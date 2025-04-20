Дейн Ортлунд – Иисус удивляющий

Эта книга родилась во время семинара, посвященного четырем евангелиям. Впервые я провел его осенью 2008 г. в Пресвитерианской церкви г. Нейпервилл, а через год уже немного в другом формате - в Евангельской свободной церкви «Орчард», обе церкви недалеко от Чикаго. Неподдельный интерес и проницательные вопросы слушателей помогли мне лучше понять свои лекции. В последующие годы я оттачивал содержание этой книги в процессе преподавания и проповедования в разных местах. Не последнюю роль сыграл двух недельный курс в Богословском колледже Центральной Африки в г. Идола, Замбия.



Впервые эта книга увидела свет в 2011 г. под названием «Дерзкая благодать» (Defiant Grace). Издание, которое вы держите в руках, вышло десять лет спустя, это переработанная и улучшенная версия первой книги. Мне особенно приятно, что сейчас я несу пасторское служение как раз там, где впервые преподал этот материал, - в Пресвитерианской церкви г. Нейпервилл.



Контекст, в котором появилась эта книга, дает понять, для кого она написана. Она не для академиков, хотя написать ее мне помогли многие ученые - их имена иногда упоминаются на страницах. Она не для пасторов, хотя перед некоторыми из них я в неоплатном долгу. Она для обычных верующих и тех, кто хочет узнать, каким на самом деле был Иисус. Она для всех, у кого есть желание еще раз услышать о сути христианства из уст Иисуса. Она для вас, если вы не хотите иметь ничего общего с христианами или церковью, но интересуетесь самим Иисусом. Вам стоит прочитать эту книгу, если вы считаете себя христианином, но послушание Христу стало для вас налогом, который нужно отдать Богу, а на оставшиеся деньги можно уже и пожить для себя.



Я благодарен своим учителям, повлиявшим на фор

книгу, вы заметите, что на мое понимание духовной ре

я

ее последнему

способами - о некоторых из них

я

знаю, а о некоторых

мирование моих богословских представлений. Мне приятно упомянуть здесь их имена. Одни из них внесли вклад своими трудами, другие - дружбой. Некоторые из них еще живы, другие уже почили. Читая этуальности повлияли Мартин Лютер, Джонатан Эдварде, Адольф Шлаттер, Клайв Льюис, Мартин Ллойд-Джоне, Поль Турнье, Хельмут Тилике, Ричард Бокэм, Брайан Мартин и Рэй Ортлунд-младший. В каком-то смысле они соавторы этой книги. А посвящаюиз упомянутых в этом списке - моему отцу, который показал мне смысл и красоту Евангелия самыми разнымидаже не догадываюсь.