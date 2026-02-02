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Остин-Спаркс - Христос наша жизнь - Крест Христа

Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series от веры в веру (1 book)
От веры к вере
Безграничность вселенной создает для науки серьезные проблемы, и те, кто столкнулись с ними, в последние годы много предприняли, чтобы сделать свои знания доступными пониманию широких масс. Насколько мир проявляет интерес к своему происхождению, к истории человечества и ко всем тайнам природы, можно понять, узнав, что в Англии, например, некоторые популярные научные труды продаются за сотни тысяч фунтов стерлингов.
Ученым, написавшим их, удалось непростое дело: изложить в небольшой популярной брошюре самые сложные научные проблемы и полученные результаты исследований.
Однако, прочитав такую брошюру, невозможно избавиться от оставленного ею впечатления чего-то неясного, недостаточного и незавершенного. Этим ученым мужам, несмотря на все их старания и познания, не удается представить нам ясные и четкие объяснения относительно нашей вселенной.
Это может показаться самонадеянным, но мы полагаем, что можем дать положительный и убедительный ответ на этот столь часто обсуждаемый вопрос. Для нас существует только одно объяснение, - достаточно ясное, чтобы ответить на все "почему?" и прекратить дискуссию.
Этим объяснением является одно Лицо: Господь Иисус Христос - извечный центр всего сущего.
Как бы эрудированны мы ни были, мы никогда не найдем даже частичного объяснения вселенной, пока не узнаем, какое место отвел Бог Господу Иисусу Христу в вечности. От вечности в прошлом до вечности в будущем "Христос - все и во всем". (Здесь необходимо отметить, что выражение в Кол. 3,11 с оригинала можно перевести как "Христос - все и во всем", так и "Христос - все и во всех". В греческом языке одно слово выражает эти два понятия). Он является универсальным объяснением всего, что было, всего, что есть, и всего, что будет.

Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 1

Gummersbach, Миссия ФриденсБотэ (Вестник мира), 1995. – 201 с.
(Серия «…от веры в веру», книга 3)

Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 1 - Содержание

  • Предисловие
  • Христос- все и во всем
  • «Такое служение»
  • Лучшее орудие
  • Христос - наша жизнь
  • Свидетельство и его орудие
  • Победители периода последнего времени
  • Вифания
  • Что же делать, брат?
  • Кровь, крест и имя Господа Иисуса
  • Узы Господа
  • Что такое единение со Христом
  • Верховная духовная власть
  • Раб Господа
  • Одиночество
  • "Господь всех"
  • Высшая цель заступничества
  • Крепкие корни
  • "Ты Илия?"
  • Заметки о свидетельстве и его орудии
  • Небесная жизнь
  • "Соблазн креста"
  • "Ему одному служи"
  • Царство Божье
Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 2

Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 2

Gummersbach, Миссия ФриденсБотэ (Вестник мира), 1996. – 194 с.
(Серия «…от веры в веру», книга 4)

Теодор Остин-Спаркс – Христос наша жизнь – Том 2 - Содержание

  • Предисловие
  • «Чтобы познать Его...»
  • Наше приобщение к Его чаше
  • Духовная зрелость
  • Тимофей и Димас: приговор времени
  • Помазание Святого Духа
  • Великий пример: Давид
  • Обратная сторона благословения
  • Страничка истории
  • Некоторые мысли для рассуждений
  • Воцарение
  • Божественный порядок в собрании
  • Давид и Филистимляне
  • Три ловушки
  • Антагонизм между Богом и миром
  • На ступенях Престола
  • «Это твое дело...»
  • Полнота Христова
  • Час Сына Человеческого
  • В дни испытаний и скорбей
  • Видение
  • Превосходство познания Христа
  • Принципиальная «новизна» нового творения
  • К престолу: смысл Креста
  • Значение немощи
  • Свобода Духа
  • Все во Христе
  • Путь истинного служения
  • Неисчерпаемые небесные источники
Теодор Остин-Спаркс – Крест Христа в его всеобъемлющем значении

Теодор Остин-Спаркс – Крест Христа в его всеобъемлющем значении

Gummersbach, Миссия ФриденсБотэ (Вестник мира), 2000. – 98 с.
(Серия «…от веры в веру», книга 5)

Теодор Остин-Спаркс – Крест Христа в его всеобъемлющем значении

- Предисловие
- Крест Христа и его значение для всей вселенной
- Крест и Личность Христа
- Крест и Дух Святой
- Крест как личный опыт
- Крест и столь великое спасение
- Крест, Церковь и второе пришествие Христа
- О Церкви Иисуса
- Слово увещания и предостережения
- Супернациональность Церкви Иисуса
- Универсальное значение Личности и имени Иисуса
- В борьбе с начальствами и властями
- Положение и власть детей Божьих
- Замечания:
- Бытие 4,1
- Крещение и обрезание
Views 542
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.
Y
youesxatos 3 years ago

Огромное спасибо!!!

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