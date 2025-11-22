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Осипова - Хасиды: «Спасая народ свой...»

Осипова И. И. - Хасиды: «Спасая народ свой...» - История хасидского подполья в годы большевистского террора
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History

Я хотел жить в России, ибо евреи там преданы душой Торе, соблюдают ее в бедности, придавленные и настрадавшиеся. И дай Б-г, чтобы вскоре исполнились слова наших мудрецов: «Кто соблюдает Тору в бедности, в конце концов получает возможность соблюдать ее в условиях материального и духовного изобилия...».

Так писал Шестой Любавичский Ребе Иосеф-Ицхак Шнеерсон в мае 1928 года, через год после того, как смертный приговор за так называемую контрреволюционную деятельность ему заменили высылкой из Советского Союза. Сегодня особенно пророчески звучат эти слова. Россия — Родина Любавичского движения. Любавичские Ребе носят наследное звание почетного гражданина России за участие еще в Отечественной войне 1812 года.

Немало евреев-хасидов стали героями и в Великую Отечественную. Но я бы назвал героями и тех, кто в условиях богоборческого тоталитарного советского режима пострадал за свои убеждения. Книга «Хасиды: "Спасая народ свой..."» дает все основания для такого вывода.

В этой книге — имена родных и близких мне людей, от которых я принял, как святыню, зажженный светильник веры. В этой книге — документальные свидетельства силы духа, самопожертвования и героизма самых разных людей — и раввинов, и простых верующих — тех, кто в условиях несвободы до конца шел за несгибаемым Любавичским Ребе.

Свидетельства эти по крупицам собирали сотрудники Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» по материалам следственных дел и иным документам в архивах МВД и КГБ, открытым в начале Перестройки в духе провозглашенной тогда гласности. Многие документы и факты могли бы показаться невероятными, если бы не обладали уникальной достоверностью, потому что составлялись теми, кто хотел разгромить и уничтожить наше движение.

Осипова И. И. - Хасиды: «Спасая народ свой...» - История хасидского подполья в годы большевистского террора

М.: Формика-С, 2002. — 293 с.: ил.
ISBN 5-89737-134-2

Осипова И. И. - Хасиды: «Спасая народ свой...» - Содержание

  • Книга скорби и печали
  • Параллели пересекаются
  • ХАСИДЫ: «СПАСАЯ НАРОД СВОЙ...»
    • Вступление
    • Часть 1. Еврейская религиозная жизнь в 20—30-е гг.
      • Глава 1. Деятельность Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона
        • Тайная работа хасидов по возрождению религиозной жизни
        • Борьба еврейских секций против хасидов
        • Изменение религиозной жизни евреев с завершением НЭПа
        • Внедрение агентов ОГПУ в хасидские общины
        • Результаты тайной деятельности Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона и его помощников
      • Глава 2. Жизнь еврейских религиозных общин в Ленинграде. Репрессии против хасидов
        • Религиозная ситуация в Ленинграде в 20-е годы
        • Переезд Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона в Ленинград
        • Открытие иешивы в Невеле. Арест ее руководителей
        • Конфликт хасидов с лидерами ЛЕРО
        • Раввинская конференция в Коростени
        • Решение Совета раввинов еврейских общин. Празднование Пурима в Москве
        • Арест Йосефа-Ицхака Шнеерсона и осуждение его помощников
        • Борьба хасидов за освобождение Ребе. Выезд за границу
        • Новые аресты ленинградских хасидов
        • Групповое дело общины хасидов в начале 30-х годов
        • Тайная работа раввина Эльхонена-Бера Морозова после ссылки
        • Активизация работы агентуры НКВД. Арест Самуила Немойтина
        • Групповое дело молодежной группы «Тиферес Бахурим»
      • Глава 3. Разгром хасидских общин в Москве и Московской области
        • Прибытие хасидов из провинции в Москву и область
        • Массовые аресты хасидов в поселке Малаховка
        • Арест членов правления еврейской общины в Москве
        • Судьба кантора Мошко-Хаима Гутенберга
        • Групповое дело общины хасидов в Можайском районе
        • Разгром общины хасидов в поселке Егорьевск
      • Глава 4. Тайная работа посланников Ребе. Аресты хасидов на Украине
        • Деятельность посланников Ребе в Грузии
        • Деятельность Симхи Городецкого в Средней Азии
        • Усиление репрессий против хасидов в 30-е годы
        • Групповое дело хасидов в Киеве
        • Деятельность раввина Леви-Ицхака Шнеерсона в Днепропетровске
        • Деятельность раввина Иосифа Богатина
        • Групповые дела хасидов в Одессе
        • Разгром нелегальной иешивы в Бердичеве
        • Преследование школьников-евреев в Кременчуге
        • Жизнь религиозного студента-еврея в Казани
        • Преследование хасидов в Риге
    • Часть 2. Еврейская религиозная жизнь в 40—50-е гг.
      • Глава 5. Борьба хасидов за выезд из СССР во время войны
        • Налаживание жизни еврейской общины в Ташкенте
        • Религиозная жизнь хасидов в Самарканде
        • Организация нелегального выезда хасидов из СССР
      • Глава 6. Организация массовых выездов хасидских семей в Польшу
        • Прибытие хасидов во Львов
        • Деятельность Львовского нелегального комитета
      • Глава 7. Преследования хасидов во Львове в 40-х годах
        • Первые аресты хасидов во Львове
        • Последние массовые выезды хасидов в Польшу
        • Разгром Львовского комитета
        • Новые попытки организации выезда хасидов в Польшу
      • Глава 8. Репрессии против хасидов в Москве в 40—50-е гг.
        • Жизнь хасидов в Москве по агентурным сообщениям сексотов
        • Групповое дело руководителей московской общины
        • Арест участников «третейского суда» в Электростали
      • Глава 9. Аресты хасидов в Ленинграде и Одессе в 40—50-е гг.
        • Групповые дела ленинградских хасидов
        • Арест раввина Иосифа Димента в Одессе
  • КНИГА ПАМЯТИ
    • Памяти расстрелянных и погибших в тюрьмах, лагерях и ссылках
    • Памяти прошедших тюрьмы, лагеря и ссылки
  • Принятые сокращения
  • Литература
  • Именной указатель
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Rating 5.0 / 5
Added 22.11.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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