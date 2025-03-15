Орловский, Иеромонах Дамаскин – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия

Когда задумывалась книга, предполагалось, что это будет более или менее полное собрание жизнеописаний российских мучеников и подвижников благочестия, размещенных в соответствии с общепринятыми образцами — по месяцам и числам. Но это потребовало бы написания всех жизнеописаний, то есть очень долгого времени. И потому я решил помещать их по епархиям, месяцам и числам. В I книгу вошли жизнеописания мучеников и подвижников Нижегородских.

Читатель Может упрекнуть меня в разностильности жизнеописаний, в том, что они написаны с разной степенью чувства, что об одних подвижниках жиз- неописатель пишет с любовью, а о других — даже как бы и равнодушно. Отвечу на это: я старался передать фактическую сторону события, правду, сознательно не желая ее приукрашивать своим отношением или своими чувствами. Многое можно было расцветить домыслами, фантазией, придать всему захватывающую увлекательность художественной прозы. Но это было бы все пустоцвет, так мне видится. Помнил я и завет, оставленный писателям этого жанра святым Димитрием Ростовским: «Не солгу на святого». Мне не трудно было сгладить все жизнеописания под один стиль, нивелировать их, но такое сглаживание непременно привело бы к фактическим утратам.

Всякий народ по праву гордится своей культурой, литературой, только полезно помнить, что русская литература существовала и была такой, какой мы ее по справедливости любим и ценим, лишь потому, что светильник ее загорелся через Церковь от света воскресшего Христа, потому что были светильники Божии — великие подвижники, молитвенники и нищелюбцы. И не писатели «освятили» Оптину, когда посещали пустынь и ее старцев, а страждущие, изнемогающие души писателей исцелялись и освящались молитвами святых подвижников этой славной обители.

Жизнь (и смерть) святых мучеников и подвижников есть воплощенный идеал истинного, духовного и возвышенного жития. И по этой причине она нам может показаться странной и непонятной. Душа иного подвижника так чиста, так свободна от всяких греховных и омрачающих помыслов, что нам представить это трудно. Потому и описать душевное состояние подвижника нелегко, не сходно оно с нашим. Но я и не дерзал на это, а хотел лишь, чтобы читатель чтением книги доставил себе душевную пользу и мог сказать: «Святые мученики, исповедники и праведники российские, молите Бога о нас!»

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия – Жизнеописания и материалы к ним – Книга 1

Тверь: Издательство «Булат», 1992. – 242 с.

ISBN 5-87720-001-1

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия – Книга 1 - Содержание

Вместо предисловия

Схимонахиня Анатолия

Игумения Агния

Блаженная Пашенька, священник Иоанн Разумовский

Священники Вячеслав Леонтьев, Леонид Леонтьев, диакон Иоанн Лабутов, староста храма Андрей Лексанов и православные миряне Симеон и Петр Варакин

Сергей Трофимов

Священники Николай и Василий Державины; священники и миряне города Городца: священники Феодор Добронравов, о. Александр, о. Василий и миряне: Павел Ноздрин- ский, Кириак Корёгин и его сын Иоанн

Подвижник веры и благочестия о. Алексей Бортсурманский

Блаженный Варнава; иеромонахи Рувим, Руфин и Киприан. Священник Савва Петруневич

Блаженная Зина

Игумения Алексия

Житие и страдания преподобномученицы Евдокии (Шиковой) и послушниц ее Дарии (Тимолиной), Дарии (Сиушинской) и Марии

Архимандрит Оранского монастыря Августин, протоиерей Николай Орловский и иже с ними .

Блаженная Мария Ивановна Дивеевская

Священномученики Михаил Воскресенский, Стефан Немков, чтец Евлампий Николаев, миряне Николай Мигунов и Николай Небасов и иные с ними. Священник Владимир Карпинский, священник о. Сергий, псаломщик Иоанн Тарутанов, староста Алексей Мигунов, жена его Ирина и раба Божия Мария Шипилова

Митрополит Феофан (Туляков)

Блаженная Прасковья Ивановна Саровская

Архиепископ Александр (Щукин)

Епископ Лаврентий, викарий Нижегородской епархии, протоиерей Алексей

Феодор Заколюкин

Блаженный Петр Полянский

Блаженная Елизавета Ивановна

Блаженная Мария

Праведная Евдокия

Митрополит Евгений (Зернов)

Болящая девица Варвара (Варвара Павловна Шулаева)

Примечания

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия – Жизнеописания и материалы к ним – Книга 2

Тверь: Издательство «Булат», 2001. – 532 с.

