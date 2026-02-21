Книга «История жизни Сибиряка» Андрея Осельского представляет собой глубокое и драматичное автобиографическое повествование, описывающее судьбу христианина в суровых условиях советского режима. Автор делится личными воспоминаниями о жизни в Сибири, которая для многих верующих того времени стала местом не только физических испытаний и ссылок, но и духовного становления. Повествование охватывает десятилетия, начиная с довоенного периода и заканчивая годами относительной свободы, показывая, как через холод, голод и преследования закалялся характер «сибиряка» — человека, чья вера оказалась крепче суровой природы и политического давления.

В центре сюжета — не просто хроника быта, а история духовного выживания. Осельский подробно описывает быт верующих в условиях подполья, тайные собрания в лесах и частных домах, а также постоянное противостояние системе, пытавшейся стереть религиозную идентичность. Книга наполнена живыми портретами людей, которые сохраняли человечность и верность Богу в самых нечеловеческих условиях. Автор подчеркивает, что сибирские просторы стали для него и его единомышленников не только местом изгнания, но и особой духовной школой, где ценность молитвы и братской поддержки ощущалась острее всего.

Этот труд служит важным свидетельством для будущих поколений, сохраняя память о гонениях на церковь в ХХ веке. Книга написана простым, но выразительным языком, характерным для человека, прошедшего через большие жизненные трудности. Андрей Осельский призывает читателя ценить свободу вероисповедания и помнить о тех, кто проложил путь веры в условиях, где само выживание казалось чудом. Это история о том, как свет надежды может сиять даже в самом сердце сибирской тайги, преображая страдания в духовную победу.

Андрей Осельский - История жизни Сибиряка

Mission Christliches Werk. – 238 с.

ISBN 978-3-9818630-0-0 (Герм.)

ISBN: 978-966-8602-34-4 де(Укр.)

Андрей Осельский - История жизни Сибиряка – Содержание

Слово благодарности

От автора

Глава I - Детство

Мои родители - Детские воспоминания - Первое непослушание - Как я научился читать - Цыгане - Голод - Страшный урок - Ещё одна неудача - Смертельная опасность - Ведро картошки - Написанное пером не вырубишь и топором - Опасная встреча - Первый гипс - Невоспитанный баран - Первая и последняя драка - Два деда - Розыгрыш мандолины - Неудачное воспитание - Неразумный поп - Первый раз в первый класс - Детские «шалости» - Серьёзный вопрос - Первое испытание - Показательные похороны - Нехороший пример - Последняя порка

Глава II - Юность

В поисках профессии - Покаяние - Я бы в столяры пошёл, пусть меня научат - Еврейская хитрость - Поездка с ветерком - Слепой проповедник - Ранняя молодость - Неверные парни, неопытная юность - Армия - Мастерство в стройбате - Первое увольнение - Церковь в подвале - Как я стал сержантом - Ценный экспонат

Глава III - Семейная жизнь

Трудное решение - Семейное гнёздышко - Серьёзные размышления - Случай в суде - «Пропесочили» за песочницу - Сегодня милиционер, завтра - рабочий

Глава IV - Тюремная «романтика»

А тучи сгущаются... Арест - Тюремная «романтика» - Встать! Суд идет! - Первый этап - Новая тюрьма - 176 щелбанов - Следующий этап - Лагерь - Как я почувствовал ответ на молитву - Дом молитвы в столярном цехе - Дай совет, чтоб от всех бед - Мои письма - Неожиданное избавление - Вынужденная голодовка - Нежданная передача - Приключения на этапе - Суровая практика - Досмотр с пристрастием - Ленинская комната - Новый отрядный - Вызов к «хозяину» - Возвращение домой

Глава V - На воле

Есть ли работа для зэка? - Будни на заводе - Проделки коллег - Как недруг стал другом - Поездка в Новосибирск - «Смелые» певцы - Нежданное огорчение - И снова Молдавия

Глава VI - И снова в служении

Подпольная работа - Первая партия литературы из-за границы - Недописанные страницы - Некоторые приключения на дорогах - Неопытный друг - Печатники - Как узнать волю Божью - Медицинский спирт и тайная полиция

Глава VII - Годы свободы

Свобода - Встречи с заключёнными - Быть или не быть? - Дом молитвы по месту жительства

Глава VIII - Миссионерские поездки

И опять родная Сибирь - Поездки по Беларуси

Глава IV - Короткое знакомство

Немного о себе - Последнее прощание

Эпилог