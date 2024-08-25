Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей
Что такое ориенталистика? Казалось бы, ответ очевиден: ориенталистика - это наука о Востоке, населяющих его народах, их истории и культуре. Однако очевидное не всегда оказывается правильным или хотя бы однозначным. В 1978 г. в свет вышла книга американского исследователя палестинского происхождения Эдварда Саида «Ориентализм», в которой автор убедительно доказывал, что рассматриваемая дисциплина, помимо своей чисто научной функции, изначально обслуживает интересы империализма, подводя солидную теоретическую базу под оправдание экспансионистской политики, проводимой западными сверхдержавами на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Э. Саид сознательно использует именно этот термин - «ориентализм», а не «ориенталистика», ибо всякий «...изм» нередко несет в себе негативное начало. Убедительно рисуя яркий образ «другого», ориентализм, по словам Саида, делает законными колониальные захваты и порабощение «неразвитых» народов, намеренно искажает облик цивилизаций, не укладывающихся в «правильные» рамки западных стандартов, и внушает неискушенному обывателю страх перед «чужими», которые обязательно должны оказаться агрессивными врагами раз и навсегда установленного миропорядка. Книга Э. Саида произвела эффект разорвавшейся бомбы на Западе, однако в России была встречена более чем сдержанно. Почему? Вероятно, потому, что не все выводы ученого можно считать бесспорными. Мир сложен, помимо черно-белой градации в нем существует масса полутонов, и его нельзя так категорически делить на «черное» и «белое», «плохое» и «хорошее», как это - наверняка из лучших побуждений! - делает Саид.
Данный сборник статей, написанных известными российскими и зарубежными востоковедами, призван помочь читателю разобраться в упомянутой проблеме. Здесь найдутся аргументированные доводы как «за», так и «против» концепции Э. Саида. Внимательно изучив точку зрения каждого из авторов, вдумчивый читатель сможет составить свое собственное мнение о том, добро или зло несет людям ориенталистическая наука, беспристрастна она или выполняет вполне конкретную функцию по заказу власть имущих. Скорее всего, истина, как водится, лежит где-то посередине, а где именно - каждый, кто заинтересован в решении данного вопроса, вправе определить самостоятельно.
Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей
«Садра», 2016
ISBN: 978-5-906016-88-1
Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- ОБРАЗЫ ВОСТОКА В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ОРИЕНТАЛИСТИКЕ
- ОРИЕНТАЛИСТИКА И ОРИЕНТАЛИЗМ. ПОЧЕМУ КНИГА ЭДВАРДА САИДА НЕ ИМЕЛА УСПЕХА В РОССИИ?
- «ДРЕВНИЙ ВОСТОК» В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЯХ Б.А. ТУРАЕВА И В.В. СТРУВЕ
- ДЕКОНСТРУКЦИЯ ОРИЕНТАЛИСТСКОГО НАСЛЕДИЯ
- ОРИЕНТАЛИЗМ - НЕ ДОГМА, А РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ?
- ВЕЧНЫЙ «ВОСТОК» БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ? ОРИЕНТАЛИЗМ КАК ЕВРОПОЦЕНТРИЧНОЕ ВИДЕНИЕ «ЧУЖОГО»
- ЖИВ ЛИ ОРИЕНТАЛИЗМ? ЕГО НАСЛЕДИЕ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
- НОЖНИЦЫ ДЛЯ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: «ВОСТОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
- «Чужие» в империях колониальной эпохи
- СВОИ «ЧУЖИЕ»: ИНОРОДЦЫ И ТУЗЕМЦЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
- «САРТЫ - НАРОД С БУДУЩИМ»: ЭТНОГРАФИЯ И ИМПЕРИЯ В РУССКОМ ТУРКЕСТАНЕ
- ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРИЕНТАЛИСТСКИХ ЧАЯНИЙ НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ
- Ориенталистские страхи в политике, беллетристике и кино
- «КРЕСТИ МЕЧ»: ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И ВИЛЬГЕЛЬМ II В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО ОРИЕНТАЛИЗМА
- ВООБРАЖАЕМАЯ ИСЛАМИЗАЦИЯ И ОРИЕНТАЛИСТСКИЕ СТРАХИ МУСУЛЬМАНСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ
- ИММИГРАНТЫ У СЕБЯ ДОМА: К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФИЛЬМА МАРКО ТУРКО «LA STRANIERA» (Италия, 2009)
- Ориентализм в философии, политологии и культурологии
- НИЦШЕАНСКАЯ ПЕРЕОЦЕНКА ИСЛАМА: ПОСЛЕДСТВИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОРИЕНТАЛИЗМА
- ГАВАЙСКОЕ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ФРЕДЕРИКА КОПЛСТОНА
- ВОСТОК ПРОТИВ ЗАПАДА, АЗИЯ ПРОТИВ ЕВРОПЫ: БИНАРНОСТЬ ОРИЕНТАЛИЗМА И «СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
- ФЕХТОВАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
- ЛЕКЦИИ БЕРНАРДА ЛЬЮИСА
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