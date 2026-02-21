Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов - 1-е изд

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

«Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов» (1-е издание) — это официальный догматический документ, призванный систематизировать и четко изложить фундамент вероучения современного братства ЕХБ. Текст был подготовлен с целью дать верующим и внешним исследователям ясное представление о том, как баптисты понимают ключевые библейские истины. Издание служит ориентиром для поместных общин, помогая сохранять единство учения и церковной практики в условиях многообразия современных теологических взглядов.

В основе документа лежат семь классических принципов, которые определяют идентичность движения. Первым и главным провозглашается авторитет Священного Писания как единственного непогрешимого правила веры и жизни. Далее следуют принципы, касающиеся устройства Церкви: она рассматривается как собрание возрожденных душ, принявших крещение по вере. Документ также утверждает всеобщее священство верующих, свободу совести для каждого человека и полную автономию каждой поместной церкви при их духовном единстве в союзе.

Первое издание уделяет особое внимание практическому применению веры, включая вопросы освящения, христианской этики и отношения к государству. Текст подчеркивает, что баптисты являются сторонниками отделения церкви от государства и невмешательства властей в вопросы религиозного самоопределения. Этот документ является не просто теоретическим трактатом, а живым свидетельством веры, которое помогает выстраивать библейское служение в современном обществе, сохраняя верность евангельским идеалам.

Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов - 1-е издание

КФПР. 1992, 44 с.

Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов - Содержание

  • ЗНАЧЕНИЕ ВЕРОУЧЕНИЯ

  • ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП

  • ВТОРОЙ ПРИНЦИП

  • ТРЕТИЙ ПРИНЦИП

  • ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦИП

  • ПЯТЫЙ ПРИНЦИП

  • ШЕСТОЙ ПРИНЦИП

  • СЕДЬМОЙ ПРИНЦИП

  • ЦИТАТЫ ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 1910-1992 rr.

  • ЕПИСКОПАЛЬНАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКВАМИ

  • ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКВАМИ

  • ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ВСЕХБ

  • АПОСТОЛЬСКОЕ УСТРОЙСТВО ЦЕРКВЕЙ

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
