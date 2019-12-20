Мы предлагаем Вам материал, который не нов - и в этом его преимущество, ибо еврейский народ знаком с ним уже тысячи лет. Впрочем форма изложения нова.

Мы решили отойти от принятого способа рассказа об основах еврейской жизни и представить тот же материал в форме справочника – чтобы сделать его более удобным в пользовании. Традиция еврейского народа необозрима по своему объему. Поэтому любое издание такого рода должно вылиться в многотомную энциклопедию. Вот почему составители оказались перед непростым выбором. В итоге было решено не касаться многих основных понятий, рассказы о которых кочуют из одного издания на руском языке в другое. Благодаря такому подходу читатель может прикоснуться к новым пластам знаний и к той информации, которая до сих пор не появлялась в печати.

Основные понятия еврейской традиции - Краткий словарь-справочних

Израиль,149 с.

Основные понятия еврейской традици - Краткий словарь-справочних - Содержание

Введение

Циклы еврейской жизни

Основы еврейского мировоззрения

Законы еврейской жизни

Вся жизнь еврея

Выдающиеся личности еврейского народа

Основные понятия еврейской традиции - Ведение

Наряду с понятиями, очевидно относящимися к еврейской традиции в справочник вошли данные, имеющие отношение и к истории еврейского народа и к современности. Наше еврейское наследие необходимо рассматривать не просто как религию а как цивилизацию со всеми присущими ей особенностями.

Еврейская вера является производной Божественного Откровения на горе Синайской. Однако как уже указывали наши мудрецы еврейский народ является носителем Торы с момента творения его как народа - орудия Б-жьего: " … Творение народа Израиля предшествует Торе". С другой стороны, хотя творение мира совершено, Творец не устранился от управления этим миром. Таким образом расширение и углубление нашего знания исторические процессы и прогресс в целом - все это проявления Б-жественного творчества. Вот почему освоение еврейского знания не является изучением лишь прошлого еврейского народа и даже не ознакомлением с практикой современного иудаизма. Еврейское знание необходимо каждому еврею для его адекватного и активного соучастия в Творении и совершенствовании нашего мира.