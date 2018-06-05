Осборн – Неумышленное фарисейство

Давайте скажем честно. Горячая вера может иметь темную оборотную сторону. Поистине темную. Спросите Иисуса. Когда Он явился как Бог во плоти, те, которые считали себя самыми большими почитателями и ревнителями Бога, не захотели иметь с Ним ничего общего. Прежде всего, они хотели заставить Его замолчать. А когда им это не удалось, они убили Его чужими руками. Вот уж действительно, во что может превратиться горячая любовь! И древнее фарисейство не является единственным случаем проявления сверхревностной веры.

Наши учебники истории полны других примеров. Для начала вспомните крестовые походы или инквизицию. Однако я написал книгу не поэтому. Она не о древних фарисеях. Она о неумышленных фарисеях — людях, таких же, как вы и я, которые, несмотря на самые лучшие побуждения и желание славить Бога, непреднамеренно переходят на сверхревностную модель веры, которая саботирует работу того самого Господа, Которому, как мы полагаем, мы служим. Проблема не в духовной ревности. Это вещь хорошая. Мы все призваны ревновать о Боге Проблема в небиблейской духовной страсти, в той ревности о Господе, которая совершенно не стыкуется с требованиями Священного Писания в целом.

Небиблейская ревность. К сожалению, большинство из нас считает, что небиблейская ревность — проблема кого- то другого, а не его. Нам довольно сложно разглядеть эту проблему в себе. Конечно, проще увидеть небиблейские издержки в каком-то, как многим кажется, безумце на углу, держащем в руках плакат: «Не покаешься — сгоришь в аду!». Точно так происходит и с богословскими взглядами людей, которые перекраивают Библию как хотят, выбрасывая из нее те места, которые им не нравятся.

Очень легко углядеть небиблейскую ревность в напыщенном сотруднике офиса с большой Библией на рабочем столе, бросающем вызов окружающим, хотя в груди его бьется крохотное сердечко. Этого самопризванного великого свидетеля Господня все избегают, и никто не хочет видеть его рядом во время обеденного перерыва. Однако мы редко замечаем подобных людей в зеркале.

Так происходит потому, что для большинства из нас библейски неоправданная и сверхревностная вера относятся к сфере непреднамеренных явлений. Она возникает в результате неготовности осознать грех, а отказа сделать это. Хотя, по нашему мнению, уж в чем-чем, а в грехах мы разбираемся. И не так уж важно, является ли кто-то сверхревностным сознательно или непреднамеренно. И в том и в другом случае эта сверх- ревность все портит. Она несет боль как тому, кто сверхревностен, так и его жертвам.

Лэрри Осборн – Неумышленное Фарисейство

Издательство – Библия для Всех – 258 с.

Санкт-Петербург – 2015 г.

ISBN 978-5-7454-1371-1

Лэрри Осборн – Неумышленное Фарисейство – Содержание

Часть 1. Неумышленное Фарцсейство

Глава 1. Темная и опасная оборотная сторона ревностной веры

Глава 2. Слово на букву «ф»: как фарисеи заработали себе плохую репутацию?

Глава 3. Иосиф из Аримафеи: ученик, на которого никто не хочет быть похожим

Часть 2. Гордость: когда сравнение становится высокомерием

Глава 4. Бич сравнения: какому отношению к гордости научил меня мини-бейсбол

Глава 5. Безбожная троица гордости: «бревно в глазу», самообман и сравнение

Глава 6. Побеждая гордость: правильное использование Писаний и правильное понимание послушания

Часть 3. Исключительность: когда устранение слабых становится важнее расширения Царства

Глава 7. Исключительность: поднять планку, чтобы отгородиться от непригодных

Глава 8. Цель, с которой пришел Иисус: почему устранение слабых — плохая затея

Глава 9. Грешники, с которыми Иисусу нравилось общаться: действительно ли «христиане-потребители» не заслуживают большой любви?

