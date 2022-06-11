Пегги Оренстейн - Парни и секс. Молодые люди о любви, беспорядочных связях и современной мужественности

Никогда не думала, что напишу о парнях. Как журналист, я четверть века изучаю жизнь девочек. Это мое увлечение, мое призвание. После публикации книги Girls & Sex (посвященной противоречиям, которые девушки испытывают в интимной жизни) я путешествовала по стране, и на каждом шагу родители, девушки и сами парни призывали меня обратить внимание на молодых мужчин. И все же я не спешила. Ведь именно жизнь девушек преобразилась благодаря феминизму, именно их родители выступали за дальнейшие перемены. Ожидания по отношению к парням тоже изменились, но не в такой степени.

А потом началось движение #MeToo. И пошло-поехало: Харви Вайнштейн, и Билл Косби, и Луи Си Кей, и Кевин Спейси, и Мэтт Лауэр, и целый список работников медиаиндустрии, которых обвинили в сексуальных преступлениях (Shitty Media Men), и Трэвис Каланик, и Рой Мур; и президент, имеющий неприятную привычку хватать женщин за интимные места; и «голый» скандал в Корпусе морской пехоты США, когда кто-то опубликовал обнаженные фотографии женщин-пехотинцев; и Брок Тернер, и Оуэн Лабри, и, если уж на то пошло, Азиз Ансари; и вирусный рассказ «Кошатник», опубликованный в еженедельнике New Yorker. Повсеместность и масштабы противоправных сексуальных действий со стороны мужчин, молодых и старых, стали очевидны и вызывали слишком большую тревогу, чтобы о них молчать. Общество заявило, что маскулинность «испорчена» и «токсична». Родители мальчиков, с которыми я беседовала, - те, которые, услышав о моей работе с девочками, сочувственно качали головой и радовались, что у них сыновья, - внезапно осознали, что их задача на самом деле намного сложнее: им нужно воспитать достойных мужчин. Надеюсь, это станет переломным моментом и не только призовет к прекращению сексуального насилия, но и вдохновит молодых людей к честному, давно назревшему разговору о гендерных особенностях и интимной жизни.

Меня заинтересовала эта тема, и я провела небольшое исследование. Я уже знала, что американцы почти ничего не рассказывают своим дочерям о сексе, и вскоре выяснила, что сыновьям они рассказывают еще меньше. Не спорю, сейчас мальчиков чаще учат «уважать женщин», но что это значит? Каких женщин, в каких обстоятельствах и как именно уважать? И хотя многие теперь говорят о том, что только «да» значит «да», мальчиков (и девочек) бомбардируют - по телевизору, в кино, видеоиграх, социальных сетях, музыкальных клипах - бесконечными примерами женской объективации и сексуальной доступности. Добавим к этому беспрецедентную доступность порнографии. Что им делать с таким диссонансом? Я прочитала много жалоб в адрес парней, но от них самих не услышала почти ничего - их собственный голос отсутствовал в обсуждении их поведения, в отличие от голоса девушек, которые своей активностью добились социальных изменений. Я многое узнала, общаясь с молодыми женщинами, но этого было недостаточно. Чтобы действительно помочь молодым людям строить безопасные, приятные, равноправные и человечные сексуальные отношения, я должна была узнать мнение другой стороны.

Пегги Оренстейн - Парни и секс. Молодые люди о любви, беспорядочных связях и современной мужественности

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022.

ISBN 978-5-00169-885-2

Пегги Оренстейн - Парни и секс. Молодые люди о любви, беспорядочных связях и современной мужественности - Содержание

Введение. А как же мальчики?

Глава 1. Добро пожаловать в ЧЛЕНскую школу

Глава 2. Если это существует, про это наверняка сняли порно

Глава 3. Ты в теме? Жизнь и любовь в культуре случайных связей

Глава 4. Пора бы уже привыкнуть. Геи, трансы и парни со свободными взглядами

Глава 5. Орел - ты проиграл, решка - я выиграл. Проявления расизма в белом мире

Глава 6. Я знаю, что я хороший парень, но…

Глава 7. Все парни думают только об этом. Разве нет?

Глава 8. Стать достойным мужчиной

Глава 9. Сделайте глубокий вдох - и поговорите с парнями

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