ISBN 5-8109-0015-1

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия – Книга 2 – Содержание

Слово к читателю Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

Вместо предисловия

Мученики-братья иеродиакон Евфимий и послушник Алексей

Блаженный Виктор, Мария Круглова, Анна Корыгина, священники Димитрий Горский и Иоанн Крылов

Блаженная старица Марфа Лаврентьевна

Мученики шуйские. Протоиерей Павел Светозаров, священник Иоанн Рождественский и миряне Петр Языков, Николай Малков, Анастасия, Авксентий Калашников, Сергей Мефодиев

Мученики московские. Священники Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский, иеромонах Макарий Телегин и мирянин Сергий Тихомиров

Свящеішомученик Андроник, архиепископ Пермский

Василий Лебедевы, староста Афанасий Наумов

Блаженный Игнатий

Иеромонах Герасим Игумен Харитон

Священномученик Гермоген, епископ Тобольский и Сибирский, протоиерей Ефрем Долганов, священники Михаил Макаров, Петр Карелин, мирянин Константин Минятов

Мученики, исповедники и подвижники благочестия тобольские: ,

Священномученик Михаил Накаряков, священники

Николай Накаряков, Павел Конюхов, Алексей Дроздов, Петр Козельский, Феодор Долгих, Сергий Баженов, миряне Панкратов и Лаптев

Настоятель Белогорского монастыря архимандрит Варлаам

Святитель Василий, епископ Кинешемский, священник Николай Панов

Леонид Виноградов

Игумения Арсения

Блаженный Максим

Блаженная Елена, священники Алексей Преображенский, Николай Авдаков, Михаил Шомфонов . .

Блаженный Мишенька

Мученик Феодор Тобольский, Геннадий Хилков, монахиня Рафаила

Священномученик Евфимий Горячев, священники Владимир Фокин, Михаил Каргополов, Трофим Кузнецов, Никита Сторожев

Священномученик Григорий Аверин, священники Аполлинарий Скороходов, Михаил Перепелкин . . .

Священник Владимир Пьянков

Блаженный Алексей, староста Павел Байдин

Патриарший Местоблюститель священномученик Петр, митрополит Крутицкий

Митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский)

Страдания священномучеников Александра и Феодора Вы- шегородских

Мученики кимрские. Священник Феодор Колеров, староста храма Анания Бойков и мирянин Михаил Болдаков

Епископ Николай (Голубев)

Митрополит Серафим (Чичагов), монахиня Севастиана .

Священномученик Феофан, епископ Пермский и Соликамский

Примечания

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия – Жизнеописания и материалы к ним – Книга 3

Тверь: Издательство «Булат», 1999. – 628 с.

ISBN 5-8109-0006-2

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия – Книга 3 – Содержание

Слово к читателю Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

Вместо предисловия

Священномученик Николай (Маслов)

Преподобномученик Петр (Козлов), иеромонах Ниловой пустыни

Мученик Андрей (Гневышев), староста Никольской церкви

Священному'іеник Николай (Дмитров)

Мученик Сергий (Бородавкин)

Преподобноисповедник Сергий (Сребрянский)

Священномученики Иаков и Иоанн (Бойковы)

Мученики Петр (Жуков), Прохор (Михайлов) и иже с ними

Мученики Симеон и Димитрий (Воробьевы)

Священномученик Иоанн (Никольский)

Священномученик Александр (Соколов)

Священномученик Иоанн (Троянский), епископ Великолукский и Торопецкий

Священномученик Михаил (Люберцев)

Священномученик Александр (Ратьковский)

Священномученик Владимир (Мещанский)

Священномученик Михаил (Косухин)

Священномученик Михаил (Богородский)

Преподобномученик Стефан (Кусков)

Свящешюмученик Николай (Лебедев)

Священномученик Николай (Сретенский)

Священномученик Иоанн (Василевский)

Священномученик Павел (Васильевский)

Священномученик Алексий (Успенский) и мученик Василий (Шикалов)

Священномученик Иоанн (Софронов)

Священномученик Василий (Малинин)

Священномученик Константин (Колпецкий)

Священномученик Измаил (Кудрявцев)

Священномученик Иаков (Леонович)

