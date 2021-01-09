Вопросы пастырства сейчасъ особенно насущны и остры. Старое поколѣніе священнослужителей уходитъ, новое, послѣреволюціонное, оторванное отъ всей толщи Русскаго Православія, часто лишенное достаточной подготовки, должно пробивать себѣ новый путъ въ новыхъ и при этомъ очень трудныхъ условіяхъ жизни. Окруженное инославньіми и порою враждебными по отношенію къ православію религіозными теченіяіми и исповѣданіями, оно съ первыхъ дней своего вступленія на пастырскій путь должно много и упорно бороться за каждую душу своихъ пасомыхъ, должно каждый часъ быть на высотѣ подвига исповѣдничества и даже 'мученичества. Какъ много надо имѣть, чтобы не потерпѣть пораженія въ подобной борьбѣ. А откуда это многое взять·? Откуда же, какъ не изъ сокровищницы той самой Церкви, которой посвящаетъ священнослужитель себя, свою жизнь, каждый часъ своего бытія.

Приблизить къ вновь вступающимъ на пастырскій путь, идущимъ уже по нему или мечтающимъ о немъ, въ самыхъ сокровенныхъ уголкахъ своей души, малую долю тѣхъ драгоцѣнностей, которыя таитъ въ себѣ эта сокровищница, и хочетъ настоящій скромный трудъ, авторъ котораго, берясь за него, поставилъ передъ собой какъ отправитель ну ю точку работы слѣдующія, какъ ему кажется, немаловажныя соображенія:

I. Всякое дѣло должно для своего успѣшнаго осуществленія имѣть точную теоретическую базу или основаніе. Для пастырскаго дѣла такой базой являются, несомнѣнно, Священное Писаніе и Священное Преданіе, какъ разъясненіе перваго и примѣненіе его (Св. Писанія) на практикѣ первохристіанскими и позднѣйшими авторитетами‘Церкви.

II. Обращаясь къ древности за примѣромъ и указаніемъ {теоріей и практикой), слѣдуетъ наибольшее вниманіе удѣлять тѣмъ эпохамъ прошедшаго, которыя по характеру своему близки къ настоящей и имѣютъ больше всего общихъ съ нею чертъ.

III. Таковой эпохой въ данное время слѣдуетъ признать эпоху гоненій и еще болѣе, эпоху борьбы Церкви за чистоту своего ученія (конечно, въ общихъ чертахъ, такъ какъ только въ нихъ и можно считать исторію повторимой), потому что борьба, за что бы оіна ни велась, всегда имѣетъ общія черты и общіе методы, какъ это и можно наблюдать при сравненіи вышеупомянутыхъ эпохъ съ переживаемой нами.

IV. Опытъ же и ученіе древнихъ должно примѣнять не какъ шаблонъ, но какъ приблизительное указаніе и общія инструкціи къ вопросамъ современной жизни, видоизмѣняя ихъ соотвѣтственно измѣнившимся условіямъ. Именно же на ученіи св. Іоанна Златоустаго авторъ остановился потому, что у этого чтимѣйшаго и авторитетнѣйшаго представителя указанной въ III тезисѣ эпохи имѣется спеціальное сочиненіе, посвященное вопросу о пастырствѣ, а равно и глубокое толкованіе пастырскихъ посланій Св. Апостола Павла. . Второй побудительной причиной выбора было то обстоятельство, что Св. Іоаннъ Златоустъ всегда ставился на первое мѣсто среди всѣхъ другихъ Отцовъ, кгікъ позднѣйшими православными пастырями, такъ и въ особенности православными пастыреучителями. И; наконецъ, третьей причиной явилось то, что, по словамъ одного- изъ современныхъ его жизнеописателей, изъ всѣхъ великихъ пастырей IV вѣка «особенно дивенъ былъ по богатству и разнообразію своихъ духовныхъ дарованій Св. Іоаннъ, ученіе котораго просвѣщало вселенную, вдохновенное слово жгло сердца людей, а жизнь, исполненная трудовъ и испытаній, сдѣлалась неистощимымъ источникомъ Назиданія и укрѣпленія для всѣхъ воиновъ Христовыхъ, подвизающихся на полѣ духовной брани, противъ мрачныхъ силъ злобы, тьмы и заблужденія»1). А ужъ когда, кажется, было столько этой «тьмы» и «заблужденій», какъ въ -нашъ суровый и безпросвѣтный вѣкъ всеохватывающаго и подавляющаго кризиса — Суда Божьяго, потому что «князь міра сего осужденъ» 2). И когда, какъ не теперь, приходится столь часто въ скорбяхъ и буряхъ повторять проникновенныя слова Молитвы того же Златоустаго Святителя: «Господи, даждь ми терпѣніе, (великодушіе и кротость... Господи, покрый мя отъ человѣкъ нѣкоторыхъ, и бѣсовъ, и страстей, и отъ всякія иныя неподобныя вещи. Господи, вѣси яко твориши, якоже Ты волиши, да будетъ воля Твоя...»3)

Священник А. Осипов - Пастырский идеал Св. Иоанна Златоуста и наши дни

Талинн : „Православный Собеседник", 1938. - 159 с.

Священник А. Осипов - Пастырский идеал Св. Иоанна Златоуста и наши дни - Содержание

I. Вступленіе.

§ 1.О причинахъ появленія настоящаго сочиненія

§ 2. О методѣ разработки .вопроса

§ 3. О терминологіи священныхъ степеней въ пастырскихъ сочиненіяхъ св. Іоанна Златоустаігіо .

§ 4. Жизнь эпохи св. Іоанна въ параллели съ современностью

II. Пастырь до пастырства.

§ 5. Можно ли желать пастырства, и условія, необходимыя для его полученія

§ 6. Высота, смыслъ и цѣль пастырскаго служенія

§ 7. Отвѣтственность пастырскаго служенія и необходимость помощи свыше

§ 8. Внутреннія качества, требуемыя отъ пастыря

§ 9. Внѣшняя подготовка пастыря къ пастырству

III. Избраніе пастыря.

§ 10. «Argumentum ad hominem» при избраніи и его несостоятельность

§ 11. Избраніе. Избиратели и избираемые

IV. Пастырь на своемъ посту

§ 12. Изъ чего слагается жизнь и дѣятельность пастыря

§ 13. Искушеніе пастыря. Натискъ зла и его причины. Начало искушеній

§ 14. Искушенія. Гордость

§ 15. Искушенія. Блудъ

§ 16. Искушенія. Міръ, его заботы и тяготы. Внѣшность пастыря

§ 17. Пастырь въ домашней жизни

§ 18. Личная жизнь пастыря. Самовоспитаніе и самообразованіе

§ 19. Пастырь передъ Богомъ. Молитва и богослуженіе

§ 20. О таинствахъ вообще. Евхаристія

§ 21. Остальныя таинства

§ 22. Пастырь и паства. Нормальныя и ненормальныя взаимоотношенія

§ 23. Пастырь и паства. Продолженіе того же самаго

§ 24. Проповѣдь. Слово, какъ оружіе пастыря

§ 25. Устная и письменная проповѣдь Истины. Миссія

§ 26. Виды соціально-общественнаго служенія пастыря. Общественная и государственная жизнь

§ 27. Пастырь и женщина

§ 28. Краткій итогъ

V. Пастырь передъ судомъ.

§ 29. Пастырь передъ судомъ

§ 30. Еще два слова

Дополненіе

§ 31. Источники

§ 32. Открытое іписымо въ отвѣтъ на отклики, .вызванные печатаніемъ книги івъ видѣ приложенія къ журналу «Православный Собесѣдникъ»

Оглавленіе