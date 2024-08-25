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Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей

Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History
Что такое ориенталистика? Казалось бы, ответ очевиден: ориенталистика - это наука о Востоке, населяющих его народах, их истории и культуре. Однако очевидное не всегда ока­зывается правильным или хотя бы однозначным. В 1978 г. в свет вышла книга американ­ского исследователя палестинского происхождения Эдварда Саида «Ориентализм», в которой автор убедительно доказывал, что рассматриваемая дисциплина, помимо своей чисто научной функции, изначально обслуживает интересы империализма, подводя солидную теоретическую базу под оправдание экспансионистской политики, проводимой западными сверхдержавами на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Э. Саид сознательно использует именно этот термин - «ориентализм», а не «ориенталистика», ибо всякий «...изм» нередко несет в себе негативное начало. Убедительно рисуя яркий образ «другого», ориентализм, по словам Саида, делает законными колониальные захваты и порабощение «неразвитых» народов, намеренно искажает облик цивилизаций, не укладывающихся в «правильные» рамки западных стандартов, и внушает неискушенному обывателю страх перед «чужими», которые обязательно должны оказаться агрессивными врагами раз и навсегда установленного миропорядка. Книга Э. Саида произвела эффект разорвавшейся бомбы на Западе, однако в России была встречена более чем сдержанно. Почему? Вероятно, потому, что не все выводы ученого можно считать бесспорными. Мир сложен, помимо черно-белой градации в нем существует масса полутонов, и его нельзя так категорически делить на «черное» и «белое», «плохое» и «хорошее», как это - наверняка из лучших побуждений! - делает Саид.
Данный сборник статей, написанных известными российскими и зарубежными востоко­ведами, призван помочь читателю разобраться в упомянутой проблеме. Здесь найдутся аргументированные доводы как «за», так и «против» концепции Э. Саида. Внимательно изучив точку зрения каждого из авторов, вдумчивый читатель сможет составить свое собственное мнение о том, добро или зло несет людям ориенталистическая наука, беспристрастна она или выполняет вполне конкретную функцию по заказу власть имущих. Скорее всего, истина, как водится, лежит где-то посередине, а где именно - каждый, кто заинтересован в решении дан­ного вопроса, вправе определить самостоятельно.

Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей

«Садра», 2016
ISBN: 978-5-906016-88-1

Ориентализм vs. Ориенталистика - Сборник статей - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • ОБРАЗЫ ВОСТОКА В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ОРИЕНТАЛИСТИКЕ
  • ОРИЕНТАЛИСТИКА И ОРИЕНТАЛИЗМ. ПОЧЕМУ КНИГА ЭДВАРДА САИДА НЕ ИМЕЛА УСПЕХА В РОССИИ?
  • «ДРЕВНИЙ ВОСТОК» В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЯХ Б.А. ТУРАЕВА И В.В. СТРУВЕ
  • ДЕКОНСТРУКЦИЯ ОРИЕНТАЛИСТСКОГО НАСЛЕДИЯ
  • ОРИЕНТАЛИЗМ - НЕ ДОГМА, А РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ?
  • ВЕЧНЫЙ «ВОСТОК» БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ? ОРИЕНТАЛИЗМ КАК ЕВРОПОЦЕНТРИЧНОЕ ВИДЕНИЕ «ЧУЖОГО»
  • ЖИВ ЛИ ОРИЕНТАЛИЗМ? ЕГО НАСЛЕДИЕ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
  • НОЖНИЦЫ ДЛЯ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: «ВОСТОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
  • «Чужие» в империях колониальной эпохи
  • СВОИ «ЧУЖИЕ»: ИНОРОДЦЫ И ТУЗЕМЦЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
  • «САРТЫ - НАРОД С БУДУЩИМ»: ЭТНОГРАФИЯ И ИМПЕРИЯ В РУССКОМ ТУРКЕСТАНЕ
  • ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРИЕНТАЛИСТСКИХ ЧАЯНИЙ НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ
  • Ориенталистские страхи в политике, беллетристике и кино
  • «КРЕСТИ МЕЧ»: ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И ВИЛЬГЕЛЬМ II В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО ОРИЕНТАЛИЗМА
  • ВООБРАЖАЕМАЯ ИСЛАМИЗАЦИЯ И ОРИЕНТАЛИСТСКИЕ СТРАХИ МУСУЛЬМАНСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ
  • ИММИГРАНТЫ У СЕБЯ ДОМА: К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФИЛЬМА МАРКО ТУРКО «LA STRANIERA» (Италия, 2009)
  • Ориентализм в философии, политологии и культурологии
  • НИЦШЕАНСКАЯ ПЕРЕОЦЕНКА ИСЛАМА: ПОСЛЕДСТВИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОРИЕНТАЛИЗМА
  • ГАВАЙСКОЕ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ФРЕДЕРИКА КОПЛСТОНА
  • ВОСТОК ПРОТИВ ЗАПАДА, АЗИЯ ПРОТИВ ЕВРОПЫ: БИНАРНОСТЬ ОРИЕНТАЛИЗМА И «СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
  • ФЕХТОВАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
  • ЛЕКЦИИ БЕРНАРДА ЛЬЮИСА
Views 190
Rating 5.0 / 5
Added 25.08.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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