Священномученик Григорий (Раевский)

Священномученик Иоанн (Васильев)

Священномученик Борис (Боголепов)

Священномученик Михаил (Скобелев)

Священномученик Владимир (Чекалов)

Мученик Сергий (Ведерников)

Священномученик Андрей (Быстров) и мученики Василий (Виноградов), Сергий (Михайлов) и Спиридон (Савельев)

Священномученик Павел (Березин)

Преподобномученик Виталий (Кокорев), монах Ниловой пустыни

Священномученик Николай (Верещагин)

Священномученик Иаков (Бобырев)

Преподобномученик Софроний (Несмеянов)

Священномученик Сергий (Смирнов)

Священномученик Феодор (Беляев)

Священномученик Владимир (Введенский)

Священномученик Николай (Раевский)

Священномученики Иоанн и Василий (Козыревы)

Священномученик Александр (Богоявленский)

Священномученик Димитрий (Троицкий)

Священномученик Сергий (Казанский)

Священномученик Иоанн (Мельницкий)

Священномученик Евгений (Ивашко)

Преподобномученик Анатолий (Ботвинников)

Священномученик Алексий (Сибирский)

Священномученик Димитрий (Беневоленский)

Священномученик Алексий (Никологорский)

Священномученик Михаил (Белюстин)

Священномученик Феодор (Баккалинский)

Священномученик Михаил (Некрасов)

Священномученик Алексий (Нечаев)

Священномученик Виктор (Ильинский)

Священномученик Петр (Титов)

Священномученик Александр (Чекалов)

Священномученик Николай (Богородский)

Священномученик Виктор (Воронов)

Священномученик Николай (Троицкий)

Священномученик Иоанн (Цветков)

Священномученик Алексий (Бенеманский)

Священномученик Илия (Громогласов)

Священномученик Владимир (Рясенский)

Священномученик Иоанн (Владимирский)

Священномученик Иоанн (Богоявленский)

Священномученик Василий (Виноградов)

Священномученик Александр (Рождественский)

Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, викарий Тверской епархии

Священномученик Александр (Колоколов)

Преподобномученик Макарий (Смирнов)

Священномученик Петр (Зиновьев)

Священномученик Феодосий (Болдырев)

Священномученик Владимир (Дамаскин)

Священномученик Илия (Чередеев)

Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской

Священномученик Илия (Бенеманский)

Примечание

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия – Жизнеописания и материалы к ним – Книга 4

Тверь: Издательство «Булат», 2000. – 404 с.

ISBN 5-8109-0010-0

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия – Книга 4 – Содержание

Предисловие Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

Священномученик Анатолий (Грисюк), митрополит Одесский

Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский

Мученики и исповедники Воронежские:

Блаженная Феоктиста

Священномученик Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский и Павлодарский, и мученик Николай (Цикура)

Священноисповедник Виктор (Островвдов), епископ Глазовский, викарий Вятской епархии

Священномученик Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский и Обоянский

Григорий (Богоявленский)

Преподобномученики

Священноисповедник Роман (Медведь)

Преподобноисповедник Игнатий (Бирюков)

Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский, викарий Московской епархии

Преподобномученик Иннокентий (Беда)

Примечания

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия – Жизнеописания и материалы к ним – Книга 5

Тверь: Издательство «Булат», 2001. – 484 с.

ISBN 5-8109-0013-5

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия – Книга 5 – Содержание

Священномученик Александр

Священномученик Алексий (Бельковский), архиепископ Великоустюжский

Преподобномученик Никифор (Югов)

Священномученик Евфимий (Тихонравов)

Мученик Стефан (Наливайко)

Священномученик Николай (Кандауров)

Священномученики Зосима (Трубачев), Николай (Подьяков) и Виктор

Священномученики Михаил (Пятаев) и Иоанн (Куминов)

Преподобномученица Анна (Макаццина)

Священномученик Сергий (Рохлецов)

Мученица Нина (Кузнецова)

Священномученик Сергий (Кроткое)

Преподобномученик Феодор (Богоявленский)

Священномученики Иаков (Маскаев), архиепископ Барнаульский, Петр (Гаврилов) и Иоанн (Можирин), преподобномученик Феодор (Никитин) и мученик Иоанн (Протопопов)

Священноисповедник Николай (Лебедев)

