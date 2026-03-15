Осторожно, лжеучение! - Инкаунтер
Брошюра «Осторожно, лжеучение! Инкаунтер» представляет собой критический анализ теологических и практических аспектов движения G12 (Правление двенадцати), основанного колумбийским пастором Сезаром Кастелланосом. Автор, сохраняя анонимность, выступает с позиций традиционного библейского христианства, предостерегая верующих от заимствования оккультных и психотехнических методов в церковную практику.
Основное острие критики направлено на «инкаунтеры» (от англ. encounter — встреча) — интенсивные выездные лагеря, где через эмоциональное воздействие и специфические ритуалы «освобождения» происходит глубокое психологическое перепрограммирование участников. Автор утверждает, что за фасадом «христианского обновления» скрываются механизмы манипуляции, характерные для сект и движений New Age.
Осторожно, лжеучение! Инкаунтер
Публикация автора. — 30 с.
Осторожно, лжеучение! - Инкаунтер - Содержание
Небиблейская модель: Критика «магического» числа 12. Автор утверждает, что система G12, при которой каждый лидер должен иметь ровно 12 учеников, отсутствует в Деяниях Апостолов и является выдумкой Кастелланоса.
Психологическая манипуляция: Описание методов воздействия на инкаунтерах — использование депривации сна, эмоционального давления и массового психоза для создания состояния эйфории, выдаваемого за действие Святого Духа.
Оккультные корни: Утверждение о связи структуры G12 и техник визуализации с идеями «Новой Эры» (New Age) и теософскими концепциями.
Духовные последствия: Свидетельства о глубоких депрессиях и духовных кризисах у тех, кто прошел через инкаунтеры, но не получил обещанного «полного освобождения».
Харизматические крайности: Осуждение практик «святого смеха», падений навзничь и учения о процветании как форм отступления от истины.
