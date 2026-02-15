Ортега-и-Гассет - Восстание масс

«Восстание масс» — ключевой труд испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета, посвященный анализу культурного и социального кризиса Европы первой половины XX века. Главной темой книги является феномен появления «человека-массы» — типа личности, который не желает признавать никаких авторитетов, кроме собственного удобства, и навязывает свое мнение всему обществу силой. В отличие от сознательного гражданина прошлого, человек-масса не чувствует ответственности за цивилизацию, которая обеспечила ему комфорт, воспринимая ее достижения как нечто само собой разумеющееся, подобно силам природы.

Философ предупреждает, что господство массы ведет к деградации культуры, политики и морали, поскольку массовый человек лишен чувства исторической преемственности и творческого импульса. Ортега-и-Гассет анализирует подъем тоталитарных режимов того времени как прямое следствие этого процесса, где государство становится инструментом в руках массы для подавления любой индивидуальности. Книга призывает к восстановлению роли «творческого меньшинства» и осознанию того, что истинная демократия и прогресс невозможны без дисциплины духа и уважения к высшим ценностям.

Ортега-и-Гассет, Хосе - Восстание масс

Пер. с исп. А. Гелескула. — Москва : Издательство АСТ, 2016. — 256 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-099395-6

Ортега-и-Гассет, Хосе - Восстание масс – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Феномен стадности

II. Исторический подъем

III. Высота времени

IV. Рост жизни

V. Статистическая справка

VI. Введение в анатомию массового человека

VII. Жизнь высокая и неизменная, или рвение и рутина

VIII. Почему массы вторгаются всюду, во все и всегда не иначе как насилием

IX. Одичание и техника

X. Одичание и история

XI. Век самодовольных недорослей

XII. Варварство «специализма»

XIII. Государство как высшая угроза

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIV. Кто правит миром

XV. Переходя к сути дела

Из предисловия к французскому изданию «Восстания масс»