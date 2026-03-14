Осьмачко - Русская Православная Церковь в начале ХХI века

Осьмачко - Русская Православная Церковь в начале ХХI века
Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Educational

Книга С. Г. Осьмачко «Русская Православная Церковь в начале XXI века» посвящена анализу современного состояния Русской Православной Церкви и её роли в общественной, культурной и духовной жизни. Автор рассматривает основные направления развития церкви в постсоветский период, её внутренние процессы, а также взаимодействие с государством и обществом.

В работе затрагиваются вопросы церковного управления, миссионерской деятельности, религиозного образования и общественного служения. Особое внимание уделяется вызовам, с которыми сталкивается православие в условиях современного мира.

Книга предназначена для студентов, исследователей религии и всех, кто интересуется современными процессами в Русской Православной Церкви и религиозной жизни общества.

Осьмачко, С.Г. - Русская Православная Церковь в начале ХХI века

Монография. - Под науч. ред. д-ра ист. наук, проф. М.В. Новикова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2013. – 351 с.

ISBN 978-5-87555-888-7

Осьмачко, С.Г. - Русская Православная Церковь в начале ХХI века – Содержание

Введение

  • 1. Русская Православная Церковь и современная религиозная ситуация

    • 1.1. РПЦ на рубеже веков: основные этапы и тенденции

    • 1.2. Административно-организационное устройство РПЦ

    • 1.3. Социальное конституирование РПЦ: основные документы

    • 1.4. Религиозная ситуация и православная религиозность: качественно-количественная характеристика

  • 2. Политическая социализация Русской Православной Церкви

    • 2.1. Политическая доктрина РПЦ

    • 2.2. Законодательное обеспечение вероисповедной политики

    • 2.3. РПЦ и государство: система взаимовлияния

  • 3. Корпоративные интересы Русской Православной Церкви в меняющемся мире

    • 3.1. Экономика

    • 3.2. Социальная работа

    • 3.3. Образование

    • 3.4. Вооружённые силы и пенитенциарная система

    • 3.5. Культурное наследие

    • 3.6. Информационная политика

Заключение

