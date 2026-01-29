Мак-Артур - Основы веры – Тетрадь для студентов
«Основы веры» — это фундаментальный учебный курс, состоящий из 13 уроков, специально разработанных для глубокого изучения основ христианского вероучения. С предисловием известного богослова Джона Мак-Артура, это пособие служит надежным путеводителем как для новообращенных, так и для зрелых верующих, стремящихся систематизировать свои знания.
Тетрадь построена по принципу активного обучения: через изучение Писания, ответы на вопросы и практическое применение истин читатель призывается к духовному возрастанию «в благодати и познании Господа Иисуса Христа». Это идеальный инструмент для церковных групп, библейских классов и личного наставничества.
Основы веры – Тетрадь для студентов – 13 уроков для возрастания в благодати и познании Господа Иисуса Христа с предисловием Джона Мак-Артура
Пер. с англ. – Sun Valley, CA: Grace Community Church, 2011. – 94 с.
ISBN: 978-0-8024-3840-9
Основы веры – Руководство для преподавателя – Содержание
Введение
Как использовать эти уроки
Урок 1: Введение в Библию
Урок 2: Как познавать Библию
Урок 3: Бог: Его характер и атрибуты
Урок 4: Личность Иисуса Христа
Урок 5: Служение Иисуса Христа
Урок 6: Спасение
Урок 7: Личность и служение Святого Духа
Урок 8: Христианин и молитва
Урок 9: Церковь: общение и поклонение
Урок 10: Дары Святого Духа
Урок 11: Христианин и благовестие
Урок 12: Послушание
Урок 13: Божья воля и Его водительство
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