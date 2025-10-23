Основы христианства – Курс подготовки к водному крещению

Бог вдохновлял Свои слова на протяжении 1500-летнего периода примерно сорока особо избранным и подготовленным мужам Божьим, которые записывали эти слова. Таким образом до нас дошло Слово Божье. Подобно тому, как музыкант дует в трубу, чтобы извлечь нужные звуки, Бог вдохнул в избранных Им мужей те слова, которые Он пожелал сохранить для всего человечества. Иногда мы употребляем слово "вдохновение" по отношению к спортсмену, который, по вдохновению, показывает результаты выше своих возможностей из-за того, что в спортзале присутствует кто-то особенный. Боговдохновенность Библии — это уникальное действие Святого Духа, и оно не может быть повторено людьми.

"Поскольку святые люди Божьи были руководимы Святым Духом, то, очевидно, они записывали не свои слова, но слова, которые Сам Бог вложил в их умы" Джон Теодор Мюллер.

Секретарь, пишущий под диктовку своего начальника, никогда не становится роботом. Он остается человеком со всеми своими способностями и особенностями. Подобным образом, люди, писавшие Библию, не стали роботами, когда Бог вдохнул в них Свои слова.

Одной из причин того, что Священное Писание было сразу же принято Божьим народом, было то, что Бог использовал для его написания Своих избранных людей. Бог подготовил этих людей, используя и делая лучше их личности, для написания Своего Слова. Все эти сорок человек были разными. Некоторые из них были руководителями, некоторые — музыкантами, некоторые — наставниками, а некоторые — проповедниками. Их прошлое было разным, они говорили на разных языках и занятия их были разными. Каждый из них обладал словарным запасом и стилем письма, приготовленным Богом.

Музыкант берет тромбон и дует в него; при этом раздается звук тромбона. Затем он берет трубу, и его дыхание в ней производит звук трубы. Дыхание музыканта в валторне производит валторновый звук, в тубе — тубовый звук. Дыхание музыканта, проходя через все эти инструменты, производит разные звуки. Так и Бог вдыхал Свое слово в людей — Свои инструменты: в Давида, в Петра, в Павла и в тридцать семь других. Таким образом, мы имеем Божье Слово в изложении Давида, Петра и Павла; каждая часть его написана в разном стиле, созданном Богом. Сорок человек, записавших Слово Божье, были инструментами, которые Господь избрал и подготовил для передачи Своего Слова человечеству.

Основы христианства – Курс подготовки к водному крещению

Основы христианства – Курс подготовки к водному крещению – 24 урока. Одесса: Издательство “Христианское просвещение”, б.г. – 64 с.

Основы христианства – Курс подготовки к водному крещению - Содержание