Хиллман - Орфей в свете архетипа и культуры
Миф об Орфее и Эвридике — это больше, чем история любви. Это метафора самого творчества, которое рождается из утраты. Под редакцией Джеймса Хиллмана ведущие аналитики исследуют, почему образ певца, спускающегося в Аид, остается центральным для западной культуры.
Эта книга о том, как музыка и поэзия становятся мостом между миром живых и миром теней. Авторы анализируют «орфический взгляд» — способность видеть красоту в мимолетном и находить смысл в скорби. Если вы хотите понять, как искусство исцеляет душу и почему мы обречены оглядываться на свое прошлое, этот сборник станет вашим проводником.
Сборник под редакцией Джеймса Хиллмана - Орфей в свете архетипа и культуры
«Касталия», 2022. — 278 с.
ISBN 978-5-521-18663-1
Сборник под редакцией Джеймса Хиллмана - Орфей в свете архетипа и культуры - Содержание
Оборачиваясь к Орфею. Кристин Даунинг
Орфей: Шаманское и мантическое искусство кифареда. Уильям Дж. Доти
Почему поэт должен был умереть? Орфические корни юнгианской психологии Роберт Д. Романишин
Загробная жизнь образа: о Юнге и скорби Грег Могенсон
Лицом клицу с конечностью бытия: философские размышления об Орфее, искусстве и старении. Линда Ширс Леонард
Орфей, Дионис и популярная культура. «Орфей» Жана Кокто (1950) - тогда и сейчас. Кристофер Хок
Орфей и рождение абстрактного искусства Дэвид О'Донахью
Скрытые эротические тенденции в культе Орфея. Джим Клайн
Орфей до Орфея: миф о маге-кифареде Джанфранко Сальваторе
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