Часть 4. Законничество: когда милость вытесняется принесением Жертвы

Глава 10. Новое законничество: опасность лакмусовых бумажек в христианстве

Глава 11. Дополнительные правила и ограждения: опасность прибавлений к Слову Божьему

Глава 12. Смерть милости: самая темная и опасная сторона законничества

Часть 5. Идолизирование Прошлого: когда идеализмом искажается реальность

Глава 13. Розовые очки воспоминаний: почему мы считаем «старые дни» добрыми

Глава 14. Учись у прошлого, но не «идолизируй» его: честный взгляд на раннюю новозаветную церковь

Глава 15. Говорить истину в любви: честно относиться к настоящему и не романтизировать прошлого

Часть 6. Стремление к Единообразию: как разрушается единство

Глава 16. Единство и единообразие: путь к устранению единства

Глава 17. Роль комментариев в вашей учебной Библии: как стремление к богословскому единообразию наносит удар по Священному Писанию

Глава 18. Соглашайтесь с несогласием: почему так важно вмещать друг друга

Часть 7. Проецирование Даровании: когда мое призвание становится призванием Всех остальных

Глава 19. Высокомерие в шоколаде: темная сторона проецирования дарований

Глава 20. Зависть к чужим дарам и покушение на нашу совесть: почему благовестники, миссионеры и учителя Библии вызывают в нас чувство вины

Глава 21. Полицейский надзор за доходами: куда же делись послания?

Эпилог

Слова благодарности

Лэрри Осборн – Неумышленное Фарисейство – Цель с которой Пришел Иисус – Почему устранение слабых - плохая затея

На протяжении более чем двух тысяч лет те, которые считают себя духовными лидерами, никак не могут оставить в покое тех, кто пока не получает отличных результатов. Они пытаются поднять планку выше отметки, которую установил Иисус. Они взваливают на людей все более неудобоносимые бремена и называют это ученичеством. Они закрывают дверь перед отстающими и слабыми и называют это очищением Церкви. Их: намерения благородны. Однако их плоды с гнильцой. Они неосознанно играют ту же роль, что фарисеи, отталкивая тех самых людей, которых Иисус пришел достичь. Почему же мы так поступаем?

Что побуждает нас урезать то стадо, которое Иисус пришел увеличить? Желание исключительности Первое, о чем нужно сказать, — наша падшая человеческая природа. У нас сохранилась естественная потребность создавать и удерживать исключительность, особенно после того, как мы нашли свой путь в овчарню. Мы хотим удержать то, что уже заслужили. А тех, кто не заслужил, мы желаем удалить из двора овчего. И иногда мы просто не желаем делиться опытом. Эта схема работает практически в любой профессии. Люди, которые уже в деле, — будь то парикмахеры или бухгалтеры — рано или поздно выискивают способ ужесточить стандарты и сузить входные двери, чтобы в них было труднее войти другим.

Они скажут вам, что стремятся к качеству, но, если по-честному, делают так лишь для того, чтобы устранить конкуренцию. Посмотрите на систему высшего образования. Большинство колледжей и университетов начинают с желания понести образование массам. Но как только определенная мера успеха достигнута, перед массами начинается закрываться дверь. Проходной балл становится выше, а требования к абитуриентам жестче, чтобы сохранить за учебным заведением статус элитарного. Выпускникам это нравится, поскольку повышает ценность их дипломов в глазах окружающих. Но ирония в том, что потом они сами не могут продолжить образование из-за жестких стандартов.

Та же картина наблюдается в местах, где мы живем. Как только там появляются первые поселенцы, они почти всегда объединяются, чтобы дать отпор последующим. Агенты по земельной собственности называют это явление тонемос (Только Не Мой Сосед). И проблема возникает всегда, когда новенький пытается строиться на пустующем участке земли, примыкающем к уже освоенному. Менталитет тонемосов кричит: «Главное, что я внутри, а для остальных, уже места нет, иначе будет скученность!» Тем, кто снаружи, хорошо видна подобная эгоистичность поведения, но те, кто внутри, редко видят проблему в себе. Они искренне верят, что стоят на страже качества. Они хотят, чтобы школы были лучше. Они хотят защитить свое поселение от «всяких-разных». В духовной сфере дела не лучше.

Люди, которые осуждают невысокие стандарты спасения и духовной зрелости, зачастую забывают собственное прошлое. Многие даже не подозревают, что когда говорят об истинных и зрелых христианах, то имеют в виду прежде всего собственное хождение перед Богом. Это интересная форма духовного тонемоса, но настоящая проблема вот в чем. Подобные мысли и действия не только своекорыстны. Они диаметрально противоположны целям и служению Иисуса Христа. Они конфликтуют с самой причиной Его прихода.