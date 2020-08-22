«Дабы постичь тайну жизни нации, потребно познать ее религию», – писал архиепископ Орманян. Посему и книга его – не только богословский труд, но и серьезнейшее исследование по истории и культуре армянского народа, сумевшего сохранить свое единство и самобытность исключительно благодаря подвижничеству Церкви.

Архиепископа Орманяна по праву называют одним из крупнейших и заметных религиозных деятелей конца ХIХ – начала ХХ столетия. Историк, философ, юрист, теолог и страстный публицист, архиепископ Магакия слыл образованнейшим человеком своего времени.

Магакия Орманян - Армянская Церковь

Эта редакция книги «армянская церковь» архиепископа Магакия Орманяна издается с разрешения главы ново-нахичеванской и российской епархии армянской апостольской церкви епископа Езраса Нерсисяна ИД MEDIACRAT в рамках проекта Альманах «Великая Армения».

Редакторы Священник Аристакес Ованнисян Армен Меружанян 2006г 208 ст

Магакия Орманян - Армянская Церковь - Содержание

Армянская Церковь

Цель, которую мы себе ставим

Часть I. ИСТОРИЯ

Происхождение Армянской Церкви

Первоначальная эра Армянской Церкви

Полное обращение Армении

Образование духовной иерархии

Армянская Церковь в IV веке

Начало армянской литературы

Армянская Церковь в V веке

О Халкидонском соборе

Последующие споры

Возвращение споров

Странствия патриархов

Киликийский Католикосат

Стремления к объединению

Стремления унионистов

Возвращение в Эчмиадзин

Константинопольское патриаршество

Эпоха пробуждения

Течение XVIII века

События XIX века

Часть II. УЧЕНИЕ

Основы догматов

Догматика Армянской Церкви

Исповедание Веры, или символ Веры

Дух терпимости

Учение о таинствах

Точность в вероучении

Часть III. УКЛАД

Иерархический строй

Армянская иерархия

О правах и обязанностях духовных лиц

Часть IV. ВНУТРЕННИЙ СТРОЙ

Духовенство и целибат, или безбрачие

Церковные доходы

Миряне в церкви

Название церкви

Часть V. ЛИТУРГИЯ

Церковные здания

Священнослужители

Отправление Богослужения

Календарная система

Праздник в честь Христа Спасителя

Поминание святых

Часть VI. ЛИТЕРАТУРА

Общий обзор

Характерные признаки новейшего времени

Примечания

Часть VII. НАСТОЯЩЕЕ

Внешний вид

Разнородные элементы

Национальный характер

Влияние церкви

Магакия Орманян - Армянская Церковь - Введение

То, что мы предлагаем публике, не есть плод долговременных трудов. Опросы, касающиеся церкви вообще и церквей в частности, открывают слишком большой простор для критических, исторических и философских прений, чтобы мы решились взять на себя такую сложную задачу; и к тому же мы отнюдь не намерены становиться на эту почву. Нельзя не согласиться с тем, что церковь сохраняет еще неприкосновенным свое существование, даже свое влияние, наперекор тем решительным ударам, которые, как думают, были ей нанесены.

Некоторые части ее учения были объявлены нелепыми, исторические факты были отнесены к легендам, и тем не менее церковь и церкви даже в двадцатом веке не перестают проявлять замечательную жизненность; и новые течения в области умственной, гражданской и политической, по мере своего развития, вынуждены считаться с влиянием, которое церковь оказывает на души. Но оставим эти обобщения, чтобы перейти к намеченной нами цели. Армянин, некогда почти забытый, вот уже несколько десятков лет, вновь занял свое место среди текущей действительности.