Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей

Что такое ориенталистика? Казалось бы, ответ очевиден: ориенталистика - это наука о Востоке, населяющих его народах, их истории и культуре. Однако очевидное не всегда ока­зывается правильным или хотя бы однозначным. В 1978 г. в свет вышла книга американ­ского исследователя палестинского происхождения Эдварда Саида «Ориентализм», в которой автор убедительно доказывал, что рассматриваемая дисциплина, помимо своей чисто научной функции, изначально обслуживает интересы империализма, подводя солидную теоретическую базу под оправдание экспансионистской политики, проводимой западными сверхдержавами на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Э. Саид сознательно использует именно этот термин - «ориентализм», а не «ориенталистика», ибо всякий «...изм» нередко несет в себе негативное начало. Убедительно рисуя яркий образ «другого», ориентализм, по словам Саида, делает законными колониальные захваты и порабощение «неразвитых» народов, намеренно искажает облик цивилизаций, не укладывающихся в «правильные» рамки западных стандартов, и внушает неискушенному обывателю страх перед «чужими», которые обязательно должны оказаться агрессивными врагами раз и навсегда установленного миропорядка. Книга Э. Саида произвела эффект разорвавшейся бомбы на Западе, однако в России была встречена более чем сдержанно. Почему? Вероятно, потому, что не все выводы ученого можно считать бесспорными. Мир сложен, помимо черно-белой градации в нем существует масса полутонов, и его нельзя так категорически делить на «черное» и «белое», «плохое» и «хорошее», как это - наверняка из лучших побуждений! - делает Саид.

Данный сборник статей, написанных известными российскими и зарубежными востоко­ведами, призван помочь читателю разобраться в упомянутой проблеме. Здесь найдутся аргументированные доводы как «за», так и «против» концепции Э. Саида. Внимательно изучив точку зрения каждого из авторов, вдумчивый читатель сможет составить свое собственное мнение о том, добро или зло несет людям ориенталистическая наука, беспристрастна она или выполняет вполне конкретную функцию по заказу власть имущих. Скорее всего, истина, как водится, лежит где-то посередине, а где именно - каждый, кто заинтересован в решении дан­ного вопроса, вправе определить самостоятельно.

Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей

«Садра», 2016

ISBN: 978-5-906016-88-1

Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей - Содержание

ВВЕДЕНИЕ