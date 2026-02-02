От веры к вере

Безграничность вселенной создает для науки серьезные проблемы, и те, кто столкнулись с ними, в последние годы много предприняли, чтобы сделать свои знания доступными пониманию широких масс. Насколько мир проявляет интерес к своему происхождению, к истории человечества и ко всем тайнам природы, можно понять, узнав, что в Англии, например, некоторые популярные научные труды продаются за сотни тысяч фунтов стерлингов.

Ученым, написавшим их, удалось непростое дело: изложить в небольшой популярной брошюре самые сложные научные проблемы и полученные результаты исследований.

Однако, прочитав такую брошюру, невозможно избавиться от оставленного ею впечатления чего-то неясного, недостаточного и незавершенного. Этим ученым мужам, несмотря на все их старания и познания, не удается представить нам ясные и четкие объяснения относительно нашей вселенной.

Это может показаться самонадеянным, но мы полагаем, что можем дать положительный и убедительный ответ на этот столь часто обсуждаемый вопрос. Для нас существует только одно объяснение, - достаточно ясное, чтобы ответить на все "почему?" и прекратить дискуссию.

Этим объяснением является одно Лицо: Господь Иисус Христос - извечный центр всего сущего.

Как бы эрудированны мы ни были, мы никогда не найдем даже частичного объяснения вселенной, пока не узнаем, какое место отвел Бог Господу Иисусу Христу в вечности. От вечности в прошлом до вечности в будущем "Христос - все и во всем". (Здесь необходимо отметить, что выражение в Кол. 3,11 с оригинала можно перевести как "Христос - все и во всем", так и "Христос - все и во всех". В греческом языке одно слово выражает эти два понятия). Он является универсальным объяснением всего, что было, всего, что есть, и всего, что будет.

Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 1

Gummersbach, Миссия ФриденсБотэ (Вестник мира), 1995. – 201 с.

(Серия «…от веры в веру», книга 3)

Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 1 - Содержание

Предисловие

Христос- все и во всем

«Такое служение»

Лучшее орудие

Христос - наша жизнь

Свидетельство и его орудие

Победители периода последнего времени

Вифания

Что же делать, брат?

Кровь, крест и имя Господа Иисуса

Узы Господа

Что такое единение со Христом

Верховная духовная власть

Раб Господа

Одиночество

"Господь всех"

Высшая цель заступничества

Крепкие корни

"Ты Илия?"

Заметки о свидетельстве и его орудии

Небесная жизнь

"Соблазн креста"

"Ему одному служи"

Царство Божье

Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 2

Gummersbach, Миссия ФриденсБотэ (Вестник мира), 1996. – 194 с.

(Серия «…от веры в веру», книга 4)

Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 2 - Содержание

Предисловие

«Чтобы познать Его...»

Наше приобщение к Его чаше

Духовная зрелость

Тимофей и Димас: приговор времени

Помазание Святого Духа

Великий пример: Давид

Обратная сторона благословения

Страничка истории

Некоторые мысли для рассуждений

Воцарение

Божественный порядок в собрании

Давид и Филистимляне

Три ловушки

Антагонизм между Богом и миром

На ступенях Престола

«Это твое дело...»

Полнота Христова

Час Сына Человеческого

В дни испытаний и скорбей

Видение

Превосходство познания Христа

Принципиальная «новизна» нового творения

К престолу: смысл Креста

Значение немощи

Свобода Духа

Все во Христе

Путь истинного служения

Неисчерпаемые небесные источники

Теодор Остин-Спаркс – Крест Христа в его всеобъемлющем значении

Gummersbach, Миссия ФриденсБотэ (Вестник мира), 2000. – 98 с.

(Серия «…от веры в веру», книга 5)

Теодор Остин-Спаркс – Крест Христа в его всеобъемлющем значении

- Предисловие

- Крест Христа и его значение для всей вселенной

- Крест и Личность Христа

- Крест и Дух Святой

- Крест как личный опыт

- Крест и столь великое спасение

- Крест, Церковь и второе пришествие Христа

- О Церкви Иисуса

- Слово увещания и предостережения

- Супернациональность Церкви Иисуса

- Универсальное значение Личности и имени Иисуса

- В борьбе с начальствами и властями

- Положение и власть детей Божьих

- Замечания:

- Бытие 4,1

- Крещение и обрезание