Основное требование Торы — верить в существование Высшей духовной силы, создавшей мир и правящей миром. Без веры в Творца, Которого следует любить, перед Которым следует трепетать и Которому следует служить, нет места Торе и заповедям, исполнение которых и есть служение Творцу. Люди, называющие себя неверующими, считают, будто у них есть некое превосходство над теми, кто верит. Свою позицию они обосновывают примерно так: мы принимаем только рациональные вещи, доступные разуму и объяснимые.

Мы не довольствуемся смутными предположениями, когда недоказуемые факты принимаются за истину только потому, что нельзя доказать обратное. Мы — люди прогрессивные, и нам не к лицу верования Средневековья. Ведь верующие готовы без доказательств принять любые, самые иррациональные и нелогичные утверждения. Их разум невосприимчив к свободным современным воззрениям. Они ведут дремучий, “средневековый” образ жизни, который безнадежно устарел.

На наш взгляд, такой узкий взгляд на вещи в корне неверен и, как всякое заблуждение, является следствием недостаточной информированности. Серьезное изучение вопросов космогонии в свете научных фактов доказывает, что у приведенного чувства превосходства нет оснований. Как ни парадоксально, именно атеисты живут слепой верой — во все, что угодно, кроме Высшей духовной силы. Ибо что значит верить? Верить в отличие от знать — значит допускать реальность вещей, существование которых не доказано фактами, или, что то же самое, признавать достоверность событий, о которых у нас нет четких свидетельств, — в отличие от предметов материальных, действительность которых очевидна и несомненна.

Посмотрим же, во сколько недоказанных вещей верит человек, называющий себя неверующим.Всякий мыслящий человек, повстречав определенный предмет, может поинтересоваться — кто его создал, как и для чего он сделан, как функционирует и т.д. Почему, глядя на мироздание в целом, не задать точно такой же вопрос: кто сотворил этот мир? Кто создал солнце и луну? Как и почему поддерживается видимый порядок во вселенной? И если не во всей вселенной, то хотя бы в нашей галактике, где, по подсчетам ученых, светят по меньшей мере 100 миллиардов звезд? А ведь существуют еще как минимум 10 миллиардов других галактик, каждая из которых включает в себя 100 миллиардов звезд. Кто сотворил все это?

Рав Натан Ортнер - С точки зрения Торы

Иерусалим

305с.

Рав Натан Ортнер - С точки зрения Торы - Содержание

Глава 1 - Вера

Глава 2 - Чудеса в наши дни

Глава 3 - Возраст мира

Глава 4 - Воздаяние

Глава 5 - Грядущий мир

Глава 6 - Б ־ жественное происхождение Торы

жественное происхождение Торы Глава 7 - Цели заповедей

Глава 8 - Отношение к Священному писанию

Глава 9 - Установления мудрецов

Глава 10 - Цели шабата

Глава 11 - Свобода выбора

Глава 12 - Женщина в традиции иудаизма

Глава 13 - Скромность

Глава 14 - Молитва

Глава 15 - Евреи и не евреи

Глава 16 - Дни Машиаха

Приложение

Рав Натан Ортнер - С точки зрения Торы - Цели заповедей

Повеления и запреты Торы даны Творцом мира, их источник — Б-жественный разум. Поэтому созданный из праха человек, являясь фактически пылинкой перед лицом Всевышнего, не в состоянии их полностью понять. Его ограниченному уму не дано постичь глубину заповедей — творений Б-жественного разума — во всем их значении. Хотя Тора и может прямо объяснить смысл заповедей, обычно она избегает давать такие объяснения, усматривая в них возможную помеху для исполнения. В Талмуде читаем (Санедрин 21): “Сказал раби Ицхак: Почему не раскрыт смысл заповедей Торы? Потому что смысл двух заповедей был раскрыт, и великий праведник их нарушил. Сказано (о царе): ‘Пусть не умножает жен, чтобы они не отвратили его сердце... ” (Дварим 17:17). Сказал Шломо: “Умножу и не совращусь”.

И сказано: ‘Под старость Шломо его жены склонили его сердце... ” (I Мелахим 11:4). Сказано (там же о царе): ‘Пусть не умножает коней, чтобы не вернул народ в Египет ”. Сказал Шломо: “Умножу и не верну ”. И сказано: ‘Выходила колесница из Египта... ”(там же, 10:29). Другими словами, если бы Тора вместе с каждой заповедью указывала ее смысл, то в каких-то случаях люди могли бы говорить: “Если именно такова причина запрета, то для меня она не актуальна. Если эта вещь запрещена из опасения — у меня нет оснований опасаться”. Так произошло с мудрейшим из людей, с царем Шломо, когда надо было выполнить заповедь, запрещающую царю иметь много жен. Ее смысл указан в Торе — “чтобы не отвратили его сердце”.

Царь Шломо сказал: “У меня нет оснований для такого опасения, поэтому на меня запрет не распространяется”. Он ошибся — и преступил запрет, несмотря на уверенность в том, что не нарушит его. То же самое произошло и с запрещением заводить много коней. В Торе сказано, что запрет призван препятствовать возвращению народа в Египет. В ту эпоху коней вывозили из Египта. Для массовой закупки коней в Египте пришлось бы создать там еврейское поселение, которое будет заниматься поставкой коней в царские конюшни. Царь Шломо сказал: “Со мной этого не случится”, — но и на этот раз переоценил свои силы. Не сопутствуй этим заповедям объяснения, он не пришел бы к выводам, которые ввели его в заблуждение. Эти примеры показывают нам, почему Тора не толкует смысл заповедей.

Так она предотвращает неудачи, подобные тем, что постигли Шломо. Несмотря на то что повеления и запреты Торы имеют смысл, а поиск этого смысла делает выполнение заповедей более близким нашему уму и чувству, мы не должны стремиться к получению выводов из такого “осмысления”, чтобы не прийти к “отдельным исключениям”. Заповеди абсолютны. Хотя смысл заповедей в Торе не приведен, ясно, что они не бессмысленны. За найденным нами смыслом, возможно, скрываются еще более глубокие пласты, еще более серьезные откровения. Впрочем, подчас получается, что мы не знаем не только смысла заповедей, но и значения отдельных деталей их исполнения (если Тора не объясняет их полностью). Тут надо помнить главное. Заповедь нужна и важна, а выполняется она всегда в определенном установленном порядке.

Вопросы — почему в таком порядке, а не другом — неуместны. Будь нам предписан другой порядок, он вызвал бы не меньше вопросов. Именно поэтому порядок был выбран и установлен раз и навсегда. То, о чем будет говориться ниже, существенно для человека, верящего в то, что заповеди Торы даны Всевышним. Тому же, кто не принимает это положение, никакие объяснения смысла заповедей не помогут, так как (и мы это уже отмечали) полностью постичь его невозможно. С другой стороны, человек, который хочет исполнять заповеди с пониманием их цели, может найти замечательные идеи в объяснениях мидрашей и в словах еврейских мудрецов. Благодаря объяснениям заповеди станут ему ближе, ему легче будет не только принять и исполнять их, но и устоять перед насмешками окружения, утверждающего, что в исполнении заповедей нет ни смысла, ни пользы.