Священномученики Варсонофий (Лебедев), епископ Кирилловский, Иоанн (Иванов), преподобномученица Серафима (Сулимова), игумения Ферапонтова монастыря, и мученики Николай (Бурлаков), Анатолий (Баранков), Михаил (Трубников) и Филипп (Марьппев)

Священномученик Иоанн (Бороздин)

Священномученик Николай (Цветков)

Священномученик Константин (Голубев) и иже с ним два мученика

Мученица Анна (Лыкоппша)

Священномученик Прокопий (Попов)

Священномученик Тихон и исповедница Хиония (Архангельские)

Священномученик Димитрий (Добросердов),

Священномученик Иона (Лазарев), епископ Невельский, викарий Витебской епархии

Священномученик Андрей (Воскресенский)

Священномученик Николай (Пробатов) и иже с ним пострадавшие мученики Косма, Виктор (Краснов), Наум, Филипп, Иоанн, Павел, Андрей, Павел, Василий, Алексий, Иоанн и мученица Агафия

Священномученик Гавриил (Масленников)

Священномученик Никита (Делекторский), епископ Орехово-Зуевский, викарий Московской епархии

Священномученики Прокопий (Титов), архиепископ Одесский и Херсонский, и Иоанн (Скадовский)

Священномученик Августин (Беляев)

Преподобномученик Аристарх (Заглодин-Кокорев)

Священномученик Владимир (Медведюк) и преподобномученица Татиана (Фомичева)

Священномученик Николай (Добронравов), архиепископ Владимирский и Суздальский

Священномученик Владимир (Преферансов)

Священноисповедник Амвросий (Полянский), епископ Каменец-Подольский и Брацлавский

Подвижник благочестия Максим Югов

Примечания

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия – Жизнеописания и материалы к ним – Книга 6

Тверь: Издательство «Булат», 2002. – 484 с.

ISBN 5-902112-02-8

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия – Книга 6 – Содержание

Священномученик Николай (Красовский)

Преподобномученица Евдокия (Кузьминова)

Священномученик Стефан (Преображенский)

Преподобноисповедницы Афанасия (Лепешкина) и Евдокия (Бучинева)

Священномученик Тимофей (Изотов) и мученик Гавриил (Пасевич)

Священномученик Иоанн (Артоболевский)

Священномученик Александр (Соколов)

Священномученик Николай (Поспелов)

Священномученик Алексий (Шаров)

Священномученик Евстафий (Сокольский)

Священномученик Алексий (Лебедев)

Священномученик Александр (Минервин)

Священномученик Иоанн (Алешковский)

Мученик Иоанн (Шувалов)

Священномученик Симеон (Кульгавец)

Преподобномученица София (Селиверстова)

Священномученик Виктор (Моригеровский) и мученица Ирина (Смирнова)

Священномученик Василий (Никитский)

Преподобномученик Нил (Тютюкин)

Преподобномученицы Мария и Матрона (Грошевы)

Преподобномученик Иоасаф (Шахов)

Священномученики Сергий (Лебедев), Димитрий (Гливенко), Алексий (Смирнов) и Сергий (Цветков)

Священномученик Михаил (Маслов)

Священномученик Николай (Горюнов)

Преподобномученица Наталия (Ульянова)

Священномученик Василий (Коклин)

(30) Священномученик Феодор (Недосекин)

Священномученик Александр (Парусников)

Священномученик Николай (Запольский)

Священномученик Василий (Крылов)

Священномученик Александр (Крутицкий)

Священномученик Александр (Сахаров)

Преподобномученик Афанасий (Егоров)

Священномученик Димитрий (Миловидов)

Священномученик Елисей (Штольдер)

Преподобномученик Мефодий (Иванов)

Священномученик Иоанн (Смирнов)

Священномученик Алексий (Зиновьев)

Священномученик Уар (Шмарин), епископ Липецкий

Священномученик Василий (Максимов)

Священномученик Амфилохий (Скворцов), епископ Красноярский

Священномученик Петр (Соловьев)

Священномученик Петр (Пушкинский)

Священномученик Леонид (Прендкович)

Мученик Алексий (Серебренников)

Священномученик Георгий (Архангельский)

Священномученик Василий (Озерецковский)

Священномученик Сергий (Бажанов)

Священномученик Николай (Архангельский)

Священномученик Емилиан (Гончаров)

Священномученик Александр (Соловьев)

Священномученик Созонт (Решетилов)

Священномученик Всеволод (Смирнов)

