Осипова - Хасиды: «Спасая народ свой...»

Я хотел жить в России, ибо евреи там преданы душой Торе, соблюдают ее в бедности, придавленные и настрадавшиеся. И дай Б-г, чтобы вскоре исполнились слова наших мудрецов: «Кто соблюдает Тору в бедности, в конце концов получает возможность соблюдать ее в условиях материального и духовного изобилия...».

Так писал Шестой Любавичский Ребе Иосеф-Ицхак Шнеерсон в мае 1928 года, через год после того, как смертный приговор за так называемую контрреволюционную деятельность ему заменили высылкой из Советского Союза. Сегодня особенно пророчески звучат эти слова. Россия — Родина Любавичского движения. Любавичские Ребе носят наследное звание почетного гражданина России за участие еще в Отечественной войне 1812 года.

Немало евреев-хасидов стали героями и в Великую Отечественную. Но я бы назвал героями и тех, кто в условиях богоборческого тоталитарного советского режима пострадал за свои убеждения. Книга «Хасиды: "Спасая народ свой..."» дает все основания для такого вывода.

В этой книге — имена родных и близких мне людей, от которых я принял, как святыню, зажженный светильник веры. В этой книге — документальные свидетельства силы духа, самопожертвования и героизма самых разных людей — и раввинов, и простых верующих — тех, кто в условиях несвободы до конца шел за несгибаемым Любавичским Ребе.

Свидетельства эти по крупицам собирали сотрудники Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» по материалам следственных дел и иным документам в архивах МВД и КГБ, открытым в начале Перестройки в духе провозглашенной тогда гласности. Многие документы и факты могли бы показаться невероятными, если бы не обладали уникальной достоверностью, потому что составлялись теми, кто хотел разгромить и уничтожить наше движение.

Осипова И. И. - Хасиды: «Спасая народ свой...» - История хасидского подполья в годы большевистского террора

М.: Формика-С, 2002. — 293 с.: ил.

ISBN 5-89737-134-2

Осипова И. И. - Хасиды: «Спасая народ свой...» - Содержание