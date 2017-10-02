Тайная война, начатая в глубокой древности, в Средние века продолжалась и набирала силу. И вам, уважаемый читатель, предлагается совершить увлекательное путешествие в эту эпоху.

Средние века дали истории подлинных мастеров тайной войны. Это и безжалостный франкский король Хлодвиг, и коварная византийская императрица Феодора, и хитроумный крестоносец Боэмунд Тарентский, и непревзойденный мастер политической интриги венецианский дож Энрико Дандоло, и безбожный император Фридрих II Гогенштауфен, и один из лучших дипломатов своего времени французский король Людовик XI.

Проявились новые приемы тайной войны: наряду с отравлениями и убийствами из-за угла встали во весь рост отлучения от церкви и проклятия; одним из действенных средств расправы с противниками стала политическая публицистика; дипломатическая служба развилась в мощную шпионскую организацию.

Начался новый период в жизни человечества, который получил название — Средние века. В это время такие составляющие тайной войны, как разведка, шпионаж, секретная дипломатия, политические заговоры и убийства, вышли на новый, более высокий уровень. Причем не только в количественном, но и в качественном отношении.

Москва: ACT, 2008 г. — 384с.

ISBN 978-5-17-049247-3 (С.: ИБ)

ISBN 978-5-17-037595-0 (С.: ПКДВ (84))

Введение

Заключение

В 429 году германское племя вандалов, объединившись с аланами, переправилось через пролив, который теперь называется Гибралтар, в Северную Африку. Их вел король Гейзерих, сумевший завоевать большую часть Северной Африки и образовать там самостоятельное вандальское королевство со столицей в Карфагене. Постепенно Гейзерих завладел Балеарскими островами, Корсикой, Сардинией, Сицилией, а в 455 году, напав с моря на Италию, захватил Рим. Вандалы практически разрушили город, уничтожив множество памятников культуры и произведений искусства. Именно это разрушение Рима породило понятие «вандализм».

С этого времени вандалы безнаказанно грабили все южное побережье Европы. Ежегодно, обычно весной, они совершали пиратские набеги на Италию, южное побережье Галлии и, избегая нападений на города, где находились военные гарнизоны, опустошали неукрепленные поселения. Более всего от таких набегов страдало мирное население. Италия в то время не имела военного флота, а Византия не могла прислать своего — он был нужен для защиты ее собственных берегов.

Вскоре Гейзерих обратил внимание и на прибрежные области Восточной Римской империи. Он разграбил Иллирию, большую часть Пелопоннеса, а также ближайшие к Греции острова. Как-то кормчий спросил у Гейзериха, когда тот взошел на корабль, уже поднявший паруса и готовый вот-вот отплыть из Карфагенской гавани, против какого народа он велит выступить. В ответ Гейзерих сказал, что, разумеется, против того, на кого прогневался Бог.

Когда войска Гейзериха стали угрожать уже Константинополю, византийское правительство наконец-то осознало необходимость совместного с западными римлянами выступления против вандалов. Да и посольство римского сената, прибывшее в Константинополь, прямо заявило, что самому существованию италийцев может прийти конец, если вандалы не прекратят своих набегов. Византийский император Лев I согласился оказать помощь, но потребовал возведения на римский трон своего ставленника Анфимия. 14 апреля 467 года Анфимий прибыл в Рим и сенат провозгласил его императором.

Византия потребовала от Гейзериха прекращения пиратских набегов на Италию, но король вандалов не обратил на это никакого внимания и продолжил готовиться к очередному морскому походу.

К весне 468 года Византия закончила подготовку экспедиции против вандалов. По сведениям историка, Прокопия Кессарийского, Лев I собрал флот со всех морей Востока и войско в 100 тысяч человек, потратив на его снаряжение 1300 кентариев (130 тысяч фунтов золота). Эскадра состояла из 1113 кораблей, снаряженных по последнему слову техники того времени. Командующим император назначил Василиска, брата своей жены Верины.

Однако уже при подготовке экспедиции обнаружились отсутствие единства и внутренняя борьба между правящими группировками. В Византии всяческие препятствия походу чинил главнокомандующий византийской армией Аспар, алан по происхождению, опасавшийся усиления личной власти императора Льва I, которого он поддержал при восхождении на трон и который теперь пытался избавиться от опеки. Партия Рецимера1 в Риме тоже не слишком активно стремилась к победе, поскольку при назначении полководца Рецимера обошли. И кроме того, победа усилила бы позиции Анфимия, ставленника Византии. Даже если отбросить предположение, что Аспар и Рецимер вступили в сговор с Гейзерихом, их интриги не могли не повлиять на исход экспедиции.