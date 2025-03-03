Hет ничего удивительного в том, что слава славянского народа, которая должна была разойтись по всему миру, в наше время утрачена. Если бы славяне были так же богаты учеными и образованными людьми, как своими военными и могущественным оружием, то ни один другой народ в мире не сравнился бы с ними. Нынешняя же слава других народов, значительно уступавших славянам в своем величии, объясняется не чем иным, как трудами живших среди них ученых людей. История еврейского народа, например, принадлежит перу великих историков Филона, Гегесиппа и Иосифа. Не обошли бы стороной евреев и великие греческие историки, если бы им было дозволено разглашать сокровенные еврейские мистерии, как пишет Лактанций в 4‑й книге, во II главе истории. К примеру, Феопомп в своих исторических изысканиях захотел проникнуть в тайны еврейского народа и ослеп. А по свидетельствам других, он 40 дней пребывал в болезни и увидел предостерегающее видение, после чего, как пишет Димитрий Птолемею, от своего намерения отказался. Поэт Феодот же, упоминая еврейские тайны, тоже ослеп, но когда покаялся в содеянном, вновь прозрел.

Исторические события Греции прославлены многочисленными историками, среди которых Анаксимандр Милетский, Гекатей Милетский, Демокрит, Эвдокс, Дикеарх, Эфор, Эратосфен, Полибий и Посидоний. Историю Рима и всей Италии описывают Аристид Милетский, Феотим, Клетоним, Неарх, Феофил, Дорофей, Аристокл и Хрисипп. Фиванская история прославлена описаниями Ктесия. Эпирская – Критолаем. События на Пелопоннесе – Хрисермом, Досифеем и Феофилом. Деяния Тосканские описаны Сосистратом. Аркадийские – Деморатом. Беотийские – описал Мерилл. А все, кто упомянут Плутархом в «Сравнительных жизнеописаниях»: Элларик, Ктесий Книдский, Мегасфен, Артемидор Эфесский, Каллисфен, современники Феопомпа, и многие другие – Cтрабон, Полибий, Солин и прочие, – живописуют дела индийские, персидские, египетские и иные. Деяния галльские описывал Диафор. Фракийские – Сократ. Ливийские – Гесионак, Теокал. Гунибальд в более чем тридцати своих книгах, а также Вастальд, Элигаст, Аребальд, Ритимер, Ветан, Дорак, Карадак и Рутвик восславили народ франков. Все вышеназванные народы по сей день еще более прославляются великими историками, каждый из которых на языке своего народа описывал деяния его, с немалыми трудами и прилежанием.

Мавро Орбини - Царство Славян - Факты великой истории

М: Вече, 2023, 384 с.

ISBN 978-5-4484-4169-1

Мавро Орбини - Царство Славян - Факты великой истории - Содержание