Хиллман - Орфей в свете архетипа и культуры

Миф об Орфее и Эвридике — это больше, чем история любви. Это метафора самого творчества, которое рождается из утраты. Под редакцией Джеймса Хиллмана ведущие аналитики исследуют, почему образ певца, спускающегося в Аид, остается центральным для западной культуры.

Эта книга о том, как музыка и поэзия становятся мостом между миром живых и миром теней. Авторы анализируют «орфический взгляд» — способность видеть красоту в мимолетном и находить смысл в скорби. Если вы хотите понять, как искусство исцеляет душу и почему мы обречены оглядываться на свое прошлое, этот сборник станет вашим проводником.

Сборник под редакцией Джеймса Хиллмана - Орфей в свете архетипа и культуры

«Касталия», 2022. — 278 с.

ISBN 978-5-521-18663-1

Сборник под редакцией Джеймса Хиллмана - Орфей в свете архетипа и культуры - Содержание