Від якогось, уже довшого, часу страшні речі стали діятися на світі. І це воно не між якимись там дикими, примітивними народами. Ні, — це між так званими культурними, високоосвіченими народами, які хваляться своєю цивілізацією та культурою. Оті все нові та страшні війни по різних краях світу, ота скрайня неморальність, те так часте мордування, ті мільйонові розводи та розпад і знищення подружнього та родинного життя, та крадіж, та поширення п’янства, та вживання різних страшних одурманюючих наркотиків, та дика «музика», під впливом якої молодь дичавіє так, що забуває всі границі чеснот; оті брудні театри, телевізії та журнали й безсоромні книжки,— все це та не до описання більше подібного бруду показує нам, що світ наш у вогні, що його запалив сам сатана, що світ наш колихається у своїх основах ....

Пам’ятаймо, що найважніша частина будівлі — це її основи. Як би встояли ті високі, двадцяти, сорока, а то й понад стоповерхові будинки по різних великих містах світу, якби вони не мали тривких та сильних основ? Отож, розумний будівничий найперше закладає сильні та тривкі основи будинка.

Тим більше, як може встояти край без тривких основ? Як може людина будувати своє життя без основ, призначених для цього Самим Творцем? Теперішні великі проблеми світу та людства—це проблеми не матеріальні, це проблеми духовні. Теперішня наука, що не визнає Бога, остаточно знищить і сама себе і весь світ із собою!

Великий та мудрий Бог-Творець поклав Свої вічні та дивні основи і під цей наш світ. Хоч Він «повісив землю ні на чому» читаємо /Йова, 26:7/, для нашого життя на цьому світі Він дав нам віковічні й тривкі основи у Своєму Святому Слові, Святій Біблії. Як Старий, так і Новий Заповіт цієї дивної книги дають нам Божі правила, Божі основи нашого життя на цій землі і, остаточно, до життя вічного у небесних уже оселях через віру в Господа й Спасителя Ісуса Христа.

Микита Левчук – Основи християнської віри – На соснові святого Божого Слова

Saskatoon, Sask., Canada: Видавництво «БОЖОГО СЛОВА», 1982. – 46 с.

Микита Левчук – Основи християнської віри – Зміст