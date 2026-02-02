Остин-Спаркс - Христос наша жизнь - Крест Христа
От веры к вере
Безграничность вселенной создает для науки серьезные проблемы, и те, кто столкнулись с ними, в последние годы много предприняли, чтобы сделать свои знания доступными пониманию широких масс. Насколько мир проявляет интерес к своему происхождению, к истории человечества и ко всем тайнам природы, можно понять, узнав, что в Англии, например, некоторые популярные научные труды продаются за сотни тысяч фунтов стерлингов.
Ученым, написавшим их, удалось непростое дело: изложить в небольшой популярной брошюре самые сложные научные проблемы и полученные результаты исследований.
Однако, прочитав такую брошюру, невозможно избавиться от оставленного ею впечатления чего-то неясного, недостаточного и незавершенного. Этим ученым мужам, несмотря на все их старания и познания, не удается представить нам ясные и четкие объяснения относительно нашей вселенной.
Это может показаться самонадеянным, но мы полагаем, что можем дать положительный и убедительный ответ на этот столь часто обсуждаемый вопрос. Для нас существует только одно объяснение, - достаточно ясное, чтобы ответить на все "почему?" и прекратить дискуссию.
Этим объяснением является одно Лицо: Господь Иисус Христос - извечный центр всего сущего.
Как бы эрудированны мы ни были, мы никогда не найдем даже частичного объяснения вселенной, пока не узнаем, какое место отвел Бог Господу Иисусу Христу в вечности. От вечности в прошлом до вечности в будущем "Христос - все и во всем". (Здесь необходимо отметить, что выражение в Кол. 3,11 с оригинала можно перевести как "Христос - все и во всем", так и "Христос - все и во всех". В греческом языке одно слово выражает эти два понятия). Он является универсальным объяснением всего, что было, всего, что есть, и всего, что будет.
Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 1
Gummersbach, Миссия ФриденсБотэ (Вестник мира), 1995. – 201 с.
(Серия «…от веры в веру», книга 3)
Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 1 - Содержание
- Предисловие
- Христос- все и во всем
- «Такое служение»
- Лучшее орудие
- Христос - наша жизнь
- Свидетельство и его орудие
- Победители периода последнего времени
- Вифания
- Что же делать, брат?
- Кровь, крест и имя Господа Иисуса
- Узы Господа
- Что такое единение со Христом
- Верховная духовная власть
- Раб Господа
- Одиночество
- "Господь всех"
- Высшая цель заступничества
- Крепкие корни
- "Ты Илия?"
- Заметки о свидетельстве и его орудии
- Небесная жизнь
- "Соблазн креста"
- "Ему одному служи"
- Царство Божье
Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 2
Gummersbach, Миссия ФриденсБотэ (Вестник мира), 1996. – 194 с.
(Серия «…от веры в веру», книга 4)
Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 2 - Содержание
- Предисловие
- «Чтобы познать Его...»
- Наше приобщение к Его чаше
- Духовная зрелость
- Тимофей и Димас: приговор времени
- Помазание Святого Духа
- Великий пример: Давид
- Обратная сторона благословения
- Страничка истории
- Некоторые мысли для рассуждений
- Воцарение
- Божественный порядок в собрании
- Давид и Филистимляне
- Три ловушки
- Антагонизм между Богом и миром
- На ступенях Престола
- «Это твое дело...»
- Полнота Христова
- Час Сына Человеческого
- В дни испытаний и скорбей
- Видение
- Превосходство познания Христа
- Принципиальная «новизна» нового творения
- К престолу: смысл Креста
- Значение немощи
- Свобода Духа
- Все во Христе
- Путь истинного служения
- Неисчерпаемые небесные источники
Теодор Остин-Спаркс – Крест Христа в его всеобъемлющем значении
Gummersbach, Миссия ФриденсБотэ (Вестник мира), 2000. – 98 с.
(Серия «…от веры в веру», книга 5)
Теодор Остин-Спаркс – Крест Христа в его всеобъемлющем значении
- Предисловие
- Крест Христа и его значение для всей вселенной
- Крест и Личность Христа
- Крест и Дух Святой
- Крест как личный опыт
- Крест и столь великое спасение
- Крест, Церковь и второе пришествие Христа
- О Церкви Иисуса
- Слово увещания и предостережения
- Супернациональность Церкви Иисуса
- Универсальное значение Личности и имени Иисуса
- В борьбе с начальствами и властями
- Положение и власть детей Божьих
- Замечания:
- Бытие 4,1
- Крещение и обрезание
Огромное спасибо!!!