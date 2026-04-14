Орел - Синдром психического выгорания личности
Монография «Синдром психического выгорания личности» представляет собой фундаментальное исследование одного из самых деструктивных феноменов современной профессиональной среды. Автор, В. Е. Орел, рассматривает выгорание не просто как состояние усталости, а как сложный интегральный процесс, затрагивающий когнитивную, ценностно-мотивационную и поведенческую сферы личности. В книге обобщен колоссальный объем зарубежных и отечественных исследований, а также представлены результаты собственных эмпирических изысканий автора, выполненных на базе Института психологии РАН.
Особое внимание уделяется структурно-функциональному анализу выгорания в профессиях типа «человек-человек» (учителя, врачи, психологи), где эмоциональные затраты наиболее велики. Книга глубоко анализирует личностные детерминанты — те внутренние качества и установки, которые могут либо способствовать развитию синдрома, либо выступать защитным буфером. Автор предлагает перейти от простого описания симптомов к системному теоретическому пониманию механизмов выгорания, что делает данную работу незаменимой для специалистов, занимающихся вопросами охраны психического здоровья и организационной психологии.
Орел В. Е. — Синдром психического выгорания личности
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. — 330 с.
ISBN 5-9270-0070-3.
Орел В. Е. — Синдром психического выгорания личности - Содержание
Теоретический базис: История становления понятия, критический анализ моделей (К. Маслач, С. Джексон и др.) и определение структуры синдрома.
Факторный анализ: Классификация внешних (профессиональная среда) и внутренних (индивидуально-личностных) причин возникновения выгорания.
Функциональные последствия: Как выгорание трансформирует систему ценностей профессионала, искажает когнитивные процессы и меняет стиль поведения.
Экономический аспект: Анализ влияния синдрома на работоспособность, заболеваемость и реальные финансовые потери работника и организации.
