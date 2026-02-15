Эта книга представляет собой сборник подлинных историй людей, чьи жизни были радикально изменены силой Евангелия. В центре внимания — не просто биографии, а моменты сверхъестественного вмешательства Бога в судьбы тех, кто находился в глубокой духовной тьме: в узах зависимости, оккультизма, атеизма или морального тупика. Название подчеркивает, что спасение каждого человека — это акт «особенной милости», личный призыв Творца, который находит грешника там, где человеческая помощь бессильна.
Каждое свидетельство в книге служит живым доказательством реальности Бога и Его способности восстанавливать самое разрушенное. Читатель проходит вместе с героями путь от отчаяния и внутреннего рабства до обретения свободы, мира и новой цели во Христе. Книга не только вдохновляет верующих ценить собственное спасение, но и является мощным инструментом для благовестия, показывая, что для Божьей благодати нет «безнадежных» случаев. Эти истории напоминают, что переход из царства тьмы в Царство Света — это самое великое чудо, которое может произойти с человеком на земле.
Особенная милость - Свидетельства тех, кто перешел из тьмы в царство света
Сборник рассказов. – Аубурн: Издательство «Руфь», 2010. – 248 с.
ISBN 978-1-935051-30-5
Особенная милость - Содержание
Этот год для меня стал особенным - Особенная милость - Взаймы Богу. - Добрый совет - Я больше всех хочу покаяться - Коля - Не ломайте совести звонок - Преодоление барьера - Кому это нужно - Жизнь и смерть всегда рядом - Уверенность в прощении - Счастье без святости невозможно - Дедушка, Бог, Алина - Общение веры - Омут греха ужасен - Цена служения - Люблю воскресение - Горчичные зерна - Не опоздали - Красота церкви - внутри - Глядя под ноги, не увидишь неба - Из детства в вечность - В благодаренье - красота и сила - Эффект или плод - В опасности от разбойников Отвергни себя - Посвящение - Радость - результат послушания - Девятая радость - Путь к доверию - Утешая, утешилась - Машина для служения - «Видное» служение - Дни под солнцем ценю как дар - Огонь сходит только на жертву. - Ищу участия? - Внимательность друг ко другу. - Слава детей- родители - Дорогое бремя - За Христом - на расстоянии : - На земле не местная - Любите врагов - Зло теряет свои права - Бог ломает намерение гордых - Помощь - Мои межи - Урок благодарности - Немощное мира избрал Бог. - Действительно счастливый
