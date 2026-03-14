Осьмачко - Русская Православная Церковь в начале ХХI века
Книга С. Г. Осьмачко «Русская Православная Церковь в начале XXI века» посвящена анализу современного состояния Русской Православной Церкви и её роли в общественной, культурной и духовной жизни. Автор рассматривает основные направления развития церкви в постсоветский период, её внутренние процессы, а также взаимодействие с государством и обществом.
В работе затрагиваются вопросы церковного управления, миссионерской деятельности, религиозного образования и общественного служения. Особое внимание уделяется вызовам, с которыми сталкивается православие в условиях современного мира.
Книга предназначена для студентов, исследователей религии и всех, кто интересуется современными процессами в Русской Православной Церкви и религиозной жизни общества.
Монография. - Под науч. ред. д-ра ист. наук, проф. М.В. Новикова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2013. – 351 с.
ISBN 978-5-87555-888-7
Осьмачко, С.Г. - Русская Православная Церковь в начале ХХI века – Содержание
Введение
1. Русская Православная Церковь и современная религиозная ситуация
1.1. РПЦ на рубеже веков: основные этапы и тенденции
1.2. Административно-организационное устройство РПЦ
1.3. Социальное конституирование РПЦ: основные документы
1.4. Религиозная ситуация и православная религиозность: качественно-количественная характеристика
2. Политическая социализация Русской Православной Церкви
2.1. Политическая доктрина РПЦ
2.2. Законодательное обеспечение вероисповедной политики
2.3. РПЦ и государство: система взаимовлияния
3. Корпоративные интересы Русской Православной Церкви в меняющемся мире
3.1. Экономика
3.2. Социальная работа
3.3. Образование
3.4. Вооружённые силы и пенитенциарная система
3.5. Культурное наследие
3.6. Информационная политика
Заключение
