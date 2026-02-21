Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов - 2-е изд

Второе издание «Основных принципов веры евангельских христиан-баптистов» представляет собой уточненную и дополненную версию программного документа братства, сохранившую верность классической баптистской самоидентификации. В отличие от первого издания, здесь была проведена работа по более четкой формулировке догматических позиций, чтобы исключить двоякое толкование в вопросах спасения, церковной дисциплины и практического благочестия. Документ структурирован таким образом, чтобы служить не только справочником, но и учебным пособием для подготовки к крещению и членству в церкви.

В основе второго издания по-прежнему лежат семь незыблемых принципов, среди которых главенствует признание Библии единственным авторитетом в делах веры. Особый акцент сделан на доктрине «чистой церкви», состоящей исключительно из возрожденных людей, что обосновывает обязательность крещения полным погружением по сознательной вере. Также документ более детально прописывает механизмы автономии поместной церкви, подчеркивая, что союз церквей является добровольным объединением, не нарушающим независимости каждой отдельной общины в её внутреннем управлении.

Значительное внимание во втором издании уделено этическим нормам и социальному служению в современном мире. Текст разъясняет позицию баптистов по вопросам брака, семьи, отношения к труду и гражданской ответственности, исходя из принципа священства всех верующих. Этот документ утверждает, что каждый христианин призван к активному свидетельству и служению обществу, сохраняя при этом четкую границу между сферой ответственности церкви и государства. Второе издание стало важным шагом в укреплении богословского единства евангельских церквей на постсоветском пространстве.

Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов - 2-е издание

Сборник публикаций составлен в 1992 г. – Elkhart, IN: Russian Gospel Ministries. – 164 с.

Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

Апостольское устройство церквей (Г. Веддер)

Основание и созидание церкви (Г. И. Шипков)

Начало многовекового отступления (К. Сомов)

Историческое развитие отступления (М. Тимошенко)

Церковная власть против реформации (К. Сомов)

Пути возрождения (Э. Пикеринг)

Устройство Церкви (Э. Малине)

Власть поместной церкви (Н. В. Одинцов)

Власть союза церквей (И. X. Рашбрук)

Независимость в единстве (Д. Клифорд)

О баптистских соборах (Гичкокс)

Обвинение на пресвитера (Гичкокс)

Из вероучения евангельских христиан

Краткое изложение веры евангельских христиан-баптистов

Отступление ВСЕХБ от принципов Евангелия (Оргкомитет СЦ ЕХБ)

Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов (Я. Я. Винс)

Только Христос (СЦ ЕХБ)

ПРИЛОЖЕНИЕ (Е. Родославов)