Священномученик Александр (Воздвиженский)

Священномученик Сергий (Розанов)

Священномученик Сергий (Кедров)

Священномученик Викентий (Смирнов)

Священномученик Василий (Покровский)

Священномученик Петр (Орлинков)

Священномученики Иоанн (Кесарийский), Петр (Косминков), Симеон (Кречков), мученик Петр (Пискарев-Молоков) и мученица Евдокия (Сафронова)

Священномученик Николай (Пятницкий)

Священномученик Арсений (Троицкий)

Преподобномученик Варлаам (Никольский)

Священномученик Константин и мученик Борис (Успенские)

Священномученик Владимир (Красновский)

Священномученик Сергий (Константинов)

Священномученик Василий (Лихарев)

Священномученики Николай (Виноградов) и Димитрий (Лебедев) и мученик Гавриил (Безфамильный)

Священномученик Сергий (Знаменский)

Священномученик Александр (Быков)

Мученица Анна (Зерцалова)

Преподобномученик Иларион (Писарец)

Священномученик Иаков (Соколов)

Священномученик Феодор (Гусев)

Священномученик Иоанн (Тарасов)

Священномученик Александр (Вершинский) и мученики Павел (Кузовков) и Николай (Копнинский)

Священномученик Григорий (Воинов)

Священномученики Георгий (Колоколов) и Назарий (Грибков) и мученик Петр (Царапкин) . .

Священномученик Иоанн (Виноградов)

Преподобномученик Иоасаф (Боев)

Преподобномученик Николай (Салтыков)

Священномученик Николай (Андреев)

Священномученик Василий (Соколов)

Священномученик Борис (Ивановский)

Священномученик Алексий (Сперанский)

Священномученик Феодор (Дорофеев)

Священномученик Сергий (Фелицын)

Примечания

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия – Жизнеописания и материалы к ним – Книга 7

Тверь: Издательство «Булат», 2002. – 548 с.

ISBN 5-902112-11-7

Иеромонах Дамаскин (Орловский) – Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия – Книга 7 – Содержание

Преподобномученица Екатерина (Черкасова)

Мученица Милица (Кувшинова)

Священномученик Игнатий (Садковский), епископ Скопинский, викарий Рязанской епархии

Память в Соборе новомучеников и исповедников Российских Священноисповедник Михаил (Марков)

Священномученик Иоанн (Фрязинов)

Священномученик Леонтий (Гримальский)

Священномученик Иоанн (Покровский) и преподобномученица Анна (Корнеева)

Преподобномученица Вера (Морозова)

Священномученик Николай (Розов)

Священномученик Сергий (Воскресенский)

Священномученик Сергий (Скворцов)

Священномученик Владимир (Введенский)

Преподобномученица Анастасия (Бобкова)

Преподобномученик Киприан (Нелидов)

Преподобномученик Иона (Санков)

Преподобноисповедник Никон (Беляев)

Священномученик Иоанн (Карабанов)

Священномученик Николай (Павлинов)

Мученица Татиана (Гримблит)

Священномученик Вениамин (Благонадеждин)

Священномученик Никандр (Гривский)

Священномученик Афанасий (Докукин)

Священномученик Сергий (Покровский)

Священномученики Павел (Андреев) и Александр (Зверев)

Священномученик Василий (Архангельский)

Священномученик Иосиф (Сченснович)

Священномученик Димитрий (Розанов)

Священномученик Александр (Архангельский)

Священномученик Василий (Агафоников)

Священномученик Василий (Студницын)

Священномученик Сергий (Аманов)

Преподобномученик Алексий (Гаврин)

Мученик Иоанн (Емельянов)

Священномученик Константин (Некрасов)

Священномученик Иоанн (Державин)

Священномученик Феодор (Алексинский)

Священномученик Иоанн (Днепровский)

Преподобномученик Данакт (Калашников)

Священномученик Илия (Четверухин)

Священномученик Сергий (Голощапов)

Священномученики Василий (Ягодин) и Александр (Буравцев)

Священномученик Александр (Поспелов)

Мученик Петр (Троицкий)

Примечания

Календарь мучеников и исповедников Русской Православной Церкви, прославленных на Архиерейских Соборах 1989, 1997, 2000 годов и внесенных в календарь определениями Святейшего Патриарха и Священного Синода в послесоборный период

Именной указатель к семи книгам «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия»