    • Особенности нечистых животных
    • Чуждый огонь
  • Глава 11. Червленая нить
    • Библейские законы эпидемиологии. I часть
    • Библейские законы эпидемиологии. II часть
    • Чуждый огонь
  • Глава 12. Во Святом-Святых
    • Порядок проведения служения в День Очищения
    • Символика и ее значение в День Очищения
      • Очищение
      • Первосвященник
      • Козел для Господа
      • Козел отпущения
    • Чуждый огонь
  • Глава 13. Три стадии Божьего суда
    • Стадия следственного суда
    • Стадия Тысячелетнего суда
    • Исполнительная стадия Последнего суда
    • Чуждый огонь
  • Глава 14. На уроках каннибализма
    • Положения, почему нельзя было приносить жертвы вне скинии
      • Первое. Чтобы не поддерживать идолопоклонство и сатанизм
      • Второе. Чтобы не способствовать появлению различных ересей
      • Третье. Истинный центр Богопоклонения может быть только один
      • Четвертое. Показать ценность жизни, как таковой, пусть даже это и жизнь животного
    • Символы крови в Библии
    • Чуждый огонь
  • Глава 15. «Добрая богиня»
    • Особенности религиозного культа Древнего Египта
    • Особенности религиозного культа Древнего Ханаана
    • Чуждый огонь
  • Глава 16. О генетической и дьявольской наследственности
    • Библейская концепция философии истории
    • Чуждый огонь
  • Глава 17. Евангелие книги Левит: «субботы Мои храните»
    • Лев. 19:3
    • Лев. 19:4
    • Лев. 19:5—9
    • Лев. 19:9—10
    • Лев. 19:11
  • Глава 18. Евангелие книги Левит: «люби ближнего твоего, как самого себя»
    • Лев. 19:13
    • Лев. 19:14
    • Лев. 19:15
    • Лев. 19:16
    • Лев. 19:17
    • Лев. 19:18
    • Лев. 19:19
    • Лев. 19:20—22
    • Лев. 19:23—25
  • Глава 19. Евангелие книги Левит: «не ворожите и не гадайте»
    • Лев. 19:26
  • Глава 20. Евангелие книги Левит: «не накалывайте на себе письмен»
    • Лев. 19:28
    • Символика татуировки
    • Чуждый огонь
  • Глава 21. Евангелие книги Левит: «не оскверняй дочери твоей»
    • Лев. 19:29
    • Древний Вавилон
    • Древняя Лидия
    • Древняя Греция
    • Древний Рим
    • Древняя Индия
    • Чуждый огонь
  • Глава 22. Евангелие книги Левит: «да будут у вас весы верные»
    • Лев. 19:32
    • Лев. 19:33—34
    • Лев. 19:35—36
    • Чуждый огонь
  • Глава 23. Суд книги Левит
    • Грех идолослужения (Лев. 20:1—5)
    • Грех спиритизма (Лев. 20:6—8)
    • Грех неуважения к родителям (Лев. 20:9)
    • Грех прелюбодеяния (Лев. 20:10)
    • Грех кровосмешения (Лев. 20:11—13,17—21)
    • Грех скотоложства (Лев. 20:15—16)
    • Чуждый огонь
  • Глава 24. Не отходите от святилища!
    • Чуждый огонь
  • Глава 25. Семь годовых праздников
    • Праздник Пасхи
    • Праздник опресноков
    • Праздник первых плодов или снопа потрясания
    • Праздник Пятидесятницы (по-древнееврейски — шавуот, дословно — наделы или седьмицы, откуда и второе название этого праздника — Праздник Седьмиц)
    • Праздник Труб (по-древнееврейски — тэрца, т. е. трубления)
    • Праздник Йом-Кипур (или Судный день, день очищения) — Лев. 23:26—32
    • Праздник Кущей (по-древнееврейски — сукот, буквально — шалаши)
    • Чуждый огонь
  • Глава 26. О древнем законе «Око за око»
    • Светильник пусть горит
    • Хлебы предложения
    • Хула на Бога
    • Чуждый огонь
  • Глава 27. Юбилейный год
    • Седьмой год — субботний
    • Юбилейный год. Земельный вопрос
    • Юбилейный год. Проблема рабства
    • Чуждый огонь
  • Глава 28. Время встречи с Богом
    • О посвящении людей на служение Богу
    • О животных, приносимых в жертву
    • О посвещении домов и полей в пользу храма
    • О десятине
  • Список использованной литературы
  • Обложка
  • Титульный лист
  • От автора
  • ПРОЛОГ. Кто такие адвентисты?
  • Глава 1. Потрескавшаяся земля
  • Глава 2. Загадочные инициалы «О. Г.»
  • Глава 3. На приеме у Ленина
  • Глава 4. Церковь-кузница
  • Глава 5. Забытый съезд
  • Глава 6. Дело трех
  • Глава 7. Деворы нашего времени
  • Глава 8. «Железный танк»
  • Глава 9. Евангельские телеграммы
  • Глава 10. Титан
  • Глава 11. Храм Господень
  • Глава 12. Капли позднего дождя
  • Глава 13. Призванные
  • Глава 14. Восточный ветер
  • Эпилог. Куда идешь?
  • Приложения
    • Архивные материалы по истории АСД в Харькове
    • Сборник проповедей довоенных пасторов ЦХАСД г. Харькова
  • Список использованной литературы
  • Фотографии

Опарин Алексей Анатольевич - Коллекция книг - Религии мира и Библия - Предисловие

Неоспоримым является факт, что история народов — это история религий, а история религий — история народов, их исповедующих. Трудный и подчас трагический путь многих государств, исчезнувших цивилизаций и народов — это конечный результат их идеологий (религий).

Вглядываясь в глубь веков, мы находим тысячи и тысячи скорбных памятников и следов народов, канувших в небытие, разбитых иллюзий, обманутых надежд. “Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей?” (4 кн. Царств 18:34). Из каждого ушедшего столетия до нас доносятся слова гордых победителей: “Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей?” (4 кн. Царств 18:35).

Чему же нас учит история исчезнувших народов? Говорят, что мудрый учится на ошибках других. Что же касается вопросов веры и вечной участи каждого из нас, важно помнить, что для их решения слишком мало отпущено нам времени, ибо жизнь человека коротка и быстротечна. Учиться на своих ошибках — значит, повторить трагическую историю многих, кто жил до нас, тех, кого уже нет, кого обманули их вера, их религия, их бог. К каждому поколению людей обращен голос Божий: “...остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим” (Иер. 6:1). Слово Божье призывает нас оглянуться назад, сделать соответствующий вывод и избрать путь жизни: “Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое” (Втор. 30:19). Это голос нашего Спасителя Иисуса Христа обращается к нам, людям, живущим на пороге нового тысячелетия.

Дорогой читатель!

Остановись на полдороге.
Доверься небу, как судье.
Подумай, если не о Боге,
Хотя бы просто о себе.

(Е. Евтушенко)

Куда ведет тебя твоя религия, твоя вера? Соответствует ли твоя вера тому, чего ожидает от тебя Христос? Все ли пункты твоей веры, твоей религии соответствуют тому, что написано в Слове Божьем — Библии? Помни, если хотя бы по одному пункту ты не можешь сказать: “Так говорит Библия”, — значит ты идешь по неверному пути. В свое время Ф. М. Достоевский сказал: “Библия помогает каждому из нас посмотреть на себя глазами Бога”. Смотрел ли ты в это зеркало? Не избрал ли ты человеческие предания вместо Божьих заповедей? Дает ли тебе твоя религия, твоя вера уверенность, мир, покой и радость сегодня, несмотря на сложное время, в которое мы живем, и надежду на жизнь вечную?

“Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив” (Ис. 55:6, 7).
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Rating 4.6 / 5
Added 08.04.2017
Author prosams
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4.6/5 (9)

Comments (4 comments)

E
esxatos 9 years ago

Есть и такое мнение

 



 


B
brat Oleksiy 9 years ago

Уважаю Опарина
Читал его несколько книг, интересно.
Ну а то, что он на кого-то нападает - это понятно, у него естькакое-то своё мнение
B
brat Andron 9 years ago

автор в своих книгах нападает на католиков.
E
esxatos 9 years ago

Феноменальный по объему работы труд! 

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