Сегодня нет такого массового обращения и прихода в Церковь, как 30 лет назад, но, как во все времена, есть люди, которые задумываются о смысле жизни, и многие в результате своих размышлений и поисков приходят к Богу. Думаю, что в первую очередь эта книга рассчитана именно на таких людей: ищущих, пытающихся дойти до сути, задумавшихся о Боге или уже даже осознавших себя верующими, но еще не начавших ходить в храм. Но, возможно, что-то интересное и полезное для себя найдут и прихожане со стажем. Ведь то, что человек давно ходит в храм, еще не говорит о глубине его веры. Увы, у некоторых прихожан, о чем говорится в начале книги, воцерковленность сводится только к хождению в храм по воскресным и праздничным дням, соблюдению постов и вычитыванию утренних и вечерних молитв.

Не для осуждения это пишу. Осуждение другого всегда грех, а в данном случае многие и не виноваты в том, что правила соблюдают или стараются соблюдать, а в суть так и не вникли. Порой за это скорее ответственны мы, священники. Не всегда уделяем новообращенным должное внимание, не объясняем основ веры, сути и смысла духовной жизни. Но дело не в том, кто виноват, а в том, что вера не про правила и обряды, а про смыслы. Разумеется, в любой религии есть правила и обряды, и православие не исключение, но у нас это не цель духовной жизни, а только средства, помогающие человеку бороться со своими грехами, изменять свою жизнь и приближаться к Богу. А все это возможно лишь при условии, что человек не только соблюдает правила, но читает Священное Писание и святоотеческие толкования на него, изучает основы веры, следит за своими мыслями, чувствами, воспитывает их, борется со страстями.

В беседах в реале на телевидении и в интернете я в меру своих скромных возможностей и столь же скромного опыта старался объяснить это людям, ответить на вопросы, которые мне задавали. Книга составлена из расшифровок этих бесед и интервью. Это не учебник, не указание к действию, а размышления и советы, основанные на личном опыте церковной жизни и священнического служения, а также на учении Церкви, и я надеюсь, что они не противоречат этому учению. Давно пришел к мысли, что священник должен в первую очередь думать о том, чтобы не навредить людям своими советами. Надеюсь, что и эта книга никому не навредит, а кому-то, может быть, в чем-то поможет. Особенно людям, только готовящимся прийти в Церковь или начавшим воцерковляться недавно.

Священник Павел Островский - Первые шаги к Богу

Москва; «Эксмо», 2023

ISBN 978-5-04-184505-6

Серия "Священники-блогеры. О любви, семье и вере"

Священник Павел Островский - Первые шаги к Богу - Содержание

Предисловие

С чего начинается путь к Богу

Почему я верю в Бога

Заповеди блаженства

О таинстве исповеди

О таинстве причастия

О таинстве венчания и христианском браке

О таинстве крещения

Пост Молитва Милостыня



Послесловие