Осипова - Хасиды: «Спасая народ свой...»
Я хотел жить в России, ибо евреи там преданы душой Торе, соблюдают ее в бедности, придавленные и настрадавшиеся. И дай Б-г, чтобы вскоре исполнились слова наших мудрецов: «Кто соблюдает Тору в бедности, в конце концов получает возможность соблюдать ее в условиях материального и духовного изобилия...».
Так писал Шестой Любавичский Ребе Иосеф-Ицхак Шнеерсон в мае 1928 года, через год после того, как смертный приговор за так называемую контрреволюционную деятельность ему заменили высылкой из Советского Союза. Сегодня особенно пророчески звучат эти слова. Россия — Родина Любавичского движения. Любавичские Ребе носят наследное звание почетного гражданина России за участие еще в Отечественной войне 1812 года.
Немало евреев-хасидов стали героями и в Великую Отечественную. Но я бы назвал героями и тех, кто в условиях богоборческого тоталитарного советского режима пострадал за свои убеждения. Книга «Хасиды: "Спасая народ свой..."» дает все основания для такого вывода.
В этой книге — имена родных и близких мне людей, от которых я принял, как святыню, зажженный светильник веры. В этой книге — документальные свидетельства силы духа, самопожертвования и героизма самых разных людей — и раввинов, и простых верующих — тех, кто в условиях несвободы до конца шел за несгибаемым Любавичским Ребе.
Свидетельства эти по крупицам собирали сотрудники Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» по материалам следственных дел и иным документам в архивах МВД и КГБ, открытым в начале Перестройки в духе провозглашенной тогда гласности. Многие документы и факты могли бы показаться невероятными, если бы не обладали уникальной достоверностью, потому что составлялись теми, кто хотел разгромить и уничтожить наше движение.
Осипова И. И. - Хасиды: «Спасая народ свой...» - История хасидского подполья в годы большевистского террора
М.: Формика-С, 2002. — 293 с.: ил.
ISBN 5-89737-134-2
Осипова И. И. - Хасиды: «Спасая народ свой...» - Содержание
- Книга скорби и печали
- Параллели пересекаются
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ХАСИДЫ: «СПАСАЯ НАРОД СВОЙ...»
- Вступление
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Часть 1. Еврейская религиозная жизнь в 20—30-е гг.
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Глава 1. Деятельность Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона
- Тайная работа хасидов по возрождению религиозной жизни
- Борьба еврейских секций против хасидов
- Изменение религиозной жизни евреев с завершением НЭПа
- Внедрение агентов ОГПУ в хасидские общины
- Результаты тайной деятельности Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона и его помощников
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Глава 2. Жизнь еврейских религиозных общин в Ленинграде. Репрессии против хасидов
- Религиозная ситуация в Ленинграде в 20-е годы
- Переезд Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона в Ленинград
- Открытие иешивы в Невеле. Арест ее руководителей
- Конфликт хасидов с лидерами ЛЕРО
- Раввинская конференция в Коростени
- Решение Совета раввинов еврейских общин. Празднование Пурима в Москве
- Арест Йосефа-Ицхака Шнеерсона и осуждение его помощников
- Борьба хасидов за освобождение Ребе. Выезд за границу
- Новые аресты ленинградских хасидов
- Групповое дело общины хасидов в начале 30-х годов
- Тайная работа раввина Эльхонена-Бера Морозова после ссылки
- Активизация работы агентуры НКВД. Арест Самуила Немойтина
- Групповое дело молодежной группы «Тиферес Бахурим»
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Глава 3. Разгром хасидских общин в Москве и Московской области
- Прибытие хасидов из провинции в Москву и область
- Массовые аресты хасидов в поселке Малаховка
- Арест членов правления еврейской общины в Москве
- Судьба кантора Мошко-Хаима Гутенберга
- Групповое дело общины хасидов в Можайском районе
- Разгром общины хасидов в поселке Егорьевск
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Глава 4. Тайная работа посланников Ребе. Аресты хасидов на Украине
- Деятельность посланников Ребе в Грузии
- Деятельность Симхи Городецкого в Средней Азии
- Усиление репрессий против хасидов в 30-е годы
- Групповое дело хасидов в Киеве
- Деятельность раввина Леви-Ицхака Шнеерсона в Днепропетровске
- Деятельность раввина Иосифа Богатина
- Групповые дела хасидов в Одессе
- Разгром нелегальной иешивы в Бердичеве
- Преследование школьников-евреев в Кременчуге
- Жизнь религиозного студента-еврея в Казани
- Преследование хасидов в Риге
- Глава 1. Деятельность Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона
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Часть 2. Еврейская религиозная жизнь в 40—50-е гг.
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Глава 5. Борьба хасидов за выезд из СССР во время войны
- Налаживание жизни еврейской общины в Ташкенте
- Религиозная жизнь хасидов в Самарканде
- Организация нелегального выезда хасидов из СССР
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Глава 6. Организация массовых выездов хасидских семей в Польшу
- Прибытие хасидов во Львов
- Деятельность Львовского нелегального комитета
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Глава 7. Преследования хасидов во Львове в 40-х годах
- Первые аресты хасидов во Львове
- Последние массовые выезды хасидов в Польшу
- Разгром Львовского комитета
- Новые попытки организации выезда хасидов в Польшу
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Глава 8. Репрессии против хасидов в Москве в 40—50-е гг.
- Жизнь хасидов в Москве по агентурным сообщениям сексотов
- Групповое дело руководителей московской общины
- Арест участников «третейского суда» в Электростали
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Глава 9. Аресты хасидов в Ленинграде и Одессе в 40—50-е гг.
- Групповые дела ленинградских хасидов
- Арест раввина Иосифа Димента в Одессе
- Глава 5. Борьба хасидов за выезд из СССР во время войны
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КНИГА ПАМЯТИ
- Памяти расстрелянных и погибших в тюрьмах, лагерях и ссылках
- Памяти прошедших тюрьмы, лагеря и ссылки
- Принятые сокращения
- Литература
- Именной указатель
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