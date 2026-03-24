Орел - Культура, символы и животный мир

Орел Валерий Емельянович - Культура, символы и животный мир

Х.: Гуманитарный Центр, 2013. - 592 с.

ISBN 978-966-7022-01-4

Орел Валерий Емельянович - Культура, символы и животный мир – Содержание

Валерий Емельянович Орел. О друге, однокурснике, коллеге

Предисловие

1. Животные как отражение человеческой природы: теоретические аспекты и эмпирические исследования

  • 1.1 .Роль и значение животных в жизни человека

  • 1.2 .Символика животных в мистических и религиозных верованиях, мифологии и фольклоре

  • 1.3 .Животные как носители человеческих черт в литературе и в искусстве

  • 1.4 .Животная символика как объект научного изучения

2. Методологические и теоретические основы познания человека через образы животных

  • 2.1.Проекция как способ познания человеческой психики

  • 2.2 .Символы и их значение для человека

3. Карнавал животных

  • 3.1. Основные принципы составления глоссария и некоторые пояснения

  • 3.2. Млекопитающие или Звери

    • Антилопа

    • Баран

    • Барсук

    • Белка

    • Бобр

    • Буйвол (бизон, зубр)

    • Бык

    • Верблюд

    • Волк

    • Выдра

    • Гепард

    • Гиена

    • Гиппопотам (бегемот)

    • Горностай

    • Дикобраз

    • Еж

    • Жираф

    • 3аяц (кролик)

    • Кабан (вепрь, свинья)

    • Козел (коза)

    • Койот

    • Корова

    • Кошка

    • Крот

    • Крыса

    • Лань (косуля)

    • Ласка

    • Лев

    • Леопард (пантера)

    • Летучая мышь

    • Лиса

    • Лошадь

    • Медведь

    • Мышь

    • Носорог

    • Обезьяна

    • Овца (ягненок)

    • Олень

    • Осел

    • Рысь

    • Слон

    • Собака

    • Тигр

    • Шакал

    • Ягуар

  • 3.3. Птицы

    • Аист

    • Альбатрос

    • Балан

    • Воробей

    • Ворон

    • Ворона

    • Вьюрок

    • Выпь

    • Галка

    • Голубь

    • Гриф

    • Гусь

    • Дрозд певчий

    • Дрозд черный

    • Дятел

    • Жаворонок

    • Журавль

    • Зимородок

    • Ибис

    • Индюк (индейка)

    • Клест

    • Коршун

    • Крапивник

    • Кукушка

    • Курица

    • Ласточка

    • Лебедь

    • Малиновка (зарянка)

    • Орел

    • Павлин

    • Пеликан

    • Перепел

    • Петух

    • Попугай

    • Синица

    • Скворец

    • Сова

    • Сойка

    • Сокол (ястреб)

    • Соловей

    • Сорока

    • Страус

    • Трясогузка

    • Удод

    • Утка

    • Фазан

    • Цапля

    • Чайка

    • Щегол

  • 3.4. Рыбы и другие водные животные

    • Губки

    • Дельфин

    • Карп (сазан, карась)

    • Кит

    • Краб

    • Коралл

    • Лосось

    • Моллюски

    • Осьминог

    • Рак

    • Тюлень (морской лев, морж)

    • Угорь

    • Щука

  • 3.5. Земноводные и пресмыкающиеся

    • Аспид

    • Гадюка

    • Жаба

    • 3мев

    • Крокодил

    • Лягушка

    • Саламандра

    • Хамелеон

    • Черепаха

    • Ящерица

  • 3.5. Насекомые

    • Бабочка

    • Богомол

    • Жук

    • Кузнечик (саранча)

    • Моль

    • Муравей

    • Муха

    • Паук

    • Пчела

    • Сверчок

    • Скорпион

    • Стрекоза

    • Цикада

  • 3.6. Другие беспозвоночные

    • Улитка

    • Червь

Послесловие

Приложения

  • Приложение 1. Пантеон богов и их животных-спутников

    • Боги Древнего Египта

    • Боги Среднего Востока

    • Боги Древней Индии

    • Боги Древней Греции и Рима

    • Боги Западной Европы

    • Боги славянских народов

    • Боги Древнего Китая и Японии

    • Боги Северной и Южной Америки

    • Боги Африки

    • Боги народностей Севера

    • Боги Австралии и Океании

  • Приложение 2. Галерея ученых

Литература

