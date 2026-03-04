Книга «Лем. Жизнь на другой Земле» (2019) Войцеха Орлиньского — это первая масштабная биография Станислава Лема, написанная на его родине в Польше. Автор отказывается от привычного образа «кабинетного пророка» и футуролога, представляя читателю живого человека с его слабостями, страхами и парадоксами. Повествование охватывает все этапы жизни мастера: от идиллического детства во Львове, описанного в «Высоком Замке», до трагических лет Холокоста, когда Лем выживал по фальшивым документам, работая помощником механика, что навсегда наложило отпечаток на его восприятие техники и человеческой природы.

Орлиньский мастерски реконструирует быт и интеллектуальную атмосферу, в которой создавались шедевры мировой фантастики. Он проливает свет на острые конфликты Лема — от знаменитой ссоры с Андреем Тарковским, которого писатель счел недостаточно глубоким для экранизации «Соляриса», до параноидальной вражды с Филиппом К. Диком, всерьез подозревавшим, что «Лем» — это коллективный псевдоним комитета КГБ. Биография основана на ранее неопубликованных письмах и архивных материалах, позволяя увидеть, как личный опыт автора — от увлечения марципановыми батончиками до сложного отношения к коммунистическому режиму — трансформировался в философские концепции «Кибериады», «Фиаско» и «Гласа Господа».

Это не просто перечень дат и событий, а захватывающий «детектив смыслов», исследующий тайну гения, который предсказал интернет и виртуальную реальность, но всю жизнь прятал обертки от запретных сладостей в подвале собственного дома. Орлиньский показывает Лема как человека, зажатого между абсурдом социалистической реальности и безбрежностью космической мысли. Книга будет незаменима для тех, кто хочет понять, как формировалось мировоззрение главного скептика XX века и почему его вопросы о контакте с иным разумом сегодня актуальны как никогда.

Войцех Орлиньский — Лем. Жизнь на другой Земле

М.: Эксмо, 2019. — 480 с.

Пер. с пол. И. Шевченко; Науч. ред. В. Борисов

ISBN 978-5-04-101996-9

