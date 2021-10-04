Пришедшие к власти в 1917 году большевики объявили религию “Опиумом для народа”. Гонения на церковь на долгие годы стали составной частью внутренней политики Страны Советов. Уже в январе 1918 года был опубликован декрет “Об отделении церкви от государства”, а последовавшие за ним инструюдии лишили все религиозные организации юридических прав и объявили их имущество народным достоянием. Эти акты положили начало массовому разграблению и разрушению храмов, репрессиям против священнослужителей и преследованию верующих за религиозные убеждения. А призыв Бухарина “Взять религию на штыки”, с энтузиазмом подхваченный воинствующими безбожниками, окончательно развязал руки органам ОГПУ-НКВД-МГБ. Взяв на вооружение постулат Маркса, гласящий, что “религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться социализм”, воинствующие атеисты принялись приближать свое “светлое будущее”. По данным репрессивных органов, в 1923—1924 гг. было арестовано 2469 священнослужителей, а в 1931-1932 гг. их число достигло уже 19812. Борцы за чистоту идеологии не делали различий: пострадали все — православные и католики, лютеране и протестанты, баптисты и меннониты, последователи ислама и буддисты.

Серия книг, повествующих о репрессиях против священнослужителей и верующих различных конфессий в СССР, начинается с книги, посвященной католикам. История гонений на Католическую Церковь в России с 1918 года и до почти полнрго ее разгрома к 1939 году, когда в стране осталось только два действующих католических храма, неоднократно описана в литературе. Назовем только несколько публикаций: Paul Mailleux. Exarch Leonid Fedorov: Bridgebuilder between Rome and Moskov. New York, 1949; Antoine Wenger. Rome et Moscou, 1900-1950. Paris, 1987; Василий, диакон ЧСВ. Леонид Федоров: Жизнь и деятельность. Рим, 1966. Особенность данной книги заключается в том, что в ней впервые вводятся в научный оборот и представляются на суд общественности материалы Центрального и региональных архивов ФСБ РФ, Центрального архива МВД РФ, Центрального государственного архива общественных организаций Украины и архивов ФСБ республик, прежде недоступные исследователям. Рассказ о судьбах священнослужителей и верующих католиков, попавших в жернова репрессивной машины, основан на материалах следственных и личных дел заключенных, сводных отчетов ГУЛАГа СССР, приказов и шифротелеграмм ОГПУ-НКВД-МГБ. Использованы также материалы западных архивов и воспоминания священников, прошедших тюрьмы, лагеря и ссылки.

Осипова Ирина - “В язвах своих сокрой меня... " Гонения на Католическую Церковь в СССР. По материалам следственных и лагерных дел

М.: Серебряные нити, 1996. 240 с., илл.

ISBN 5-89163-005-2

Осипова Ирина - “В язвах своих сокрой меня... " Гонения на Католическую Церковь в СССР. По материалам следственных и лагерных дел - Содержание

От автора

Гонения на русских католиков. 1923—1949

Католические священники на Соловках. 1927—1937

Дело немецкого католического духовенства Поволжья. 1930-1937

Настоятели собора Св. Людовика в Москве. 1917-1950

Миссионеры, посланцы Ватикана. 1939—1955

Судьба львовских ксендзов. 1945

О. Антон Куява — участник Кенгирского восстания. 1953

Исповедники веры — подвергшиеся репрессиям, расстрелянные, умершие в тюрьмах, лагерях и ссылках

Священнослужители, не прошедшие по следственным делам

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